Здравствуйте!

В последние несколько недель сообщение "отмена невозможна" несколько приелась. Примерно в 70-80% случаев пунто отказывается исправлять раскладку сам, а на нажатие Pause (принудительное исправление последнего слова) выдает "отмена невозможна". Встречается это как в браузере (Opera последней версии + CMS Wordpress), так и в текстовых процессорах (Libre Office 4, Wordpad). Можно ли как-то все-таки принудить пунто к нормальной работе? ОС: Win7 64bit.

И второе. В настройках программы стоит "автозагрузка вместе с системой", но пунто не грузится сам, и приходится каждый раз запускать вручную. Это появилось после недавнего обновления версии. Что посоветуете?