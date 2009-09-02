Клуб Punto Switcher

сентябрь 2009
Переключение раскладки - а нужно ли?
2 сентября 2009, 00:28

Добрый день!

Удивительно, что до сих пор еще никто этого не предложил.

Реализуйте, пожалуйста, проверку того, ЧТО получается после автозамены. Если в англ таких комбинаций букв не встречается, то в русской расскладке возможно тоже - тогда смысл переключать? Особенно актуально для программистов.

Например, использую метод InflateRect - пишу InfltRct, получаю - ШтадеКсе. объявляю локальную переменную - пишу lcid, получаю дсшв, и т. д. Приходится добавлять среду программирования в исключения, а ведь русские заголовки там тоже никто не отменял)) Спасибо.

14 комментариев
Punto Switcher & Skype
4 сентября 2009, 14:04

Обновила Skype до v. 4.1.0.141. Punto Switcher перестал в нем работать. Обновила Punto Switcher  до последней версии, все равно не работает (в остальных приложениях все нормально). Как побороть баг?

10 комментариев
вопросы
Отрубается автоматическое переключение раскладки
4 сентября 2009, 19:40

 

Mac OS X, Snow Leopard.

Через какое-то время перестает работать автоматическое переключение раскладки, впрочем, ручная (по Option) тоже перестает работать.

Проблема у многих. Помогает только запуск программы заново.

 

3 комментария
Punto 1.0.1 под MacOSX 10.6
4 сентября 2009, 19:48
Помню писал несколько раз о том, что ранее программа вылетала безо всяких причин. Ура! Теперь она не вылетает! Вообще не вылетает. Но она и не работает. Переключает раскладочку пару раз и все. Хрен бы с ней не работала, уже привык к этому. Но она еще и блокирует переключатель клавиатуры в одном из положений. Например в положении русского языка. Переключаю на английский, значок поменялся, а вот текст и далее на русском набирается и возможности переключить нет никакой, даже мышкой язык не переключается. Вобщем вместо удобства - вредительство какое-то. Вы вот говорите альтернативные раскладки, переключение языка одной кнопкой, давайте молиться, чтобы через пару месяцев следующий известный баг поправили, только ума не приложу, что же следующее будет сломано? Жаль. Такой продукт был в свое время хороший под виндой, и такой выкидыш сделали под Мак, обидно прямо. Да еще такими темпами его правят
13 комментариев
Mac OS X,10.6
Предлагаю разделить сообщества win и mac - юзеров
4 сентября 2009, 19:51

проблемы-то не пересекаются...

6 комментариев
Вопрос
10 сентября 2009, 16:15

Почему "GGW" не переводится в "ППЦ"? :((((

8 комментариев
автозамена
Синхронизация настроек на разных машинах.
14 сентября 2009, 17:39

Здорово бы было, если можно было синхронизировать настройки Путо на разных компьютерах (как синхронизируются закладки в примочке Xmarks для Frifox'а)!

16 комментариев
3.1.1.72 раздражает мелкими ошибками и нарушениями
19 сентября 2009, 12:03

Долго пытался смириться с августовской сборкой (на которую перешел с 67-й), но пришлось откатываться на предыдущую.


Грустное начинается с инсталлятора — он почему-то не цепляет из реестра текущий install path, и предлагает путь по умолчанию.

Дальше грустнее: переключение раскладки на лету работает через раз, а то и не срабатывает вообще. Переключение после пробела срабатывает через раз, иногда съедая этот пробел (приходится нажимать два раза). Переключение вручную по Break срабатывает через два раза на третий (причём иногда вообще не срабатывает, как вот тут жаловался гражданин).


И ещё вот сообщение от инсталлятора такое, что я не знаю, что мне ему ответить:

Правда, не знаю (это из 3.1.0, если что). Подскажите, если можно.


РЕД: Выбрал «оставить файлы», оно удалило всё личное. Вытащил их из бэкапа, чего ж делать. Никто не обещал, что даунгрейд будет простым. Зато переключения все стали быстрыми, как и были в предыдущих версиях, ура.

8 комментариев
багрепорт,3.1.1.72,3.1.0
Слежение за буфером обмена вызывает ошибку MS Excel!
19 сентября 2009, 12:04

Недавно включил функцию "Следить за буфером обмена"

Оказалось, что все программы которые следят за буфером обмена могут вызывать ошибку при каждом перетаскивании содержимого ячейки - "Cannot empty the clipboard".

Excel страдает от таких программ как Getright, Flashget и Punto Switcher.

