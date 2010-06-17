Очень нужна регулировка громкости звуков которые издает Пунто, можно сделать?

Пример: Слушаю музыку на приличной громкости при этом набираю тексты, при переключении раскладки, звук переключения проедает мозг ;-) конечно есть вариант, выключить все звуки, но это не то, лучше, если бы звук Пунто был просто тише осной музыки например:
- Основная музыка и звуки в системе громкость - 100%
- Пунто - 10-20% от громкости основных звуков.
Реализация не сложная просто возможность запоминать громкость каждого из звуков пунто, в настройках.
Я был бы очень благодарен за такую функциональность.
Кликнуть на значке регулировки громкости в трее, в открывшемся коне снизу будет ссылка "Микшер". Она открывает расширенное окно управления громкостью в системе. Там каждая программа, требующая доступ к аудиовводу представлена своим ползунком и есть общая громкость. Можно либо пригушить отдельную программу, либо вообще отключить её от аудиовывода.
мне помогло. После нажатия левой кнопкой мыши на значок динамика внизу справа экрана откроется окно с кнопкой Микшер внизу . Жмем так же на нее и выходим на окно, где ползунком Punto Switcher устанавливаем нужную громкость звуков этой программы. Спасибо.
пользую недавно, у меня всё ещё XP и пару ближайших лет переходить с него не собираюсь. левые проги в памяти и трее не интересуют. перезапись файла каждый раз - тоже не актуально. так днём под настроение моя музыка может орать из динамиков, а ночью быть еле слышна, в таком случае ночью уменьшенная громкость пунто будет не слышна совсем.
фича, уверен, реализуется просто. но мне как пользователю приходится решать исходя из того что есть. самый простой вариант - сделать макс громсть в плеере, в нём же загнать на макс общий эквалайзер, потом установить уже физически на колонках нужную громкость звучания.