Клуб Punto Switcher

январь 2010
Смена заглавной буквы
6 января 2010, 15:52

Каждый раз при переключении раскладки в слове начинающемся с заглавной буквы, Пунто переключает раскладку и изменяет заглавную букву на строчную.

Вот так: Ghbdtn > привет

Я копался в настройках, всё поотключал, но проблема осталась. Бесит уже до невозможности.

Проблема присутствует при использовании браузера Maxthon (он на движке IE), в ФФ проблемы нет. А я макстоном пользуюсь.

Как пофиксить это баг?

4 комментария
Буква Ё (предложение)
11 января 2010, 11:38

Есть предложение заменять букву "е" на букву "ё" в тех словах, где это нужно, например "провел" на "провёл".


Как Вы считаете, это полезная функция?
53 комментария
Punto Switcher на смартфон!=)
19 января 2010, 12:52

Добрый день! А вот у меня есть предложение по поводу создания пунтоса на смартфон. У меня нокия с qwerty клавиатурой и очень хотелось бы установить эту утилиту себе) Кто ЗА?!

7 комментариев
Зачем Пунто для телефона?
21 января 2010, 16:33

Привет всем! Предлагаю тему для опроса, а заодно и пища для размышления разработчикам. Если разработать Пунто для сотовых телефонов, то можно будет SMS-ки писать в 2,5 раза длиннее за те же деньги! На сегодня на кирилице можно послать сообщение максимум 70 букв а на латинице - целых 160! А если у посылающего и принимающего будет установлен Пунто, то можно писать на кирилице, потом просто его перекодировать в латиницу, а при приеме сделать наоборот. Я думаю разработчики смогут сделать чтобы эти манипуляции были не сложными. Тогда и читать будет удобно- не надо ломать язык, и смс-ки будут длинные за те же деньги!!! Кроме того, уважаемые разработчики, для вас это же куча новых возможностей по увеличению числа ваших пользователей и соответствующего извлечения из этого своих дивидентов. Я думаю со временем все постсоветское пространство можно будет охватить. А там, глядишь и всю неанглоязычную планету! Со всеми вытекающими отсюда последствиями! Хотя я предполагаю шутки по поводу Ньювасюков, но здесь, я уверен, аналогия не уместна. Народ, кто - "ЗА"?

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