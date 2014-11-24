Клуб Punto Switcher

Клуб Punto Switcher

"Отмена невозможна"

Здравствуйте!

В последние несколько недель сообщение "отмена невозможна" несколько приелась. Примерно в 70-80% случаев пунто отказывается исправлять раскладку сам, а на нажатие Pause (принудительное исправление последнего слова) выдает "отмена невозможна". Встречается это как в браузере (Opera последней версии + CMS Wordpress), так и в текстовых процессорах (Libre Office 4, Wordpad). Можно ли как-то все-таки принудить пунто к нормальной работе? ОС: Win7 64bit.

И второе. В настройках программы стоит "автозагрузка вместе с системой", но пунто не грузится сам, и приходится каждый раз запускать вручную. Это появилось после недавнего обновления версии. Что посоветуете?

13 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Schedar
27 января 2016, 22:51

Здравствуйте!

По второму вопросу смотрите тему - 

http://clubs.ya.ru/punto/replies.xml?item_no=13637

Alexey
27 января 2016, 22:51

я про это уже спрашивал.  обещали на этой неделе выпустить баг-фикс.  но пока его  не видать 

tantacula
27 января 2016, 22:51

уж месяц минул

Alexey
27 января 2016, 22:51

не знаю, что случилось,  но у меня перестало глючить на всех компьютерах   одновременно.  при этом я ничего не обновлял (а автоообновление выключено).... может пунто тайно общается  с серваками яндекса ??? :)   тогда он может и  за нажатиями на клаву шпионить

xxx xxx
11 июля 2017, 23:34
Тоже мучился не один месяц. Помогло удаление Punto Switcher из Автозагрузки и создание задания в планировщике заданий на запуск приложения при входе в систему с задержкой (у меня стоит 5 секунд). Не знаю, критично или нет, но в настройках задания я поставил галочку в "Запускать с наивысшими правами" (однако в этом случае нужны права администратора, и если их нет или как-то не так учётные записи настроены, то задача может не выполняться).
chirtim
15 февраля 2018, 23:25
Ха, этот баг у них пожизненно, они его то пофиксят, то он опять всплывет....
mrDiamond
31 марта 2018, 18:10
когда это дерьмо заработает?
onukhov.dima
20 июня 2018, 13:01
для, это прога только отправляет куда то в сеть нажатие клавиш... а сменит раскладку не может пишет  "отмена невозможна"


версия 4.4 у меня w10 1803
romeowhite
18 июня, 16:32
Версия 4.4.3. Невозможно: последние пару месяцев "отмена невозможна". Сделайте уже что-нибудь.
Сидлер Алексей
29 июля, 18:32
Ну почините же! Ну пожаааалуйста!
Сидлер Алексей
29 июля, 18:37
Кстати, перезапуск Пунто решает проблему.
findir@parisgirl.ru
30 июля, 20:24
"Отмена не возможна" - задолбало (( Наблюдаю регулярно в Chrome. В других приложениях проблемы нет. Перезапуск Punto не решает проблему. Исправьте вы уже, наконец, этот баг. Годы идут, а баг и ныне там ((
Андрей Арапов
11 ноября, 13:47
Перезапустите PuntoSwitcher от имени администратора. И в настройках приложения сделайте, чтобы всегда запускалось от имени администратора.