День добрый ! Скажите, какая версия Punto лучше подойдет для Windows7 ? О самой последней версии наслышана всякого нехорошего :)
Подойдет ли v.3.1.0.59 ? Знаю, что официально совместимой версии еще нет, но может кто-то пользуется уже на Семерке, что посоветуете?
И когда ожидается официальная версия с поддержкой Windows7?
И еще, я Пунто раньше не пользовалась, поэтому вопросы простые есть. Мне нужно, чтобы показывался какой-либо цветной значок в трее, индикатор раскладки, для рус. - один, для англ. - другой, чтобы можно было их настроить, и чтобы они были визуально, по цвету очень отличающиеся друг от друга. И назначить свой звук на переключение. Возможно ли такое в Punto?
Собственно, это всё, что мне от него надо. : ) Никаких автоматических переключений не требуется. Поэтому еще вопрос...
Если я отключу такие "умные" функции автопереключений, Пунто будет занимать в памяти поменьше, чем когда работает на полную мощь своих возможностей? А то меня напугали, что он 8 с лишним МБ в памяти занимает. Это многовато для меня... )
Извиняюсь, что так много вопросов сразу, но Пунто для меня еще совсем незнакомая программа.