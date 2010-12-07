Клуб Punto Switcher

декабрь 2010
Автоматическая смена раскладки при постановке курсора. Актуально для программ с закладками.
7 декабря 2010, 11:19

Часто случаются такие моменты, когда пишешь в одной закладке какое-нибудь длинное сообщение  в одной раскладке, потом переключаешься на другие закладки, меняешь язык делаешь там другие действия, возвращаешься назад, продолжаешь набор и не всегда подхватывается автоматическая смена, если, к примеру слово дописываешь или та же проблема маковская, приходится отвлекаться на правки.

И вот думаю, что было бы удобно, если раскладка автоматически менялась, в соответствии с языком слов, которые находятся по обеим (или одной левой) сторонам от курсора.

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Переодически ( при загрузке win7) не появляется значек в панели задач
21 декабря 2010, 18:07
У меня переодически почемуто не появляется значек в панели задачь при включении компьютера. опция "скрывать не использованые значки" в виндовс отключена. И сам процесс тоже запущен и переключатель и автозамена и т.д. все работает а языкового индикатора нет. Захожу в настройки галка "показывать значек в панели задач" стоит. Убираю галку, жму "приминить", затем снова ставлю галку снова жму "применить" тогда значек появляестя. КТО подскажет почему так ??? Возможно у меня винда глючит, потому что на другом компе таких глюков нет, но всеже может быть кто нибуть знает в чем может быть проблема ???
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Сохранение паролей в Дневнике Punto Switcher
21 декабря 2010, 18:15
Как вы считаете, стоит ли полностью убрать возможность сохранения паролей в дневнике? Может быть кто-то использует дневник для сохранения истории серфинга? Может быть кто-то в дневнике хранит пароли? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
16 комментариев
Конвертация непонятностей
26 декабря 2010, 11:09

Иногда PS переводит в другую раскладку то, что переводить не надо. Причём после конвертации получается столь же непонятная абракадабра, как и до неё. Ну, скажем, мой логин "vdjenjer" превращается в "мвоутоук". И то, и другое для  PS непонятно... Предложение: может, не нужно делать конвертацию, если результат тоже непонятен? Лучше пропищать что-нибудь.

Ясно, что некоторые слова можно добавить в исключения. Но в целом это не всегда возможно.  Хотя бы опцию...

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почему программа не переключает язык во время печатания
29 декабря 2010, 11:32
почему программа не переключает язык во время печатания а только после нажатия пробела
17 комментариев
С Новым Годом и Рождеством!
29 декабря 2010, 20:05

Поздравляем всех наших друзей и пользователей с праздниками!

Желаем счастья и здоровья, побольше правильных переключений :)

          Елена Москалева "Дед Мороз и девочка" 2010

p.s. Картинка с секретом, в ней можно увидеть два портрета.

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