Есть, например, программа KeePass Password Safe, которая имеет возможность при двойном клике на логин или пароль из базы записей, помещать его в буфер обмена временно. По истечении заданного времени буфер очищается, а логин или пароль остаются в списке слежения за буфером обмена, что не есть хорошо.
Предлагаю для программ-исключений отключать помимо прочего и слежение за буфером обмена или, что было бы лучше, ввести для программ, помещаемых в исключения, дополнительные настройки, где можно будет выбрать функции Punto, которые будут отключены для данной программы.
Перехожу на другой комп,
все скопировал включая папку Punto а в дневнике нет ничего из того что было на старом компе.
Что я делаю не так?
Странно, что никто не писал о подобной проблеме здесь, так как она достаточно очевидна.
Какую бы раскладку я не выбирал для русского языка, после загрузки Пунто ставит маковскую раскладку по умолчанию (если выключаю ее в настройках системы — включает сам).
Также и другие настройки не сохраняются. Например «запоминать раскладку в приложениях». Сколько бы не включал, при загрузке функция выключена. А «переключать раскладку автоматически», в свою очередь, всегда включена.
Это я один такой невезучий (переставлял Пунто, не помогает), или остальных это действительно не беспокоит?
Mac OS X 10.6.4
Putno Switcher 1.1.0, сборка 350
Добрый день!
Было бы очень удобно, если бы Punto использовал для отправки сообщений разработчикам (об исключениях, ошибках, и т.д.) не почтовый клиент по умолчанию, а собственный модуль. Благо реализовать это совсем не сложно.
Большинство моих знакомых, на компьютерах которых установлен Punto, пользуются веб-интерфесом для отправки почты.
Соответственно, при желании отправить, например, новое исключение разработчикам, вылезает стандартное виндовое окошко настройки Outlook Express :(
Заранее спасибо!