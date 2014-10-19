Punto Switcher не работает на OS X Yosemite.

Установив новую операционную систему от Apple, я сталкнулся с проблемой. После обновлений программа всегда запрашивала разрешение в настройках в отделе "Защита и безопасность". Мне требововалось нажать на замок, чтобы внести изменение, что я и делал без проблем. Но с обновлением на OS X Yosemite я не успеваю внести изменения, так как замок в долю секунды закрывается, что делает невозможным использование данного приложения на Macbook. Что делать?