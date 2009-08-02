Помогите плз! всегда пользовался этой программой, но на новом ноуте acer 6935G она почему то глючит. Стоит заводская виста, других программ кроме офиса, кодеков, квипа - не стоит. Глюк следующий: набираю слово к примеру привет. Сейчас активная раскладка англ. Набирается gh, потом при нажатии b звук переключенной клвиатуры (смены раскладки свитчером) НО раскладка НЕ меняется. Так и остается набрано gh и дальше буквы не набираются вообще (при каждом нажатии клавиши, звук переключения раскладки). Если подождать секунд 5-10 и нажать на клавиатуру, то расскладка уже русская, но введенный ранее текст (gh) так и остается на английском. Т.е. другими словами, в момент замены текста (звучит звук) свитчер не меняет его и мало того дальше текст не набирается. Если подождать секунд 5 и нажать на клаву, то слышен гудок (звук свитчера) и клавиатура уже русская (но введенный ранее текст на инглише). Подскажите, как с этим боротся?
На днях заметил: punto отказался обработать слово, введенное в поле поискового запроса Яндекс, чего раньше не наблюдалось.
Обычно я выделял слово, нажимал комбинацию клавиш отвечающую за перевод слова в другую раскладку и получал то что нужно. Теперь же реакция странная до безобразия: при попытке перевести слово в другую раскладку, происходит замена выделенного слова одной буквой "с" (вероятнее всего третья по счёту буква латинского алфавита)...
Сегодня вообще весело получилось... А именно: на латинице писалось слово "вопрос", и ожидался автоматический перевод его PS'ом в русскую раскладку... чего не произошло.
Вместо ожидаемой реакции получилось вообще нечто внеземное:
То есть, вместо того что бы перевести слово в другую раскладку по нажатию назначенного на это действие хоткея в первый раз, произошёл облом, НО. После 9 нажатий заветного хоткея (от досады такой), мы имеем таки заветный результат
Ряд экспериментов выявил что:
а) глюк происходит именно в полях ввода текста на страницах разных сайтов, и только браузере Maxthon, которым я пользуюсь. Но, однако.. к примеру если в этом же браузере набирать что-то в адресной строке и при ошибке исполнять этот хоткей - то там всё нормально срабатывает
б) аналогичные последствия вызывает, так же и попытка принудительного перевода букв введенного слова в другой регистр.
Побывав на форуме разработчиков браузера, ничего сколько-нибудь утешительного по своей теме я не нашёл. Отказываться от данного браузера не хочется ни под каким видом, поскольку он весьма шустр и отрезает к чертям кучу спама и рекламы ....
И хотелось бы вернуть всё на круги своя, и восстановить веру в самые лучшие побуждения разработчиков
Собственно суть проблемы в том что если набирать текст в русском неправиль но рассладка автоматом менятся на анго ( то есть все как положено ), а вот с англ на русский не срабатывает никак, причем ни клавиши принудительной замени не работают. ПРошу помочь найти проблему.
vista 32 sp2, punto 3.1.0 сборка 59
не переключается гибридный текст, набранный в разных раскладках. автопереключение выкл.
пример:
проверка згтещ
если выделить весь текст и shift+break, то переведется весь текст в англ раскладку, хотя первое слово имеет явное русское написание
ранее в версии 2.9 переключалось все норм, т.е в данном примере было бы после переключения:
проверка punto
Добрый день! Если ли возможность в Pento Switcher настроить переключение раскладки клавиатуры по "классическому сочетанию" Shift + Alt?
Мне завтра нужно вернуть владельцу ноутбук, за ремонт которого мне уже заплатили. Все, что нужно я сделал, но пропала языковая панель. На решение этой проблемы я уже потратил много часов, когда то же самое было с моим ноутом, но сделать ничего не удалось. Лучшим решением проблемы мне видится установка Punto Switcher. К сожалению, среди доступных вариантов в настройках я вижу: переключать по правому и левому ctrl, правому и левому shift, caps lock, alt+space, ctrl+space, win+space. Но мне нужна комбинация shift+alt, как ее установить?
P.S. Никакие дополнительные возможности данной замечательной программы не нужны. И точка. Людям не нужно автопереключение и т.п. Нужна простая замена стандартному ctfmon.
Заранее спасибо!
При смене раскладки (неважно автоматом или с помощью клавиши Pause) всегда пропадает первая буква у измененного слова. Что делать? операционная система Windows XP SP3, Punto Swicher 3.1.0
Выложена новая версия Punto Switcher. Что нового в версии 3.1.1
- Исправлена ошибка из-за которой набранный в Internet Explorer текст сохранялся в Дневнике в неправильной раскладке.
- Исправлена ошибка приводившая к неверной конвертации текста набранного с помощью цифровой клавиатуры.
- Улучшена работа программы при установленном драйвере клавиатуры Genius SlimStar 310.
- Обновлены правила переключения.
У меня по умолчанию стоит Австралийская и Switcher с ней работать категорически отказывается.
Здравствуйте!
