Внезапное трёхязычие

Только что случилось диво дивное, в двухязыковой системе (лично проверил, новые языки в "десятку" без предупреждений с её стороны поставить нельзя, да и вообще в моём случае разрешено только один дополнительный пакет поставить, и разумеется английский) Пунто начал показывать три языка, французский добавил. Я примерно засёк этот момент - когда через автозамену поставил знак е с ударением - е́. И вот теперь редкие переключения через паузу/бреак стали двойными и я почувствовал, как это неудобно. Языковую панель винды я отключал, так как у Пунто индикатор удобнее, посему решил вернуть и проверить, будет ли и она французский показывать. Показывает. И даже при выключенном Пунто показывает. А языковых пакетов два. Чудно. Возможно, ребут поможет, но он будет ещё нескоро.

Короче, можно ли в Пунто сделать собственную опцию выбора языков, чтобы такой странный баг не вылезал больше?