Здравствуйте, уже несколько лет пользуюсь Punto (еще с до-Яндексовских времен) и просто жить без него не могу! Компьютер без Punto - это просто пытка какая-то. Огромное спасибо разработчикам!





Есть предложение. Если оно уже реализовано или если об этом здесь уже писали - прошу прощения, но вроде как в последней версии (только что скачал и установил) я его не обнаружил.





Предложение такое: добавить в автозамену возможность вставки не статичных текстов, а динамических, прежде всего - текущего времени и даты в задаваемом формате. То есть, например, если я задаю в качестве "На что менять": #dd-mm-yyyy# - то это понимается как текущая дата в указанном формате. Также можно: названия (с путями и без) активных файлов и пр.





Ну и вообще было бы круто, если такие динамические вещи брались не из локального компьютера, а с внешних источников. Например, так можно было бы подставлять текущие курсы валют и акций, температуру воздуха в данный момент в разных городах, что сейчас идет по определенному каналу ТВ, последние сообщения из разных RSS и прочее. Это было бы даже не столько для подстановки как таковой, сколько для удобства и оперативности получения информации.

Удачи!