Подведены итоги конкурса «Софт года 2008» — ежегодной национальной премии в области программного обеспечения, которой награждаются лучшие российские компьютерные программы. Лауреаты Премии определяются по итогам всеобщего голосования пользователей в семи номинациях. В номинации "Интерфейс" (самые удобные программы) Punto Switcher вошел в первую десятку. Пользователи оценивали программы, обладающие самым удобным, понятным и продуманным интерфейсом. Спасибо всем, кто за нас проголосовал!
Здравствуйте, уже несколько лет пользуюсь Punto (еще с до-Яндексовских времен) и просто жить без него не могу! Компьютер без Punto - это просто пытка какая-то. Огромное спасибо разработчикам!
Есть предложение. Если оно уже реализовано или если об этом здесь уже писали - прошу прощения, но вроде как в последней версии (только что скачал и установил) я его не обнаружил.
Предложение такое: добавить в автозамену возможность вставки не статичных текстов, а динамических, прежде всего - текущего времени и даты в задаваемом формате. То есть, например, если я задаю в качестве "На что менять": #dd-mm-yyyy# - то это понимается как текущая дата в указанном формате. Также можно: названия (с путями и без) активных файлов и пр.
Ну и вообще было бы круто, если такие динамические вещи брались не из локального компьютера, а с внешних источников. Например, так можно было бы подставлять текущие курсы валют и акций, температуру воздуха в данный момент в разных городах, что сейчас идет по определенному каналу ТВ, последние сообщения из разных RSS и прочее. Это было бы даже не столько для подстановки как таковой, сколько для удобства и оперативности получения информации.
Удачи!
Здравствуйте, уважаемые!
Обращаюсь к разработчикам этой отличной программы.. Не могли бы Вы изменить вид иконки в трее - убрать серый фон, потому что в ОС Windows Vista она отображается немного не красиво:
На сколько Я помню в Windows XP иконка отображается нормально..
Заранее спасибо!
Господа, приглашаем вас принять участие в креативном конкурсе "Иконка в трее".
В настоящий момент иконка Punto Switcher в трее имеет следующие функции:
- Показывает текущую раскладку
- Может показывать текущую раскладку в виде флагов
- Показывает, когда отключена автоматика (серым цветом)
- Краснеет при опечатках.
Предлагается выдумать функции, которыми можно нагружать эту иконку в случаях:
- простоя компьютера
- по желанию пользователя
- меняясь циклически
Мы перед Новым годом уже проводили brainstorming на эту тему и придумали всякого, но результаты не будем выкладывать, чтобы не задавить креатив участников конкурса.
Время окончания конкурса 1 февраля 2009.
Победитель выбирает приз:
Колличество утешительных призов не ограничено и число их будет зависеть от активности участников конкурса.
UPD - Подведены итоги нашего конкурса "Иконка в трее" победители:
1 место -
2 место - Устремлённый вдаль
3 место - namata
Спасибо за креативность, доброжелательность и желание помочь!
Вот как это выглядит рядом с системным индикатором:
У меня всего две раскладки:
English (United States) US
Russian Russian
Переключаюсь Ctrl+Shift.
Когда-то давно иконка отражала раскладку - En или Ru. А теперь - нет. Вот уже пару лет мучаюсь :) Пробовал версии 2.95, 2.9, 2.7 - на 2000 Server.
Я давний и благодарный пользователь. У меня остались в запасе ещё версии 2.5, 2.0, 1.62, 1.2 и 1.1, но пока не стал их пробовать ;), решил спросить уважаемых разработчиков и опытных пользователей.
Известна ли такая проблема, в чём может быть причина?
Пора бы уже начать делать программу совместимой с Windows 7 (Beta уже вышла официально). Punto Switcher запускается, но переключать на другую раскладку отказывается (либо пишет "Отмена невозможна", либо просто ничего не пишет).
Предлагаем вашему вниманию первую бета-версию программы – Punto Switcher 3.1.0 сборка 32 бета 1.
Обратите внимание на то, что это бета-версия! Перед установкой рекомендуется сделать резервную копию личных данных, используемых в Punto, – дневника, словаря исключений, правил автозамены и списка программ-исключений.
