Клуб Punto Switcher

сентябрь 2008
Об этом клубе
9 сентября 2008, 14:26

Официальный клуб Punto Switcher.
Здесь можно получить ответы на все вопросы о программе,
предложить идеи по её улучшению и узнать больше о её возможностях.

Ответы на часто задаваемые вопросы есть на официальном сайте программы — http://punto.yandex.ru/

Скачать Punto Switcher 3.0

 

В клубе запрещено:

  1. писать сообщения, противоречащие законодательству РФ
  2. материться (клубы открыты, и все записи видны детям и бабушкам)
  3. размещать материалы эротического характера (детям и бабушкам не стоит их видеть)
  4. размещать рекламу
  5. размещать записи, не соответствующие теме клуба (это лучше делать в своем блоге)
  6. размещать фотографии и картинки, кроме иллюстрирующих баг или предлагаемую функциональность.

В случае нарушения правил, ваши записи могут быть удалены, а вы -
исключены из клуба.

6 комментариев
Заголовок не указан
9 сентября 2008, 14:26

В клубе запрещено:

  1. писать сообщения, противоречащие законодательству РФ. Пропагандировать  социальное, расовое, национальное, религиозное или языковое превосходство
  2. использовать ненормативную лексику (клубы открыты, и все записи видны детям и бабушкам)
  3. размещать материалы эротического характера
  4. размещать рекламу
  5. размещать записи, не соответствующие теме клуба (это лучше делать в своем блоге)
  6. размещать фотографии и картинки, кроме иллюстрирующих баг или предлагаемую функциональность
  7. превращать клуб в книгу жалоб
  8. выступать с претензиями в стиле "Вы бы лучше"
  9. отклоняться от темы, заданной автором сообщения.

В случае нарушения правил, ваши записи могут быть удалены, а вы – исключены из клуба.

Нет комментариев
Punto Switcher для Windows 98/2000
9 сентября 2008, 14:28

Версия 2.95 Punto Switcher поддерживающая Windows 98/2000:

http://download.yandex.ru/punto/setup_ps295.exe

4 комментария
Вышел Punto Switcher 3.0
9 сентября 2008, 15:16

Что нового:

  • Поддержка Windows Vista и Windows Vista 64-bit
  • Возможность назначать горячие клавиши для основных функций программы
  • Обновленные правила транслитерации и автопереключения раскладки
  • Улучшенный интерфейс
  • Новая версия дневника Punto Switcher
  • Быстрый поиск выделенного текста в Яндексе (горячей клавишей), Яндекс.Словарях, русской и английской Википедии (из меню)
  • Дополнительные комбинации переключения раскладки Alt+Space и Ctrl+Space

Скачать

14 комментариев
Punto Switcher 3.0
9 сентября 2008, 17:09
Интернет, 9 сентября 2008 года. Яндекс выпустил новую версию Punto Switcher - автоматического переключателя русской и английской раскладок клавиатуры. Бесплатно скачать Punto Switcher 3.0 можно с официального сайта программы punto.yandex.ru. А обсудить или предложить свои идеи разработчикам — в клубе Punto Switcher на Я.ру.
Сотрудники Яндекса начали работать над программой еще в ноябре 2007 года. А полгода назад Яндекс выкупил права на Punto Switcher у Сергея Москалёва — автора программы, который по-прежнему принимает участие в её разработке.

 

Друзья, если у вас есть пожелания, сообщения об ошибках, проклятия, благодарности или иной фидбек по новой версии Пунто — не держите в себе, отписывайтесь в комментариях :)

52 комментария
Багрепорт: не работает автозамена
10 сентября 2008, 09:52

После установки версии 3.0 перестала работать автозамена. С установленной до этого версией 2.95 функционировала штатно.

WinXP SP2.

12 комментариев
автозамена,багрепорт
Правила переключения
10 сентября 2008, 10:04
В этой теме сообщества предлагается обсуждать коллизии, возникающие в правилах переключения и находить способ решения проблемы. Пример. Последние пару лет часто присылают сочетание "ща" с просьбой внести в правила. Мы можем это сделать, но тогда отрубится возможность написать английское - of. Лет пять назад мы попробовали дать высший приоритет пользовательским правилам, человек вносил правило не переключать gj и в результате переставали работать правила для всех русских слов в которых встречается сочетание - "по" (пока, полка, оползень и т.д.)  Потом письмо - "Программа вдруг перестала работать, я уже пять раз переустанавливал Windows, ничего не помогает какраул!" Давайте думать вместе!
9 комментариев
Пожелание: упростить заполнение таблицы автозаполнения
10 сентября 2008, 13:50

Неудобно тыкать мышкой на кнопку "Изменить" или "Добавить" при массовой правке таблицы автозамены.

 

Куда юзабельнее ткнуть на строке таблицы Ентер и в открывшемся окошке, переходя "табом" по полям и кнопкам, заполнить позицию. 

1 комментарий
интерфейс,юзабилити,пожелание
Ошибка при инсталляции
10 сентября 2008, 13:51
А я ставил версию без Яндекс тулбара, и у меня стояла предыдущая версия 2.90 в портативной установке, и... новая PS 3.0 снесла мне меню в "C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы\" - НАПРОЧЬ.

Вот такой вот косяк.....

 

У кого - нить такое встречалось? 

