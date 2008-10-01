Клуб Punto Switcher

октябрь 2008
Недостаточное бстродействие новой версии
1 октября 2008, 12:39

Уважаемые разработчики!

 

Хочу поблагодарить Вас за разработку и поддержку этой замечательной программы! Вот уже несколько лет как я не могу без нее обходиться и ставлю на всех компьютерах самой первой.

 

Хочу сообщить о некотором неудобстве в пользовании новой версии (Версия 3.0 сборка 54). С установкой этого релиза почему-то ухудшилась производительность драйвера перехвата клавиатуры. Например, когда с нуля начинаешь писать не в той раскладке получается "gпример" - т.е. первая буква остается неправильной. Если заполняешь ячейки в Экселе, то при нажатии УEnter gперескакивается через одну ячейку и в первоночально остается аглийская абракадабра а ниже русский эквивалент   (не всегда а только когда правило переключения срабатывает по концу слова). Подскажите, пожалуйста, как избавиться от этой проблемы.

 

 

7 комментариев
багрепорт
Установка под Windows Vista x64
1 октября 2008, 13:18

Виснет намертво во время установки.

Хотя при копировании папки в Program Files из уже установленного PS на Vista x86 - вполне работает

4 комментария
багрепорт,Vista 64
вопрос
1 октября 2008, 14:45

Необходимо использовать подряд сочетания Ctrl-Enter и Ctrl-W

Как сделать так, чтобы не приходилось отпускать кнопку Ctrl после ввода первого сочетания? Если ее не отпустить, то последующее нажатие кнопки W  воспринимается так, как если бы Ctrl нажата не была.

4 комментария
вопросы
Заголовок не указан
1 октября 2008, 23:00

Можно ли получить исходники программы ? они доступны в сети ??

 

Меня только одно не устраивает в punto switcher : я работаю под 2 ОС windows, у меня постоянно изменяется список автозамены, хотелось бы его сделать общим для обоих ОС. В новой версии(которая от Яндекс) не появилось ничего концептуально нового, но она стала значительно удобнее. Удручает лишь то, что нет возможности указывать явно путь к файлам таким как replace.dat и titles.dat

7 комментариев
пожелание
Звук при переключении раскладки
2 октября 2008, 12:02
Добрый день.

Возможно ли сделать так, что звук переключения раскладки будет воспроизводится только при нажатии клавиши переключения раскладки, но не будет - при переключении между приложениями, для которых включена разная раскладка? А то уж очень "напрягают" постоянные писки при переключениях, например, из Delphi (где раскладка, как правило, английская) в Miranda'у (где раскладка, как правило, русская) - и обратно...
3 комментария
пожелание
Заголовок не указан
2 октября 2008, 12:03
Хотелось бы чтоб выделение при "работе с выделенным текстом – исправление раскладки, регистра и транслитерация"© не снималось, т.к. после операции надо скопировать выделенное, а иногда путаюсь с клавишами :-[. За программу спасибо, без нее как без рук уже.
3 комментария
юзабилити,пожелание
Вопрос про цвет
5 октября 2008, 01:35

Здравствуйте!

Установил сегодня новую версию Punto на свой компьютер с XP, пока замечаний нет, работает стабильно. Спасибо! Мой вопрос про цвета индикатора: откуда они берутся? Было бы неплохо брать их из настроек цветовой схемы в панели управления, либо сделать возможность настройки цветов внутри программы. Пока же впечатление такое, что цвета "зашиты" в коде, как в предыдущих версиях, и изменить их негде. Несколько удручает малоконтрастный серый цвет фона при отключенном автопереключении, для некоторых пользователей такой индикатор (особенно плавающий) может быть плохо заметен.

Ещё один вопрос касается английского языка в интерфейсе программы, по-моему, в предыдущих версиях такая возможность была. Это просто пожелание на будущее.

4 комментария
пожелание
Индикатор раскладки
7 октября 2008, 11:23

Никак не могу понять как отключить сабж совсем. Сбрасываю галочку с «Показывать индикатор на панели задач» - устанавливается «Показывать плавающий индикатор». Сбрасываю последний - устанавливается первый. Что за бред?

В предыдущей версии можно было отключить в настройках, а в новой где?

18 комментариев
вопросы
стало только хуже
7 октября 2008, 12:00
С последней версией пунто стал вести себя заметно хуже. Периодически перестал срабатывать вообще – помогает только рестарт программы. Смена hлрасадки [должно быть раскладки] gпсроходит [происходит] очень rокри[криво]. Особенно это рнепиятно [неприятно] при наборе длинных сообщений
16 комментариев
багрепорт
Голосование. Отключение тачпада
7 октября 2008, 12:20
Для владельцев ноутбуков. Иногда при интенсивном наборе текста случайное прикосновение к тачпаду перебрасывает курсор в случайное место на экране. Предлагается при помощи хот-кея отключать и включать его в любой момент. Просьба проголосовать.  Голосование. Отключение тачпада 
11 комментариев
тачпад,голосование,юзабилити
"ы" vs. "i" при конвертации в украинской раскладке
7 октября 2008, 19:02
Привет. Спасибо за отличную программу. Хочу предложить добавить функцию которая здорово бы облегчила жизнь пользователям с нестандартной раскладкой клавиатуры. Дело в том что при работе например в украинской раскладке нажатие кнопки Break меняет "s" на "ы" а хотелось бы на "і". Если программное определение "Ru" или "Ua" раскладка активна представляет собой трудность - то хотя бы в опции вынести соответствующую тыцку наверняка не очень сложно.
4 комментария
пожелание
Заголовок не указан
8 октября 2008, 12:51
Переводить одно слово по PAUSE это фича? Когда я набираю два слова через пробел и ошибаюсь в раскладке я нажимаю на PAUSE и переводиться одно слово. Чем мне в этом программа помогает, когда приходиться снова редактировать до конца?
6 комментариев
FAQ
Новая сборка Punto Switcher 3.0.63
8 октября 2008, 13:51

