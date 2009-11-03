Хотелось бы узнать появиться ли в Punto еще и эта полезная функция?
На комп с Win7 поставил Пунто. Всё работало как положено, никаких нареканий.
Во вторник винда скачала и поставила какие-то свои обновления. После этого запустить Пунто не могу, постоянно вылезает вот такое окошко:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Любые телодвижения с настройкой раскладки пока ни к чему не привели :(
известна проблема несохранения истории буфера обмена
возможно вы знаете, а возможно вы не знаете, что текст перестаёт сохраняться в истории клипборда после того, как компьютер побывал в спящем (или ожидания. или любом из них) режиме.
могу предположить, что чем-то помог, и буду рад если так, ибо сей багъ мазолит мозг очень давно
если не хотите мучаться исправлять, то хотя бы залатайте незамысловатым способом: когда комп уходит в спящий режим, сохраняйте текст истории в файл, а когда комп из него выходит, перезапускайте программу и заполняйте историю из файла. даже иначе: при закрытии программа сохраняет историю, при открытии восстанавливает, и просто перезапускать её при выходе из спящего режима. этим убьёцца напрочь сразу 2 зайца: залатан глюк с несохранением истории + приятная мелочь: даже после перезагрузки компа история буфера обмена останется на месте
неплохо было бы иметь пару (или n) дневников: в один записывается всё подряд (как сейчас), в другой (или другие) -- выделенный текс по хоткею. если сделать несколько дневников (2-4) и хоткеев было бы удобно систематизировать сохраняемые "мемы". в эти дневники можно даже не записывать приложения, где был напечатан текст, это не имеет особого смысла. а экспорт из дневников сделать по выбору с таймстампами или без. или вообще, чтобы текст писался не в базу (которая, кстати, тормозит при большом объёме..), а в txt файл. ну и открытие каждого -- тоже на хоткее
кстати говоря, почему-то далеко не из всех приложений текст в дневник попадает в правильной кодировке..
Денис Косяков в "Убойной лиге" (ТНТ) шутит по поводу Punto Switcher. Смотреть здесь :)
Предложение для MacOS версии пунто (возможно так же актуально для Windows?)
Хорошо если бы для некоторых приложений (список конечно был бы настраиваемый) можно было бы указывать в какую раскладку переключать автоматически при переходе в него.
Например, terminal, quick silver мне _всегда_ удобнее в английской раскладке. А вот iChat (так уж повелось) наоборот в русской. Ясно что предпочтения могут быть самые разнообразные.
RuSwitcher такую возможность предусмартивал, если что можно "подсмотреть" там.
Заранее прошу прощения если эта тема подымалась уже здесь.
Спасибо вам за отличный продукт!
Желаю удачи,
Руслан
Всем привет!
У меня такая проблема: Я начинаю набирать текст например в русской раскладке, потом переключаю на английскую и печаю дальше. Затем я понимаю, что изначальная раскладка была неправильной.
Я выбираю весь набранный текст и пытаюсь поменять его раскладку.
Так вот, проблема: меняется раскладка только у половины текста - либо у того что русский, либо у того что английский.
никто с таким не сталкивался?
Я хочу при установки винды автоматически установить Punto Switcher. Это не проблема - можно перепаковать под себя и сделать тихую установку. Но я не могу удалить или закрыть Языковую панель из командной строки.
