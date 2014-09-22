Клуб Punto Switcher

Клуб Punto Switcher

браузер не слушается punto switcher

Браузер Google Hrome "не слушается punto switcher": в поисковой строке раскладка не переключается. При этом браузеру истина известна: подсказки под поисковой строкой правильные, в обе стороны - с англ на русск и с русск на англ. То же самое в Мозила Фокс.

Я обновлял PS - изменений не заметил!
Обновлял (заново устанавливал) Google Hrome и Mozilla. Заметил следующее: при первом наборе в поиске русского слова раскладка успешно переключается с англ на русск! И всё: в следующих наборах - не переключается!
Не работают быстрые кл, выставленные в настройках PS, работает Alt+Shift, которую я не устанавливал!
 
В этой беде я установил себе нелюбимый браузер Opera - там всё переключается правильно!

Есть второй дефект, может быть они имеют общую причину; и мб второй дефект заинтересует yandex.

Я всегда начинаю с yandex, но теперь заставить Google Hrome  открываться на yandex - НЕВОЗМОЖНО!
Все настройки выставлены на yandex , а Google Hrome (и, кажется, МОЗИЛА) открывается всегда на  http://www.sweet-page.com/.