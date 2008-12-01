Клуб Punto Switcher

декабрь 2008
Есть пожелание по работе с историей буфера обмена.
1 декабря 2008, 18:40

Часто использую историю буфера обмена для составления обзоров, подбора цитат и т.п. 

Мне бы очень помогла функция, позволяющая вставить в набираемый текст сразу всю историю буфера (т.е. все найденные и скопированные куски текста).  (Переносить буфера обмена в "Дневник", потом копировать часть дневника в рабочий текст не очень удобно.)

Пункт меню для этого удобно было бы разместить над пунктом "Очистить" при просмотре истории буфера обмена. 

Возможно такая функция была бы полезна многим.

2 комментария
пожелание
Пожелания: обновление словарей и проблемы с UAC
1 декабря 2008, 18:51

Доброго вреимени суток

1) Реализовать возможность проверки новой версии по запросу пользователя (не автоматически) с поддержкой авторизацией на указанном прокси-сервере.


2) Для уменьшения % ошибок переключения, реализовать возможность онлайнового пополнения базы "правильных" слов и исключений, чтоб в последствии Punto мог их подкачать с сервера.

т.е. чтоб пользователь имел возможность добавить исключение или жесткое соответствие не только в локальный справочник Punto, но и онлайновый с дальнейшей премодерацией и распространением обновленных списков с ссервера другим пользователям (например при проверке обновлений версии)


PS Для меня, большуюю часть времени проводящего в средах разработки эти функции были бы очень полезны ибо при наборе программного кода часто приходится отменять смену раскладки, но и совсем отключать Punto каждый раз тоже не удобно.


3) Проблема UAC в Vista x86 так и не решена в сборке 67. Если приложение запужено "с правами администратора " то Punto (стоящий в автозагрузке) ее просто игнорирует (не работает автопереключение).

7 комментариев
багрепорт,пожелание
Зависание MS Outlook 2007 при переключении раскладки программой
2 декабря 2008, 20:44

Я уже писал об этой проблеме, но открываю новую тему, т.к. не смог найти той.

 

Итак, сборка последняя - 67. По прежнему зависает намертво MS Outlook 2007 и под Win XP, и под Windows Vista при переключении раскладки программой Punto Switcher. Решили бы уже проблему то!

45 комментариев
багрепорт
Неудобное переключение
3 декабря 2008, 15:46

Я оформил написание тегов через автозамену, например: /q заменяется на [quote=""] [/quote],

другая замена: //q заменяется на [/quote].

Автопереключение у меня выключено.


И тут засада!

Поскольку в автозамене использованы английские буквы, т.е. используется одна раскладка, то после того, как программа выполнит замену, то после этого раскладка с русской перескакивает в английскую.

Хорошо бы, чтоб раскладка оставалась той же, какой была перед выполнением автозамены.

11 комментариев
вопросы
Punto Switcher на PHP
5 декабря 2008, 16:39

Программой пользуюсь несколько лет, спасибо разработчикам. Третья версия стала еще лучше и удобнее.

Пунто натолкнул на написание собственной программы WordsFakeFix для автоматического исправления "клавиатурных" опечаток в тексте, чтобы делать прозрачную обработку существующих и новых текстов, публикуемых посетителями на веб-сайтах!

Программа написана на языке PHP и имеет открытый исходный код, скачать можно отсюда: http://forum.dklab.ru/viewtopic.php?t=30888

4 комментария
благодарности
Проблема с FAR
6 декабря 2008, 10:54

Сразу после запуска компа Пунто работает. Как только запускаю FAR - перестаёт вообще переключать раскладки где-либо. Приходится перезапускать Пунто. Поднадоело уже. На старом такое тоже наблюдается, но вроде бы пореже. Что-то можно с этим сделать? Сборка 67. Far - 1.7 2087. Возможно, какой-то из плагинов конфликтует. Но может Пунто мог бы самовосстанавливаться как-то?

6 комментариев
багрепорт
Исчезновение букв при переключении раскладки
8 декабря 2008, 13:22

Ситуация такая:

Пишу что-то быстро в эксплорере к 3-4й букве происходит лёгкое подвисание, затем щелчок пунты и раскладка переворачивается на верную. Но те символы, что я ввёл во время щелчка, исчезают.