Можно ли в Пунте это исправить?

 

3 комментария
Заголовок не указан
19 сентября 2009, 12:04

Писал в тех. поддерку, но незнаю, дошло письмо до разработчиков или нет.


Вообщем в настройках включена опция Озвучивать нажатие клавиш (мне так нужно). Когда стоит версия 3.1.0 или 3.1.1 и я нажимаю дополнительные клавиши (www, calc, volume +/-, и много других) то Punto их озвучивает. Но для чего? Ими же не печатают! В 3.0.0 и 3.0.1 такой проблемы не было

2 комментария
Punto Switcher/Mac: Переключение раскладки по правым клавишам и возможность изменить Alt на Command
19 сентября 2009, 12:05

Здравствуйте! Возможно ли реализовать такую фичу, как переключение раскладки (именно переключение, не конвертация) по нажатию правой клавиши-модификатора (Alt или Command). И нельзя ли дать возможность пользователю выбирать между Alt и Command для конвертации? Я использую Alt для быстрой навигации в текстах по словам, зачастую результат оказывается плачевным из-за того, что Alt уже занят Punto.

Спасибо!

8 комментариев
Плавающий индикатор (флаг)
19 сентября 2009, 15:05

При переключение между программами выводится плавающий индикатор (флаг, флажок) языка - мне нравится, удобно. Но выводится он в неудобных местах. На кнопках, в местах где какая информация. Короче я постоянно обращаю на это внимание и меня это напрягает – неудобно. Раньше такого не было.  Индикатор выводился где-то в другом месте, но его было видно, причем тогда, когда ты сам обращал на него внимание. А сейчас он прям назойливый, какой-то стал. Вроде после последнего обновления. Версия 3.1.1, сборка 72.

Кого еще напрягает? Как решить проблему?

12 комментариев
индикатор,флажок,флаг
Bug с Caps Lock
25 сентября 2009, 20:05

Если поставить Caps lock для переключения языков, в один прекрасный момент Caps Lock остается нажатым (то есть лапочка на клаве загорается). И Пунто начинает набирать ЗАГЛАВНЫМИ буквами, повторное нажатие на Caps не лечит. Приходится выключать пунто, нажимать Caps и снова запускать пунто.


Проблема появилась в версии 3.1.1 сборка 72 (Windows XP SP3, Vista x64 SP1). Раньше в версиях 2.х не было.

Повторяется и у моих коллег тоже.

5 комментариев
багрепорт
Опция отката автозамены
28 сентября 2009, 11:22

Предлагаю полезную интеллектуальную опцию отката переключения и автозамены символов в случае ошибочного переключения раскладки, когда после автоматической замены символов Пунто-свитчером пользователь обратно переключает раскладку и нажимает Backspace. 
Я пару раз сталкивался с ситуацией ошибочного переключения раскладки Пунто-свичером, при наборе аббревиатуры или совпадения наборов слов (попробуй набери bob или Ищи cdbob), когда приходится заново перебирать всё слово, да ещё и раскладку дважды переключать, это если повезёт и Пунто не продолжит упорстововать. Если возможно, то автоматически составлять список таких исключений, в режиме обучения, чтобы дважды не наступать на грабли.

1 комментарий
автозамена,пожелание
Документирование фрагментов веб-страниц в дневник
28 сентября 2009, 11:28

В Punto Switcher есть отличная функциональность, например, дневник. Было бы здорово дополнить дневник возможностью сохранения участков веб-страниц с форматированием или кроме текста ещё и в графическом формате с активными ссылками, например, как в SnagIt (http://techsmith.com). Это удобно использовать для сохранения интересного содержания веб-страниц с возможностью дальнейшей републикации в интернете. В самом деле, попробуйте сохранить интересующий вас кусок этой страницы и затем вставить его в свой блог.

Просто теми средствами, которые есть сейчас, это отнимает много времени, например, сделать снимок в SnagIt, сохранить, отправить по ftp на сервер, сделать специфическую запись в блоге. Всё это можно объеденить в одну операцию.

16 комментариев
юзабилити,пожелание
Быстрый словарь
28 сентября 2009, 11:40

У меня есть идея полезной новой функции для Пунто -- возможность быстрого перевода слов при переключении раскладки, например, как подсказка. Это полезно, когда необходимо быстро вспомнить какое-то слово, чтобы не лезть при этом в Яндекс-словарь. Мне кажется, именно в Пунто такая возможность легко и удобно реализуется.

3 комментария
юзабилити,пожелание