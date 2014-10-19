Клуб Punto Switcher

Клуб Punto Switcher

Punto Switcher не работает на OS X Yosemite.

Установив новую операционную систему от Apple, я сталкнулся с проблемой. После обновлений программа всегда запрашивала разрешение в настройках в отделе "Защита и безопасность". Мне требововалось нажать на замок, чтобы внести изменение, что я и делал без проблем. Но с обновлением на OS X Yosemite я не успеваю внести изменения, так как замок в долю секунды закрывается, что делает невозможным использование данного приложения на Macbook. Что делать?

25 комментариев
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bolt-pro
27 января 2016, 22:54

Такая же беда, что с этим можно сделать?

sergey.moskalev
27 января 2016, 22:54

Попробуйте сбросить галку в настройках и поставить её снова.

bolt-pro
27 января 2016, 22:54

Что бы снять галку, нужно сначала снять замок. Но он к сожалению не снимается)

goeg.ppp
27 января 2016, 22:54

Была та же проблема. Решена тем, что не был задан пароль для входа в систему. 

ya.lordvolodya
27 января 2016, 22:54

Спасибо большое)))

dmitriy.coltsov
27 января 2016, 22:54

у меня немного иначе - на замок нажимаю, появляется окно для ввода пароля на изменение, ввожу и не проходит. Знаю что пароль правильный и подозреваю, что причина та же - окно слишком быстро закрывается и пароль не доходит.

Как с этим бороться?

dmitriy.coltsov
27 января 2016, 22:54

всё, уже сработало. Как и сам не знаю, просто все закрыл - и пунто, и настройки. Потом зашел опять в настройки, правда забыл куда идти, понажимал разных кнопок, потом вспомнил, зашел и все получилось. Может так и надо, закрыть, походить и опять войти)))

Григорий
27 января 2016, 22:54

А у меня другая беда с Yosemite - когда открываешь Spotlight и печатаешь на русском, он сам почти не переводит раскладку по нажатию пробела. 

А если нажать Alt (принудительный перевод раскладки), то Spotlight закрывается :( 

kotbest2008
27 января 2016, 22:54

Бинго! Решил проблему!

Оказалось, что необходим любой пароль у учетной записи. Т.е. если пароль не стоит, то замок открывается и тут же закрывается.

Зашел в "Пользователи и пароли", поставил пароль у учетки, затем открыл замок в "Защита и безопасность", убрал и снова поставил галочку у Punto, и все заработало! Потом убрал пароль у учетки.

 

PS: добавьте в FAQ

 

vovk-job
27 января 2016, 22:54

СПАСИБО!!!! заработало!! вы - чудо!!

Ирэна
27 января 2016, 22:54

помогло! спасибо!

 

marlvk
27 января 2016, 22:54

Спасибо добрый человек!!! ПОМОГЛИ! Нижайший поклон!!!!

anyasakharova
27 января 2016, 22:54

Спасибо, О Великий!!!(love)

e.zeynalovnew
23 мая 2016, 16:23
kotbest2008,
 БлагоДарим, очень помогли.
mgm-design
27 января 2016, 22:54

Punto вот что в консоли выдает → http://take.ms/M9Fnb 

Периодичность — ровно одна минута.

Переустановка не помогает.

 

MacOS 10.10, Punto 1.4.0

advsurgut
27 января 2016, 22:54

При обновлении Mac OS на Yosemite перестал работать punto switcher. Вот мои действия по реанимации:

1. Обновление punto - не помогло

2. Защита и безопасность в настройках - во вкладке универсальный доступ снимаем замок, снимаем и ставим галки - не помогло

3. Перезагрузка Mac - помогло.

Желаю всем удачи

chav@lynxauto.ru
2 июня 2016, 10:20
Уже не в первый раз после обновления на более свежую версию punto перестает нормально работать. в чем может быть проблема?

punto-switcher
2 июня 2016, 16:45
chav@lynxauto.ru,
 Перезагрузка!
chav@lynxauto.ru
2 июня 2016, 16:50
К сожалению, не помогает )
punto-switcher
3 июня 2016, 00:09
chav@lynxauto.ru,
 Конкретно о проблеме пошагово с примером.
stasunecha
5 декабря 2017, 05:11
обновил терь пиздец. не работает пунта. че делать? продавать мак?

stasunecha
5 декабря 2017, 05:13
Бинго!!! Удалил нах этот пунто.  как обнова так не работает...Привыкаю по старинке)))
stasunecha
5 декабря 2017, 05:15
пароли стоят... все сбрасывал и переустанавливал.. просто не переключает сам и все(
Андрей S.
23 января 2019, 08:36
ios mojave После установки punto не работает. В "Защита и безопасность" убрал галку, запустил пунто, поставил галку, снова запустил пунто закрыл замок. заработал.
Xan
13 февраля, 21:17
Андрей S.,
это самый полезный комментарий, которого нет нигде в интернете и который актуален даже через год для Каталины =) Спасибо!