Добрый день! Было бы очень удобно, если punto.exe мог делать следующее:

1) Сохранять буфер обмена на диск, т.е после перезагрузки вся история сохранялась

2) Чтобы выбранный в буфере punto текст перемещался в буфер обмена Windows и был доступен с помощью Ctrl+V.

3) Чтобы можно было расширить буфер до 25 ячеек.

В остальном все круто!