Клуб Punto Switcher

Клуб Punto Switcher

предиктивный ввод (типа t9)

предлагал одному программисту сделать аналог т9, только для цифровой клавиатуры компьютера, посмеялся только. а я предполагаю это удобным, и при вполне актуально, при таком широком распространении т9. к тому же можно быстро печатать одной рукой. на клавишу + можно сделать пробел, чтобы не тянуться к большой клавише. стрелки тоже рядом. ну и верхний цифровой ряд чтоб не касались изменения. с программой можно и наклейки продавать на эти клавиши с буквами. но в принципе все помнят раскладку на телефоне, думаю запомнят, только цифры не совпадут, но это не важно. ВОТ такое мое предложение. я сам не программист, поэтому и незнаю как это реализовать.


ЖДу ответов

43 комментария
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Ntropy
27 января 2016, 23:47
Вы хотите это прикрутить к Punto Switcher'у? эта задача легко решается, вы можете её реализовать самостоятельно, кроме того это уже сделано для различных эмуляторов сотовых телефонов, а также в разных мидлетах, например в Opera Mini или Яндекс.Картах. Учите Java, JavaME, вооружайтесь декомпилятором и никакие программисты вам не нужны.
KoKosov
27 января 2016, 23:47
А смысл? Т9 актуален на мабилах, где скорость набора текста настолько низкая, что успеваешь заметить предложенные варианты раньше, чем наберёшь слово. На компе оно просто не будет успевать, да и многие ли смотрят вообще на экран, набирая текст? Я вот вообще не смотрю.
Oleg
27 января 2016, 23:47
А я на клваву не смотрю:))) PS вобще, Соло пройди :)
ZADORSP
27 января 2016, 23:47
Т9 реально увеличит скорость набора, да и для однорукого пользователя это будет отличным дополнением.
alex.bayt
27 января 2016, 23:47
Согласен с тем программистом. Это совершенно не нужно. Я редко смотрю на экран, когда печатаю, поэтому мне быстрее набрать двумя, либо одной рукой, смотря на клаву, чем я буду искать слово на экране. Да ещё и наклейки какие-то нужны....
jk-jdogg
27 января 2016, 23:47
Идея хорошая, но на компе ей не место. В OpenOffice.org есть очень хорошая функция автозавершение ввода. Я им специально только из-за нее пользуюсь при наборе больших текстов.
vadim-yakoonchikov
27 января 2016, 23:47
Да, это (в отличие от предлагаемого Т9) не помешало бы. За одним вспомнился плагин для QIP Infium под названием sTypograph - среди его функций: * Преобразование псевдо-символов в юникодные символы (© ® ™ … ±); * Преобразование градусов из + 90^C в +90°C; * Используем вместо английских "кавычек" русские «ёлочки»; * Преобразование смайлов вида smile)))))))))))))) к smile; * Расставляет необходимые и удаляет лишние пробелы перед и после точек и запятых; * Удаляет ненужные повторы знаков препинания; * Замена повторяющихся пробелов или пробелов и табуляций на один пробел; * Удалять лишние пробельные символы в конце абзаца; * Расставит тире и дефисы; * Проставит запятые до «а» и «но», если вы сами забыли их поставить; * Отделяем скобки от предыдущего слова, а внутри убираем лишние пробелы; * Расставит неразрывные пробелы там где они необходимы; * Первую букву в каждом абзаце сделает заглавной; * Названия организаций и абревиатуры форм собственности пишутся через неразрывный пробел; * Сокращение отделяется от относящегося к нему слову неразрывным пробелом; * Не отделять сокращения вида "рис.", "стр." и др от последующей цифры; * Не отделять "г." от года и ставить точку, если ее нет; * Ставим неразрывный пробел между цифрой и единицей измерения; * Символ возведения в степень (²,³); * Сокращения сумм не отделяются от чисел; * Преобразование псевдо-дробей в символ дробей (½, ¼, ¾, ⅛, ⅜, ⅝, ⅞). Конечно, кое-что можно реализовать в PS автозаменой, но и многие другие функции не помешали бы.
lord-iceman
27 января 2016, 23:47
Я в шоке, такой серьёзный функционал для тупой программы-болталки О_О интересно посмотреть на энтузиаста, который все это монстрячил. Может, он ещё и для чатов что-нибудь подобное напишет?
yalic
27 января 2016, 23:47
Вот! Этого действительно не хватает в PS...
t7144320t
27 января 2016, 23:47
солидарен. только не t9 и не с num-lock a с обычной клавы, обычное завершение ввода(подсказки) как в delphi или basic
Валерий Зимин
27 января 2016, 23:47
И еще, чтоб цифры прописью набирались :-)))))))))))
Oleg
27 января 2016, 23:47
:))) я за Т9 но с возможностью отключения.
Валерий Зимин
27 января 2016, 23:47
А Punto Switcher здесь причем? И вообще неудобно крайне, тем более, что клавиатура на телефоне и цифровая клавиатура на ПК абсолютно разные. А сам Клифф Кушлер, тот который и придумал Т9, двигается как раз ровно в противоположном направлении. Если интересно: http://www.gigabyteclub.ru/news/?id=7
anrdaemon
27 января 2016, 23:47

Спасибо, поржал. Бледная копия Dasher'а.


У Дашера на сегодня только одна проблема - отсутствие режима работы в качестве HID драйвера.


Как только её решат, отпадёт проблема ввода в самые разные программы.

