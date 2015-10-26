Не работает в некоторых программах.

Давно заметил, что Punto Switcher не переключает раскладку ни автоматически, ни вручную во многих программах (например, в чате Steam, в Falsh-играх в браузерах и т.д.) При этом звук "затвора" слышно, но текст остаётся без изменений. В Standalone Flash Player и играх на движке Unity в браузерах, кстати, при этом Пунто работает без проблем.

В Стиме же когда-то была обратная проблема - Пунто постоянно гудел и щёклал впрост ово время игры, вызывая глюки в управлении, хотя никакой текст при этмо не набирался. Потом Стим, кажется, просто добавил в исключения Пунто, или отключил автопереключение раскладок -уже и не помню. Это года 4 назад было, если не больше.