Официальный клуб Punto Switcher.
Здесь можно получить ответы на все вопросы о программе,
предложить идеи по её улучшению и узнать больше о её возможностях.
Ответы на часто задаваемые вопросы есть на официальном сайте программы — http://punto.yandex.ru/
Скачать Punto Switcher 3.0
В клубе запрещено:
- писать сообщения, противоречащие законодательству РФ
- материться (клубы открыты, и все записи видны детям и бабушкам)
- размещать материалы эротического характера (детям и бабушкам не стоит их видеть)
- размещать рекламу
- размещать записи, не соответствующие теме клуба (это лучше делать в своем блоге)
- размещать фотографии и картинки, кроме иллюстрирующих баг или предлагаемую функциональность.
В случае нарушения правил, ваши записи могут быть удалены, а вы -
исключены из клуба.