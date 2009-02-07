Клуб Punto Switcher

Клуб Punto Switcher

Не работает автозамена !

Господа, ответте мне пожалуйста на только на один вопрос ! Почему не работает автозамена ?? После версии пунто 2.5 ( которой уже ХЗ сколько лет) не могу настроить автозамену, к примеру чтобы слово "щяс" заменялось на "сейчас"... ну не работает это и всё !!!!!!! В лучшем случае выскакивает всплывающая подсказка ( если она стоит  в опциях) а сама автозамена не происходит (по пробелу. хотя в опциях галка стоит). Если всплывающую подсказку отключить в опциях тогда все равно не работает. ПОЧЕМУ ? Ведь в версии 2,5 у меня все прекрасно работает как надо.

11 комментариев
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sergey.moskalev
27 января 2016, 23:50
Пожалуйста напишите в суппорт! Нужно знать побольше о софте, опарационке. Нам необходима следующая информация: Номер версии Punto Switcher (узнать её можно кликнув правой кнопкой по значку Punto -> О Punto Switcher). Описание проблемы Текст сообщения об ошибке, появляющийся на экране Тип компьютера и процессора Версия Windows Снимок экрана с сообщением об ошибке (желательно)
k9t
27 января 2016, 23:50
Судя по всему вы не совсем поняли суть проблемы. Посомтрите пожалуйсста вот этот видео файл !!! http://narod.ru/disk/5602023000/Switcher.zip.html
sergey.moskalev
27 января 2016, 23:50
Извините, но присланный Вами avi не воспроизводится ни одним из проигрывателей установленным на компе. Пишите в суппорт и все данные, пожалуйста, туда. Разбираться с экзотическими кодеками нет времени. :)
BUCHGAY
27 января 2016, 23:50
У меня смотрится - в Windows Media Player 9 ver - причем тут же проигрыватель и установился - для первого просмотра. Может Москелеву Сергею - свой компьютер выкинуть, если продукты MS стали экзотическими?
clifftown
27 января 2016, 23:50
У меня посмотрелся. Это происходит во всех редакторах или только в браузере?
clifftown
27 января 2016, 23:50
А версия пунту у вас какая?
k9t
27 января 2016, 23:50
Во всех редакторах! Причем ногда работает иногда нет я так и не смог определить закономерность.пробовал на разных компах тоже самое. Поэтому вынужден пользваться уже несколько лет версией 2,5 потому что там в отличии от всех последующих версий все работает. Я пробовал писать еще несколько лет назад в супорты и т.п. но все безрезультатно хорошо что хоть щяс ( сейчас =)) здесь появился такой форум где хоть както заметили мою тему =)))
k9t
27 января 2016, 23:50
версия пунто у меня последняя с сайта но я пробовал и другие те что были раньше тоже самое.
clifftown
27 января 2016, 23:50
то есть 3.1 бета?
yuch2012
27 января 2016, 23:50

Точно такая же проблема. Галка *заменять по проблелу* слетела.

burmatovamarina
сегодня, 09:18
Так же не работает! Горячими клавишами могу вызвать список автозамены. На автомате автозамена не работает.