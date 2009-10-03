Клуб Punto Switcher

октябрь 2009
Неправильная кодировка в дневнике
3 октября 2009, 17:02

Версия 3.1.1, сборка 72

 

Несмотря на то, что написано, что ошибка исправлена, у меня всё равно проявляется с браузером Avant Browser. Уже из-за этого потерял нужный текст. В дневник строки попадают в таком виде:

ïðîâåðêà ðàáîòû

 

Это "проверка работы" была. Что-то с этим можно сделать?

27 комментариев
Перевод слова по клику
6 октября 2009, 16:58

Горячия клавиша для перевода слова — это очень хорошо. Но возможность кликнуть мышкой по выделенному слову, мне считается, еще лучше. Или нет?

22 комментария
пожелание
Работа Punto Switcher на MacOS с другими раскладками клавиатуры.
6 октября 2009, 17:05

На MacOS 10.6 я пользуюсь британской раскладкой для английского языка и «самопальной» русской для русского (она такая же, как стандартная, только доступ к точкам-запятым в нижнем регистре, без  Shift'a, а к цифрам с Shift'ом). Punto Switcher работает только с американской и стандартной русской раскладками. Можно ли как-то сделать, что бы происходило автоматическое переключение с британской на мою русскую и обратно в Punto Switcher? И если можно, то как?

3 комментария
предложение к разработчикам
9 октября 2009, 11:55

у меня три раскладки: русский украинский и англ.  когда я нажимаю конвертацию по shift - break идёт конвертация между русским и украинским языками ДАЖЕ если одинаковое написание (нет ы-і или э-є). Предлагаю чтоб конвертации такого вида можно было отключить в настройках.


предлагаю сделатьчтоб можно былоустановить цвет индикатора не только для русского но и для других языков по выбору в настройках.

всем спасибо за внимание


2 комментария
Изменение алгоритма работы со словами из одной буквы
9 октября 2009, 11:55

Здравствуйте.


Очень часто приходится исправлять какую-нибудь букву в английском слове и Punto Switcher переводит эту букву в русскую раскладку (например предлоги, частицы и т.д.: в, о, к, с, и, у, а, я).


Предлагаю изменить алгоритм работы со словами из одной буквы:

1) одиночная буква не перводится в другую раскладку.

2) но если следом за набранной буквой переводится слово в неправильной раскладке, то переводятся автоматически сразу оба слово: слово из одной буквы и стоящее за ней слово.

4 комментария
автозамена,алгоритм
Punto в 10.6 - глюк автозамены
12 октября 2009, 23:37

Punto 1.0.1 сборка 267, Mac OS 10.6.1  - все работает, не вылетает, автопереключение работает, но есть очень не хороший баг:

набираю текст, после 3-го символа (например) переключается раскладка, но этот самый 3-й символ в набранном становится 1-м, т.е. набираем "дом" а получаем "мдо", соответственно пользоваться не возможно (((

От приложения и языка не зависит

13 комментариев
автозамена
Mac OS X и звуки
12 октября 2009, 23:38

Здравствуйте.

Начну с благодарностей: без Punto переход на Mac для меня не был законченным, хоть я и пользовался какое-то время местными Mac-овскими программками, но они все были сильно глючными (то какие-то строчки рисовали под каждым словом, а то и вовсе не работали).

Поэтому СПАСИБО за наконец-таки Mac версию!!! :)


Предлагаю добавить в версии для Mac настройки для звуков пошире, чем галочки об озвучиваемых событиях. Например, ОС позволяет выбрать устройство, через которое проигрываются звуки того или иного приложения; также не лишней была бы возможность выбора тех самых звуков, включая системные, как и регулировка уровня громкости.

Я то и дело пытался включить озвучку событий, и всякий раз был вынужден её тут же выключить из-за слишком высокой громкости, тем более по сравнению с другими приложениями, использующими системные звуки.

