Клуб Punto Switcher

май 2009
Заголовок не указан
3 мая 2009, 10:37

Я не пользуюсь автопереключением, поэтому часто приходится жать break.

В результате появляется предложение добавить слово в исключения.

Хотелось бы, чтобы при отключеном автопереключении, подобных предложений не появлялось.

ЗЫ. Устанавливаю пунто на все компьютеры (в том числе и чужие) и недавно попалось два таких, на которых установка зависла. Завершить установку удалось только убив процесс punto.exe. На компьютерах установлен Windows Zver неизвестного года.

7 комментариев
Голубятня: Невроз альтернативы
3 мая 2009, 11:02

Уважаемый Сергей Михайлович Голубицкий в "Компьютере" № 16 (2009) пишет:

"Хотите расскажу, как Firefox у меня вылетает по три-четыре раза на дню? То ему не нравится какой-то ActiveX-скрипт на шальном сайте, то при автоматическом переключении клавиатурной раскладки (Punto Switcher) Огненная Лисица зависает намертво. По последнему случаю: пытливые умы докопались, что причина не в Punto, а в WebResearch, чей плагин к Firefox в момент автоматического срабатывания Punto подвешивает браузер. Ну а мне-то что с того? WebResearch замечательно работает с IE, а функциональность этой программы для меня важнее альтернативного браузера раз в сто пятьдесят".

Сергей Михайлович, спасибо Вам! Нам было очень увлекательно читать, как WebResearch и Punto Switcher совместно валили Огненную Лисицу :) Подробнее... 

3 комментария
пресса,новости
Punto и Windows 7
12 мая 2009, 10:58

Последняя версия Пунто нормально работает на семёрке Винды. Но есть один глюк/косяк - хоть и прописана программа в Автозагрузку, она не загружается автоматом при запуске оси. Приходится каждый раз запускать вручную. :(

Нельзя ли пофиксить? Правда, не знаю, что именно надо фиксить - Пунто или Винду...

И второе (оффтоп): я, ваще-то, в основном работаю на АйМаке под Mac OS. Всем хороша эта ОС, кроме одного - под неё пока нет Пунто! Передать словами, КАК я жду обещанной версии под макось, совершенно невозможно.

Надеюсь на создателей и уповаю...

157 комментариев
windows 7,mac os
Дневник в новой версии не сохраняет пароли
13 мая 2009, 14:41

Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, что при вводе пароля (в частности это касается сайта вконтакте), пароль не сохраняется в дневнике, хотя в предыдущей версии Punto Switcher пароль в дневнике сохранялся. Сделано ли это специально или это всё-таки баг?

4 комментария
Перевод раскладки вместе со знаками пунктуации
14 мая 2009, 12:58

PS использую в ручном режиме. Поэтому, когда набираю, сразу рассчитываю, что PS-ом исправлю раскладку. Однако, никак не могу привыкнуть к особенности PS преобразовывать всё, включая запятые, кавычки и пр.

С одной стороны, неизвестно, что имел в виду пользователь. С другой: если пользователь постоянно чертыхается и лезет исправлять именно пунктуацию, может, что-то придумать попробовать?

С третьей стороны, понятно - неизвестно, кто ещё такой же извращенец, как я - может и десятка не наберётся. Клуб - тусовка скорее лояльных и несколько более продвинутых, а опрос при установке проводить не будешь.

offtopic: может, brainstorm устроить на тему: как выяснить действительную популярность той или иной фичи, а также отношение людей к ней. И какова связь между популярностью и отношением.

5 комментариев
пожелания,вопросы,пунктуация
Выделение после конвертации
14 мая 2009, 14:47

Добавить галку с возможностью оставлять выделение текста после его форматирования. В нинзе такое было реализовано - удобно.

Спасибо.

8 комментариев
Перестал конвертиться текст в адресной строке браузера
18 мая 2009, 11:59

Случилось сие недавно, скачал последнюю версию - та же проблема. Проверял на Firefox'e и IE7, а в Chrome фича работает как ни странно.

Кто что подскажет?

(Система Windows XP SP3 (+ last updates), вирусов на компе не наблюдалось.)

7 комментариев
Значки флагов
19 мая 2009, 20:33

Подскажите, как в версиях Punto 3 и больше сделать флаг волной.Последняя в которой такое было, это была 2.9.5.0

6 комментариев
Переключение раскладки по Alt-Space блокирует Ctrl-Alt-Space
20 мая 2009, 18:33

Доброго всем дня.


Для переключения раскладок я пользуюсь возможностью PS использовать Alt-Space в качестве переключателя.

К сожалению, после этого сочетание клавиш Ctrl-Alt-Space оказывается блокированным, что не позволяет пользоваться другими программами.


Было бы здорово, если бы в очередном релизе при нажатии Alt-Space, пунто проверял не были ли нажаты Shift или Ctrl, и в этом случае отдавал бы нажатые клавиши программе не переключая при этом раскладку.

1 комментарий
А когда станет возможно переключать раскладки комбинациями "Ctrl+Shift левый" и "Ctrl+Shift правый"?
28 мая 2009, 22:16

Сабж?  Как в SwitchIt? Очень не хватает этой возможности...

23 комментария
вопросы,пожелание
3.1.0 (59) - тонкий баг с переключением раскладки
29 мая 2009, 15:18

Этот баг не виден в обычных раскладках "Русская-Английская", но он есть, обнаружил при установке собственной раскладки, как описано здесь: http://clubs.ya.ru/punto/replies.xml?item_no=1127 . Будет, следовательно, проявляться, если вместо русского-английского ставить другие раскладки.

После версии 30067, где нужен был хак программы, чтобы скорректировать переключение, вышла версия 3.1, в которой необходимости в хаке почти не осталось. То есть, если заменяем раскладку, переключение её происходит по файлам из Windows , а не из таблицы в программе, как раньше. Спасибо за сделанную доработку. Это, кстати, шаг к установке произвольной 2-языковости.

Теперь, что значит "почти"?

Сменил раскладку (система MS Win Server 2003 SP2, ru), после чего, например, знаки "//" перестали переключаться (так и надо было, потому что они в новой раскладке на одной клавише, а в традиционной они переключаются на ".."). Но, о чудо, зависимость от языка ещё существует: если набираю "//" на правой ("серой") клавиатуре, переключение по Break происходит, как со старой русской раскладкой, на точки. А переключение по выделению+Break выполняется правильно. Это значит, что и с другим языком в программе будет оставаться "след" русского происхождения. (Или это у меня не совсем правильный файл раскладки *.kbd? Но ведь второй вариант переключения работает правильно? И в старой версии с хаком всё было правильно.)

(В 30067 и в 2.95 со сделанным хаком (WinXPSP2) - такого явления не наблюдается при том же самом скорректированном клавиатурном файле *.kbd в Windows.)

1 комментарий
"Новая" версия не работает :(
29 мая 2009, 15:40

Привет всем.

 

Обновил Пунтик, и теперь он фактически не запускается. При запуске говорит:

 

Выбираешь первое — открывается окошко выбора раскладки.

 

Там всё правильно, ок, Пунтик закрывается.

 

Выбираешь второе, открывается окно маппинга раскладок:

 

Он сам признаётся, что ничего делать не надо, всё хорошо, но что не нажми, Пунтик закрывается.

 

Как нетрудно догадаться, при следующем включении опять показывается первое окно про необходимость настроек.

 

OS: Windows Server 2008 Std EN

12 комментариев
багрепорт