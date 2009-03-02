Здравствуйте.

Столкнулся с одной неудобной особенностью Punto: внесение в список автозамены сразу нескольких новых правил. Например, я хочу внести в Punto все правила автозамены, перечисленные на этой странице: http://www.interface.ru/home.asp?artId=19510

Вбивать по одному? Лёгкого способа выполнить эту задачу я не нашёл, а данные в файле автозамены (replace.dat) присутствуют в нечитабельной форме и отредактировать их, например, в блокноте нельзя.

Поэтому было бы здорово иметь возможность:

● вносить новые правила в файл replace.dat с помощью обычного текстового редактора.

● вносить изменения в список автозамены в окне Punto по двойному клику в пустой ячейке, как в Excel, без открытия дополнительных окон.

● открывать список автозамены в отдельном масштабируемом окне (в данный момент в окне Punto одновременно помещается всего 7 строк и чтобы увидеть уже созданные правила нужно совершать много лишних движений)

Может у кого-то ещё есть идеи на эту тему?



