Каждый раз при переключении раскладки в слове начинающемся с заглавной буквы, Пунто переключает раскладку и изменяет заглавную букву на строчную.

Вот так: Ghbdtn > привет

Я копался в настройках, всё поотключал, но проблема осталась. Бесит уже до невозможности.

Проблема присутствует при использовании браузера Maxthon (он на движке IE), в ФФ проблемы нет. А я макстоном пользуюсь.

Как пофиксить это баг?