Клуб Punto Switcher

февраль 2010
Заглавная буква
1 февраля 2010, 11:17

Добрый день!

Скажите, пжл, есть ли возможность отменить переключение на заглавную букву в новой строке?

Поясню. Например

"Коллеги,

Прошу прислать... "

Punto  автоматом переключает на заглавную букву   в слове "прошу", потому что воспринимает как новое предложение с новой строки. Как отменить действие в данном случае?

Спасибо.

 

1 комментарий
Zen (скоростной) Coding с Пунто
1 февраля 2010, 15:32

Не раз видел в поднимаемых обсуждениях сотворить из Пунто инструмент для быстрого написания кода с применением функции атвозамены. Настроив удобные псевдонимы для тех или иных шаблонов кода, можно было бы в разы ускорить его написание. А если бы еще и в определенные места курсор подставлять, да еще и переменные из псевдонима брать, ммм.. вышел бы пэрсик!

Но пока разработчики заняты реализацией более фундаментальных возможностей, беремся за дело сами. Сергей Чикуенок достаточно давно и успешно занимается разработкой и продвижением Zen Coding — группы плагинов для популярных текстовых редакторов и сред разработки, с помощью которых можно было бы быстро набросать HTML- или CSS-код из шаблонов. Как это работает? Очень просто!

Вы набираете, например, псевдоним «tarea», жмете клавишу автозаменты и тут же получаете вместо набранного шаблон код вида

<textarea id="" name="" cols="30" rows="10"></textarea>

Это лишь один из примеров и демонстрация лишь малой толики идей, которые заложены в плагины Сергея, однако только этого достаточно чтобы захотеть такого же и первым в голову мне пришел Пунто.

Я нагло выдрал из кода Сергея псевдонимы и шаблоны для HTML, привел их к виду, удобному для скармливания Пунто и перезапустился. Все работает! Если будет интересно, сделаю то же для CSS.

Установка

1) Качаем текстовый файл:  http://narod.ru/disk/17474416000/insert_this_into_replace.dat.html 

2) Вставляем его содержимое в конец файла replace.dat Punto Switcer`а (у меня лежал тут:

c:\Documents and Settings\%USERNAME%\Application Data\Yandex\Punto Switcher\3.0\)

3) перезапускаем Пунто.

 

Ссылки по теме

 Zen Coding 

 Zen HTML aliases (вводите то, что слева, мгновенно получаете то, что справа)

 Zen CSS aliases 

 Сергей Чикуенок 

 

5 комментариев
фичи,zen coding,юзабилити
Парри Мэйсон и эмблема Punto Switcher
1 февраля 2010, 16:59
Адвокат Пэрри Мэйсон из одноименного фильма смотрит на эмблему Punto Switcher :)

perry_mason.jpg

3 комментария
эмблема
Scroll lock и Caps lock
3 февраля 2010, 20:00

Я настроил переключение раскладки при помощи Caps Lock

А также установлены следующие галки в настройках:

Отключить кнопку Caps Lock

Использовать Scroll Lock как Caps Lock

И наблюдаю такую картину:

Нажатие на эти кнопки, как и ожидается, меняет текущую раскладку, но при этом при нажатии на Scroll Lock зажигается и гаснет лампочка Caps Lock, а набор текста остается в нижнем регистре. По идее, если функция Caps Lock отключена, то лампочка не должна зажигаться. Я подумал сначала что это можно использовать как индикатор текущего языка набора, но беда в том, что лампочку переключает только Scroll Lock.

В связи с включенной лампочкой Caps Lock я заметил еще такое неправильное поведение программы:

Набираем любое слово, нажимаем Scroll Lock (переключается текущая раскладка и зажигается лампочка Caps Lock) потом нажимаем Break, набранное слово оказывается набранным в верхнем регистре в исходной раскладке. Получается, что несмотря на то, что функция Caps Lock выключена, ее может переключать кнопкой Scroll Lock если она настроена на использование как Caps Lock, но ведь Caps Lock используется для переключения раскладки. Что-то тут не верно работает.

Думаю было бы лучше если бы вы сделали чтобы лампочка Caps Lock работала как индикатор выбранной раскладки, например, выключенная лампочка - индикатор языка "по умолчанию", а включенная - второй язык. Либо, если это не возможно, то сделайте чтобы лампочка не зажигалась вообще.

 

 

 

Спасибо.


5 комментариев
Отображение текущей раскладки клавиатуры
8 февраля 2010, 15:02

Добрый день! Возникла небольшая проблема. У меня в системе (windows 7) три языка - русский, английский и немецкий, но так как немецкий используется довольно редко, он сделан не отдельным языком, а дополнительными раскладками клавиатуры в английском и русском.

Единственный минус - не возможно понять какая в данный момент установлена раскладка клавиатуры.

Поэтому возникло предложение  - возможность изменять значок в трее так чтобы показывал текущую раскладку клавиатуры, а не язык.


Заранее спасибо!

6 комментариев
Caps Lock в Mac OS X
17 февраля 2010, 15:17

Не собираетесь сделать возможность переключение по Caps Lock в Mac OS X версии (желательно с интеграцией с лампочкой на клавише)? Приходится для этого использовать Киргуду, а она немного подглючивает иногда..

10 комментариев
Punto Switcher огорчает....
17 февраля 2010, 15:18
даже Супермена! :)

punto-switcher.jpg

2 комментария
Поддержка дополнительных раскладок в Punto Switcher для Mac OS X
17 февраля 2010, 15:51
Мы обновили «переключалку клавиатуры» Punto Switcher для Mac OS X — теперь программа поддерживает не только раскладки Windows и Mac, но и другие популярные раскладки — например, Бирмана или Дворака. После установки Пунто самостоятельно определит используемые раскладки. Если вы заходите их изменить, это можно сделать через настройки программы: Для тех, кто привык переключать раскладку клавиатуры через Ctrl+Shift или другим способом, появилась возможность указать любое удобное сочетание клавиш в дополнение к стандартному Cmd+Space. Это можно сделать также в настройках программы: И, конечно, мы подумали про обладателей Snow Leopard, улучшив совместимость Пунты с Барсом и обновив правила работы программы. Скачать Punto Switcher 1.1.0 для Mac OS X можно здесь http://punto.yandex.ru/mac/
6 комментариев
Пунто под MacOS X жрет память.
18 февраля 2010, 20:24

Комп простоял без работы ночь. Нормально такое адское отжирание памяти пунтосвитчером? Чем оно обусловлено?


6 комментариев
MacOSX,память,багрепорт,punto
«Залипание» раскладки
19 февраля 2010, 10:43

 

Заметил странный баг. Иногда, при невыясненных обстоятельствах раскладка клавиатуры "залипает" на русской (стандартная маковская раскладка, не PC). Выражается это в том, что значек в меню-баре при нажатии cmd-space меняется, но буквы все равно вводятся по-русски. Чаще всего замечал в адрес-баре safari. 

Лечится либо временным переключением в другую программу (но не всегда), либо перезагрузкой punto switcher'а. 

Punto switcher использую с отключенным автопереключением раскладки, большей частью только для сохранения раскладки между приложениями. Стандартная системная частенько "забывает" раскладку для некоторых приложений (cocoa в том числе)

Macbook pro, Mac OS X 10.6.2, Punto Switcher 1.1.0(350), настройки дефолтные.

 

4 комментария
Mac