Клуб Punto Switcher

Клуб Punto Switcher

Не пора ли исправить ошибку в функции слежения за буфером обмена?

В PuntoSwitcher с незапамятных времён есть баг в функции слежения за буфером обмена. Через какое-то время история буфера обмена перестаёт обновляться до перезапуска программы. То есть весь текст, который был скопирован в буфер обмена больше не попадает в историю, даже если историю очистить. После перезапуска программы история буфера обмена снова начинает накапливаться до определённого момента, затем снова отваливается. И так происходит постоянно.
17 комментариев
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Iroln
27 января 2016, 23:15

В общем, ребята, я нашёл неплохую альтернативу для работы с историей буфера обмена.

http://www.3dclipboard.net/

Простая удобная программа, глюков не заметил. Все другие аналоги, которые я пробовал, просто ужасны, а в этой программе ничего лишнего и всё работает. Автор на форуме отвечает быстро, обещает скоро выпустить версию 1.6. :)

 

sergey.moskalev
27 января 2016, 23:15

Проблема слежения за буфером обмена возникает после включения режима hibernate. Если не трудно, напишите нам пожалуйста, будет ли наблюдаться проблема в 3dclipboard?

Iroln
27 января 2016, 23:15

Действительно, с 3dclipboard стала наблюдаться такая же проблема. При этом clipdiary работает нормально. Я использую Punto дома и на работе, дома по умочланию всегда пользуюсь спящим режимом, на работе спящий режим не использую. Проблема есть и там и там.


Dmitriy.Z.A
27 января 2016, 23:15

, благодарю за наводку на Clipdiary!

Чудо утилитка) Доволен как слон))

з.ы. довольно постоянных багов в Punto Switcher, дружно переходим на Clipdiary!

СПАСИБО!

srg-lzn
27 января 2016, 23:15

Баг остался, сильно напрягает.

Комментарий удалён
Iroln
27 января 2016, 23:15

Я думаю, функция второстепенная, мало кто ей пользуется, потому и не исправляют. Вообще Punto пилится очень вяло, видимо у программеров много других дел в Яндексе, или интереса нет. Все основные функции вроде бы есть, всё вроде бы работает более-менее сносно - зачем напрягаться? За clipdiary.com спасибо. Раньше не встречал, понравилась программка.

lord-iceman
27 января 2016, 23:15

На прежней версии согласен, доставало очень. Сейчас на свежей проверил после hibernate - заносится. Будем тестить ещё, но есть надежда, что баг починили

barbanakoff
27 января 2016, 23:15

hibernate это что, простите?

lord-iceman
27 января 2016, 23:15

Спящий режим

lord-iceman
27 января 2016, 23:15

Увы, баг никуда не ушёл :(

kamikaze2007
27 января 2016, 23:15

Баг на месте, никуда не пропал за два года с тех пор как я его заметил. Завели тикет #201010159014172 и тишина. Спящим режимом не пользуюсь, так что баг не из-за него. Раньше был баг в Windows XP, теперь в Windows 7 — опять дело не в системе.

spn13
27 января 2016, 23:15

Поддерживаю, проблема осталась. ОС Windows 8

spn13
27 января 2016, 23:15

Функцией пользуюсь активно, пробовал использовать другие менеджеры буфера обмена (ComfortClipboar), но часто наблюдаю конфликты с Punto. Например перестает работать переключение в Outlook, если включены обе программы.

kat0k
27 января 2016, 23:15

Напоминаю, баг сохраняется, версия 3.2.8, очень напрягает, пока буду пробовать Clipdiary

 

hramtcov-47
27 января 2016, 23:15

3 года прошло с момента первого поста, баг до сих пор не исправили. сношу PS к херам

bhondu
17 февраля 2016, 14:07
Пунто юзал еще до того, как хуяндекс его подмял под себя.
История буфера нужна постоянно, задолбался неимоверно с этим багом.
Пришёл сюда, думаю, ну, сейчас сообщу, и наконец его поправят...
А баг-то, оказывается, уже скоро в школу пойдёт!
Яндекс, гори в аду!

Еще одно спасибо за наводку на ClipDiary.
pan27music
вчера, 12:33
Я прям слышу, как создатели наперебой орут - "не пора!!!"