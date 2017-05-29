Клуб Punto Switcher

Клуб Punto Switcher

[Office 2016 MSO 32bit] Не работает автопереключение во всех программах пакета

День добрый.

После перехода на Office 2016 (корпоративная подписка MS Office 365 ProPlus) перестало работать автоматическое изменение раскладки и принудительное изменение по нажатию горячей клавиши. Проявляется проблема при попытке ввода в любом текстовом поле любого запущенного приложения из состава Office 2016, не важно тело ли  письма это в окне нового письма Outlook или поле поиска в основном его окне, документ Word при вводе текста на странице или поле ввода имени файла в его диалоге SaveAs - вобщем в любом месте, где возможен ввод текста.

При этом необходимость сменить раскладку определяется, визуально видно что попытка изменения произошла (курсор переместился по введенному в неправильной раскладке слову назад-вперед, при этом есть звук отмены), но слово остется в неизменном виде "Ghbdtn" вместо "Привет", как ты и ввел. Если после этого переключить фокус на любое другое окно любого приложения - переключения работают.

Одновременно с этим проявилась неработоспособность переключения раскладки по горячей клавише Punto (Настройки > Общие > Переключение раскладки > Переключать по: выбрано "Прав Ctrl"). Когда любое окно любого продукта Office 2016 активно - переключение по клавише нет, фокус вне Office окон - работает.

ТТХ:

Windows 7 SP1 x64

Процессор Core i7 4610M 3Ghz

Punto 4.3.4 и 4.3.6 сборка 1853

MS Office 2016 MSO (16.0.7329.1051) 32bit

Записал видео с наглядной иллюстрацией происходящего, но не успешного переключения:

26 комментариев
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punto-switcher
18 мая 2017, 12:24
Попробуем магию?
Назначьте или переназначьте, пожалуйста, Ctrl+Shift или Alt+Shift в качестве переключения раскладки в самой Windows в разделе Языки и службы текстового ввода. Нажмите клавишу «Применить».
vitek.ra
6 января, 14:05
punto-switcher,
Магия - это установка версии 4.2.2.1034, потому как в последующих есть баг, вписанный чьими-то кривыми руками
Александр
26 мая 2017, 16:15
Сказать, что я удивлен - не сказать ничего! Это работает!
Снимаю шляпу и рассыпаюсь в комплиментах. Спасибо!
Время убрать из исключений автозамены все офисные приложения.



