Клуб Punto Switcher

Клуб Punto Switcher

Неправильное срабатывание автоматического переключения раскладки

Здравствуйте.

Версия PS - 4.3.6

ОС - Windows 10 x64 build 1607 14393.953

Суть проблемы:

1. Набираешь слово (не нажимая после него ни пробел, ни Enter, ни Tab - ничего)

2. Переключаешься на другую раскладку

3. Вставляешь сразу после слова любой символ

4. Нажимаешь пробел

5. Происходит переключение раскладки и набранный символ возвращается в эту раскладку

Раньше такого не было. Настройка "Устранение проблем - Не переключать раскладку, если перед вводом были нажаты - Вы сменили раскладку" не изменяет ситуацию.

Просьба исправить.

30 комментариев
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punto-switcher
28 марта 2017, 13:39
Попробуйте, пожалуйста, версию 4.3.7
https://yadi.sk/d/IAF0U8lB3GDJsk
В Настройках-Устранение проблем выставить опцию "Вы сменили раскладку"
Можете накатить эту версию? В ней кое-что поменяли по данной проблеме.
pruand
28 марта 2017, 13:55
punto-switcher,
 Ура, работает! Спасибо!
kb-403a
29 марта 2017, 09:14
Спасибо, за Punto)) в 4.3.6  бывает (word) что при автоматической смене добавляются заглавные буквы несколько раз, затем word переходит в начало документа и зависает. win10 x64? office 2016. 
pruand
29 марта 2017, 09:32
kb-403a,
Выше ссылка на 4.3.7, попробуйте ее.
kb-403a
29 марта 2017, 12:35
pruand,
ага уже) помогло, кажись, спасибо.
Николай Барсуков
14 ноября 2017, 12:39
kb-403a,
Попробовал установить версию 4.3.7. Не помогло. Если в Word набрать любое слово в английской раскладке, а потом нажать клавишу "Pause", то прежде набранное слово сменит раскладку на русскую, но первая буква повторится три (!) раза.
В Firefox такой проблемы нет.

Флажок "Вы сменили раскладку" в настройках Punto установил.

Windows 7 x64, Office 2016.
Обновлено 14 ноября 2017, 12:40
domus105
29 марта 2017, 19:07
Punto  (4.3.6) перестал работать в Word 2010, отключение в параметрах Word "Автоматически переключать раскладку..." не помогло. Бета версия 4.3.7 тоже не помогла. Откатился на 4.2.6 - заработало!
vitka8
30 марта 2017, 16:37
Добрый день. Воспользовался последней ссылкой, но моя проблема так и не решилась( Форумы тоже не помогли... Help
система: windows 10 pro х64 
проблема: ни в одной программе корректно PS не работает(
симптомы: пишешь на русском и не меняя раскладку начинаешь писать по анг. Если прога понимает слово она его переводит на 2-3 или 4 букве, стирает все набранное до этого и ты видишь только хвост на латинице и даже если пишешь далее на анг и хочешь написать слово по-русски, то она вообще не срабатывает. Запуск от имени администратора т автопереключение стоит. Заранее спасибо 
punto-switcher
30 марта 2017, 16:45
vitka8,
Назначьте или переназначьте, пожалуйста, Ctrl+Shift или Alt+Shift в качестве переключения раскладки в самой Windows в разделе Языки и службы текстового ввода. Нажмите клавишу «Применить».
vitka8
30 марта 2017, 16:58
punto-switcher,
Alt+Shift и стоит по умолчанию. Но вся прелесть программы же в автопереключении при определении слова в словаре. не так ли?
punto-switcher
30 марта 2017, 17:09
vitka8,
Это магия, сделайте, пожалуйста, предложенное и автопереключение заработает:)
vitka8
30 марта 2017, 17:16
punto-switcher,
Ничего не изменилось. Смена языка ввода или раскладки клавиатуры? Может нужно еще какие параметры в "дополнительных настройках" изменить? 
vitka8
30 марта 2017, 17:28
vitka8,
 C windows 7 дома никакой проблемы изначально не было. Установил прогу и она сразу же стала работать и на ноуте. На работе с 10 не фурыкает)
vitka8
31 марта 2017, 11:08
punto-switcher,
я так понимаю информации по данной проблеме больше не будет? Ваш вариант не работает(
punto-switcher
31 марта 2017, 11:53
vitka8,
Дальше только щупать комп руками...
Михаил Сомов
4 апреля 2017, 17:37
punto-switcher,
 У меня "магия" на W7 сработала. Причем даже там, где больше недели не работало и болело: в адресной строке линка (skype 4 buisines) и оутлука.  Версия PS 4.3.7. Спасибо.
rtv-tatiana2016
18 апреля 2017, 16:33
Неделю назад появились такие глюки:

1. когда в русской раскладке набираешь англ. слово - программа стирает все слово, меняет раскладку на англ и начинает писать это слово с третьей буквы.

