Клуб Punto Switcher

март 2009
Не работает добавленное правило.
2 марта 2009, 11:17

После того, как пришлось два раза вручную переключиться на русский на фамилии "Сурков" мне было предложено создать правило. Создал:

Cehrjd - Начинается - Учитывать - Переключать.

Не работает. Когда набираю на английской раскладке Cehrjd, после ввода пробела так и остаётся Cehrjd. Попробовал такое:

Сурков - Начинается - Учитывать - Переключать.

И ещё несколько вариантов - всё равно не переключает.

1 комментарий
Упрощать и улучшать
5 марта 2009, 22:53
  1. Punto Switcher содержит слишком много настроек. У него так много галочек и пунктов в контекстном меню, что порой приходится долго искать, где настраивается та или иная функция.
  2. Punto Switcher назойлив. При стаже использования - несколько лет, при каждой переустановке (обновлении) предлагает поставить Яндекс.Бар, и т.д.
  3. Какого рода статистика использования собирается?
  4. Есть ли программа типа "хочу принять участие в программе по усовершенствованию" (бета-тестировании)?
2 комментария
вопросы,пожелание
Редактирование списка автозамены
7 марта 2009, 10:57

Здравствуйте.

Столкнулся с одной неудобной особенностью Punto: внесение в список автозамены сразу нескольких новых правил. Например, я хочу внести в Punto все правила автозамены, перечисленные на этой странице: http://www.interface.ru/home.asp?artId=19510

Вбивать по одному? Лёгкого способа выполнить эту задачу я не нашёл, а данные в файле автозамены (replace.dat) присутствуют в нечитабельной форме и отредактировать их, например, в блокноте нельзя.

Поэтому было бы здорово иметь возможность:

● вносить новые правила в файл replace.dat с помощью обычного текстового редактора.

● вносить изменения в список автозамены в окне Punto по двойному клику в пустой ячейке, как в Excel, без открытия дополнительных окон.

● открывать список автозамены в отдельном масштабируемом окне (в данный момент в окне Punto одновременно помещается всего 7 строк и чтобы увидеть уже созданные правила нужно совершать много лишних движений)

Может у кого-то ещё есть идеи на эту тему?


9 комментариев
интерфейс,пожелание
Плавающий индиктор
9 марта 2009, 19:02

Предлагаю вариант реализации:

ПИ устанавливается на экране в место куда человек привыкнет смотреть, чтобы убедиться какая стоит раскадка. И одновременно работает функция, когда около курсора, при смене раскладка и переключении между программами, вспыхивает соотв. картинка раскладки, а не появляется сам индикатор (уходим от беды, когда мышкой случайно попадаем в него).

Считаю важным дать возможность изменения размера, как самого ПИ, так и "вспыхивающего" варианта.


В настройках можно добавить пункт с галочкой и назвать "Включить Anotnoff-стайл"

7 комментариев
пожелание
3.0.1 произвольное переключение в Team Fortress 2 + нет значка в трее
9 марта 2009, 21:20

PS 3.0.1

Vista SP1


  1. Во время игры в Team Fortress 2 происходит переключение раскладки, при том что управляющие клавиши свитчера не задействуются, в процессе переключения свитчер дублирует нажатый символ, приводя к забавным последствиям а ля автопилот.
  2. Нет значка пунто в трее! перезапуск не помогает. Проблема критичная, поскольку нет возможности зайти в настройки пунто.
3 комментария
багрепорт
Трансфер настроек разных экземпляров Пунто через Яндекс.службы
9 марта 2009, 21:22

Уважаемые разработчики! Если уж два замечательных сервиса Яндекс и Пунто сошлись в любовном экстазе - сделайте от этой интеграции дополнительный бенефит! А именно Трансфер настроек через Яндекс.службы.


Описываю проблему: у меня на работе два компа - стационарный и разъездной ноутбук. Дома три компа - стационарный, и пара ноутов. Везде стоит Пунто (пользуюсь им уж наверное лет 8). И везде приходится заново настраивать список автозамены, исключения и др параметры. Опятьже если его где модифицируешь, потом нужно подобную модификацию ручками делать в др. экхемплярах


Что предлагается - в настройках Пунто указывать логин Я.ру, и через Я.ру обеспечивать синхронизацию настроек на различных экземплярах Пунто в которых заведён одинаковый логин. Опять же вынос настроек на сервер даст вам определённую статистику.

7 комментариев
пожелание
Отображение в трее
10 марта 2009, 13:55

Всем здрасьте)

Ситуация следующая стоит пунто версии 2.9.1.0 (старый экзешник кочует со мной на всех компах), недавно переставил систему (win xp) перестала отображаться иконка текущего языка в трее, хотя сама программа работает (в настройка галочка не стоит на отображении).

Думал может криво встала программа, снёс поставил по новой, но результат тот же. Кто подскажет что делать?