Вообще пунто стал сильно напрягаться при первой автозамене в окне.

Вторая проблема когда например в миранде пишу текст, и следует звук автозамены то почему-то слово не "перворачивается" в нормальную раскладку. Множественное нажатие pause/break выдаёт всплывающее окно: мол вы несколько раз инвертнули слово "такое-то"(при этом оно в правильной раскладке!) давайте добавим в список автозамен. Таже проблема встречается и в Тотал Коммандере, но там я реже текст ввожу поэтому и проблема встречается реже. Зато в тотале ещё со второй версии иногда вообще перестаёт работать автоинвертирование, ни принудительное ни простое.

У сестры на Висте он вообще вешает миранду и эксплорер, причём очень часто.

Подумываю об откате на 2.95, но всё же надеюсь что последняя версия будет исправлена и не придётся искать компромисы.

 

20 комментариев
багрепорт
Обновилась иконка клуба
9 декабря 2008, 16:45
У клуба Пунты слегка обновилась иконка. Иконка самого приложения тоже будет немного улучшена, чтобы хорошо смотреться на разных темах и "скинах" Висты. Мелочь, а приятно :) PS: Разумеется это не главное улучшение, которое мы готовим в следующей версии Punto Switcher-а.
6 комментариев
интерфейс
Сергей Голубицкий. "Кубышка, Пуск и Вылезайка"
19 декабря 2008, 17:54

Компьютерра

Открываем новый раздел "Цитата". Интересные упоминания о программе Punto Switcher.

В журнале "Компьютерра" (09.12.2008) наш давний друг и один из первых пользователей Punto Switcher Сергей Голубицкий написал буквально следующее: "Софтверный наполнитель "Голубятни" по конструктиву под стать МЧС-повидлу: поведаю о двух утилитах, с которых следует начинать наполнение всякого компьютера с предустановленной Windows Vista. Читатели уже в теме: на новом ноутбуке Vaio Z11 VRN/B Sony сделала ход конем - лукаво подложила в упаковку официальный диск для даунгрейда на Windows XP, при этом оговорив, что функциональность двух сладких заманух - HDMI-коннекта и горячего переключения графических режимов "Stamina - Speed" - под ХР будет утеряна. В результате пришлось, volens-nolens, обживаться в новом неуюте Висты. Разумеется, первым делом мы отключаем мерзкий UAC. Затем устанавливаем Punto-Switcher. Следом Total Commander и Acronis True Image". Может быть, стоит прислушаться к знаменитому техно-шаману, и ставить Punto Switcher первым? :)

 

 Читать первоисточник.

4 комментария
Цитата
Почему не срабатывает автозамена?
20 декабря 2008, 22:27

Хочу чтобы пунто хоть немного типографил текст и поэтому ввел автозамену для << на « и >> на »  — такая замена срабатывает, но когда я захотел чтобы двойное тире заменялось на длинное тире, то такая автозамена не работает, то есть „--“ заменить на „—“ НЕ РАБОТАЕТ! Но почему? Также пытался сделать замену для комбинации „- “(дефис и пробел) на „— “ и она тоже не работает.

Как заставить работать такие замены?

5 комментариев
автозамена
Пунто не может конвертировать расскладку для украинского языка
20 декабря 2008, 22:30


Если набирать текст в украинской расскладке, то при нажатии на break выдает сообщение «Отмена невозможна» а если выделить слово нажать Ctrl+Break тогда срабатывает, но если в слове есть буква «і» то она остается непереведенной.

Можно ожидать что этот баг исправится в новых версиях?


4 комментария
пожелание
Punto тормозит и неправильно обрабатывает буфер
22 декабря 2008, 15:50

Добрый день, заметил "заторможенную" работу punto switcher при переключении раскладки в автоматическом режиме. Например, пишу я текст по-русски, а далее следует слово по-английский и иногда при переключении пропадает ровно две буквы, 3-я и 4-я, по-моему. Откуда такая проблема, ведь раньше (до 3-ей версии её не было)?