Я выполняю команду "Regsvr32.exe /u msutb.dll". После перезагрузки панель исчезает, но при этом исчезает и панель быстрого запуска. Известный твик для восстановления панели быстрого запуска:
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWA
"TaskbarWinXP"=hex:0c,00,
d8,64,57,d0,11,a9,6e,00,c
01,00,00,00,00,00,00,00,0
00,00,00,c0,00,00,00,00,0
bd,01,00,d8,9e,e4,2a,8d,b
00,01,00,00,00,00,00,00,0
d0,20,ea,3a,69,10,a2,d8,0
00,00,00,00,00,00,00,00,0
b9,10,80,57,69,6e,6e,74,0
72,6f,66,69,6c,65,73,00,5
c1,24,08,92,10,00,69,65,3
c1,24,08,92,10,00,41,70,7
50,4c,49,43,7e,31,00,21,0
6f,73,6f,66,74,00,4d,49,4
32,a6,10,00,49,6e,74,65,7
45,52,4e,7e,31,00,24,00,3
20,4c,61,75,6e,63,68,00,5
00,00,01,00,00,00,1c,00,0
00,03,00,00,00,e7,18,2d,2
5c,57,49,4e,4e,54,5c,50,7
5c,41,70,70,6c,69,63,61,7
66,74,5c,49,6e,74,65,72,6
6b,20,4c,61,75,6e,63,68,0
00,00,00,00,00,08,00,00,0
4a,00,00,00,01,00,00,00,4
6e,63,68,20,49,6e,74,65,7
77,73,65,72,2e,6c,6e,6b,0
00,00,00,02,00,00,00,36,0
63,68,20,4f,75,74,6c,6f,6
55,4e,43,48,7e,31,2e,4c,4
51,00,00,00,ec,22,46,39,2
66,00,53,48,4f,57,44,45,7
00,00,00,00,16,00,00,00,0
00,00,00,01,00,00,00,aa,4
00,00,e0,00,00,00,00,00,0
00,00,00,00,00,01,00,00,00
не помогает.
Кто-нибудь знает как удалить или деактивировать Языковую панель из коммандной строки?
Уважаемые разработчики, можно ли в дневнике сохранять введенные пароли ?
Использую дневник в пунто для того, чтобы предотвратить случайную потерю набранного текста. Поэтому предлагаю сделать опцию: Стирать записи старше XXX часов. Думаю часы - удобная в этом случае единица измерения.
Тем самым проблема потери текста будет решаться, а проблем безопасности в связи с хранением всех-всех записей не будет.
Возможно ли добавить в функционал программы автоматическое завершение слов и выражений из списка пользователя, с возможностью подгружать.
Т.е. не автозамену по сокращению, а, например набирая начало слова или фразы - она автоматически подставлялась (или появлялся список вариантов), из списка пользователя.
В моем случае - это примерно 2 тысячи устойчивых слов и словосочетаний, в большинстве своем - уникальных, а именно - список названий фильмов.Из-за их большого количества - невозможно использовать автозамену.
Подобное есть в Open Office, но кривовато - и не позволяет использовать словосочетания.
Искал такое в интернете - нигде не нашел.
С уважением,
Борис
Для начала небольшое замечание по Punto Switcher Версия 3.1.1 сборка 72:
В 2-х мониторной системе плавающий индикатор не перемещается на 2-ой монитор, только в пределах экрана 1-го монитора, что ни есть хорошо.
Предложения по плавающему индикатору:
1. иметь возможность в настройках менять цвет фона индикатора, когда он представлен не в виде флагов стран.
2. сделать плавающий индикатор с возможностью изменять его размеры, например как в Download Master, плавающий индикатор - это, конечно, хорошо, но было бы неплохо иметь ещё одну возможность представления индикатора в активном окне, как например в RusLat95 .
С уважением, bbc50.
Добрый день! Было бы очень удобно, если punto.exe мог делать следующее:
1) Сохранять буфер обмена на диск, т.е после перезагрузки вся история сохранялась
2) Чтобы выбранный в буфере punto текст перемещался в буфер обмена Windows и был доступен с помощью Ctrl+V.
3) Чтобы можно было расширить буфер до 25 ячеек.
В остальном все круто!
проблема уже обсуждалась - вылезает окошко с предложением настроить раскладки
(аналогично http://clubs.ya.ru/punto/replies.xml?item_no=4360 ), но после настройки все по новой.
Началось после скачивания обновлений MS. При этом так же слетели собственные раскладки - при попытке активировать свою раскладку пишет что не может это сделать.
Ранее были сообщения о проблемах на Win 7, а у меня - XP SP3. Punto 3.1 - разные пробовал
3.0 - запускается, щелкает, но не переключает :(
Подскажите, откуда берутся коды раскладок? у меня есть раскладка 00000409 а программа для настройки раскладок откуда-то берет/хочет 0010409
Может в этом проблема
Наверное многие сталкивались с другими кодировками в приходящих письмах email или сообщениях icq. Есть такая программа Shtirlitz IV 4.01 или веб-сервис http://2cyr.com/decode/?lang=ru , хотелось бы данный функционал видеть в Punto Switcher, так как первая программа доступна только для виндоус и не развивается, а веб сервис не всегда удобно :( Особо был бы благодарен за данный функционал для mac версии :)