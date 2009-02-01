Купил ноут и голову сломал какую комбинацию назначить что бы переключать расскладку. Использую Punto в ручном режиме. Та что по умолчанию не подходит так как нет отдельной клавиши Break или Pause. ALT+CTR не устанавливается. Поставил было F11 на переключение расскладки а F10 на замену выделенного блока, но есть проблемы с другими программами. Например FAR не закрывается по F10 и не пускает в меню по F11. Как исключение тоже не подходит, надо чтобы и в этой програме работал переключатель. Остальные комбинации тоже не вписываются из-за того что печатают символы в Вроде и т.п.
Кто пользуется ноутбучной клавой подскажите какие клавиши ставите ?
Punto Switcher 3.0.1.67, Windows Vista SP1 Basic. Выделяю кусочек текста (например, в Notepad), давлю на Alt+Scroll Lock транслитерация происходит. После этого нельзя ввести ни букву, ни цифру с клавиатуры. Вместо этого пытается открываться меню и отдельные команды в нем. Снова давлю на Alt+Scroll Lock - этот эффект убирается, клавиатура снова доступна полность.
При этом на экране у системного трея вижу, то Scroll Lock ON, то OFF.
Опубликована статья на портале "Компьютерра Online" (19.01.2009) "Кому в Windows 7 Beta жить хорошо". В статье перечисляются программы нормально заработавшие в операционной системе Windows 7: "Прочие приложения. В этот разряд продуктов у нас попали программы FAR 1.7, Total Commader 7.04a, Google Earth 4.3, WinRar 3.80, WinZip 11.2 SR-1, VLC media player 0.9.8a, Winamp 5, DivX, Punto Switcher 3.0.1 и др. Все они без проблем установились в Windows 7 и готовы были выполнять свои задачи". "Компьютерра Online".
не переключает в почтовой программе Lotuse. Это будет исправленно ?
Господа, ответте мне пожалуйста на только на один вопрос ! Почему не работает автозамена ?? После версии пунто 2.5 ( которой уже ХЗ сколько лет) не могу настроить автозамену, к примеру чтобы слово "щяс" заменялось на "сейчас"... ну не работает это и всё !!!!!!! В лучшем случае выскакивает всплывающая подсказка ( если она стоит в опциях) а сама автозамена не происходит (по пробелу. хотя в опциях галка стоит). Если всплывающую подсказку отключить в опциях тогда все равно не работает. ПОЧЕМУ ? Ведь в версии 2,5 у меня все прекрасно работает как надо.
Поздравляем победителей конкурса:
1 место - Busla (Санкт-Петербург)
2 место - Устремлённый вдаль
3 место - Namata
Спасибо за креативность, доброжелательность и желание помочь!
Предлагаем вашему вниманию вторую бета-версию программы – Punto Switcher 3.1.0 сборка 37 бета 2.
Обратите внимание на то, что это бета-версия! Перед установкой рекомендуется сделать резервную копию личных данных, используемых в Punto, – дневника, словаря исключений, правил автозамены и списка программ-исключений.
Чтобы сделать резервную копию, скопируйте и перенесите в другую папку все файлы с расширением .dat и файл user.dic из папки Punto, которая обычно расположена по следующим адресам: C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Yandex\Punto Switcher\3.0\ (для Windows Vista) или C:\Documents and Settings\[username]\Application Data\Yandex\Punto Switcher\3.0 (для Windows XP)
- Исправлена проблема с некоректным переключением первой буквы и умножением первых букв в слове.
- Исправлена проблема с поиском в Яндексе фраз, содержащих кавычки.
- Исправлены проблемы с миграцией настроек при установке поверх новых версий Пунты.
На системе с двумя мониторами и ратянутым на оба монитора рабочим столом не удается перетащить плавающий индикатор на дополнительный монитор.
А жаль... Проверено на версии 2.5. и 3.0 (67)
Уважаемые разработчики! Я программист и давно пользуюсь вашей программой и хотелось бы , если это возможно, чтобы в программу вошло некоторые дополнительные функции. Заключать выделенный текст в скобки и кавычки!
Например сочетанием клавиш Ctrl+( заключать выделеный текст в круглые скобки, также и с квадратными скобками.
Подскажите пожалуйста, можно ли в автозамену назначить текущую дату?
Уважаемые програмисты вопрос по сабж
Подскажите как в этой версии програмы изменить правила транслитерации (может есть файл который можно отредактировать?)
не нашел была ли подобная тема раньше
Очень давно в какой-то утилите была такая функция (то ли в Ninja то ли еще где, не помню)
В любом приложении ,в текстовом контроле, пишешь выражение, например "(120*1.18)/36" выделяешь, нажимаешь хоткей и получаешь результат "(120*1.18)/36=3.933333" и так далее, можно приписать следующее выражение к результату с использованием тригонометрии и проч...
Очень хотелось бы увидеть нечто подобное в пунто, мне кажется эта функция очень даже пунтовская. просто сделать процедуру преобразования значения буфера обмена, а калькулятор это вообще каждый написал при обучении программированию.
В версиях 3.1 bera 1 и 2 в ряде программ (CorelDraw, EmEditor последней версии) наблюдаю следующий баг: если по верх главного окна открыто "дочернее" окно
(например, "найти и заменить") , то при нажатии горячих клавиш в "дочернем" окне (без разницы - смена раскладки, смена регистра или транслитерация), текст в "дочернем" окне не меняется, а вместо этого происходит вставка текста из буфера обмена в главное окно программы.
Тестировалось в WindowsXP SP3.
В версии 3.0.1 этого бага нет.
Использую переключение по: левый ctrl - русская раскладка, правый - английская.
Есть ли возможность переключения на определенную раскладку по определенному хоткею?
Очень хотелось бы