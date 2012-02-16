Не устанавливается Punto Switcher

Здравствуйте.

Не устанавливается программа.Раньше всё работало,был пользователем Punto Switcher много лет,ставил на другие свои компьютеры,но вот что-то случилось и не работает больше,не вижу её,не реагирует на кнопку Paus Break.

Чистил комп.,и TuneUp Utilities 2012(b поставил её в программы при загрузке), скачал последнюю версию и переводил программу на другие диски-нет её в работе и визуально в панели инструментов.При клике по PuntoSwitcherSetup.exe,проявляется рамка "идёт подготовка к установке" буквально на 1 сек. и всё...

Помогите gj;fkeqcnf её установить,а то устал вручную переключать раскладку с англ. на русский и обратно.Спасибо.