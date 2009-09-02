Долго пытался смириться с августовской сборкой (на которую перешел с 67-й), но пришлось откатываться на предыдущую.





Грустное начинается с инсталлятора — он почему-то не цепляет из реестра текущий install path, и предлагает путь по умолчанию.

Дальше грустнее: переключение раскладки на лету работает через раз, а то и не срабатывает вообще. Переключение после пробела срабатывает через раз, иногда съедая этот пробел (приходится нажимать два раза). Переключение вручную по Break срабатывает через два раза на третий (причём иногда вообще не срабатывает, как вот тут жаловался гражданин).





И ещё вот сообщение от инсталлятора такое, что я не знаю, что мне ему ответить:

Правда, не знаю (это из 3.1.0, если что). Подскажите, если можно.





РЕД: Выбрал «оставить файлы», оно удалило всё личное. Вытащил их из бэкапа, чего ж делать. Никто не обещал, что даунгрейд будет простым. Зато переключения все стали быстрыми, как и были в предыдущих версиях, ура.