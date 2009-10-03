у меня три раскладки: русский украинский и англ. когда я нажимаю конвертацию по shift - break идёт конвертация между русским и украинским языками ДАЖЕ если одинаковое написание (нет ы-і или э-є). Предлагаю чтоб конвертации такого вида можно было отключить в настройках.





предлагаю сделатьчтоб можно былоустановить цвет индикатора не только для русского но и для других языков по выбору в настройках.

всем спасибо за внимание





