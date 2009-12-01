Часто возникает проблема с преобразованием в транслит и особенно обратным преобразованием. Например Juliya -> Жулия Хотя более часто используется Ju -> Ю. Также Zhuk -> Зхук. Хотя Zh стандарное сочетание. Более сложное сложно и нетривиально Shch, часто используемое как Щ, переводится как Шч, хотя в русском таких сочетаний кажется нет.



Достаточно простая хотелка: либо зашить более интеллектуальные правила перекодировки, либо сделать правила доступными пользователям. Хотя бы на уровне таблиц. При этом сначала должны обрабатываться более длинные сочетания. (Т.е. сначала проверяется zh, потом z)