Часто использую историю буфера обмена для составления обзоров, подбора цитат и т.п.

Мне бы очень помогла функция, позволяющая вставить в набираемый текст сразу всю историю буфера (т.е. все найденные и скопированные куски текста). (Переносить буфера обмена в "Дневник", потом копировать часть дневника в рабочий текст не очень удобно.)

Пункт меню для этого удобно было бы разместить над пунктом "Очистить" при просмотре истории буфера обмена.

Возможно такая функция была бы полезна многим.