Добрый день!

Привык к юниксовой стандартной раскладке печатной машинки (на еденице воскл. знак). Можно ли настроить пунто/виндовс так, чтобы раскладка печатной машинки соответствовала юниксовой?

И второе -- можно ли убрать флажок из трея и вместо него использовать индикатор scrolllock?