15 комментариев
Глюк: MacOS10.5.4+VMWare+XP = нестабильное переключение по Command+Space
10 сентября 2008, 14:41

долго ждал новый win-punto с возможностью переключаться по command-space - дождался - а оно глючит. Так и сижу в связке - punto+autokey (((

 

MacBookPRO

7 комментариев
Слова исключения
10 сентября 2008, 15:53

Поставил третью версию и... столкнулся с проблемкой.

 

Дело в  что у мне иногда надо указывать набор символов типа:

hfp_ldf_nhb

 

Соответственно символ _ воспринимается как пробел и даже если я добавлю в слова исключения всю эту фразу, то она не сработает. Вопрос, какие правила мне надо добавить чтобы при вводе этой фразы с клавиатуры, мне не нужно было три раза нажимать клавишу "Break" ?

5 комментариев
3.0 не ставится на Vista Ultimate
10 сентября 2008, 20:16

Симптомы следующие: после нажатия на "Установить" висит окно инсталляции, не отзывается ни на какие действия. Убить можно только из Task Manager. Процесс setup.exe отъедает порядка 40% процессорного времени. Ждал хоть какой-нибудь реакции около 10 минут, после чего убил процесс.

Могу снять лог инсталлятора, если мне подскажут как. Кто-нибудь сталкивался?

7 комментариев
Windows Vista + Punto = Первое слово в предложении не переводится
10 сентября 2008, 21:27

Собственно наблюдаю данный глюк в программах: IE, QIP, Miranda и других.

Набираю предложение, раскладка неверная, первое слово, точно правильное русское (любое) никогда не переводится, автоматически меняется язык только со второго слова. У кого-нить встречалось? Пунто последний.

11 комментариев
не могу не спросить. а как насчёт линукса
11 сентября 2008, 01:17

Привет, давно слежу за Punto

И давно знаю ответ на свой вопрос. Но может етперь что-н изменится. Будет ли версия для Линукса?

 

Есть проект для Linux, Xneur - клон Punto. Но пока что не всё там так хорошо как хотелось бы :)

14 комментариев
FAQ
Поиск в дневнике.
11 сентября 2008, 03:08

Здравствуйте. Часто прибегаю к поиску в дневнике Punto Diary. Но так как за длительное время пользования Punto Switcher там накопилось большое количество текста, то даже переключение по месяцам приводит к сильным "тормозам".

 

Вот сейчас понадобилось поискать по всему дневнику за всё время, минут 10 назад нажал галочку "Показать весь дневник" и программа висит до сих пор.

 

Можно как-то упростить процесс поиска?

 

Спасибо.

 

P. S. 2,8 Ghz, 1 Gb RAM

 

P. P. S. Сейчас посмотрел, файл diary.dat весит всего 11 Мб...

2 комментария
Пожелание: Автоматическое переключение при запуске программ
11 сентября 2008, 13:15
У меня, как и у многих моих знакомых, по умолчанию стоит английская раскладка. Но при запуске некоторых программ (Word, 1C и т.п.) каждый раз первым делом переключаю на русскую раскладку. Было бы очень неплохо завести список приложений (наподобие уже существующего списка приложений, в которых PS автоматически отключается) с указанием раскладки, которая будет установлена при запуске данных приложений.
9 комментариев
пожелание
Заголовок не указан
11 сентября 2008, 13:16

Добрый день.

Я полюбил Punto - он незаменим. Но все же еще лучше он стать МОЖЕТ.

 

Предложение:

сделать миникеш введенных слов и по горячей клавише вставлять последние введенные слова (как из стека).

Например пишешь в асе: привет всем дркузьбям из Запупинска.

Блин, надо переправить ошибочное  слово "дркузьбям", а то не поймут. Тут надо хавтаться за мышу, выделять или дабл кликать  Ctrl+C Ctrl+V с прицелом куда вставлять надо. Вобщем неудобно.

 

Альтернатива.

просто нажать, например, Ctrl+Windows и появится в поле ввода "Запупинска", еще раз "из", еще раз "дркузьбям" - что мы и правим. В результате вобще можно очень удобно перенести куда угодно последние написаные слова в любые окна (хоть и командная консоль).

 

Второе. Если зажать, например, Ctrl+Windows и нажимать влево, то поочередно появится:

Запупинска 

из Запупинска

дркузьбям из Запупинска

всем дркузьбям из Запупинска 

 

Что вобще лично мне, например, намного упростило бы жизнь!

 

Сделает такое не сложно, а вы как считаете?

Может у кого-то есть другие прикольные идеи??? 

4 комментария
благодарности,пожелание
Новая сборка Punto Switcher 3.0.54
11 сентября 2008, 17:40

Выложили новую сборку. Исправлены проблемы с автозаменой и потерей ярлыков при установке.

 

http://download.yandex.ru/punto/setup_punto_switcher_30.exe

15 комментариев
Скачал Punto
12 сентября 2008, 09:30
Великолепная вещь.
3 комментария
благодарности
Совместимость с Adobe After Effects Pro CS3
12 сентября 2008, 13:17

После автопереключение раскладки в After Effects последний зависает намертво. Баг отмечен только начиная с версии 3.0 (сборка 50), в самой последней на данный момент (54) сборке тоже присутствует.

До этого пользовался версий 2.96 Beta и подобного глюка не происходило.

Добавление в After Effects в список программ-исключений отчасти проблему, конечно, решает, но не в полной мере. 

13 комментариев
багрепорт