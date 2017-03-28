Неправильное срабатывание автоматического переключения раскладки

Здравствуйте.
Версия PS - 4.3.6
ОС - Windows 10 x64 build 1607 14393.953
Суть проблемы:
1. Набираешь слово (не нажимая после него ни пробел, ни Enter, ни Tab - ничего)
2. Переключаешься на другую раскладку
3. Вставляешь сразу после слова любой символ
4. Нажимаешь пробел
5. Происходит переключение раскладки и набранный символ возвращается в эту раскладку
Раньше такого не было. Настройка "Устранение проблем - Не переключать раскладку, если перед вводом были нажаты - Вы сменили раскладку" не изменяет ситуацию.
Просьба исправить.