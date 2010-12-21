Клуб Punto Switcher Сохранение паролей в Дневнике Punto Switcher

Как вы считаете, стоит ли полностью убрать возможность сохранения паролей в дневнике? Может быть кто-то использует дневник для сохранения истории серфинга? Может быть кто-то в дневнике хранит пароли? Поделитесь, пожалуйста, опытом.