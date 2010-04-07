Было бы неплохо, если бы была возможность с помощью Punto Switcher настроить отключение клавиши Win при запуске определенных приложений. Это, конечно, не совсем то, для чего создавалась программа
Было бы неплохо, если бы была возможность с помощью Punto Switcher настроить отключение клавиши Win при запуске определенных приложений. Это, конечно, не совсем то, для чего создавалась программа
Вот набираю я, к примеру, в русской раскладке какой-то текст и надо вставить английскую аббревиатуру, допустим широко распространённый в настоящее время термин DVB. После двух раз принудительного переключения с ВМИ на DVB программа предлагает создать правило. Но почему-то она не предлагает правило: "автоматическое переключение раскладки на английскую при наборе в русской букв ВМИ" (что я как раз и делаю вручную), а предлагает наоборот, создать правило: "не переключать (английскую) раскладку при наборе DVB (на русскую)". Как-то не логично, по-моему...
Как пользователь emacs в linux использую переключение раскладки по двум шифтам. Когда приходится что-нибудь печатать в винде, очень сильно не хватает такого привычного хоткея. Существует старая (еще для Win2000) программа под винду, в которой есть такая функция, но найти ее уже практически нереально. Хорошо бы добавить такую фичу в пунто.
Ситуация:
— В ранних версиях «Пунто свитчера» я настраивал правило автозамены такие образом: « - » заменть на « — ». Такой механизм позволял никогда не задумываться над набором длинного тире. Кстати эту идею я перенял из программы «Я.Онлай», где «-» автоматически заменяется на «—» если после него стоит пробел.
— Сейчас «Пунто свитчер» не дает мне создать такое правило: « - » заменять на « — ». Выводиться сообщение, что правило автозамены не может содержать пробелы. Я не знаю почему в более поздних версиях сделали невозможным добавлять пробелы в правила переключения, лично мне это не удобно.
— Кроме того, в «Я.Онлайне» был замечен совершенно замечатльный механизм замены стандартных кавычек "" на лапки «». При этом программа понимает где стоит кавычка и ставит либо правую « , либо левую ». Это правило можно было бы сформулировать в настройках автозамены так: «*"» заменять на «*»» и соответсвенно « "» заменять на « «». Но такую автозамену прописать нельзя, а очень хотелось бы.
— Ещё столкнулся с ограниченным функционалом «Пунто свитчера» под MAC OS — надеюсь со временем эта проблема решиться. Там правила автозамены вообще невозможно прописать. Или я неправ?
Предложение:
— Сделать автоматическую замену кавычек как в «Я.Онлайне».
— Сделать автоматическую замену дефиса «-» на длинное тире «—» при условии постановки пробела после дефиса «-». [ опять же, как в «Я.Онлайне» ]
— Вернуть возможность добавлять пробелы в правила автозамены, для таких людей как я — при невозможности выполнения первых 2-х пунктов.
Ситуация:
— При установке «Пунто свитчера» на работе, я столкнулся с необходимостью настраивать его заново. А настроек то в нём более чем хватает. Тем более, что правила автозамены и исключений добавлялись мною целых 2 года.
Предложение:
— Создать механизм переноса настроек программы [включая правила автозамены и исключений] на другой компьютер. Возможно при помощи файла настроек, который можно будет например отправлять по электронной почте, или синхронизироваться с учётной записью яндекса, или с учетной записью пунто свитчера
А можно ли как-нибудь сделать значок в трее как в версии 2.9 вроде?
Там был реально прикольный флаг, не то что щас в 3.1.1 просто прямоугольный, и не красивый...а тот как будто бы развивался...
Прошу помочь по вопросу - всё время проподает значок Punto Switcher из трея при запуске системы, приходиться запускать в ручную. Хотя прописано все в регистре для автозапуска. Как избавиться от этого бага?
Использую Windows XP.
Предлагаю всем участникам сообщества поделиться неожиданными применениями Punto Switcher. Для начала предлагаю собственный hack*.
Использование Автозамены для хранения списка ToDo
1. Заводим в Автозамене сочетание например toodoo.
2. Прописываем там список дел по проекту.
3. В любой момент распечатываем этот список и с ним работаем.
Списков toodoo может быть много по каждому проекту :)
* О hacks в Википедии.
Стоит виста, пунто последней сборки. Пропадает второй язык. Т.е. остается только русский язык, а английский пропадает. Последнее время очень часто!
Ни кто таким не сталкивался?
Здравствуйте!
Мне кажется очень полезной такая функция: когда я ставлю курсор в поле пароля (которое скрывается звездочками), PS переключает раскладку в [EN] (можно настраивать) и временно отключает автоматическое переключение. Как только поле пароля теряет фокус, раскладка опять становится какой была и включается авто-переключение.
Добрый день.
Не было ли в Punto функции импорта списка автозамены из текстового файла?
Если была, то как ей воспользоваться?
Если не было, то это пожелание.
p.s. version 2.9.5.0