Полагаю стоит опубликовать эту запись или хотя бы решение в ленте Клуба, знаю много пользователей лично, кто бился с этой же проблемой многие месяцы.
fenst
29 мая 2017, 16:29
Наверное, уж год как мучаюсь от этого косяка, а решение, оказывается, занимает всего пару кликов.
punto-switcher
30 мая 2017, 21:02
fenst,
:( Это редкий баг, мы обычно сразу же отвечаем на письма пользователей инструкцией, как это вылечить.
ivanguryev
31 мая 2017, 00:30
Здравствуйте! Это конечно хорошо и это работает. Но а если я не хочу назначать CTRL+SHIFT или ALT+SHIFT в качестве смены раскладки, в таком случае, что делать?
punto-switcher
6 июня 2017, 11:44
ivanguryev,
А пунто все равно может использовать только  стандартную комбинацию в Windows. Мы пользуемся тем, что предоставляет нам система.
ivanguryev
6 июня 2017, 21:12
punto-switcher,
Я не знаю, какие комбинации может использовать пунто, но я этой программой пользуюсь, уже, боюсь ошибиться, но мне кажется лет 10. Наверное с самой первой версии. И все это время не было никаких нареканий, несмотря на то, что я постоянно использую "нестандартную" комбинацию. И вот, после текущего обновления, начались вот такие "сюрпризы". Поэтому у меня вот такой вопрос, что программисты "накрутили" в последнем обновлении, что пунто перестал нормально работать?
punto-switcher
8 июня 2017, 15:50
ivanguryev,
Это Windows 10 и Office 2016 накрутили. Попробуйте, пожалуйста, воспользоваться предложенным рецептом.
ivanguryev
8 июня 2017, 22:05
punto-switcher,
Во-первых у меня Windows 7,  во-вторых у меня не работает не только в Office 2016, а в-третьих я уже все попробовал, Ваш рецепт работает, Но я уже написал ранее, что не рассматриваю этот вариант.
punto-switcher
9 июня 2017, 17:55
ivanguryev,
Попробуйте, пожалуйста, альтернативные переключатели раскладки, их несколько на рынке.
oleg-stv
5 апреля, 10:33
ivanguryev,
Попробуйте Параметры - Устройства - Ввод Отключите всё в Правописание и Ввод. У меня после этого всё заработало как надо (Office 2016)
Сергей Кузин
13 июня 2017, 18:15
Добрый день, не удается исправить проблему. Смена раскладки не помогает.
punto-switcher
16 июня 2017, 11:51
Сергей Кузин,
Не работает везде или в конкретной программе?
Сергей Кузин
16 июня 2017, 12:28
punto-switcher,
Везде. Происходит анимация замены, но замена не происходит. 
MDIMA2
16 июня 2017, 12:49
punto-switcher,
 если все нормально работает в версии 4.2 без всяких переключений, то почему этот косяк нельзя исправить в версии 4.3?
punto-switcher
17 июня 2017, 12:41
MDIMA2,
4.2 не будет работать в Офисе 2016.
galiya.mustafina1973
5 июля 2017, 12:55
Добрый день, с некоторых пор (несколько дней) в Word 2016 стала наблюдаться задержка передвижения курсора в конце слова, либо пробела до ввода следующего символа (Не пропечатывание последнего символа до ввода следующего символа) при наборе текста. проблема пропадает, если отключить работу Punto switcher. Все предложенные методы по изменению переключения раскладки не помогают, задержка так и остается. Версия ОС Windows 10 Home, 64-bit. Версия PS февральская 4.3.6 В других офисных приложениях типа Excel проблема не наблюдается. Все дополнительные настройки по проверке раскладки клавиатуры в word 2016 отключены. 
Обновлено 5 июля 2017, 12:59
vera.tsukanova
7 июля 2017, 13:08
Поменяла на Alt + Shift, но в Word 2016 все равно переключается между английским и арабским, а не между английским и русским. 
Галки на переключение только английского и русского стоят. С правами администратора не могу запустить, это рабочий компьютер, галка не активна. 
Печальная история.
Артем Сергеев
18 сентября 2017, 12:02
помогло!!!! сколько читал - ставил , убирал галки а тут все просто!!
olgaLLi
28 сентября 2017, 09:51
Спасибо! Сработало!
brusilov77
26 декабря 2017, 06:00
Вот это гениально.
Но дилетантски.
Do you understand?
ktnadterechnaya
26 января 2018, 16:33
Спасибо . помогло
winstroigroup
25 февраля 2018, 10:52
Думаю лучше сменить программу чем комбинацию клавиш.
vitek.ra
6 января, 14:03
Эти ленивые криворукие программеры накосячили и не хотят исправлять! Так ещё и советуют воспользоваться программами других производителей - это показатель менеджера наивысшей квалификации, воистину так! Это как прийти а Apple< а там скажут, да, у нас плохой продукт, идите и купите Samsung! Ставьте версию 4.2.2.1034 - она работает с офисом 365, 2019 на Win 10 x64, все последующие версии неработоспособны!
topolukov@marshal.su
вчера, 09:52
Спасибо, вылезла проблема с появлением офиса 16, переставил как сказали и вуаля.  Всё равное автопереключение у меня отключено и я просто переключаю кнопкой пауза язык если текст не в той раскладке начал набирать, и теперь нужное мне действие работает.