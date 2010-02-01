Я настроил переключение раскладки при помощи Caps Lock
А также установлены следующие галки в настройках:
Отключить кнопку Caps Lock
Использовать Scroll Lock как Caps Lock
И наблюдаю такую картину:
Нажатие на эти кнопки, как и ожидается, меняет текущую раскладку, но при этом при нажатии на Scroll Lock зажигается и гаснет лампочка Caps Lock, а набор текста остается в нижнем регистре. По идее, если функция Caps Lock отключена, то лампочка не должна зажигаться. Я подумал сначала что это можно использовать как индикатор текущего языка набора, но беда в том, что лампочку переключает только Scroll Lock.
В связи с включенной лампочкой Caps Lock я заметил еще такое неправильное поведение программы:
Набираем любое слово, нажимаем Scroll Lock (переключается текущая раскладка и зажигается лампочка Caps Lock) потом нажимаем Break, набранное слово оказывается набранным в верхнем регистре в исходной раскладке. Получается, что несмотря на то, что функция Caps Lock выключена, ее может переключать кнопкой Scroll Lock если она настроена на использование как Caps Lock, но ведь Caps Lock используется для переключения раскладки. Что-то тут не верно работает.
Думаю было бы лучше если бы вы сделали чтобы лампочка Caps Lock работала как индикатор выбранной раскладки, например, выключенная лампочка - индикатор языка "по умолчанию", а включенная - второй язык. Либо, если это не возможно, то сделайте чтобы лампочка не зажигалась вообще.
Спасибо.