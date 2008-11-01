Клуб Punto Switcher

ноябрь 2008
Верните пожалуйста горячие кнопки Свернуть окно, распахнуть/восстановить окно
1 ноября 2008, 15:22
Установил версию 3.0.1 - там пропали горячие клавиши "Система: Свернуть окно" и "Система - распахнуть/восстановить окно". Я очень привык к этим сочетаниям, замечаю их отсутствие каждую минуту работы с системой. За мышкой каждый раз тянуться - терять время, а через Alt+пробел, затем стрелками на нужную команду и Enter - долго. У меня было по Ctrl+~ свернуть и Win+~ распахнуть - сейчас вьелось в привычку настолько что не отвыкнуть. Зачем убрали эти кнопки? Ведь работали отлично, никому не мешали.
10 комментариев
пожелание
Поиск по Яндексу/Википедии
4 ноября 2008, 18:29

Просьба если возможно - вернуть кнопки поиска в основное меню, либо в настройках сделать возможность вернуть их самостоятельно.

Поиском этим пользуюсь часто, а постоянно кучу менюшек выбирать не удобно.

Если это невозможно - подскажите, плиз, где скачать старую версию.

2 комментария
FAQ
Внезапно стал дублироваться Enter
5 ноября 2008, 13:22
Внезапно, без каких-либо причин (в настройки не лазил уже давно) стал дублироваться Enter. Я нажимаю один раз - он срабатывает два раза. Отключаю пунту - всё нормально, включаю - опять двоится. Поставил опцию "Не переключать раскладку при нажатии Ентер", глюк пропал, но это как-то "не аккуратненько" (с). В исключениях и прочих похожих опциях ничего такого не значится.
15 комментариев
багрепорт
Блокируется автозапуск Punto в Vista
5 ноября 2008, 13:33

Система при загрузке постоянно блокирует запуск Punto. Защитник windows предупреждает что программа не запущена.

У Punto.exe поставлено чтобы он выполнялся с правами админа, чтобы он мог менять раскладку в программах, запущенных под админом. Видимо из-за этого и блокирует.

Как-то можно это обойти? Добавить Punto с список разрешенных к автозапуску програм не получается - защитник windows не дает это сделать.

1 комментарий
багрепорт
ps не учитывает регистр при переключении.
5 ноября 2008, 16:32

раньше была версия 2.95, и например при вводе мыла ( 111"111юкг) ps переключал на (111@111.ru) сейчас (на новых версиях) переключает на (1112111.ru). ну и прочее касательно заглавных букаф. где поставить галочку не нашел. подскажите...

6 комментариев
багрепорт
Голосование. Хранение персональных настроек на сервере
6 ноября 2008, 12:06
Есть мысли о синхронизации данных Punto Switcher для нескольких компьютеров. Например, у человека три компа: десктоп, ноутбук и компьютер на работе. Накапливаются новые правила, исключения, расходятся записи в дневниках. Предлагается хранить на сервере следующие данные и дать возможность пользователю выбирать, что именно:

a) Исключения
b) Автозамены
c) Дневник

Голосуем тут - http://www.memos.ru/poll.php?id=30510
9 комментариев
голосование,юзабилити
Отключить PS
6 ноября 2008, 23:37

На старых версиях была кнопка "отключить PS" без закрытия программы. А я когда сижу в асе пишу на сленке. И ps пристает. А так я его вечно закрываю и открываю.

2 комментария
FAQ
Vista x64 переводит не все слово.
6 ноября 2008, 23:39
На компе стоит Windows Vista Ultimate x64 Rus. PS при переводе в другую раскладку переводит не все слово. выглядит это так - "ghbвет" - Это я написал привет. Ну или - "ghjга" - это написано прога. Как видите, первые три буквы остаются в неправильной раскладке, а остальные в норме. Может кто вкурсе как побороть сей баг???
6 комментариев
багрепорт
PS и кнопка Insert
7 ноября 2008, 11:02

А можно научить PS запрещать кнопке Insert переключать режимы вставки и замены при вводе текста? Такая опция была в одном из аналогов, очень даже удобно...

4 комментария
вопросы
При перекодировке выделенного текста портится буфер
7 ноября 2008, 11:05

При использовании punto switcher'а в полуавтоматическом режиме (при отключенной автозамене) чаще всего используются горящие клавиши Break (замена последнего слова) и Shift+Break (замена выделенного текста). Так вот при замене выделенного текста он же остается в буфере. Посколку punto switcher работает как фильтр нажатых кнопочек то получить доступ к выделенному тексту он может только через буфер. Однако для обеспечения прозрачности его работы для пользователя, думаю будет оправданным убрать этот побочный эффект восстанавливая содержимое буфера после перекодировки.

