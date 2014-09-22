Браузер Google Hrome "не слушается punto switcher": в поисковой строке раскладка не переключается. При этом браузеру истина известна: подсказки под поисковой строкой правильные, в обе стороны - с англ на русск и с русск на англ. То же самое в Мозила Фокс.
Я обновлял PS - изменений не заметил!
Обновлял (заново устанавливал) Google Hrome и Mozilla. Заметил следующее: при первом наборе в поиске русского слова раскладка успешно переключается с англ на русск! И всё: в следующих наборах - не переключается!
Не работают быстрые кл, выставленные в настройках PS, работает Alt+Shift, которую я не устанавливал!
В этой беде я установил себе нелюбимый браузер Opera - там всё переключается правильно!
Есть второй дефект, может быть они имеют общую причину; и мб второй дефект заинтересует yandex.
Я всегда начинаю с yandex, но теперь заставить Google Hrome открываться на yandex - НЕВОЗМОЖНО!
Все настройки выставлены на yandex , а Google Hrome (и, кажется, МОЗИЛА) открывается всегда на http://www.sweet-page.com/.
браузер не слушается punto switcher
Браузер Google Hrome "не слушается punto switcher": в поисковой строке раскладка не переключается. При этом браузеру истина известна: подсказки под поисковой строкой правильные, в обе стороны - с англ на русск и с русск на англ. То же самое в Мозила Фокс.