Клуб Punto Switcher

февраль 2009
Конфликт с Типографской раскладкой Ильи Бирмана
1 февраля 2009, 10:55
Обнаружил странный и дурацкий баг, связанный с использованием раскладки Ильи Бирмана (http://ilyabirman.ru/typography-layout/). Если отключить отображение языковой панели в Windows (что, я уверен делают 99% пользователей Punto, так как значка в трее вполне достаточно) раскладка перестает переключаться в ручном режиме (по Ctrl+Shift, как установлено у меня например), только по нажатию отмены конвертации раскладки или при автоконвертации Punto. Если включить языковую панель все начинает работать. Версия установленной типографской раскладки: 2.0.4 (в системы соответственно оставлены только типографскии раскладки для двух используемых языков — английского и русского) Версия Punto: 3.1.0 сборка 32 Версия Windows: XP Services Pack 3 (русская)
11 комментариев
багрепорт
Punto на ноутбуке
1 февраля 2009, 22:23

Купил ноут и голову сломал какую комбинацию назначить что бы переключать расскладку. Использую Punto в ручном режиме. Та что по умолчанию не подходит так как нет отдельной клавиши Break или Pause. ALT+CTR не устанавливается. Поставил было F11 на переключение расскладки а F10 на замену выделенного блока, но есть проблемы с другими программами. Например FAR не закрывается по F10 и не пускает в меню по F11. Как исключение тоже не подходит, надо чтобы и в этой програме работал переключатель. Остальные комбинации тоже не вписываются из-за того что печатают  символы в Вроде и т.п.

Кто пользуется ноутбучной клавой подскажите какие клавиши ставите ?


8 комментариев
вопросы
Транслитерация по Alt+Scroll Lock отрубает часть клавиатуры
2 февраля 2009, 07:47

Punto Switcher 3.0.1.67, Windows Vista SP1 Basic. Выделяю кусочек текста (например, в Notepad), давлю на Alt+Scroll Lock транслитерация происходит. После этого нельзя ввести ни букву, ни цифру с клавиатуры. Вместо этого пытается открываться меню и отдельные команды в нем. Снова давлю на Alt+Scroll Lock - этот эффект убирается, клавиатура снова доступна полность.

При этом на экране у системного трея вижу, то Scroll Lock ON, то OFF.

5 комментариев
багрепорт
Кому в Windows 7 Beta жить хорошо
2 февраля 2009, 20:59

Компьютерра Online

Опубликована статья на портале "Компьютерра Online" (19.01.2009) "Кому в Windows 7 Beta жить хорошо". В статье перечисляются программы нормально заработавшие в операционной системе Windows 7: "Прочие приложения. В этот разряд продуктов у нас попали программы FAR 1.7, Total Commader 7.04a, Google Earth 4.3, WinRar 3.80, WinZip 11.2 SR-1, VLC media player 0.9.8a, Winamp 5, DivX, Punto Switcher 3.0.1 и др. Все они без проблем установились в Windows 7 и готовы были выполнять свои задачи". "Компьютерра Online".

1 комментарий
windows 7,новости
не переключает в Lotuse
7 февраля 2009, 13:33

не переключает в почтовой  программе Lotuse. Это будет исправленно ?

2 комментария
Не работает автозамена !
7 февраля 2009, 13:34

Господа, ответте мне пожалуйста на только на один вопрос ! Почему не работает автозамена ?? После версии пунто 2.5 ( которой уже ХЗ сколько лет) не могу настроить автозамену, к примеру чтобы слово "щяс" заменялось на "сейчас"... ну не работает это и всё !!!!!!! В лучшем случае выскакивает всплывающая подсказка ( если она стоит  в опциях) а сама автозамена не происходит (по пробелу. хотя в опциях галка стоит). Если всплывающую подсказку отключить в опциях тогда все равно не работает. ПОЧЕМУ ? Ведь в версии 2,5 у меня все прекрасно работает как надо.

10 комментариев
багрепорт
Подведены итоги конкурса. "Иконка в трее".
10 февраля 2009, 18:59

Поздравляем победителей конкурса:


1 место - Busla (Санкт-Петербург)

2 место - Устремлённый вдаль

3 место - Namata


Спасибо за креативность, доброжелательность и желание помочь!

