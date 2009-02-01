Punto Switcher 3.0.1.67, Windows Vista SP1 Basic. Выделяю кусочек текста (например, в Notepad), давлю на Alt+Scroll Lock транслитерация происходит. После этого нельзя ввести ни букву, ни цифру с клавиатуры. Вместо этого пытается открываться меню и отдельные команды в нем. Снова давлю на Alt+Scroll Lock - этот эффект убирается, клавиатура снова доступна полность.

При этом на экране у системного трея вижу, то Scroll Lock ON, то OFF.

