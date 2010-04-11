Клуб Punto Switcher

Клуб Punto Switcher

Автозамена пунктуации класса «-,—»

Ситуация:

— В ранних версиях «Пунто свитчера» я настраивал правило автозамены такие образом: « - » заменть на « — ». Такой механизм позволял никогда не задумываться над набором длинного тире. Кстати эту идею я перенял из программы «Я.Онлай», где «-» автоматически заменяется на «—» если после него стоит пробел. 

— Сейчас «Пунто свитчер» не дает мне создать такое правило: « - » заменять на « — ». Выводиться сообщение, что правило автозамены не может содержать пробелы. Я не знаю почему в более поздних версиях сделали невозможным добавлять пробелы в правила переключения, лично мне это не удобно.

— Кроме того, в «Я.Онлайне» был замечен совершенно замечатльный механизм замены стандартных кавычек "" на лапки «». При этом программа понимает где стоит кавычка и ставит либо правую « , либо левую ». Это правило можно было бы сформулировать в настройках автозамены так: «*"» заменять на «» и соответсвенно « "» заменять на « «». Но такую автозамену прописать нельзя, а очень хотелось бы.

— Ещё столкнулся с ограниченным функционалом «Пунто свитчера» под MAC OS — надеюсь со временем эта проблема решиться. Там правила автозамены вообще невозможно прописать. Или я неправ?


Предложение:

— Сделать автоматическую замену кавычек как в «Я.Онлайне».

— Сделать автоматическую замену дефиса «-» на длинное тире «—» при условии постановки пробела после дефиса «-». [ опять же, как в «Я.Онлайне» ]

— Вернуть возможность добавлять пробелы в правила автозамены, для таких людей как я — при невозможности выполнения первых 2-х пунктов.


10 комментариев
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apollo2k4
27 января 2016, 23:35
Установите типографскую раскладку и будет вам счастье
e6e6
27 января 2016, 23:35
уже установил, но я набираю текст вслепую, и использовать типографическую раскладку при этом не удобно.
e6e6
27 января 2016, 23:35
имел ввиду: набрать длинное тире через альт+дефис.
У меня в типогрфической раскладке работает только правый альт. Это у меня глюки, или так и есть?
apollo2k4
27 января 2016, 23:35
Так и должно быть, тире ставиться только с правым Alt
bypsix
27 января 2016, 23:35
+1 тоже пользуюсь старой версией в которой можно провел ставить
DimaTishkov
27 января 2016, 23:35
С заменой дефиса есть тонкость: бывает «висячий дефис», например «цис- и транс-изомеры». Не говоря уже о том, что в английском языке тире по классическим правилам вообще не отбивается пробелами. Но в принципе всё это можно учесть при создании правил. Думаю, было бы полезно сделать такие правила (хотя я обхожусь раскладкой Бирмана :-)).
sergey.moskalev
27 января 2016, 23:35
По ряду причин пришлось отказаться от пробела в автозамене, я лично создал правило:

-- = —

Два дефиса создают длинное тире.

Автоматическая замена дефиса если после него стоит пробел не всегда корректна. Например: "альфа- (-активность, волны), блок- (-карта, -сигнал, -форма), вакуум- (-аппарат, -камера, -процесс), дизель- (-генератор, -мотор), пресс- (-инструмент, -накат)".
e6e6
27 января 2016, 23:35
но всегда корректна замена пробел дефис пробел = длинное тире.
sergey.moskalev
27 января 2016, 23:35
Увы, не всегда :) Например, при записи арифметических выражений:
( -b + sqrt(b*b - 4*a*c)) / ( 2*a )
Никита Ларин
вчера, 08:30
Язык мой враг мой 