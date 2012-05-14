Клуб Punto Switcher Не пора ли исправить ошибку в функции слежения за буфером обмена?

В PuntoSwitcher с незапамятных времён есть баг в функции слежения за буфером обмена. Через какое-то время история буфера обмена перестаёт обновляться до перезапуска программы. То есть весь текст, который был скопирован в буфер обмена больше не попадает в историю, даже если историю очистить. После перезапуска программы история буфера обмена снова начинает накапливаться до определённого момента, затем снова отваливается. И так происходит постоянно.