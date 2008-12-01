Ввёл исключение "По заголовку окна", находясь на сайте mail.ru, браузер Firefox. Настроил отключить автопереключение в окне, заголовок которого начинается с "@MAIL.RU: почта, новости, работа," (там надо ввести пароль, а Punto мешает это сделать). После выхода из окна "Настройки" Punto, когда из-под него появилось окно-исключение, всё произошло правильно: автопереключение отключилось, значок Punto в трее стал серым, и я смог спокойно ввести пароль. Но после ввода пароля заголовок окна поменялся, а автопереключение не включилось - значок Punto в трее остался попрежнему серым. Не включилось оно и при переходе на другие вкладки браузера, хотя заголовки окон менялись.
Находясь на другой вкладке, включил автопереключение принудительно, щёлкнув по значку. Но когда перешёл обратно на вкладку с заголовком "@MAIL.RU: почта, новости, работа," автопереключение не отключилось.
Когда выходишь из Firefox в окно другой программы, автопереключение включается, когда переходишь обратно в Firefox, установленный на вкладку с заголовком "MAIL.RU:почта, новости, работа," - отключается, т.е. всё работает правильно, а вот на переходы между вкладками реакции нет.
Таким образом, Punto реагирует не прямо на изменение заголовка окна, а на факт переключения окон на уровне Windows.