Клуб Punto Switcher

Клуб Punto Switcher

WORD путает язык текста, если чередуются рус/eng слова.

При вводе текста с русскими и английскими словами вперемешку (без кавычек итп), при очередном исправлении раскладки (после ввода или пробела) слова преобразуются корректно, но подчеркиваются красным, как орфо-ошибка. 

 

Через контекстное меню Worda становится ясно, что язык слова остается прежним, как до переключения

(Word 2010 это позволял посмотреть, Word 2013 - нет, поэтому я даже вынес "язык (текста)" на панель быстрого доступа - представляете, каков масштаб геморроя? ))).

 

Например, есть русский текст, потом следует слово Ифв и переключается на Bad, и Bad подчеркивается красным. Дальнейшие английские слова также подчеркнуты. Контекстное меню говорит, что язык слова Bad - русский.Также и наоборот, из анг. в рус.


Приходится вручную переключать язык текста, чтоб снять орф.подчеркивание. Мучаюсь не первый год. Но ведь слов на латинице не бывает в русском языке! )))


Функция Worda "переключать раскладку в соотв. с окружающим текстом" всегда была отключена.


Это поддается решению?

 

PS

Word 2013 и PS 3.4.9. Win7 Home Расшир.

НО Проблема давняя, еще со времен прошлых версий Word (365, 2010) и PS (обновляется автоматически)

Про Excel и Outlook не знаю, есть ли такая проблема, тк орф.проверка отключена

4 комментария
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sergey.moskalev
27 января 2016, 22:44
Увы, нет. Мы можем внутри Word поменять буквы, но назначить другой язык после переключения средствами Punto Switcher у нас возможности нет :(
aksenov.andrey95
11 февраля 2017, 23:32
Блог двухлетней давности, но я надеюсь, что кому-нибудь вдруг, да
поможет мой комментарий. Сам столкнулся с данной проблемой! И выход на
самом деле есть! Решение:
1) В Punto Switcher отключите автопереключение (это просто сделать самому, даже если вы написали целое предложение на другой раскладке, это можно исправить, там же есть горячие клавиши, по умолчанию shift+pause, если я не ошибаюсь и язык меняется правильно)
2) Поставьте в настойках языка СИСТЕМЫ, где сочетания клавиш:
"Смена языка ввода" - "Не назначено"
"Смена раскладки клавиатуры" - "Не назначено"
3) В Punto Switcher, в настройках "Общие" в пункте "Переключение раскладки" поставьте флажок "Переключать по" (и выберите, например, по левому ctrl).
Нажимая на левый ctrl, вы измените и язык ввода, и раскладку клавиатуры, тем самым избегая конфликта языков в Word, когда вы пишите подряд то на русском, то на английском. Слова больше не подчёркиваются красным и язык определяется правильно сразу!
Плюсы: решение проблемы!
Минусы: по началу не привычно, что язык переключается только одной клавишей, а не двумя.
P.S. "Смена языка ввода" - можно оставить сочетание клавиш, которое у вас было (ctrl+shift например), но тогда проблема не решится, если вы будете использовать всё те же сочетания клавиш, а вот с использованием ctrl из Punto Switcher - проблем нет! Всем добра!
punto-switcher
13 февраля 2017, 13:37
aksenov.andrey95,
Андрей, спасибо Вам огромное, что помогаете пользователям! В принципе версия 4.3.5 должна работать с автопереключением и правильно назначать язык в Word. https://yadi.sk/d/cJke-8Lh3AScXQ
valerivaliulin
вчера, 14:21
Помучавшись со всякими установками, я пришёл к выводу, что проверку сбивают на английскую всякие вставки из интернет (тексты из писем, иноязычные слова, картинки - маловероятно, и т.п. из википедии).
Скопировал всё из ворда, вставил в БЛОКНОТ, там всё стало текстом русским. Скопировал теперь текст блокнота и вставил в новый документ WORD! Ворд прекратил перекидывать проверку орфографии и грамматики с русского на АНГЛ.,