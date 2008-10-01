Уважаемые разработчики!

Хочу поблагодарить Вас за разработку и поддержку этой замечательной программы! Вот уже несколько лет как я не могу без нее обходиться и ставлю на всех компьютерах самой первой.

Хочу сообщить о некотором неудобстве в пользовании новой версии (Версия 3.0 сборка 54). С установкой этого релиза почему-то ухудшилась производительность драйвера перехвата клавиатуры. Например, когда с нуля начинаешь писать не в той раскладке получается "gпример" - т.е. первая буква остается неправильной. Если заполняешь ячейки в Экселе, то при нажатии УEnter gперескакивается через одну ячейку и в первоночально остается аглийская абракадабра а ниже русский эквивалент (не всегда а только когда правило переключения срабатывает по концу слова). Подскажите, пожалуйста, как избавиться от этой проблемы.