Сделайте, пожалуйста, автозамену, зависимую от расладки. Сейчас можно задать "Что заменять" и "На что заменять". Ещё хотелось бы "Когда заменять".

Аргументация: символ \ над клавишей Enter при русской раскладке никогда мною не используется. Хочу его заменить при вводе на русском языке на очень часто используемую запятую, которую очень глупо сделали доступной через Shift. А на её место поставить вопросительный знак, так что и в русском и английском вопросительный знак будет в одном месте.

Конечно, карту раскладки клавиш можно сделать и через изменение в системном реестре, но эти настройки будут глобальными, а не раздельными для каждого пользователя.

