Часто случаются такие моменты, когда пишешь в одной закладке какое-нибудь длинное сообщение в одной раскладке, потом переключаешься на другие закладки, меняешь язык делаешь там другие действия, возвращаешься назад, продолжаешь набор и не всегда подхватывается автоматическая смена, если, к примеру слово дописываешь или та же проблема маковская, приходится отвлекаться на правки.

И вот думаю, что было бы удобно, если раскладка автоматически менялась, в соответствии с языком слов, которые находятся по обеим (или одной левой) сторонам от курсора.