Клуб Punto Switcher

Клуб Punto Switcher

Не устанавливается Punto Switcher

Здравствуйте.

Не устанавливается программа.Раньше всё работало,был пользователем Punto Switcher много лет,ставил на другие свои компьютеры,но вот что-то случилось и не работает больше,не вижу её,не реагирует на кнопку Paus Break.

Чистил комп.,и TuneUp Utilities 2012(b поставил её в программы при загрузке), скачал последнюю версию и переводил программу на другие диски-нет её в работе и визуально в панели инструментов.При клике по PuntoSwitcherSetup.exe,проявляется рамка "идёт подготовка к установке" буквально на 1 сек. и всё...

Помогите gj;fkeqcnf её установить,а то устал вручную переключать раскладку с англ. на русский и обратно.Спасибо.

4 комментария
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sone4ka8
27 января 2016, 23:18

Та же беда... Жене успел отсоветовать обновлять версию, а вот сам страдаю...

surowski
27 января 2016, 23:18

Всё работает! Punto Switcher надо найти в списке установленных программ,удалить её,почистить реестр(я чистил и удалял через TuneUp Utilities 2012).Всё,а потом перезагрузился и установил по новому -всё работает.Удачи!!!

Комментарий удалён
Комментарий удалён
boel
27 января 2016, 23:18

Ну, фольклор Конституция не отменяет.;-(

doctorfedor2012.d
вчера, 12:33
Такая же история Сегодня 07.20.19 перестал работать дневник. 
Обновлено вчера, 12:34