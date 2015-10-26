Клуб Punto Switcher

Клуб Punto Switcher

Не работает в некоторых программах.

Давно заметил, что Punto Switcher не переключает раскладку ни автоматически, ни вручную во многих программах (например, в чате Steam, в Falsh-играх в браузерах и т.д.) При этом звук "затвора" слышно, но текст остаётся без изменений. В Standalone Flash Player и играх на движке Unity в браузерах, кстати, при этом Пунто работает без проблем.
В Стиме же когда-то была обратная проблема - Пунто постоянно гудел и щёклал впрост ово время игры, вызывая глюки в управлении, хотя никакой текст при этмо не набирался. Потом Стим, кажется, просто добавил в исключения Пунто, или отключил автопереключение раскладок -уже и не помню. Это года 4 назад было, если не больше.

21 комментарий
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Andrew.Baidala
27 января 2016, 22:27

Присоединяюсь.

Хотел сказать то же самое. В Windows XP  Punto switcher был моей любимой и незаменимой программой. После вынужденного перехода на Windows 8.1 Enterprise не перестаю "удивляться".

Звук "затвора"слышен всегда. Но вот само переключение в Win 8.1 чаще НЕ происходит, чем происходит. Исчезла возможность переключать раскладку в Скайпе. В Офисе 2013 также нет переключения. Автопереключением Punto не пользовался никогда. Функции автосмены раскладки в Офисе и в Outlook'е не включены.

Да чего там далеко ходить... Пока я пишу это сообщение, захотел сменить раскладку в окне сообщения. Не работает.

 

При этом, функция "Буфер обмена - Изменить раскладку" работает исправно.

 

Что-то не так.

Делать-то что?

 

Windows, Office - лицензионные, обновления все устанавливаются, всё по взрослому :)

Готов помогать в поиске причин.

 

punto-switcher
27 января 2016, 22:27

Если Вы вернетесь на Windows XP пунто опять станет любимой программой :) К сожалению, начиная с Восьмерки Microsoft много, что поменяло внутри.

4.1.6 из клуба ставили?

Andrew.Baidala
27 января 2016, 22:27

Нет, увы мне... ))) поставлю прямо завтра...   Я бы и сам вернулся на XP... Корпоративный стандарт, видите ли.. я и так был бельмом на глазу со своей ИксПихой )))

Andrew.Baidala
27 января 2016, 22:27

4.1.6 (beta) установил. Похоже, работает.Хотя, эффект несохранения предыдущих настроек я, вроде-бы, поймал.

НО

Ощущение такое, что я сам запутался в применении клавиш "Break" и "Shift + Break".

В каких-то случаях при нажатии клавиши "Break" происходит смена раскладки ошибочно набранного текста. В каких-то случаях я получаю сообщение "Отмена невозможна". Звук при этом разный.

Что я вижу? Я вижу несрабатывание Punto Switcher'а, ругаюсь и переписываю всё заново.

Что я должен сделать на самом деле?

Выделить текст, набранный в неверной раскладке, и нажать "Shift + Break".

Вроде бы, очевидно.

Но дошло это до меня только сегодня. Поработаю в таком режиме, возможно, мои наезды на Punto Switcher совершенно напрасны...

punto-switcher
27 января 2016, 22:27

Андрей, мы также не снимаем с себя ответственности за глюки в программе. Будем совершенствовать вместе!

kolrey
21 марта 2019, 12:56
Andrew.Baidala,

[РЕШЕНО!]
Появилась такая же проблема на двух одинаковых Windows XP - никак не мог понять, в чём же дело. Раньше Punto Switcher работал в игре. Оказалось, что в этот раз после переустановки системы я установил более новую версию с сайта - 4.4. Установил версию 3.0 - всё заработало в обеих системах :)
barbanakoff
27 января 2016, 22:27

Присоединяюсь. Punto Switcher Версия 4.1.4 от 12.10.2015 сборка 568. Проблема та-же. Windows 7. Открыты: Photoshop СС, norton internet security, firefox, google chrom.