Чтобы сделать резервную копию, скопируйте и перенесите в другую папку все файлы с расширением .dat и файл user.dic из папки Punto, которая обычно расположена по следующим адресам: C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Yandex\Punto Switcher\3.0\ (для Windows Vista) или C:\Documents and Settings\[username]\Application Data\Yandex\Punto Switcher\3.0 (для Windows XP)
Если вы обнаружите ошибку – оставьте, пожалуйста, комментарий к этой новости или пришлите письмо на aristofun@yandex.ru с темой "Punto 3.1 beta 1".
Что нового в Punto Switcher 3.1:
- Свежие версии правил переключения раскладки. Добавлены новые слова и исправлены ошибки при автопереключении некоторых старых.
- Возможность хранить личные данные (дневник, словарь исключений, правила автозамены и программы-исключения) в папке Punto Switcher.
- Возможность задать горячие клавиши для сворачивания и разворачивания окна любого активного приложения.
- Возможность задавать горячие клавиши для быстрого поиска выделенного текста в Яндексе, Яндекс.Словарях, русской и английской Википедии.
- Улучшена стабильность работы Punto Switcher в системах, где помимо русской и английской установлены другие раскладки.
- Клавишу Caps Lock можно отключить для предотвращения случайного нажатия.
- Для переключения раскладки можно использовать сочетание клавиш Windows + Space.
Известные проблемы первой беты (над которыми мы работаем):
- Если в выделенном на экране тексте есть кавычки, то при поиске этого текста горячими клавишам (например Windows + S - поиск в Яндексе) пропадают кавычки и сама фраза может исказиться.
- Для немецкой и украинской раскладок не работает смена регистра и транслитерация по клавишам правый Alt + Scroll и правый Alt + Break.
- Если вместо английской и русской в системе установлены русская и немецкая раскладки, то не работают переключение между языками по левому Ctrl и комбинация "Левый CTRL - немецкий, правый CTRL - русский".
- При конвертировании буфера обмена результат конвертирования попадает в историю буфера обмена.
Как уже не раз писалось в этом формуе, люди пользуются множеством компьютеров: дома, на работе, в дороге, переставляют виндовс и т.д. И каждый раз настраивать Пунто, да и еще одинаково очень сложно. Можно было бы сделать проифль синхронизации (как Link в Опере), чтобы все (или выбранные) настройки, списки исключений и автозамены, горячие клавиши и т.д., синхронизировались с профилем, который бы хранился в Интернете.
Вы бы могли отследить наиболее частые исключения, чтобы включить их в словари. Для любителей приватности дать возможность не отправлять некоторые слова-исключения.
Я всегда пользуюсь программой в ручном режиме (т.е. без автозамены), обожаю этот режим. Ошибаюсь раскладкой достаточно часто, но мне приятней исправлять свои ошибки, чем ошибки программы.
Очень бы хотелось чтобы был полуавтоматический режим, чтобы слова из списка исключений исправлялись автоматически, а все остальные — вручную.
Например, нажимаю я Win+R и пишу \\ыукмук\ (\\server\), ццц (www), вЖ\ (d:\), купувше (regedit) и т.д. Такие вещи можно исправлять в автоматическом режиме.
Для добавления слова в исключения предлагаю использовать новый цвет значка. Например, ввожу я и исправляю вручную в 3-й раз купувше, значок меняется на зеленый, что означает "предлагаю ввести исключение" (теперешний вариант добавления исключения, на мой взгляд, слишком назойлив). Если я нажмаю 1 раз на зеленый значок, открывается стандартное окно свойств, в первой строчке которого «добавить regedit в исключения», если два раза, то исключение добавляется автоматически.
Выскажусь и здесь. Оч не хватает плавающего значка(в виде флажка) рядом с курсором
Забавные возникают коллизии в правилах переключения Punto Switcher. Слово Шифтуя в английской раскладке даёт название известной фирмы, производящей электрогитары - Ibanez. Казалось бы нет слова "шифтуя", однако ищем в Яндексе и, опаньки, более 5 тыс. страниц, где люди шифтуют :)