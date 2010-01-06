Привет всем! Предлагаю тему для опроса, а заодно и пища для размышления разработчикам. Если разработать Пунто для сотовых телефонов, то можно будет SMS-ки писать в 2,5 раза длиннее за те же деньги! На сегодня на кирилице можно послать сообщение максимум 70 букв а на латинице - целых 160! А если у посылающего и принимающего будет установлен Пунто, то можно писать на кирилице, потом просто его перекодировать в латиницу, а при приеме сделать наоборот. Я думаю разработчики смогут сделать чтобы эти манипуляции были не сложными. Тогда и читать будет удобно- не надо ломать язык, и смс-ки будут длинные за те же деньги!!! Кроме того, уважаемые разработчики, для вас это же куча новых возможностей по увеличению числа ваших пользователей и соответствующего извлечения из этого своих дивидентов. Я думаю со временем все постсоветское пространство можно будет охватить. А там, глядишь и всю неанглоязычную планету! Со всеми вытекающими отсюда последствиями! Хотя я предполагаю шутки по поводу Ньювасюков, но здесь, я уверен, аналогия не уместна. Народ, кто - "ЗА"?