Второй очень надоедливый баг: при переходе от одного поля формы к другой не происходит очистка буфера с содержанием предыдущего слова. Естественно, такая очистка не происходит только при переходе между полями при помощи мышки, с использованием кнопки "Tab" багов нет. Поясню, например, я регистрируюсь на каком-нибудь сайте и ввожу логин по-английски "something", далее мышкой перехожу на след. поле, например, фамилия, и пишу уже по-русски "фамилия". Punto не переключает ничего, а по принудительному нажатию "Pause/Break" переводит набранную "фамилию" на-английском вот в такое русское "ыщьуерштпфамилия". Этого ведь тоже раньше не было!

Нельзя ли решить как-то эти две проблемы?

7 комментариев
багрепорт
Баг с программами-исключениями.
22 декабря 2008, 15:52

Ввёл исключение "По заголовку окна", находясь на сайте mail.ru, браузер Firefox. Настроил отключить автопереключение в окне, заголовок которого начинается с "@MAIL.RU: почта, новости, работа," (там надо ввести пароль, а Punto мешает это сделать). После выхода из окна "Настройки" Punto, когда из-под него появилось окно-исключение, всё произошло правильно: автопереключение отключилось, значок Punto в трее стал серым, и я смог спокойно ввести пароль. Но после ввода пароля заголовок окна поменялся,  а автопереключение не включилось - значок Punto в трее остался попрежнему серым. Не включилось оно и при переходе на другие вкладки браузера, хотя заголовки окон менялись.

    Находясь на другой вкладке, включил автопереключение принудительно, щёлкнув по значку. Но когда перешёл обратно на вкладку с заголовком  "@MAIL.RU: почта, новости, работа," автопереключение не отключилось.

   Когда выходишь из Firefox в окно другой программы,  автопереключение включается, когда переходишь обратно в Firefox, установленный на вкладку с заголовком "MAIL.RU:почта, новости, работа," - отключается, т.е. всё работает правильно, а вот на переходы между вкладками реакции нет.

   Таким образом, Punto реагирует не прямо на изменение заголовка окна, а на факт переключения окон на уровне Windows.


 


2 комментария
багрепорт
Добавление небольшой функции
25 декабря 2008, 13:31

В линуксе можно временно переключить раскладку путем удержания определенной клавиши (там для этих целей используется Win). По аналогии с работой кнопки Shift. Функция была бы просто незаменимой при вводе текста содержащего 2-3х-буквенные обозначения в другой раскладке, например, при работе с какими-либо идентификаторами, сложносочиненными номерами и тому подобным. Можно было бы воспользоваться исключениями, но не факт что буквосочетание, например, xfc потребуется ещё раз, да и "час" терять жалко. Опять-таки не всегда можно предугадать как программа поступит при написании того или иного сочетания букв. Что пригодилось бы для фраз типа "PR-менеджер".

8 комментариев
пожелание
Поддержка словарей автозамен...
26 декабря 2008, 11:12

Очень хотелось бы иметь возможность управлять словарями автозамен и создавать новые отключать и подключать уже существующие.

Вот к примеру.

Можно использовать словарь замен смайликов типа ввел "))", а получил ":)" или скажем на защите прав буквы "Ё" включить словарь который а менял бы слова написанные через "Е" на них же, но через "Ё", к примеру "еще" => "ещё".

Еще пример "анти-цензура", чтобы матерные слова заменялись на какие либо последовательности типа звездочек или как [мат] или что-то подобное :)

Кстати можно сделать еще словарь для исправления частых ошибок русского языка типа "ихних" => "их".

Словари "превед", сокращение "т.д." => "так далее", "ща" => "сейчас" жду мыслей на этот счет...

А все эти словари можно было бы скачивать с официального сайта Punto Switcher.

6 комментариев
автозамена,пожелание
С Новым Годом и Рождеством!
30 декабря 2008, 23:30

Дорогие друзья!

Поздравляем с Новым Годом и Рождеством!
Желаем счастья и здоровья!

Посмотреть открытку:
http://elenamoskaleva.deviantart.com/art/Happy-New-Year-2009-107787313

Команда разработчиков Punto Switcher

6 комментариев