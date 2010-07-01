Есть, например, программа KeePass Password Safe, которая имеет возможность при двойном клике на логин или пароль из базы записей, помещать его в буфер обмена временно. По истечении заданного времени буфер очищается, а логин или пароль остаются в списке слежения за буфером обмена, что не есть хорошо.

Предлагаю для программ-исключений отключать помимо прочего и слежение за буфером обмена или, что было бы лучше, ввести для программ, помещаемых в исключения, дополнительные настройки, где можно будет выбрать функции Punto, которые будут отключены для данной программы.