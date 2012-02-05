Клуб Punto Switcher

Клуб Punto Switcher

Недостатки программы

Вещь безусловно хорошая, но обладает существенными недостатками.

 

Аббревиатуры

 

При написании аббревиатур - точнее, коротких слов, которых нет в базе (включая предлоги, союзы и другие короткие служебные части речи) - программа переключает раскладку там, где не надо. Много нервов уходит на то, чтобы возвратить слово к тому состоянию, как его написал первоначально, а не как переключил Punto Switcher. В то же время, если бы в коротких словах переключение раскладки не осуществлялось, исправить 2-х - 3-х буквенное слово при действительной неправильной раскладке пользователям самим не составило бы особого труда. Будь я разработчиком программы, сделал бы так, чтобы переключение осуществлялось при написании слова не менее чем из 4-х - 5-и букв.

 

В играх

 

Когда зайдёшь в какую-нибудь игру, из-за Punto Switcher не всегда срабатывает нажатие клавиши буквы X(Ч). Слышен характерный для переключения звук, но сама кнопка не срабатывает.

 

По этим причинам пришлось удалить Punto Switcher и перейти на программу конкурента.

3 комментария
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Heckfy Improver
27 января 2016, 23:18

1. Если программа некорректно обработала слово (переключила или не переключила) - есть ручное переключение клавишей [Pause|Break]. Программа может предложить создать правило - но это только усложняет поведение (если слово должно переключаться но не всегда переключается - после создания правила оно может вообще не переключаться), поэтому на это лучше не обращать внимания и отключить "предлагать создать правило после двух переключений" в меню "Правила переключения"

2. Добавьте папку C:/Games/ в список программ-исключений. Игры, установленные в папку C:/Games/ не будут сбиваться PuntoSwither'ом. Игры, которые лежат в других папках - нужно отдельно добавлять в исключения

3. Разве у PuntoSwither есть аналоги?

nifkorotkow
27 января 2016, 23:18
Еще одно я отнес бы к недостаткам: окно настроек имеет фиксированный размер: копаешься в маленьком окне, движки туда-сюда. Надо дать возможность пользователю раздвигать окно.
afanasev@visma.su
сегодня, 06:28
Здравствуйте. Уважаемые разработчики Яндекс.
Пользуюсь программой Punto Switcher в основном из-за удобной функции автозамены. Очень не хватает функции автоматической вставки актуальной  даты (например формата 31.12.2019) в тело текста на который производится автозамена, или такая функция уже есть?, просто не ясно как ее использовать, подскажите пожалуйста.