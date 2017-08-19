Клуб Punto Switcher

Клуб Punto Switcher

Внезапное трёхязычие

Только что случилось диво дивное, в двухязыковой системе (лично проверил, новые языки в "десятку" без предупреждений с её стороны поставить нельзя, да и вообще в моём случае разрешено только один дополнительный пакет поставить, и разумеется английский) Пунто начал показывать три языка, французский добавил. Я примерно засёк этот момент - когда через автозамену поставил знак е с ударением - е́. И вот теперь редкие переключения через паузу/бреак стали двойными и я почувствовал, как это неудобно. Языковую панель винды я отключал, так как у Пунто индикатор удобнее, посему решил вернуть и проверить, будет ли и она французский показывать. Показывает. И даже при выключенном Пунто показывает. А языковых пакетов два. Чудно. Возможно, ребут поможет, но он будет ещё нескоро.

Короче, можно ли в Пунто сделать собственную опцию выбора языков, чтобы такой странный баг не вылезал больше?

6 комментариев
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dima-escort
3 сентября 2017, 12:18
Та же история, только win7 и язык - корейский.

Как от него избавиться ума не приложу.
boteg004
11 сентября 2017, 14:02
Проблема появляется если в системе раскладка не US default, а у меня к примеру English - UK. Пунто отказывается ее признавать дефолтной и иногда добавляет третью автоматически - US Default. При всем этом в специальной туозе пунто задано использовать UK English раскладку по дефолту, т.е. как "английскую".
bbajo
5 сентября 2018, 20:05
Собственно, такая же ерунда. Пунто использует три раскладки, когда система использует две. Долгое время не понимал (просто не обращал внимания), почему пунто срабатывает со второго раза. Думал, что как обычно, не без косяков. Потом случайно заметил, что флажок с русского меняется на английский, потом на американский, а потом только снова на русский.


Так и не решился вопрос?
bbajo
6 сентября 2018, 19:32
Upd. Вроде как решился вопрос.
При очередной перезагрузке появилось сообщение, что пунто свитчеру нужно использовать американский язык. Диалоговое окно предложило перейти в настройки виндоус или настройки программы. При переходе в настройки программы, появилась возможность выбора используемых языков вместо необходимых. Я выбрал "использовать английский" вместо "американского". Как-то так.
Rainbow Spike
24 декабря 2018, 20:05
да, собсно, ребут решил проблему. но предложение в конце всё ещё в силе
andrbol
26 февраля, 00:31
Те же грабли (Punto 4.4.4 на Windows 10 Update 1909). Вспомнил, что 3я языковая раскладка стояла раньше, а потом была убрана в настройках Windows. Причем прога layouts.exe из набора Punto четко показывала 3 раскладки, как было до перенастройки. В layouts.exe удалить лишние раскладки нельзя, хотя было бы очень удобно.


Нашел решение проблемы в комплексе таким образом через редактор реестра (Windows Registry Editor):
1) HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload - удалить параметр (value) лишнего кода раскладки;
2) HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Substitutes - удалить параметр (value) лишнего кода раскладки (по дефолту тут должно быть пусто)
3) HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload - то же самое;
4) HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Substitutes - то же самое;
5) HKEY_USERS\S-1-5-18\Keyboard Layout\Preload - то же самое;
6) HKEY_USERS\S-1-5-18\Keyboard Layout\Substitutes - то же самое;
7) HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts - переименовать ключ лишней раскладки, например в "00020409-No" (иначе будет снова добавляться).
8) Перегрузить Windows.


Тут также описывается такая проблема для Windows 10 в принципе:
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-other_settings/windows-keeps-automatically-adding-en-us-keyboard/69aaea0d-f588-4d54-89fa-a632ae7bced3



Это же избавление от 3й раскладки решило для меня проблему переключения раскладок в Skype 8.5 правым Ctrl'ом как задано в Punto! А до этого на русскую с английской переключалось, а назад на английскую уже нет (даже флажок мигал, но возвращался назад на русскую). Сочетание Ctrl+Shift, заданное в Windows, переключет всегда правильно (перенастройка на другие системные сочетания клавиш не решали проблему с Punto).