Ситуация:

— В ранних версиях «Пунто свитчера» я настраивал правило автозамены такие образом: « - » заменть на « — ». Такой механизм позволял никогда не задумываться над набором длинного тире. Кстати эту идею я перенял из программы «Я.Онлай», где «-» автоматически заменяется на «—» если после него стоит пробел.

— Сейчас «Пунто свитчер» не дает мне создать такое правило: « - » заменять на « — ». Выводиться сообщение, что правило автозамены не может содержать пробелы. Я не знаю почему в более поздних версиях сделали невозможным добавлять пробелы в правила переключения, лично мне это не удобно.

— Кроме того, в «Я.Онлайне» был замечен совершенно замечатльный механизм замены стандартных кавычек "" на лапки «». При этом программа понимает где стоит кавычка и ставит либо правую « , либо левую ». Это правило можно было бы сформулировать в настройках автозамены так: «*"» заменять на «*»» и соответсвенно « "» заменять на « «». Но такую автозамену прописать нельзя, а очень хотелось бы.

— Ещё столкнулся с ограниченным функционалом «Пунто свитчера» под MAC OS — надеюсь со временем эта проблема решиться. Там правила автозамены вообще невозможно прописать. Или я неправ?





Предложение:

— Сделать автоматическую замену кавычек как в «Я.Онлайне».

— Сделать автоматическую замену дефиса «-» на длинное тире «—» при условии постановки пробела после дефиса «-». [ опять же, как в «Я.Онлайне» ]

— Вернуть возможность добавлять пробелы в правила автозамены, для таких людей как я — при невозможности выполнения первых 2-х пунктов.



