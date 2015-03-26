WORD путает язык текста, если чередуются рус/eng слова.

При вводе текста с русскими и английскими словами вперемешку (без кавычек итп), при очередном исправлении раскладки (после ввода или пробела) слова преобразуются корректно, но подчеркиваются красным, как орфо-ошибка.

Через контекстное меню Worda становится ясно, что язык слова остается прежним, как до переключения

(Word 2010 это позволял посмотреть, Word 2013 - нет, поэтому я даже вынес "язык (текста)" на панель быстрого доступа - представляете, каков масштаб геморроя? ))).

Например, есть русский текст, потом следует слово Ифв и переключается на Bad, и Bad подчеркивается красным. Дальнейшие английские слова также подчеркнуты. Контекстное меню говорит, что язык слова Bad - русский.Также и наоборот, из анг. в рус.





Приходится вручную переключать язык текста, чтоб снять орф.подчеркивание. Мучаюсь не первый год. Но ведь слов на латинице не бывает в русском языке! )))





Функция Worda "переключать раскладку в соотв. с окружающим текстом" всегда была отключена.





Это поддается решению?

PS

Word 2013 и PS 3.4.9. Win7 Home Расшир.

НО Проблема давняя, еще со времен прошлых версий Word (365, 2010) и PS (обновляется автоматически)

Про Excel и Outlook не знаю, есть ли такая проблема, тк орф.проверка отключена