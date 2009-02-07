Господа, ответте мне пожалуйста на только на один вопрос ! Почему не работает автозамена ?? После версии пунто 2.5 ( которой уже ХЗ сколько лет) не могу настроить автозамену, к примеру чтобы слово "щяс" заменялось на "сейчас"... ну не работает это и всё !!!!!!! В лучшем случае выскакивает всплывающая подсказка ( если она стоит в опциях) а сама автозамена не происходит (по пробелу. хотя в опциях галка стоит). Если всплывающую подсказку отключить в опциях тогда все равно не работает. ПОЧЕМУ ? Ведь в версии 2,5 у меня все прекрасно работает как надо.