Если поставил пробел после ошибочно напечатанного слова, то выделив его и нажав кнопку «Pause Break» конвертация в правильный вариант не срабатывает. Звук есть, но слово не меняется. Зву, кстатит, не затвор, а другой, что-то типа тудуду ☻

Если после слова пробел не поставил, то конвертация работает, но только на одно слово(последнее напечатанное). Установка версии 4.1.6 проблему не решила. Устанавливал без перезапуска компа.

ps.

Журнал бы ещё улучшить чуток http://clubs.ya.ru/punto/replies.xml?item_no=13230

punto-switcher
27 января 2016, 22:27

Госопода, кто-нибудь может подтвердить вышеописанный баг с пробелом?

barbanakoff
27 января 2016, 22:27

Если надо будет, то могу попробовать видео записать и выложить. Или это не ко мне вопрос?

barbanakoff
7 февраля 2016, 23:33
punto-switcher,
Добрый вечер. Версия 4.2.1 от 04.02.2016
сборка 986 Проблема не решена. Не смог определить из-за чего не работает. На др.машинах работает, а на моей нет. Таки снял видяху http://screencast-o-matic.com/watch/cDnijmhPwm
barbanakoff
28 февраля 2016, 21:04
barbanakoff,
Проблему решил след. образом http://i.imgur.com/jbxfDRr.png
ctc-media
7 декабря 2016, 11:04
punto-switcher,
не работает переключение раскладки по break, звук есть, отмена невозможна. автоматически переключает,  но не всегда тоже. 
mellnikov
6 декабря 2016, 10:57
сегодня новый баг пунтос витчера На win 10 при запущенной программе клавиша пробела работает через раз иногда со второго раза иногда с третьего иногда нормально.   Думалноутбуккосячит но нет этоона радимая !!!!!                               
punto-switcher
9 декабря 2016, 16:37
mellnikov,
Версия Punto из клуба 4.3?
mellnikov
9 декабря 2016, 17:05
punto-switcher,
Версия 4.3.1 от 18.11.2016
сборка 1716
punto-switcher
9 декабря 2016, 19:26
mellnikov,
Подойдите, пожалуйста, к соседу или к другому компьютеру и посмотрите есть ли там подобная проблема с Punto Switcher.
Дима
28 января 2017, 09:15
Привык к пунто настолько, что работать на компе без него не могу)
И вот купил ноутопланшет с кошмарной windows 10. с радостью поставил бы семерку, но сенсорный дисплей... И в ней постоянно наблюдаются отказы переключения. Иногда после разблокировки, иногда просто так-раскладка не переключается НИКАК. С каждым введенным символом есть звук переключения, но никак. По правому Ctrl-не переключает. И даже по alt+shift нет переключения! Жму на кнопку win 2 раза (открываю и закрываю пуск) - всё работает. Выставил пунте права администратора - не помогло.
На девайсе почти ничего не установлено. Хром, скайп, тим вьюер, стим.
4.3.4.
Обновлено 28 января 2017, 09:16
punto-switcher
30 января 2017, 10:27
Дима,
Напишите, пожалуйста, сюда: punto-switcher@yandex.ru при работе по всей системе или в некоторых программах? Также просьба привести пошаговый пример.
evp.pos
10 октября 2018, 16:01
punto-switcher,
Было также, пока стояло 3 языка, удалил один все сразу заработало

pet.pluta
2 декабря 2017, 21:03
punto switcher / windows 10 / thunderbird - не работает.

Видно что при нажатии Pause/Break значек раскладки "дергается", но переключения не происходит.


punto - 4.4.0 от 01.11.2017 сборка 170
thunderbird - 52.5.0 (32bit)
windows - 10 corporat
newman75
27 января, 14:22
win10? не переключает в Яндекс-браузере.
Версия 4.4.4 от 07.02.2019
сборка 489