предиктивный ввод (типа t9)

предлагал одному программисту сделать аналог т9, только для цифровой клавиатуры компьютера, посмеялся только. а я предполагаю это удобным, и при вполне актуально, при таком широком распространении т9. к тому же можно быстро печатать одной рукой. на клавишу + можно сделать пробел, чтобы не тянуться к большой клавише. стрелки тоже рядом. ну и верхний цифровой ряд чтоб не касались изменения. с программой можно и наклейки продавать на эти клавиши с буквами. но в принципе все помнят раскладку на телефоне, думаю запомнят, только цифры не совпадут, но это не важно. ВОТ такое мое предложение. я сам не программист, поэтому и незнаю как это реализовать.





ЖДу ответов

