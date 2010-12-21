Сохранение паролей в Дневнике Punto Switcher

Как вы считаете, стоит ли полностью убрать возможность сохранения паролей в дневнике? Может быть кто-то использует дневник для сохранения истории серфинга? Может быть кто-то в дневнике хранит пароли? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Для паролей у меня есть менеджер паролей. Там они шифруются при хранении. Дневник использую для случаев когда что-то сбойнет (например, форма ввода) и данные остаются только в дневнике. Такое случается очень редко, но метко.
Пусть все хранит, для этого пароль на дневник есть :) Ежели кому-то не очень нужно, то пусть опционально будет отключение. Я в нем все храню, еще ничего не удалял :) Пару раз выручал, помог найти забытый пароль от давно неиспользованной аськи. Вот только хотелось бы, чтобы процесс открытия с указанием даты от 3 месяцев и выше занимал меньше времени, чем сейчас. Сколько не пробовал открыть сохраненное за год, так и не дожидался, а о большем периоде даже и не мечтаю. Или сделать возможность поиска по всему дневнику, а не только по открытой дате.
Кочено надо предоставить возможность хранения паролей.
А у меня вопрос не в тему, но проверить сейчас не могу (сижу на линуксе). Мне кажется поиск в дневнике работал только в пределах выбранного дня? Если да, то надо срочно сделать фичреквест по полному поиску и/или поиску в диапазоне дат.