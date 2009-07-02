Клуб Punto Switcher

июль 2009
Punto Switcher 1.0.0 (бета) для Mac OS X
2 июля 2009, 14:05

Для владельцев Макинтош. Выпущена долгожданная бета-версия Punto Switcher для Mac OS X 10.5 Leopard. О возможностях программы можно прочитать здесь. Ждем откликов и пожеланий!

60 комментариев
Mac OS X,Mac
Раскладки в Mac OS X
3 июля 2009, 00:09

Добавьте, пожалуйста, возможность выбирать раскладки по своему усмотрению. Я пользуюсь только нестандартными раскладками, и для меня единственная польза от Пунто Свитчера это запоминание раскладки в приложении.

8 комментариев
пожелание
цвета курсора
4 июля 2009, 13:33

Можно как-нибудь отключить подсветку курсора в зависимости от языка? В некоторых программах, например putty, эта подсветка оставляет след после каждой буквы и прочитать напечатанное совершенно невозможно. В настройках и в интернетах решения не нашел. Заранее спасибо за ответ.

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Раздельное переключение раскладок в OSX
8 июля 2009, 00:06

Очень хочется иметь возможность переключаться на английский с помощью "caps lock" а на русский с помощью "shift + caps lock" - это возможно?

5 комментариев
пожелание
Автозамена в зависимости от раскладки
8 июля 2009, 12:24

Сделайте, пожалуйста, автозамену, зависимую от расладки. Сейчас можно задать "Что заменять" и "На что заменять". Ещё хотелось бы "Когда заменять".

Аргументация: символ \ над клавишей Enter при русской раскладке никогда мною не используется. Хочу его заменить при вводе на русском языке на очень часто используемую запятую, которую очень глупо сделали доступной через Shift. А на её место поставить вопросительный знак, так что и в русском и английском вопросительный знак будет в одном месте.

Конечно, карту раскладки клавиш можно сделать и через изменение в системном реестре, но эти настройки будут глобальными, а не раздельными для каждого пользователя.

1 комментарий
Lotus Notes + Mac OS
10 июля 2009, 12:37

Punto некорректно работает в Lotus Notes под Mac OS.

Во время набора в неправильной раскладке переключение происходит, правильные буквы появляются слева от курсора, но буквы, написанные в неверной раскладке, остаются справа от курсора, и их приходится удалять вручную.

4 комментария
Punto для Mac НЕ работает в OpenOffice
13 июля 2009, 18:17

во первых еще раз хочется сказать большое спасибо за Пунто для МакОС

Перепробывал все другие переключалки (киргуду, русвитчер и т.п. )  -- ну невозможно ими пользоваться (лично мне), а всего и надо чтоб обязательно была функция ОТКЛЮЧЕНИЯ автоматического перекодирования !

 и она есть только у пунто :)

Однако хочется заметить что на данный момент пунто НЕ работает в OpenOffice 3.1.0

из проверенных программ MacOS где все ОК:

 - mail

 - Eclipce

- Firefox

- Safari

- Camino

- Finder

- ForkLift

---- больше еще нигде не тестил :)

Поправте плз чтобы работало и в OpenOffice , и еще раз большое спасибо :)

7 комментариев
Глюк в PS под Mac OS
13 июля 2009, 18:19

Заметил такой глюк: при наборе текста преиодически то загорается, то гаснет ламрочка Caps Lock.

Причем лампочка горит когда стоит русская раскладка, и гаснет при переключении на английскую.

При этом перестала работать сама эта клавиша. Теперь она почти дублирует клавишу Alt (Option) - по нажатию на нее переключается раскладка. Но последнее набранное слово не переводится, как после нажатия на Alt


Это глюк или так было задумано?



8 комментариев
Mac OS X,глюк
Глюк в Vista SP2
17 июля 2009, 18:59

Ребята, у вас автопереключение нормально работает?, у меня не возможно не одно слово ввести, (даже в браузере) посреди любова слова переключается раскладка раза по три чем длинее, тем чаще, в результате береберда получается...

Всё случилось после обновления автоматической ОС, до СП2

3 комментария
Поддержка раскладки Бирмана пунто-свитчером в MAC OS X
17 июля 2009, 18:59

Я использую типографическую раскладку Ильи Бирмана — пунто свитчер не работает с ней.

Имею скромное мнение, что раскладку бирмана нужно поддерживать в первую очередь как трансплатформенную.

 

  • Еще аргумент — при переключении между макосом и виндой типографическая раскладка бирмана просто жизненно необходима, из-за различия стандартных раскладок.