 

Да ещё вопросик стоит обновлять до текущей версии? Старенькая вроде во всём устраивает)

3 комментария
вопросы
Переключение раскладки по автозамене
14 марта 2009, 14:22

Пытаюсь создать замену "БЮ" на "<> " (очень нужно для программирования на 1С), а программа автоматически переключает раскладку, во-первых, непонятно зачем, во-вторых, настройка Устранение проблем - Не переключать раскладку по клавишам Ентер и Пробел не срабатывает. Приходится обратно переключать раскладку. Автопереключение заменяет "БЮ" на ",." и, естественно, переключает раскладку (хотя я его не использую, только клавиши переключения и транслита).

Есть еще несколько подобных фраз с символами { [ ] } / | \ и т. д.

В остальном программа замечательная, спасибо Вам, приятно видеть, как она совершенствуется, я без нее уже не могу работать.

А, забыл сказать, оффтоп: не хватает горячей клавиши или параметра командной строки на полный выход из программы, все-таки исключения настраивать неудобно, игр слишком много, а Пунто даже в выключенном состоянии их может выбивать или тормозить, взять хотя бы тот же Quake III Arena.

P. S. Версия Punto - 3.1.0.37beta и ниже, OS: Windows XP Pro PreSP4.

5 комментариев
пожелание
можно ли перенести дневник из версии 2.95 в версию 3.0?
14 марта 2009, 14:30

Экспорт очень нужен. или же сохранить весь дневник в текст, есть ли программы, возможность?

10 комментариев
вопросы
Настройка исключений по длине слова
14 марта 2009, 14:33

Очень часто сталкиваюсь со следующей проблемой: допустил ошибку в слове возвращаюсь к нему исправляю две буквы и пунто только их переключает на другой язык - получается абракадабра. Задавать в исключения нажатия клавиши влево, не всегда сработает, т.к. можно перейти и мышкой. Предлагаю задать правило исключений - не переключать если слово короче n-букв

6 комментариев
пожелание
Предлагаю в автозамене ввести место для позиции курсора
14 марта 2009, 22:06

Часто пользуюсь стандартными обращениями для начала "разговора" в мессенжерах. Обращаться по имени - это культурно, вежливо. Вот только имя в вставляемой фразе не всегда в конце. Приходится пользоваться мышкой или стрелками на клавиатуре, чтобы перевести курсор в нужную позицию.

Есть предложение сделать так, чтобы в редакторе автозамен можно было указывать позицию курсора.

Для примера, подобный функционал имеется в шаблонах электронных писем The Bat! и в плагине Potolook для MS Office Outlook.

6 комментариев
автозамена,пожелание
Вариант развития Punto Switcher'а
23 марта 2009, 14:27

Есть предложение серьёзно подумать над внедрением функций, посвящённых пунктуации. Хотя бы всем уже ненавистные кавычки, тире и пробелы. Для начала можно было бы просто „типографировать“ выделенный текст по аналогии с поиском в словарях, как сделано сейчас. Кстати не хватает возможно установливать комбинации клавиш для разных видов поиска.

6 комментариев
пожелание
Не работает в IE8 - будет поддержка?
24 марта 2009, 09:49

Punto Switcher не работает в IE8 - будет ли реализована поддержка? Если да, то когда?

Т.е. если курсор внутри окна, не происходит ни автоматического переключение, ни по назначаной клавише. Что интересно - в строке адреса работает.

Vista Home Primium x64 RUS

12 комментариев
багрепорт
Как сделать так чтобы значок punto в трее был всегда первым?
24 марта 2009, 23:59

Значок постоянно уходит назад-прячется за icq?dowload master и т.д

очень бы хотелось видеть его первым,то есть как можно левее в трее),пытался найти что либо в интернете-единственное, что нашел программа  taskbar shuflee,утилита которая позволяет перетаскивать значки в трее,но они там не закрепляются и при открытии "новых" программ значок punto все равно уходит в конец.

4 комментария
вопросы
Объясните пожалуста, как вернуть кнопкам Pause/Break и F12 их изначальные назначения?
25 марта 2009, 00:03

Объясните пожалуста, как вернуть кнопкам Pause/Break и F12 их изначальные назначения?
И ещё вопрос: Почему даже после уделения этой программы кнопки Pause/Break и F12 продолжают свой несанкционированный и подлый "перевод"?
Неужели нельзя было не трогать эти клавиши и произвольно не назначать на них свои значения? Хуже того, даже после удаления этой программы, своих изначальных значений эти кнопки не воостанавливают, что доставлят большую головную боль и раздражение случайным пользователям!