Основные изменения:

  • Появилась возможность дублировать Shift + Break комбинацией Shift + F12
  • Новая версия правил переключения (на основе запросов от пользователей за сентябрь)
  • Исправлена конвертация смайликов
  • Исправлена ошибка с транслитерацией отдельных символов

Скачать -- http://download.yandex.ru/punto/setup_punto_switcher_30.exe

 

В версии 2.95 для Windows 98/2000 также были обновлены правила переключения:

http://download.yandex.ru/punto/setup_ps295.exe

10 комментариев
Punto Switcher 3.0.63
8 октября 2008, 13:59

Основные изменения:

  • Появилась возможность дублировать Shift + Break комбинацией Shift + F12
  • Новая версия правил переключения (на основе запросов от пользователей за сентябрь)
  • Исправлена конвертация смайликов
  • Исправлена ошибка с транслитерацией отдельных символов

Скачать -- http://download.yandex.ru/punto/setup_punto_switcher_30.exe

 

В версии 2.95 для Windows 98/2000 обновились правила переключения --  http://download.yandex.ru/punto/setup_ps295.exe

35 комментариев
CapsLock в качестве горячей клавиши: баг навсегда?
9 октября 2008, 21:16

CapsLock — одна из самых удобных клавишей для нажатия «вслепую». Break — одна из самых НЕудобных для этого клавишей.

Но в Punto Switcher для отмены конвертации раскладки по умолчанию назначен Break, а не CapsLock. Если же попытаться в «Настройках» назначить эту функцию на CapsLock, то одновременно с раскладкой будет переключаться и регистр клавиатуры (будет загораться/гаснуть лампочка CapsLock). Вот уже три года я борюсь с этим багом при помощи бесплатной утилиты Autohotkey (autohotkey.com) в надежде, что когда-нибудь разработчики Punto Switcher его устранят.

Не устраняют. Не устранили и в последних версиях, хотя не заметить баг невозможно: любая функция, назначенная на CapsLock, работает неправильно (а именно: невзирая на назначение новой функции, клавиша сохраняет и свою функцию первоначальную). Безумно жаль, потому что первоначальная функция CapsLock — печать текста одними заглавными буквами — в наши дни нужна разве что блондинкам.

Но клавиша CapsLock достойна лучшего применения! Тем пользователям Punto Switcher, кто с этим согласен, дарю одну строчку на Autohotkey, которая полностью решает проблему:

CapsLock::Send,{BREAK} 

12 комментариев
вопросы
Специфика перекодировки
10 октября 2008, 13:20

Хотелось бы, чтобы при перекодировке специфичных символов ,./?:;" , которые имеют разные кнопы при разных раскладках учитывался расклад остальных символов перекодировки.

Т.е. сейчас ".т" перекодируется как "юn", если перекодировать по select shist break, но по просто брейку перекодирует правильно "/n", видимо помнит рскладку.

1 комментарий
пожелание
Периодически стирается пробел слева от переконвертированного слова
10 октября 2008, 14:15

Периодически (достаточно нечасто) стирается пробел слева от переконвертированного слова. Насколько помню, и по break и при авто конверте после нажатия пробела.

Предпосылки для этого глюка определить не смог. У кого то такое происходит?

8 комментариев
багрепорт
Опция независимости от регистра при автозамене
13 октября 2008, 12:16
У многих наверняка есть набор стандартных опечаток, и желание их автоконвертить в правильные формы. Я для этого использую автозамену. Но для одного слова приходится заводить по 2-3 замены для обработки разных регистров. Хотелось бы иметь для каждой строчки возможность пометить ее как регистронезависимую.
2 комментария
автозамена,пожелание
Орфография
13 октября 2008, 14:57

Гаспада!

А падскажите пажалусто, планируите ле вы зделать праверку орфографии, напремер как в ORFOSWITCHER. А то мне тежело песать граматно.

Спасиба.

10 комментариев
пожелание
Проверка орфографии
13 октября 2008, 14:57

Хотелось бы проверку орфографии наподобие этой программы:

Spell Checker - предназначен для проверки орфографии введенного с клавиатуры текста, а также текста находящегося в буфере обмена. При обнаружении ошибки программа сообщает о ней пользователю визуально и/или звуковым сигналом.

 

Spell Checker сообщает о допущенных ошибках, но ничего не исправляет. По сути, он играет роль тренера. 

К сожалению программа давно не обновляется и в Vista перестает проверять вводимый текст при запуске IE. В XP тоже периодически отключалась проверка орфографии. Я и подумал, может разработчики Punto Switcher встроят этот функционал в свою программу, кто за? 

17 комментариев
пожелание