Нет комментариев
Здесь рождается код )
11 февраля 2009, 16:07
Пунто свитчера.

punto-workplace.JPG

15 комментариев
Punto Switcher 3.1 бета 2
12 февраля 2009, 13:27

 

Предлагаем вашему вниманию вторую бета-версию программы – Punto Switcher 3.1.0 сборка 37 бета 2.

Обратите внимание на то, что это бета-версия! Перед установкой рекомендуется сделать резервную копию личных данных, используемых в Punto, – дневника, словаря исключений, правил автозамены и списка программ-исключений.

Чтобы сделать резервную копию, скопируйте и перенесите в другую папку все файлы с расширением .dat и файл user.dic из папки Punto, которая обычно расположена по следующим адресам: C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Yandex\Punto Switcher\3.0\ (для Windows Vista) или C:\Documents and Settings\[username]\Application Data\Yandex\Punto Switcher\3.0 (для Windows XP)


Если вы обнаружите ошибку – пришлите письмо с подробным описанием проблемы на aristofun@yandex.ru с темой "Punto 3.1 beta 2". Можно также постучаться в жаббер на тот же адрес.

Что нового в этой бете относительно первой беты:
  • Исправлена проблема с некоректным переключением первой буквы и умножением первых букв в слове.
  • Исправлена проблема с поиском в Яндексе фраз, содержащих кавычки.
  • Исправлены проблемы с миграцией настроек при установке поверх новых версий Пунты.

 

62 комментария
Плавающий индикатор
14 февраля 2009, 20:08

На системе с двумя мониторами и ратянутым на оба монитора рабочим столом не удается перетащить плавающий индикатор на дополнительный монитор.

А жаль... Проверено на версии 2.5. и 3.0 (67)

1 комментарий
Дополнительные функции
16 февраля 2009, 16:39

Уважаемые разработчики! Я программист и давно пользуюсь вашей программой и хотелось бы , если это возможно, чтобы в программу вошло некоторые дополнительные функции. Заключать выделенный текст в скобки и кавычки!

Например сочетанием клавиш Ctrl+( заключать выделеный текст в круглые скобки, также и с квадратными скобками.

4 комментария
Текущая дата в автозамене
17 февраля 2009, 20:37

Подскажите пожалуйста, можно ли в автозамену назначить текущую дату?

11 комментариев
правила транслитерации
24 февраля 2009, 11:22

Уважаемые програмисты вопрос по сабж

Подскажите как в этой версии програмы изменить правила транслитерации (может есть файл который можно отредактировать?)

5 комментариев
Калькулятор в любом текстовом контроле
26 февраля 2009, 16:00

не нашел была ли подобная тема раньше

Очень давно в какой-то утилите была такая функция (то ли в Ninja то ли еще где, не помню)

В любом приложении ,в текстовом контроле, пишешь выражение, например "(120*1.18)/36" выделяешь, нажимаешь хоткей и получаешь результат "(120*1.18)/36=3.933333" и так далее, можно приписать следующее выражение к результату с использованием тригонометрии и проч...


Очень хотелось бы увидеть нечто подобное в пунто, мне кажется эта функция очень даже пунтовская. просто сделать процедуру преобразования значения буфера обмена, а калькулятор это вообще каждый написал при обучении программированию.


9 комментариев
пожелание
3.1 bera 1 и 2 - баг с переключением.
26 февраля 2009, 16:01

В версиях 3.1 bera 1 и 2  в ряде программ (CorelDraw, EmEditor последней версии) наблюдаю следующий баг: если по верх главного окна открыто "дочернее" окно

(например, "найти и заменить") , то при нажатии горячих клавиш в "дочернем" окне (без разницы - смена раскладки, смена регистра или транслитерация), текст в "дочернем" окне не меняется, а вместо этого происходит вставка текста из буфера обмена в главное окно программы.

Тестировалось в WindowsXP SP3.

В версии 3.0.1 этого бага нет.

5 комментариев
багрепорт
назначение хоткея на определенную раскладку
26 февраля 2009, 16:02

Использую переключение по: левый ctrl - русская раскладка, правый - английская.

Есть ли возможность переключения на определенную раскладку по определенному хоткею?

Очень хотелось бы

1 комментарий
пожелание