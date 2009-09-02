Добрый день!
Удивительно, что до сих пор еще никто этого не предложил.
Реализуйте, пожалуйста, проверку того, ЧТО получается после автозамены. Если в англ таких комбинаций букв не встречается, то в русской расскладке возможно тоже - тогда смысл переключать? Особенно актуально для программистов.
Например, использую метод InflateRect - пишу InfltRct, получаю - ШтадеКсе. объявляю локальную переменную - пишу lcid, получаю дсшв, и т. д. Приходится добавлять среду программирования в исключения, а ведь русские заголовки там тоже никто не отменял)) Спасибо.