15 комментариев
вопросы
Зависание в диалогах "сохранить", "сохранить как.."
27 марта 2009, 11:49

Торможение, а часто и зависание приложения, происходит при попытке автопереключения или переключения по break при наборе имени файла в диалогах сохранить/сохранить как.. в программах MS или тех, что используют функцию ОС от М$. Наглядно проявляется в программах MS Office 2003/2007, а также при переименовании ярлыков на Рабочем столе - это приводит вплоть до киллинга процесса explorer.exe c его последующим авторестаротом. На мой взгляд это связано с обработкой буфера у Пунто и у Приложений от МС. Причем происходит на платформах АМД и Интел по-разному: у Интела в момент конвертации и надолго, у АМД в момент сохранения и расклинивается заметно быстрее и никогда не зависает. Кроме того, чем более мощный процессор тем более значимые задержки. На атлоне 1600+ не замечалось, на атлоне 2400+ изредка с задержкой переконвертации и прямо видимым стиранием строки и впечатыванием переконверченной новой строки, на атлоне2500+ это было связано уже с 10 иногда 20-30 секундной задержкой, а на коре 2 дуо 3Ггц это приводит к 2-3 минутам или полному зависанию приложения независимо от версии пунто (2.9,2.95,3.0,3.0.1). На Пунто 2.8 заметно не было возможно в силу более старых машин.


Почитав местные комменты есть подозрения, что глюки эксплолера и ИЕ(вылет с ошибкой) и потеря фокуса дочернего окна в приложениях не позволяющих работать с главным окном пока открыто дочернее, а также впечатывание строк буфера в основное окно программ, позволяющих работать с главным окном при открытом дочернем - одного поле ягода. Кажется настало время в корне сменить принцип процесса подмены. Возможно есть смысл сделать что-то вроде службы/сервера символов. А то уж больно со многими программами конфликтует.

11 комментариев
багрепорт
Ругаем! Дабы не расслаблялись! :) (по поводу флага)
29 марта 2009, 16:48

Отправил вопрос сегодня куда-то на пунту и тут на форум этот натолкнулся. В общем дублирую.

Всем привет.
Сегодня скачал новую версию и обнаружил интересную функцию: отображений флага в трее вместо Ru и En. тут же воспользовался.
Но каково же было моё разочарование когда вместо исконно и закономерно английского (Британского) флага какой-то дизайнер умудрился впихнуть штатовский. :)

Непрофессионально.

В общем хватит промотировать и без того раскрученную Америку.., тем более что к английскому языку они имею такое же отношение, как и прочие англоязычные страны.

Исправьте на Британский, пожалуйста.

21 комментарий
багрепорт
Что можно снести в программе без ущерба работоспособности?
30 марта 2009, 17:14

Вы упомянули о  возможности снести diary.exe. А что еще можно снести в программе без ущерба работоспособности? Мне, например, не требуется авто обновление, можно ли удалить папку Updater?

Причин по которым задал этот вопрос несколько.

1 Большой вес инсталлятора, по сравнению со старым добрым 2.9.5

2 Не нужные мне некоторые функции.

3 Нужна "тихая" установка с настройкой "под себя".

В связи с вышеизложенным, перепаковываю ваш инсталлятор. Вот почему и был задан этот вопрос.

14 комментариев
пожелание
предиктивный ввод (типа t9)
31 марта 2009, 11:53

предлагал одному программисту сделать аналог т9, только для цифровой клавиатуры компьютера, посмеялся только. а я предполагаю это удобным, и при вполне актуально, при таком широком распространении т9. к тому же можно быстро печатать одной рукой. на клавишу + можно сделать пробел, чтобы не тянуться к большой клавише. стрелки тоже рядом. ну и верхний цифровой ряд чтоб не касались изменения. с программой можно и наклейки продавать на эти клавиши с буквами. но в принципе все помнят раскладку на телефоне, думаю запомнят, только цифры не совпадут, но это не важно. ВОТ такое мое предложение. я сам не программист, поэтому и незнаю как это реализовать.


ЖДу ответов

42 комментария
пожелание
Punto Switcher 3.1.0
31 марта 2009, 18:08

Вышел Punto Switcher 3.1.0 (сборка 59).

Что нового в этой версии:

  • Возможность хранить пользовательские данные (дневник, словарь исключений, правила автозамены и программы-исключения) в папке Punto Switcher.
  • Клавиши dead keys («мертвые клавиши») теперь работают корректно, их можно использовать при написании букв с диакритическими знаками (â, ű, ë и др.). Dead keys не вводят никаких символов, но изменяют символ клавиши, которую нажимают вслед за ними.
  • Сворачивать и разворачивать окно активного приложения можно с помощью горячих клавиш.
  • Появилась возможность задавать горячие клавиши для быстрого поиска выделенного текста в Яндексе, Яндекс.Словарях, русской и английской Википедии.
  • Улучшена стабильность работы Punto Switcher в системах, где помимо русской и английской установлены другие раскладки.
  • Обновлены правила переключения.

В отличие от второй беты исправлен ряд ошибок, связанных с миграцией настроек при установке поверх предыдущих версий Punto Switcher.

Скачать Punto Switcher 3.1.0.59 можно с официального сайта.

71 комментарий
3.1