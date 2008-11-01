Просьба если возможно - вернуть кнопки поиска в основное меню, либо в настройках сделать возможность вернуть их самостоятельно.
Поиском этим пользуюсь часто, а постоянно кучу менюшек выбирать не удобно.
Если это невозможно - подскажите, плиз, где скачать старую версию.
Система при загрузке постоянно блокирует запуск Punto. Защитник windows предупреждает что программа не запущена.
У Punto.exe поставлено чтобы он выполнялся с правами админа, чтобы он мог менять раскладку в программах, запущенных под админом. Видимо из-за этого и блокирует.
Как-то можно это обойти? Добавить Punto с список разрешенных к автозапуску програм не получается - защитник windows не дает это сделать.
раньше была версия 2.95, и например при вводе мыла ( 111"111юкг) ps переключал на (111@111.ru) сейчас (на новых версиях) переключает на (1112111.ru). ну и прочее касательно заглавных букаф. где поставить галочку не нашел. подскажите...
a) Исключения
b) Автозамены
c) Дневник
Голосуем тут - http://www.memos.ru/poll.php?id=30510
На старых версиях была кнопка "отключить PS" без закрытия программы. А я когда сижу в асе пишу на сленке. И ps пристает. А так я его вечно закрываю и открываю.
А можно научить PS запрещать кнопке Insert переключать режимы вставки и замены при вводе текста? Такая опция была в одном из аналогов, очень даже удобно...
При использовании punto switcher'а в полуавтоматическом режиме (при отключенной автозамене) чаще всего используются горящие клавиши Break (замена последнего слова) и Shift+Break (замена выделенного текста). Так вот при замене выделенного текста он же остается в буфере. Посколку punto switcher работает как фильтр нажатых кнопочек то получить доступ к выделенному тексту он может только через буфер. Однако для обеспечения прозрачности его работы для пользователя, думаю будет оправданным убрать этот побочный эффект восстанавливая содержимое буфера после перекодировки.
У меня на 3.0.1 залипает, иногда, не часто, но от чего зависит - не пойму.
Соответственно, все поведение винды и программ меняется на то, как если бы шифт был нажат. Причем это опасно - брозер норовит уйти со страницы, инфа может потеряться и тп.
Откатился на пунто2 - там такого нет.
Написал в суппорт, они спросили про горячие клавиши - не, от дефолтных настроек не менял.
Вот думаю, может конфликтует с чем?..
А нельзя ли вернуть возможность полностью убирать значок программы в трее? Просто и так трей забит, я раньше пользовался стандартной языковой панелью и значки PS вообще убирал.
Заранее спасибо!
Когда появится Punto Switcher под Mac OS и Linux? Мы думаем о создании Punto Switcher под Mac OS. Но говорить о конкретных сроках пока рано. Следите за нашими новостями. Разработка Punto Switcher для Linux в ближайшем будущем не планируется.
Так как разработчики пока. мягко говоря, не торопятся. Может обсудим какие есть варианты замены.
Есть RuSwitcher, но работает не на всех версиях МакОС. У меня на Лео не стал жить
Есть Flamefork, но это по моему что-то вообще страшное
Какие есть еще варианты?
Было бы очень удобно, если бы была возможность не только поменять регистр выделенного текста, но и перевести весь текст в заглавные или в строчные.
Приветствую всех членов клуба!
Я являюсь старым поклонником PuntoSwitcher, делал предложения по усовершенствованию этой великолепной программы (правда, ответа на свои предложения почему-то не получил).
В частности, я предлагал разработать версию для наладонников и прочих коммуникаторов - думаю, там эффективность использования PS возросла бы в разы.
Также было бы небесполезно, если бы при автозамене автоматически учитывался регистр первой буквы слова (например,
Но не об этом сейчас речь. Я как-то пропустил момент, когда PS взял под свою эгиду Яндекс.
Не может ли кто-либо из компетентных коллег осветить сей исторический факт?
Думаю, эти сведения представляют интерес не только для меня..
Заранее спасибо,
С пожеланием дальнейших творческих успехов,
Борис
"Punto Switcher предлагает добавить новое правило переключения раскладки после 2 отмен автопереключения подряд."
Хотелось бы иметь возможность отключить и его.
Галка в настройках "Показывать полезные советы" не стоит, "Показывать всплывающие подсказки" - тоже.