 

3 комментария
Ручное переключение раскладки срабатывает не всегда
17 июля 2009, 18:59

Бывают ситуации, когда ручное переключение раскладки по Shift-Break срабатывает не с первого раза, а со второго или третьего нажатия. Иногда многократные нажатия вообще ни к чему не приводят: хоткей явно срабатывает (судя по тому, что выделение сбрасывается), но текст остается непреобразованным. При этом при повторном выделении части текста конвертирование выполняется. От программы не зависит. Наблюдается в XP и Vista.

Такое ощущение, что перед ручной конвертацией проверяется какое-то условие (punto все-таки пытается автоматически распознать правильную раскладку?) и иногда это становится причиной отсутствия реакции. Хотелось бы, чтобы ручное конвертирование раскладки срабатывало всегда с первого раза.

2 комментария
PS 3.0.0.67 - хранение настроек и некоторые замечания
17 июля 2009, 18:59

Сабж однако. Почему-то в настройках данной версии нет варианта хранить настройки в каталоге программы. Откатиля на данную ибо по сообщениям пользователей именно эта версия не есть первые буквы. Или тут еще не предусмотрена была такая опция? :(

 

Замечания по версии.

1. буквы все же ест, но гораждо реже нежели поздние версии...

2. в редакторе AkelPad при работе с вариантом подстановки некоторых символов, например, скобки открывающие происходит удвоение закрывающих скобок...

3. Дневник работает нормально - без кракозябров как в последних версиях...

...

Может это что-то даст Авторам :)

 

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Snow Leopard Mac OS X 10.6 (10A402a) - Проблемы
17 июля 2009, 19:00

Авто переключение работает крайне не стабильно во всех приложениях. В 90% случаев не переключает раскладку. Это только у меня или еще у кого? 

18 комментариев
глюк с MS Excel
22 июля 2009, 15:27

Добрый день.

Я скачал ПунтоСвитчер только сегодня, поскольку пришлось забивать большую базу на русском и латыни (которую он на удивление хорошо понимает, респект).

Проблема вот в чем: в тех случаях, когда он не сменяет раскладку, дожидаясь пока я закончу писать слово, воспринимает alt+enter (перенос строки) как просто enter. Есть решение? Заранее спасибо.

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багрепорт
Shift+CapsLock. Возможно ли?
22 июля 2009, 15:27

Возможноли устоновить смену регистра на Shift+CapsLock(При условии смены раскладок на CapsLock) в Windows XP?

1 комментарий
Punto удаляет себя из HKCU>>Run
22 июля 2009, 15:27

На корпоративных компьютерах отключена автозагрузка, которая находится в стартменю. Я прописал его в

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run и проблема решилась.

Но зачем то пунто при следующем запуске удаляет себя оттуда и пытается прописать исключительно в меню "автозагрузка". Если я выбираю опцию "отключить автозапуск" и опять прописываю в HKCU>Run, он опять удаляется.

Как запретить программе подобное самоуправство?

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CAPTCHA
22 июля 2009, 15:28

Хотелось бы чтобы программа определяла когда вводится капча и следовательно не меняла раскладку.

1 комментарий
пожелание
Фич реквест для Mac версии
22 июля 2009, 15:28

1. Очень хотелось бы видеть поддержку раскладки Ильи Бирмана, печатаю только с неё и потому Punto становится бесполезен в отличии от не идеального Киргуду. 2. Очень нужна возможность менять язык всему ранее введенному тексту, без того, чтобы его всё время сперва выделять. 3. Возможность назначать свои сочетания клавиш (особенно для пункта №2). Буду очень благодарен, если сможете реализовать. Заранее спасибо.

2 комментария
фичи,Mac,punto
Расширенные настройки переключения раскладок.
22 июля 2009, 15:28

Моя ситуация возникает когда нужно использовать более двух раскладок.

Например:

- русский

- английский

- японский

Переключаюсь между раскладками клавишами ctrl+shift. Мне надо переключатся только между русским и английским т.к. японский использую редко. Тоже самое про pause break: выполнять конвертацию только между русским и английским. А японский запускать сочетанием ctrl+shift+1 (к примеру).

Это можно реализовать?

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заменить одну букву в слове
24 июля 2009, 12:52

Бывает опечатался и хочешь заменить одну букву в набраном слове, а свитчер эту букву переводит в другую раскладку. Возможно ли, что бы свитчер подглядел какие символы стоят рядом с заменяемой буквой и действовал изходя из этого?

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