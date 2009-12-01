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Я бы на него прикрутил сочетание клавиш win+M
(по аналогии с Найти в русской Википедии)
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Я бы на него прикрутил сочетание клавиш win+M
(по аналогии с Найти в русской Википедии)
История возникновения и развития Punto Switcher. Темы, затронутые в интервью:
.....хотя загрузила новую версию((
Здравствуйте!
У текущей версии PS есть проблема при работе с консольными программами в Windows XP (возможно, также в других ОС). Переключение раскладки по правому Ctrl работает в консоли, где ввод происходит через стандартные функции C и не работает на более низком уровне при использовании функции ReadConsoleInput(). Со старым PS такой проблемы не было. Я проверил последние версии, 3.01 (67) ещё была способна работать со вводом такого типа, более поздние 3.1 и 3.11 уже не работают, приходится использовать стандартный переключатель клавиатуры в ОС. В FAQ хотя и сказано об ограниченной поддержке консоли в PS, но о невозможности вообще переключить раскладку по Ctrl там ничего не говорится. Вероятно, совместимость пропала на каком-то этапе совершенствования программы... Вопрос: можно ли вернуть её обратно как дополнительную возможность и включать по запросу пользователя где-нибудь в "устранении проблем"?
Программа в случае трёх отмен преобразования раскладки предлагает создать правило исключения для данного слова. Там достаточно настроек для корректности работы правила. Нареканий по данной части нет. Но что происходит, когда мы вводим на пример "ГГц". Система считает, что произошла ошибка ввода с регистром. И исправляет слово на "Ггц". Это неправильно. Я отменяю трижды и получаю предложение создать правило. Но правило можно создать только для преобразования раскладки. Нужно создать список слов, на которые программа реагировать в принципе не будет, либо расширить правила на все области работы программы.
Часто возникает проблема с преобразованием в транслит и особенно обратным преобразованием. Например Juliya -> Жулия Хотя более часто используется Ju -> Ю. Также Zhuk -> Зхук. Хотя Zh стандарное сочетание. Более сложное сложно и нетривиально Shch, часто используемое как Щ, переводится как Шч, хотя в русском таких сочетаний кажется нет.
Достаточно простая хотелка: либо зашить более интеллектуальные правила перекодировки, либо сделать правила доступными пользователям. Хотя бы на уровне таблиц. При этом сначала должны обрабатываться более длинные сочетания. (Т.е. сначала проверяется zh, потом z)
Огромное количество людей ставят пароли типа "cjkywt". Другие запомнить не в состоянии. Предложение: вообще не исправлять раскладку в формах ввода паролей.
Приспособил пунто для ускоренной работы при html-верстке. Возникла одна проблема: если сначала идет фигурная скобочка а затем сразу без пробела сокращение, то автозамена не работает. Пример : {mt Если скобка обычная, то все в порядке. Версия 3.1.1 - 72, Win XP.
И небольшое пожелание - возможность назначить своё "горячее" сочетание клавиш на автозамену.
Один раз очистила дневник Punto Switchera и больше он не работает, ни одного текста не сохранилось. Уже и заново загрузила программу, толеку никакого. что делать? с дневником удобнее...
У меня много компьютеров.
Я их часто меняю.
Я яростно пользуюсь Punto.
У меня он хитро настроен. Много клавиатурных сочетаний. Например Win+вверх распахивает/восстанавливает окно в XP. Как в windows 7. У меня много особенных слов запомнено. Типа "инэт" и "шсд". Огромная куча сокращений в авто-замене. Например "моб" превращается в номер мобилы, "фио" собственно в ФИО, а "са" в адрес моего сайта. (кто до сих пор не воспользовался - клинические идиоты)
Каждый раз настраивать программку на новом компе - это насилие.
Предлагаю сделать так, как поступили разработчики оперы - синхронизация с сервером. Малюсенький файл с настройками на необъятных просторах серверов яндекса и я буду счастлив!
Поставил Punto, залогинился и комп привычен и уже как родной.
Здравствуйте
1. Очень нехватает такого правила: если в слово была вставлена буква, то эту букву надо автоматически преобразовать в кодировку, в которой находится большинство букв слова.
2. Добавить возможность реагировать на всплывающее сообщение о правиле переключения кнопкой Enter. Кликать мышкой по небольшой строке "Создать правило для..." не очень удобно.
3. Например набираю "yandex.ru", но Punto 3.1.1.72 это слово не переключает и получается "нфтвучюкг". Переключаю раскладку принудительно, вызывается форма "Новое правило переключения", где в текстовом поле введено "yandex.ru", а Действие выбрано "Не переводить слово в другую раскладку".
Но дело вот в чем: если я создам такое правило, слово "нфтвучюкг" перекодироваться в "yandex.ru" по прежнему не будет. Чтобы правило работало верно, в текстовом поле необходимо написать "нфтвучюкг", а Действие выбрать "Переводить слово в другую раскладку". Пользователю приходится это делать вручную, хотя по логике это должно проиcходить автоматически.
4. Добавил бы такую возможность: если была принудительно переключена раскладка выделенного текста, то он заносится в словарь автоматически, без предложения создать правило переключения.
Поздравляем всех пользователей Punto Switcher, друзей и коллег с Новым Годом!
Желаем удачных переключений!
Команда разработчиков Punto Switcher