3 комментария
багрепорт
Проблема с переключением раскладки
7 ноября 2008, 11:09
После перехода на PS 3.0.67 (раньше была старая-добрая 2.9 :) ). Начались страшные баги. По стандартному Shift-ALT раскладка не переключается ни в одной проге. При загрузки ОС язык по умолчанию стоит англ. В чем дело? Или так и дальше мучаться?  >:-)
2 комментария
багрепорт
Ни у кого после shift+break не залипает shift?
8 ноября 2008, 21:08

У меня на 3.0.1 залипает, иногда, не часто, но от чего зависит - не пойму.

Соответственно, все поведение винды и программ меняется на то, как если бы шифт был нажат. Причем это опасно - брозер норовит уйти со страницы, инфа может потеряться и тп.

 

Откатился на пунто2 - там такого нет.

Написал в суппорт, они спросили про горячие клавиши - не, от дефолтных настроек не менял.

 

Вот думаю, может конфликтует с чем?.. 

10 комментариев
Значок в трее
10 ноября 2008, 17:27

А нельзя ли вернуть возможность полностью убирать значок программы в трее? Просто и так трей забит, я раньше пользовался  стандартной языковой панелью и значки PS вообще убирал.

Заранее спасибо! 

10 комментариев
О подобных програмах но для МакОС
14 ноября 2008, 20:21
В ВОПРОСАХ-ОТВЕТАХ есть 
Когда появится Punto Switcher под Mac OS и Linux?
Мы думаем о создании Punto Switcher под Mac OS. Но говорить о конкретных сроках пока рано. Следите за нашими новостями. Разработка Punto Switcher для Linux в ближайшем будущем не планируется.

 Так как разработчики пока. мягко говоря, не торопятся. Может обсудим какие есть варианты замены.

 

Есть RuSwitcher, но работает не на всех версиях МакОС. У меня на Лео не стал жить

Есть Flamefork, но это по моему что-то вообще страшное 

Какие есть еще варианты? 

6 комментариев
FAQ
Пожелание: Хочется чтобы из "Вот так" в "ВОТ ТАК" или "вот так", а не только в "вОТ ТАК"
14 ноября 2008, 20:21

Было бы очень удобно, если бы была возможность не только поменять регистр выделенного текста, но и перевести весь текст в заглавные или в строчные.

5 комментариев
пожелание
--
14 ноября 2008, 20:29
Как поставить автозамену «--» на «—»? Пунто никак не реагирует когда видит двойной дефис.
1 комментарий
Автоматическая установка в сети по Групповой политике
14 ноября 2008, 20:31
Есть ли возможность получить msi файлик установщика, чтобы производить установку программы через назначение Групповых Политик?
8 комментариев
вопросы
Заголовок не указан
16 ноября 2008, 16:11

Приветствую всех членов клуба!

Я являюсь старым поклонником PuntoSwitcher, делал предложения по усовершенствованию этой великолепной программы (правда, ответа на свои предложения почему-то не получил).

В частности, я предлагал разработать версию для наладонников и прочих коммуникаторов - думаю, там эффективность использования PS возросла бы в разы.

Также было бы небесполезно, если бы при автозамене автоматически учитывался регистр первой буквы слова (например,

Но не об этом сейчас речь. Я как-то пропустил момент, когда PS взял под свою эгиду Яндекс.

Не может ли кто-либо из компетентных коллег осветить сей исторический факт?

Думаю, эти сведения представляют интерес не только для меня..

Заранее спасибо,

С пожеланием дальнейших творческих успехов,

Борис

2 комментария
вопросы
Можно расширить возможности
16 ноября 2008, 16:13
Хотелось бы, что бы Punto был с поддержкой других языков. Возможно ли реализовать поддержку языковых модулей, что бы к примеру Украинский язык распозновался. Можно так же добавить расширение буффера Windows, по типу как в WireKeys.
1 комментарий
пожелание
Полезный совет об отмене автопереключения
16 ноября 2008, 16:14

"Punto Switcher предлагает добавить новое правило переключения раскладки после 2 отмен автопереключения подряд."

Хотелось бы иметь возможность отключить и его.

Галка в настройках "Показывать полезные советы" не стоит, "Показывать всплывающие подсказки" - тоже.

2 комментария
FAQ