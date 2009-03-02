Пытаюсь создать замену "БЮ" на "<> " (очень нужно для программирования на 1С), а программа автоматически переключает раскладку, во-первых, непонятно зачем, во-вторых, настройка Устранение проблем - Не переключать раскладку по клавишам Ентер и Пробел не срабатывает. Приходится обратно переключать раскладку. Автопереключение заменяет "БЮ" на ",." и, естественно, переключает раскладку (хотя я его не использую, только клавиши переключения и транслита).
Есть еще несколько подобных фраз с символами { [ ] } / | \ и т. д.
В остальном программа замечательная, спасибо Вам, приятно видеть, как она совершенствуется, я без нее уже не могу работать.
А, забыл сказать, оффтоп: не хватает горячей клавиши или параметра командной строки на полный выход из программы, все-таки исключения настраивать неудобно, игр слишком много, а Пунто даже в выключенном состоянии их может выбивать или тормозить, взять хотя бы тот же Quake III Arena.
P. S. Версия Punto - 3.1.0.37beta и ниже, OS: Windows XP Pro PreSP4.