браузер не слушается punto switcher

Браузер Google Hrome "не слушается punto switcher": в поисковой строке раскладка не переключается. При этом браузеру истина известна: подсказки под поисковой строкой правильные, в обе стороны - с англ на русск и с русск на англ. То же самое в Мозила Фокс.



Я обновлял PS - изменений не заметил!

Обновлял (заново устанавливал) Google Hrome и Mozilla. Заметил следующее: при первом наборе в поиске русского слова раскладка успешно переключается с англ на русск! И всё: в следующих наборах - не переключается!

Не работают быстрые кл, выставленные в настройках PS, работает Alt+Shift, которую я не устанавливал!



В этой беде я установил себе нелюбимый браузер Opera - там всё переключается правильно!



Есть второй дефект, может быть они имеют общую причину; и мб второй дефект заинтересует yandex.



Я всегда начинаю с yandex, но теперь заставить Google Hrome открываться на yandex - НЕВОЗМОЖНО!

Все настройки выставлены на yandex , а Google Hrome (и, кажется, МОЗИЛА) открывается всегда на http://www.sweet-page.com/.