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благодарности,интерфейс,пожелание,звуки
Просматривалка и улучшение Дневников Пунто
12 октября 2009, 23:39

По умолчанию diary.exe открывает один и тот-же файл дневника. Возможно ли файл экспортировать в другой формат или открывать другие файлы дневников (втч старых версий).

Можно ли располагать файл дневника в произвольном месте, чтобы не искать его по каталогам ?


Так-же очень полезно было бы протавлять время и название окна в который воодился текст.


И еще полезна функция фильтрации по вводимой программе ( это когда ввод производится в нескольких окнах и в дневнике образуется винегрет.


Еще как вариант дневника - сохранение копий файлов или скриншоты открытых окон - для того чтобы не восстанавливать потом текст по нелинейной последовательности ввода - с перепрыгиванием через строки ...

11 комментариев
фичи,предложения,дневник,пожелание
Настраемые клавиши в программе! подскажите...
15 октября 2009, 23:51

почему вы так сделали что в новых версиях нельзя некоторые клавиши закреплять? это глупо!

я например привык жать на замену слова клавишу "над клавишей ввода и под клавишей бекспейса"

а щяс не могу это сделать, пишет

"нельзя назначить клавишу. вы не сможете набирать этот символ в программах"

помогите пожалуйста! как решить эту проблемму?

2 комментария
Исправлять две заглавные по словарю
15 октября 2009, 23:52

Пунто свитчер умеет не только переводить слова в другую раскладку, но и менять регистр букв. Очень хоррошо, что он умеет это делать. Я не хочу отключать эту опцию. Но он делает это не всегда правильно, когда дело касается наименований. Например, виртуальная машина называется VMware. Две первых буквы большие. Пунто настойчиво исправляет на Vmware, одна буква большая. После второго исправления Пунто предлагает составить правило. Но в правиле нет пункта "сохранять регистр", есть только перевод в другую раскладку. Добавьте пожалуйста в правила пункт "не изменять регистр", чтобы можно было научить Пунто, что в некоторых словах две заглавные должны оставаться.

3 комментария
CAPS и Punto Switcher
20 октября 2009, 20:38

Т.к. я использую слепой 10-пальцевый набор, то мне очень удобно переключать раскладку РУС/ENG нажатием CAPS, т.к. при этом пальцы не надо никуда перебрасывать — CAPS всегда под левым мизинцем. Однако при этом теряется изначальная функция CAPS Lock.

 

Хотелось бы (можно ли попросить разработчиков?), чтобы при переключении языка по CAPS можно было переключать заглавные буквы по Shift-CAPS, Ctrl-CAPS, двойному нажатию CAPS или как-то ещё?

 

P.S. Пожалуйста, не пишите ответы в духе «зачем тебе CAPS, используй Shift», т.к. любой, кто использует 10-пальцевый набор, вам скажет, что при наборе более 3 заглавных букв подряд CAPS необходим.

 

8 комментариев
фичи,юзабилити,пожелание
Полное отключение возможности сменить раскладку для некоторых программ
26 октября 2009, 22:46

Как уже писали в http://clubs.ya.ru/punto/replies.xml?item_no=4533 , некоторые программы особенно плохо реагируют на автопереключение и его для них надо обязательно отключать. Мне бы хотелось пойти еще дальше. Хотелось бы маппинг "Приложение -> Язык" без возможности смены языка в этом приложении.

Юзкейс простой: допустим, я пишу проект в котором русскому языку вообще нет места. И мне в конкретной среде разработки мне вообще не нужен русский, а случайные включения русской раскладки иногда раздражают.

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фичи,пожелание
Регистр в автозамене + пользовательские словари
26 октября 2009, 22:54

Всем привет!

Тут уже мелькала мысль - чтобы отучить ребенка матерится я решил сделать ему словарь автозамен.