У меня следующая проблема. Я пользуюсь в Windows XP Pro тремя языками: англ., рус., китайским упрощ.
Проблема:
Когда я начинаю писать по-русски при влюченной английской раскладке, Punto переключает язык на китайский. Попробовал в настройках поставить галочку "учитыкать ввод только в русском и английском" - не помогает.
подскажите, как справиться? надо чтобы в этом случае просто переводил в русский.
По умолчанию языком загрузки стоит англ., если это важно.
Спасибо!
Добрый день! Спасибо за прогу - пользуюсь несколько лет, шикарная вещь! Сегодня перешел на версию 3.1 (там очень классно, что распознает при смене раскладки буквы "äöü", что для меня очень важно. Но! Объявился один баг, который очень мешает.
У меня на Файрфоксе установлен плагин urlcorrector, который даже при русской раскладке набирает в адресной строке латиницей. При установленной версии Punto 3.1, когда я набираю в адресной строке "news", то он мне меняет это на "nnew..." и так везде - т.е. добавляет впереди еще одну букву. Понятно, что тут вероятно конфликт проги и плагина, но в версии 2.95 такого не было и все работало корректно.
Как это можно исправить? И вообще, можно ли изменить где-нибудь в настройках, чтобы программа меняла неправильную раскладку не тогда, когда печатаешь слово, а когда нажимаешь на пробел?.
Использую хакинтош ;), на нем нет кнопки для буквы ЙО в русской раскладке "Русская-ПК", а Пунто использует только еЙО. На форуме слепили нормальную раскладку Русская BG46, и всЙО бы хорошо, но Пунто еЙО использовать не хочет. Почему нет выбора?
Большое спасибо.
Пользуюсь означенными программами. Чтобы было всем понятно, GpgOL - это плагин для Outlook, поддерживающий GnuPG (я его беру из gpg4win; в него и входит плагин, отдельно ставить необязательно для проверки).
Набираю текст (обычно на первом слове все и заканчивается), виду, что ошибся, нажимаю Break и получаю намертво зависший Outlook. Проблема возникла после установки плагина. Несовместимость, очевидно, именно с ним, т.к. другие плагины (Potolook, Avast) к такой проблеме не приводили (трудности бывают, но в виде затруднений при старте из-за Potolook).
При отключении плагина нажатие на Break программу не вешает, если не нажимать сию кнопочку, что Outlook с плагином тоже работает замечательно.
Видел похожую тему, но об Outlook 2007, вот и решил, что начинать нужно с Punto Switcher.
Добрый день,
После установки Acronis True Image Home 2009 сломался Punto Switcher. После того как стер конфиг и начал настраивать программу заново, выяснилось, что "Crash" происходит в момент добавления программы-исключения:
Пробовал делать downgrade версий вплоть до 2.95 включительно. Результат - один и тот же... Хотелось бы выяснить, из-за чего это происходит и как это исправить. С пустым списком программ-исключений все работает отлично, как только хотя бы одна программа там появляется - пунто не запускается вообще...
В инструкции сказано, что горячая клавиша по умолчанию для переключения раскладки клавиатуры "Pause Break". Но у меня всплывает окно "Отмена невозможна". Как это можно исправить?
Передлагаю участникам нашего клуба поделиться опытом использования "Автозмены" в Punto Switcher. Для начала, выставляю несколько стандартных автозамен. Знак равенства является здесь лишь визуальным разделителем, показывающим, что на что меняется:
здрм=Здравствуйте уважаемый,
здрж=Здравствуйте уважаемая,
подп=
--
С уважением,
Имя Фамилия
vashblog.livejournal.com
htt=http://www.
y=yandex.ru
<a=<a href="http:// "></a>
eml=vashe_imja_i_familija@dlinnuy.address.ru (можно использовать первые две-три буквы от Вашего e-mail)
tel=
home: +7(495)1234444
work: +7(499)1234444
mob.: +7(903)1234444
Использую Пунто Свитчер в Леопарде 10.5.7 в ручном режиме, то есть когда надо сам выделяю нужный текст и жму alt. Так вот после такого конвертирования раскладка клавиатуры остается в прежнем состоянии и я по инерции продолжаю писать на неправильном языке. В виндовом Пунто Свитчере есть галочка, установка которой включает автоматическое переключение раскладки после конвертации текста, а в Пунто для мака я такую опцию не нашел. Есть здась такая фишка и как ее включить?
Как в Мак отключить "включение и выключение" автоматического переключения раскладки (ctrl+alt)?
Очень бесит, так как приходится часто нажимать эти клавиши вместе.
Добрый день,
в последних версиях пропала возможность переключения раскладки как по Break, так и по F12.
Я пользуюсь Пунто на работе на настольном ПК и дома на ноутбуке. На последнем Break очень неудобно с Fn нажимать, а на работе наоборот F12 использую в RAdmin, Word, Excel и CorelDraw. По привычке на работе нажимаю F12, а дома Break.
А теперь уже нельзя использовать обе кнопки. Очень жаль