2. Написанное русское слово а англ. раскладке не понимает и не исправляет на русское, так и оставляет англ. текст.

Переназначение клавиш выбора языка, обновление до новой версии и др. магии не помогли.
Wind 10.


Что делать?


спасибо
Обновлено 18 апреля 2017, 16:33
punto-switcher
20 апреля 2017, 11:41
rtv-tatiana2016,
Искать, что на компьютере вызывает такую же реакцию программы. 
Вопрос к пользователям. Кто-нибудь наблюдает сходное поведение Punto у себя на компьютере?

Обновлено 28 апреля 2017, 18:19
ewgert
26 апреля 2017, 11:50
punto-switcher,

Приветствую, 
аналогичная проблема если ввод на английском то пишет Отмена невозможна и раскладку не переключает. Если пишу на русском то стирает напечатанное и переключает раскладку на англ. без вывода результата
grimmr
7 мая 2017, 18:47
punto-switcher,
да, что-то похожее было, но актуальна проблема иного рода - пунто просто перестает работать или криво работает после большого обновления на windows 10 x64 - перестают работать переключения автоматические и\или ручные - индикатор не меняется, а раскладка меняется (проверяешь первой печатной буквой какой язык)... а сначала НЕ сохранялись настройки в папке программы - были до выхода программы или до перегрузки системы и потом опять все исчезало - замаялся, пришлось одинаковые настройки сохранять везде, чтобы хоть как-то работала программа. в общем после обновления пунто может пойти в архив не поддерживающих программ (таких оказалось уже какое-то количество). привык за столько лет, но это не работа :(
punto-switcher
10 мая 2017, 13:23
grimmr,
Перезагрузку Windows после обновления пробовали?
grimmr
14 мая 2017, 13:44
punto-switcher,
конечно! Ведь я же выше писал, что настройки держаться до перегрузки системы. Если перегружаешь программу - все еще держится (хотя не всегда), а после перегрузки системы - слетает. Последняя версия работает вроде бы, но я даже не смотрю что там - в смысле где хранятся настройки, ибо продублированы. Мне, конечно, удобнее в каталоге программы, но тут не до жира...
rtv-tatiana2016
16 мая 2017, 09:19
punto-switcher,
День добрый. " ..Искать, что на компьютере вызывает такую же реакцию программы.."

Подскажите, как это искать?   Что отключать или где и какие поменять настройки, чтобы проверить?


punto-switcher
16 мая 2017, 13:02
rtv-tatiana2016,
Раскладка Бирмана установлена? Желательно использовать стандартные раскладки США и Русская. Другой вариант снести программу с сохранением пользовательских данных и поставить эту версию: https://yadi.sk/d/IAF0U8lB3GDJsk
atoimbekov
12 марта 2019, 14:33
rtv-tatiana2016,
Вот точь в точь как у автора ветки проблема. Установил 4.3.7-beta - ничего не изменилось. Компьютер на работе, у некоторых коллег такая же проблема.
Пишешь английские слова русскими буквами - переключает в середине слова (т.е. удаляет введенный текст, но не вводит за место него английские буквы), получается первая половина слова съедена. А если на англ раскладке писать русские слова, то не переключает вовсе.
Виндовс 10 корпоративный, х64
atoimbekov
12 марта 2019, 14:36
atoimbekov,
раскладки как положено - русская и английский (сша)
egp02
18 мая 2017, 20:41
Аналогично
punto-switcher
23 мая 2017, 11:17
egp02,
Попробуйте, пожалуйста https://yadi.sk/d/IAF0U8lB3GDJsk
egp02
23 мая 2017, 17:52
punto-switcher,
Исправил переназначением клавиш смены раскладки - туда-сюда. И заработало.
Нисаргадатта
вчера, 13:46
egp02,
подтверждаю. туда сюда надо переключить.
проблемы у разработчиков
Обновлено вчера, 13:47