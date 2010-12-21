Клуб Punto Switcher

Клуб Punto Switcher

Сохранение паролей в Дневнике Punto Switcher

Как вы считаете, стоит ли полностью убрать возможность сохранения паролей в дневнике? Может быть кто-то использует дневник для сохранения истории серфинга? Может быть кто-то в дневнике хранит пароли? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
17 комментариев
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Комментарий удалён
sergey.moskalev
27 января 2016, 23:30
Всё в порядке :) Готовится новая версия.
Schedar
27 января 2016, 23:30
Ну хоть намекните - когда?
sergey.moskalev
27 января 2016, 23:30
Надеемся на начало 2011 года :)
anatoly-kirsanov
27 января 2016, 23:30
Для паролей у меня есть менеджер паролей. Там они шифруются при хранении.
Дневник использую для случаев когда что-то сбойнет (например, форма ввода) и данные остаются только в дневнике. Такое случается очень редко, но метко.
Серж
27 января 2016, 23:30
Пусть все хранит, для этого пароль на дневник есть :)
Ежели кому-то не очень нужно, то пусть опционально будет отключение.
Я в нем все храню, еще ничего не удалял :)
Пару раз выручал, помог найти забытый пароль от давно неиспользованной аськи.
Вот только хотелось бы, чтобы процесс открытия с указанием даты от 3 месяцев и выше занимал меньше времени, чем сейчас.
Сколько не пробовал открыть сохраненное за год, так и не дожидался, а о большем периоде даже и не мечтаю.
Или сделать возможность поиска по всему дневнику, а не только по открытой дате.
mktrus
27 января 2016, 23:30

у меня встречное предложение.


добавить настройку:


1. пароли не сохранять


2. в полях ввода пароля принудительно включать EN, отключать Caps и запретить автосмену раскладки.

Алексей Долматов
27 января 2016, 23:30
Ну принудительно не стоит.
Я вот сам слежу за раскладкой пароля
mktrus
27 января 2016, 23:30
я же написал "добавить настройку" то есть кому не надо её не включит.
Алексей Долматов
27 января 2016, 23:30
Просто не представляю чтоб было удобно.
Скажем писал ты сообщение.
Надо зайти на сайт, решил ввести пароль
А сообщение на Русском.
Привычка делает своё дело, сразу меняешь раскладку
mktrus
27 января 2016, 23:30
я сначала логин вводу вообше-то..
Алексей Долматов
27 января 2016, 23:30
Если бы мог определять поле пароля и не вносить в хранение, было бы здорово.
Или хотя бы сочетание клавиш после которого текст не запоминается (Наверно лучше до щелчка мышью)
mktrus
27 января 2016, 23:30
сейчас можно "отключать" свитчер для определённых программ. вот для полей пароля тоже можно настраиваемо это сделать. при том что в таких программах Break работает
Удалённый пользователь
27 января 2016, 23:30
Пунто очень нужен. аналогов почти нет. надеюсь Яндекс будет развивать проект и дальше
sergey.moskalev
27 января 2016, 23:30
Скоро бета 3.2 :)
survtur
27 января 2016, 23:30
Кочено надо предоставить возможность хранения паролей.

А у меня вопрос не в тему, но проверить сейчас не могу (сижу на линуксе). Мне кажется поиск в дневнике работал только в пределах выбранного дня? Если да, то надо срочно сделать фичреквест по полному поиску и/или поиску в диапазоне дат.
sergey.moskalev
27 января 2016, 23:30
Поиск в диапазоне дат реализован давно: Дневник - Вид - Выбрать период
tim
вчера, 12:04
Вот понадобилось поставить пунто из-за возможности сохранять пароли. И гляжу такую возможность убрали. Зачем?
Где скачать старую версию?