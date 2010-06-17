Клуб Punto Switcher

Клуб Punto Switcher

Очень нужна регулировка громкости звуков которые издает Пунто, можно сделать?

Это реально в следующей сборке? ОС (Windows XP и Windows 7)

25 комментариев
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sergey.moskalev
27 января 2016, 23:33
Руслан, подскажите, пожалуйста, в чём суть проблемы? Регулировка звуков программы через микшер громкости не подходит? Или нужно регулировать отдельно каждый из звуков?
bigsales
27 января 2016, 23:33

Пример: Слушаю музыку на приличной громкости при этом набираю тексты, при переключении раскладки, звук переключения проедает мозг ;-) конечно есть вариант, выключить все звуки, но это не то, лучше, если бы звук Пунто был просто тише осной музыки например:


 


- Основная музыка и звуки в системе громкость - 100%


- Пунто - 10-20% от громкости основных звуков.


 


Реализация не сложная просто возможность запоминать громкость каждого из звуков пунто, в настройках.


 


Я был бы очень благодарен за такую функциональность.


 

Павел Шмачилин
27 января 2016, 23:33

W7 вроде бы позволяет задать уровень громкости для каждого отдельного приложения в системе...

bigsales
27 января 2016, 23:33

Да? а как?

Павел Шмачилин
27 января 2016, 23:33

Кликнуть на значке регулировки громкости в трее, в открывшемся коне снизу будет ссылка "Микшер". Она открывает расширенное окно управления громкостью в системе. Там каждая программа, требующая доступ к аудиовводу представлена своим ползунком и есть общая громкость. Можно либо пригушить отдельную программу, либо вообще отключить её от аудиовывода.

sergey.moskalev
27 января 2016, 23:33
Спасибо Инфарх!
Павел Шмачилин
27 января 2016, 23:33

Вам спасибо. Без вашего детища я как без рук...

Денис
27 января 2016, 23:33
Если смотреть в самое начало, то это детище совсем других людей =)
nikita.bogolyub
6 мая, 09:28
Павел Шмачилин,
мне помогло. После нажатия левой кнопкой мыши на значок динамика внизу справа экрана откроется окно  с кнопкой Микшер внизу . Жмем так же на нее и выходим на окно, где  ползунком  Punto Switcher устанавливаем нужную громкость звуков этой программы. Спасибо.
busla-ru
27 января 2016, 23:33

это ещё в Висте появилось

bigsales
27 января 2016, 23:33
может быть, но мне в Windows XP этого очень не хватает
busla-ru
27 января 2016, 23:33
Вряд ли для устаревшей ОС будут изобретать велосипед.
Откройте директорию со звуками Punto и стандартной звукозаписью уменьшите громкость в самих файлах.
bigsales
27 января 2016, 23:33
Вариант, надо будет сделать.
aleksandr.a.kishchenko
27 января 2016, 23:33
Есть отдельные программы с такими функциями... у меня когда-то стояла.. не припомню как называется... но вещь реально очень хорошая...
P.S. Если найду отпишусь
aleksandr.a.kishchenko
27 января 2016, 23:33
Вот нашел как и обещал... программа называется Indie Volume.
Теперь все пользователи xp могут устанавливать уровень звука в приложениях отдельно.
sergey.moskalev
27 января 2016, 23:33
Саша, спасибо Вам большое!
bigsales
27 января 2016, 23:33
Так сделают эту фичу или нет? ;)
sergey.moskalev
27 января 2016, 23:33
Согласен с мнением Busla. Если Вы сами не можете уменьшить громкость в самих файлах, напишите, пожалуйста, на сколько процентов нужно громкость понизить и я сделаю и выложу в клубе.
bigsales
27 января 2016, 23:33
Сделать могу, но это не решение проблемы, мне нужна регулировка  громкости, а не файл с тихим звучанием, или вы предлагаете постоянно  заменять файл один на другой?
o_O
(-1)
sergey.moskalev
27 января 2016, 23:33
В программе Punto Switcher регулировка громкости отдельных звуков не предусматривается.
bigsales
27 января 2016, 23:33
Это очень полезная функция, жаль что вы не хотите прислушаться к мнениям пользователей. Такая функция нужна не только мне.
Вера
27 января 2016, 23:33
просто это наверно сложно реализовать
sergey.moskalev
27 января 2016, 23:33
В принципе и видео плеер прикрутить к Punto не сложно :)
art-marsov
27 января 2016, 23:33
IndieVolume
Semig
27 января 2016, 23:33

пользую недавно, у меня всё ещё XP и пару ближайших лет переходить с него не собираюсь. левые проги в памяти и трее не интересуют. перезапись файла каждый раз - тоже не актуально. так днём под настроение моя музыка может орать из динамиков, а ночью быть еле слышна, в таком случае ночью уменьшенная громкость пунто будет не слышна совсем.

фича, уверен, реализуется просто. но мне как пользователю приходится решать исходя из того что есть. самый простой вариант - сделать макс громсть в плеере, в нём же загнать на макс общий эквалайзер, потом установить уже физически на колонках нужную громкость звучания.