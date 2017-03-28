Неправильное срабатывание автоматического переключения раскладки

Здравствуйте.

Версия PS - 4.3.6

ОС - Windows 10 x64 build 1607 14393.953

Суть проблемы:

1. Набираешь слово (не нажимая после него ни пробел, ни Enter, ни Tab - ничего)

2. Переключаешься на другую раскладку

3. Вставляешь сразу после слова любой символ

4. Нажимаешь пробел

5. Происходит переключение раскладки и набранный символ возвращается в эту раскладку

Раньше такого не было. Настройка "Устранение проблем - Не переключать раскладку, если перед вводом были нажаты - Вы сменили раскладку" не изменяет ситуацию.

Просьба исправить.