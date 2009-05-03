Этот баг не виден в обычных раскладках "Русская-Английская", но он есть, обнаружил при установке собственной раскладки, как описано здесь: http://clubs.ya.ru/punto/replies.xml?item_no=1127 . Будет, следовательно, проявляться, если вместо русского-английского ставить другие раскладки.



После версии 30067, где нужен был хак программы, чтобы скорректировать переключение, вышла версия 3.1, в которой необходимости в хаке почти не осталось. То есть, если заменяем раскладку, переключение её происходит по файлам из Windows , а не из таблицы в программе, как раньше. Спасибо за сделанную доработку. Это, кстати, шаг к установке произвольной 2-языковости.



Теперь, что значит "почти"?



Сменил раскладку (система MS Win Server 2003 SP2, ru), после чего, например, знаки "//" перестали переключаться (так и надо было, потому что они в новой раскладке на одной клавише, а в традиционной они переключаются на ".."). Но, о чудо, зависимость от языка ещё существует: если набираю "//" на правой ("серой") клавиатуре, переключение по Break происходит, как со старой русской раскладкой, на точки. А переключение по выделению+Break выполняется правильно. Это значит, что и с другим языком в программе будет оставаться "след" русского происхождения. (Или это у меня не совсем правильный файл раскладки *.kbd? Но ведь второй вариант переключения работает правильно? И в старой версии с хаком всё было правильно.)



(В 30067 и в 2.95 со сделанным хаком (WinXPSP2) - такого явления не наблюдается при том же самом скорректированном клавиатурном файле *.kbd в Windows.)

