известна проблема несохранения истории буфера обмена

возможно вы знаете, а возможно вы не знаете, что текст перестаёт сохраняться в истории клипборда после того, как компьютер побывал в спящем (или ожидания. или любом из них) режиме.

могу предположить, что чем-то помог, и буду рад если так, ибо сей багъ мазолит мозг очень давно



если не хотите мучаться исправлять, то хотя бы залатайте незамысловатым способом: когда комп уходит в спящий режим, сохраняйте текст истории в файл, а когда комп из него выходит, перезапускайте программу и заполняйте историю из файла. даже иначе: при закрытии программа сохраняет историю, при открытии восстанавливает, и просто перезапускать её при выходе из спящего режима. этим убьёцца напрочь сразу 2 зайца: залатан глюк с несохранением истории + приятная мелочь: даже после перезагрузки компа история буфера обмена останется на месте