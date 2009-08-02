На днях заметил: punto отказался обработать слово, введенное в поле поискового запроса Яндекс, чего раньше не наблюдалось.

Обычно я выделял слово, нажимал комбинацию клавиш отвечающую за перевод слова в другую раскладку и получал то что нужно. Теперь же реакция странная до безобразия: при попытке перевести слово в другую раскладку, происходит замена выделенного слова одной буквой "с" (вероятнее всего третья по счёту буква латинского алфавита)...

Сегодня вообще весело получилось... А именно: на латинице писалось слово "вопрос", и ожидался автоматический перевод его PS'ом в русскую раскладку... чего не произошло.

Вместо ожидаемой реакции получилось вообще нечто внеземное:

То есть, вместо того что бы перевести слово в другую раскладку по нажатию назначенного на это действие хоткея в первый раз, произошёл облом, НО. После 9 нажатий заветного хоткея (от досады такой), мы имеем таки заветный результат (случайно получилось)...

Ряд экспериментов выявил что:

а) глюк происходит именно в полях ввода текста на страницах разных сайтов, и только браузере Maxthon, которым я пользуюсь. Но, однако.. к примеру если в этом же браузере набирать что-то в адресной строке и при ошибке исполнять этот хоткей - то там всё нормально срабатывает ...

б) аналогичные последствия вызывает, так же и попытка принудительного перевода букв введенного слова в другой регистр.

Побывав на форуме разработчиков браузера, ничего сколько-нибудь утешительного по своей теме я не нашёл. Отказываться от данного браузера не хочется ни под каким видом, поскольку он весьма шустр и отрезает к чертям кучу спама и рекламы ....