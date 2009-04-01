Кон Гениальная Программ
Спасибо Авторам -этой очень красивой и нужной ПРОГРАММЫ
Кон Гениальная Программ
Спасибо Авторам -этой очень красивой и нужной ПРОГРАММЫ
Баг или так задумано? После установки 3.1.0, офис присваивает язык ввода по начальным буквам ввода. А после переключения Пунто Свичером язык ввода не меняется и получается что слово выделяется как неправильное. Приходится ручками лезть и менять язык ввода. Откатил на Версия 3.1.0 сборка 37 все заработало как и раньше.
Добрый день!
Привык к юниксовой стандартной раскладке печатной машинки (на еденице воскл. знак). Можно ли настроить пунто/виндовс так, чтобы раскладка печатной машинки соответствовала юниксовой?
И второе -- можно ли убрать флажок из трея и вместо него использовать индикатор scrolllock?
Доброго дня!
При смене последних версий Punto возникает неудобство переключения раскладки последнего введенного слова клавишей Break, если установлено несколько раскладок.
Наверняка большая часть пользователей используют третьи раскладки достаточно редко, и устанавливают переключатель клавиши Ctrl для русской/английской. Хотелось бы также переключать раскладку клавишей Break между ДВУМЯ основными раскладками.
Для исключения спора с теми, кто постоянно использует несколько языков одновременно, можно ввести опцию "Два основных языка", тогда переключение раскладки клавиатуры и содержимого буфера, и введеного слова будут происходить между этими раскладками, и клавишей Ctrl, и клавишей Break (и т.д.). Эта опция позволит работать с основными текстами на языках, наиболее часто встречающихся в документах именно этого пользователя, например Русский/Украинский и т.д.
Пользователь, работающий с несколькими языками одновременно эту опцию попросту выключит
Можно также назначить для перебора ВСЕХ установленных раскладок другую горячую клавишу.
Спасибо.
В айфоне есть функция - нажимаешь два раза пробел, и ставится точка.
Можно ли такое сделать и в пунто? Как вам?
По данным исследования TNS Gallup Media (Аудитория Яндекса, Москва, Санкт-Петербург, Россия), месячная аудитория сайта punto.yandex.ru составила в феврале более 1 млн. человек. Поздравляем всех наших друзей и пользователей!
Почему бы не реализовать в программе такую функцию как например: выбор (с помощью средней кнопки мышки) и вставка (c помощью левой кнопки) текста из списка автозамены? То есть при нажатии средней кнопки появляется окно со списком слов из которого можно мышкой выбрать то которое сейчас необходимо куда то вставить.Подобная функция была в программе Orfo Switcher.
При быстром наборе текста не всегда удаётся быстро среагировать на автоматическое переключение по пробелу. Если в новом слове введены уже одна-две буквы, то сделать уже ничего нельзя.
Было бы хорошо, если бы PS запоминал несколько последних автозамен и можно было их отменить. Например, если в новом слове ввдеено две буквы, потом нажато два бякспейса, можно было бы отменить автозамену предыдущего слова.
Всем привет!
Столкнулся со следующей проблемой. В моём Punto включено ведение дневника. За несколько месяцев накопился приличный объём. Как-то приспичило мне поискать один пропавший текст, который я набирал пару месяцев назад. Начинаю просматривать дневник программой-просмотровщиком (diary.exe) с намерением выделить и экспортировать текст за весь месяц. Однако получается такая штука - при попытке выделить в просмотровщике дневника, напр., целый месяц (или даже полмесяца) он вылетает с ошибкой. И таким образом, приходится просматривать и экспортировать дневник по дням. А поскольку он ещё и здорово тормозит, в целом занятие превращается в очень утомительное :(
Есть ли какое-то решение этой проблемы? Может быть, файл дневника (diary.dat) можно просматривать какими-нибудь другими программами? Или есть конвертеры?
Система - Windows 2000 Pro SP4. Версия программы - 2.9.5.0.