Но:

1. не нашел способа сохранять список замен в файл

2. было бы удобно, если бы в автозамене можно было указать опцию - для этого слова не учитывать регистр букв - или поддерживать его. Просто чтобы не забивать в словарь "жуй", "ЖУЙ", "Жуй" и.тд с одним и темже вариантом перевода

2 комментария
автозамена
Alt+Shift не переключает
27 октября 2009, 12:11

Всю сознательную жизнь использую сочетание Alt+Shift для смены языка. Раньше стоял Punto 2.95, поставил 3.1.1 и наблюдаю неприятный глюк- не могу сменить язык. Если поменять системное сочетание на Ctrl+Shift - то всё работает :(   Где смотреть? 

5 комментариев
Очистка текста от форматирования
27 октября 2009, 20:14

Здравтсвуйте.

Можно ли реализовать функцию очистки от форматирования, для текста в буфере обмена.

 

Или копирование в буфер уже без форматирования. (по дополнительному сочетанию)

Бывает очень удобно, когда копируешь из визуальных редакторов.



7 комментариев
Переключение раскладки по Win+Space в Windows 7
27 октября 2009, 20:16

Добрый день.

Не могу выставить переключение раскладки по сочетанию Win+Space в свежеустановленной Windows 7:


Насколько я помимаю этот шоткат занят системой. Можно ли исправить ситуацию?

Если это важно, Windows 7 установлен внутри Wmware Fusion 2 на Маке.

Заранее спасибо.

6 комментариев
Версия Punto для Windows7 и другие вопросы
27 октября 2009, 20:17

День добрый ! Скажите, какая версия Punto лучше подойдет для Windows7 ? О самой последней версии наслышана всякого нехорошего :)

Подойдет ли v.3.1.0.59 ? Знаю, что официально совместимой версии еще нет, но может кто-то пользуется уже на Семерке, что посоветуете?

И когда ожидается официальная версия с поддержкой Windows7?

И еще, я Пунто раньше не пользовалась, поэтому вопросы простые есть. Мне нужно, чтобы показывался какой-либо цветной значок в трее, индикатор раскладки, для рус. - один, для англ. - другой, чтобы можно было их настроить, и чтобы они были визуально, по цвету очень отличающиеся друг от друга. И назначить свой звук на переключение. Возможно ли такое в Punto?

Собственно, это всё, что мне от него надо.  : ) Никаких автоматических переключений не требуется. Поэтому еще вопрос...

Если я отключу такие "умные"  функции автопереключений, Пунто будет занимать в памяти поменьше, чем когда работает на полную мощь своих возможностей? А то меня напугали, что он 8 с лишним МБ в памяти занимает. Это многовато для меня... )

Извиняюсь, что так много вопросов сразу, но Пунто для меня еще совсем незнакомая программа.

22 комментария
Я использую Punto Switcher...
29 октября 2009, 12:23
Дорогие друзья, пожалуйста, потратьте минутку на этот опрос, нам проще будет расставлять приоритеты при разработке программы и внедрения усовершенствований. Внимание! Можно выбрать несколько вариантов ответа.

Популярность опций punto Switcher

1. автоматическое переключение раскладки 223
2. ручное переключение 145
3. автозамены 107
4. исправление случайного нажатия Caps Lock 87
5. индикатор в виде флажков 86
6. конвертация в транслит 69
7. дневник 67
8. работа с буфером обмена 59
9. проверка орфографии 42
10. озвучание клавиатуры 42
11. поиск при помощи хоткеев 13
14 комментариев
фичи,голосование,интерфейс,юзабилити,пожелание
Punto Switcher и орфография
30 октября 2009, 13:02

Первое — можно ли отучить Punto Switcher от дурной привычки проверять орфографию куском от Microsoft Office? т.к. не у всех он установлен… (ну или дайте мне ссылку на эту библиотеку)

Второе — возможно ли в Punto Switcher опционально реализовать общесистемную проверку орфографии (опять же основанную не на Microsoft Office)?

8 комментариев
фичи,вопросы,юзабилити,пожелание