[Office 2016 MSO 32bit] Не работает автопереключение во всех программах пакета

День добрый.

После перехода на Office 2016 (корпоративная подписка MS Office 365 ProPlus) перестало работать автоматическое изменение раскладки и принудительное изменение по нажатию горячей клавиши. Проявляется проблема при попытке ввода в любом текстовом поле любого запущенного приложения из состава Office 2016, не важно тело ли письма это в окне нового письма Outlook или поле поиска в основном его окне, документ Word при вводе текста на странице или поле ввода имени файла в его диалоге SaveAs - вобщем в любом месте, где возможен ввод текста.

При этом необходимость сменить раскладку определяется, визуально видно что попытка изменения произошла (курсор переместился по введенному в неправильной раскладке слову назад-вперед, при этом есть звук отмены), но слово остется в неизменном виде "Ghbdtn" вместо "Привет", как ты и ввел. Если после этого переключить фокус на любое другое окно любого приложения - переключения работают.

Одновременно с этим проявилась неработоспособность переключения раскладки по горячей клавише Punto (Настройки > Общие > Переключение раскладки > Переключать по: выбрано "Прав Ctrl"). Когда любое окно любого продукта Office 2016 активно - переключение по клавише нет, фокус вне Office окон - работает.

ТТХ:

Windows 7 SP1 x64

Процессор Core i7 4610M 3Ghz

Punto 4.3.4 и 4.3.6 сборка 1853

MS Office 2016 MSO (16.0.7329.1051) 32bit

Записал видео с наглядной иллюстрацией происходящего, но не успешного переключения: