Не раз видел в поднимаемых обсуждениях сотворить из Пунто инструмент для быстрого написания кода с применением функции атвозамены. Настроив удобные псевдонимы для тех или иных шаблонов кода, можно было бы в разы ускорить его написание. А если бы еще и в определенные места курсор подставлять, да еще и переменные из псевдонима брать, ммм.. вышел бы пэрсик!

Но пока разработчики заняты реализацией более фундаментальных возможностей, беремся за дело сами. Сергей Чикуенок достаточно давно и успешно занимается разработкой и продвижением Zen Coding — группы плагинов для популярных текстовых редакторов и сред разработки, с помощью которых можно было бы быстро набросать HTML- или CSS-код из шаблонов. Как это работает? Очень просто!

Вы набираете, например, псевдоним «tarea», жмете клавишу автозаменты и тут же получаете вместо набранного шаблон код вида

<textarea id="" name="" cols="30" rows="10"></textarea>

Это лишь один из примеров и демонстрация лишь малой толики идей, которые заложены в плагины Сергея, однако только этого достаточно чтобы захотеть такого же и первым в голову мне пришел Пунто.

Я нагло выдрал из кода Сергея псевдонимы и шаблоны для HTML, привел их к виду, удобному для скармливания Пунто и перезапустился. Все работает! Если будет интересно, сделаю то же для CSS.

Установка

1) Качаем текстовый файл: http://narod.ru/disk/1747 4416000/insert_this_into_ replace.dat.html

2) Вставляем его содержимое в конец файла replace.dat Punto Switcer`а (у меня лежал тут:

c:\Documents and Settings\%USERNAME%\Application Data\Yandex\Punto Switcher\3.0\ )

3) перезапускаем Пунто.

Ссылки по теме

Zen Coding

Zen HTML aliases (вводите то, что слева, мгновенно получаете то, что справа)

Zen CSS aliases

Сергей Чикуенок