Валерий Зимин
27 января 2016, 23:47
Ну да, это была новость 2008 года, теперь уже смешно.
yalic
27 января 2016, 23:47
Идея интересная, но не актуальная для PS. Или... если это можно было подключать как плагин, тогда согласен :)
Oborin.K
27 января 2016, 23:47
автозавершение было бы очень удобно. например так чуть ниже текста всплывала подсказка с вариантами в столбик.
sergey.moskalev
27 января 2016, 23:47
Увы, пока не придумалось, как это красиво сделать для русского языка. Получаются в пулдауне огромные списки... хотя слово уже почти набрано целиком. электрификация электрификацией электрификации электрификацию Положим, человек уже набрал электриф... и тут ему нужно выбрать из пулдауна стрелкой вниз, кликнуть может пять и более раз, потом Enter. Получается шесть нажатий, так легче набрать слово и не морочиться. Этого нет в английском. Хитрее если в автозавершении используется техника pattern mining and recognition. Предлагается только то, что человек уже набирал. Поскольку словарь употребляемых слов у каждого человека не так велик, то программа может быстро обучиться.
Oborin.K
27 января 2016, 23:47
а часто Вы пишите слова типа электрификация?
sergey.moskalev
27 января 2016, 23:47
А что нельзя? :))))
Oborin.K
27 января 2016, 23:47
упаси бог от указывания что Вам делать , просто сбор статистики. но согласитесь что как правило не все пользователи люди часто используют такие длинные слова. к тому же не кто же не заставляет добивать выбором из списка, если видно что далеко. Но многие слова было бы быстрее, особенно те которые часты в употреблении - как раз пригодилась бы статистика.
sergey.moskalev
27 января 2016, 23:47
Посмотрите, пожалуйста, свое собственное письмо, слова: указывание статистики согласитесь пользователи используют Смоделируйте ситуацию сколько вариантов будет предлагаться почти до последней буквы.
Oborin.K
27 января 2016, 23:47
не много, пример указы -вать
sergey.moskalev
27 января 2016, 23:47
боюсь, что Вы не очень хорошо оцениваете количество вариантов. пример указы... -вание -вания -ванием -ваниями -вать -ваться -вал -вали -вала -валось -вались и т.д.
Oborin.K
27 января 2016, 23:47
Ну хотя бы 2-3 основные формы-то можно подставить.Ни кто же не заставляет выбирать, если видно что нет - печатай дальше. Конечно если реализовать столь примитивную функциональность сложно , то я даже не буду упоминать и про синтаксический анализ предложения... хотя у мелкомягих это почти работает.
anrdaemon
27 января 2016, 23:47

Far Manager, плагин автодополнения.

AutoCompletion v1.3.2 FAR 1.60+ Plugin to Complete and AutoComplete words in editor.

Если нет под рукой, могу описать алгоритм работы на словах. Конечно, он более полезен при написании кода, но мне приходилось и составлять описания к программам, и там он тоже не был бесполезен.

vadim-yakoonchikov
27 января 2016, 23:47
И можно ли надеяться, что в PS ‘pattern mining and recognition’ появится - благо дневник уже есть? ;)
sergey.moskalev
27 января 2016, 23:47
В punto работает набор допустимых и недопустимых сочетаний на основе которых созданы правила. Словарей в программе нет, поэтому, слово "пирвет" не покажется программе странным, все сочетания допустимы для русского языка.
portor666
27 января 2016, 23:47
вы как это реализуете все, хотелось бы быть бета тестером
sergey.moskalev
27 января 2016, 23:47
Обязательно! Бета-версии сперва выкладываются в нашем клубе.
Соколов Андрей
27 января 2016, 23:47
да ну... при любой твоей сноровке, я тебя перепечатаю на qwerty, при том что скорость у меня не самая высокая)
ZADORSP
27 января 2016, 23:47
На мой взгляд режим T9 нужен. Мне бы он очень пригодился, и набор текста в разы возрастает. И потом, если обычному пользователю это покажется бредом, то для ОДНОРУКОГО - необходимостью...
jkeks1
27 января 2016, 23:47
да сделайте уже, он нужен не только для однопальцевых, но и для тех кто хочет писать еще быстрее чем обычно.
Я ищу такой софт для моеих переводчиков - оценить увеличение скорости.

К сожалению я забыл имя утилиты, но была такая, с самообучением вообще всего и всех набранных текстов(и ошибки тоже учита ;(.

Я бы еще хотел связать такую прогу с Google Suggest, ну в вашем случае Yandex Suggest сервисом. Чтобы был выбор брать слова из Саггеста или из своего опытного словарика.

Удачи ребята, очень хочется видеть такую функцию
nestoroff
27 января 2016, 23:47

Тоже интересовался этой темой.
после многолетнего опыта ввода Т9 на нокии (на них он лучше всего реализован)
ввод текста таким способом мне и до сих пор видится удобным
Но только в случае если он для цифрового блока на клавиатуре с поправкой что верхний и нижний ряд поменяны местами

789 > 123

     456

123 > 789

чтоб как на телефонах было.
При намного больше мощности желлеза в ПК нежели в телефонах,обучение такой проги можно расширять и расширять.А ее статистические базы при долговременном использовании исключат постоянное непопадание нужных слов при наборе.
Видел аналог такого софта но он очень сырой и заброшенный
работает только с латиницей и нет корекции рядов цифер.

Сомневаюсь что такую фичу встроят в пунтосвитчер.

ip13137
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mark.aisily
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не удивительно 

ХАС-СИМ
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gurich2234
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