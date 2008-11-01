У меня на 3.0.1 залипает, иногда, не часто, но от чего зависит - не пойму.

Соответственно, все поведение винды и программ меняется на то, как если бы шифт был нажат. Причем это опасно - брозер норовит уйти со страницы, инфа может потеряться и тп.

Откатился на пунто2 - там такого нет.

Написал в суппорт, они спросили про горячие клавиши - не, от дефолтных настроек не менял.

Вот думаю, может конфликтует с чем?..