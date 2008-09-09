Официальный клуб Punto Switcher.

Здесь можно получить ответы на все вопросы о программе,

предложить идеи по её улучшению и узнать больше о её возможностях.



Ответы на часто задаваемые вопросы есть на официальном сайте программы — http://punto.yandex.ru/



Скачать Punto Switcher 3.0

В клубе запрещено:

писать сообщения, противоречащие законодательству РФ материться (клубы открыты, и все записи видны детям и бабушкам) размещать материалы эротического характера (детям и бабушкам не стоит их видеть) размещать рекламу размещать записи, не соответствующие теме клуба (это лучше делать в своем блоге) размещать фотографии и картинки, кроме иллюстрирующих баг или предлагаемую функциональность.

В случае нарушения правил, ваши записи могут быть удалены, а вы -

исключены из клуба.