Не пора ли исправить ошибку в функции слежения за буфером обмена?
14 мая 2012, 17:01
В PuntoSwitcher с незапамятных времён есть баг в функции слежения за буфером обмена. Через какое-то время история буфера обмена перестаёт обновляться до перезапуска программы. То есть весь текст, который был скопирован в буфер обмена больше не попадает в историю, даже если историю очистить. После перезапуска программы история буфера обмена снова начинает накапливаться до определённого момента, затем снова отваливается. И так происходит постоянно.
Простая удобная программа, глюков не заметил. Все другие аналоги, которые я пробовал, просто ужасны, а в этой программе ничего лишнего и всё работает. Автор на форуме отвечает быстро, обещает скоро выпустить версию 1.6. :)
Действительно, с 3dclipboard стала наблюдаться такая же проблема. При этом clipdiary работает нормально. Я использую Punto дома и на работе, дома по умочланию всегда пользуюсь спящим режимом, на работе спящий режим не использую. Проблема есть и там и там.
Я думаю, функция второстепенная, мало кто ей пользуется, потому и не исправляют. Вообще Punto пилится очень вяло, видимо у программеров много других дел в Яндексе, или интереса нет. Все основные функции вроде бы есть, всё вроде бы работает более-менее сносно - зачем напрягаться? За clipdiary.com спасибо. Раньше не встречал, понравилась программка.
Баг на месте, никуда не пропал за два года с тех пор как я его заметил. Завели тикет #201010159014172 и тишина. Спящим режимом не пользуюсь, так что баг не из-за него. Раньше был баг в Windows XP, теперь в Windows 7 — опять дело не в системе.
Функцией пользуюсь активно, пробовал использовать другие менеджеры буфера обмена (ComfortClipboar), но часто наблюдаю конфликты с Punto. Например перестает работать переключение в Outlook, если включены обе программы.
Пунто юзал еще до того, как хуяндекс его подмял под себя. История буфера нужна постоянно, задолбался неимоверно с этим багом. Пришёл сюда, думаю, ну, сейчас сообщу, и наконец его поправят... А баг-то, оказывается, уже скоро в школу пойдёт! Яндекс, гори в аду!