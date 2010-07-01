Клуб Punto Switcher

июль 2010
Как же сделать так что бы в некоторых приложениях или играх он отключал замену
1 июля 2010, 12:13
Допустим я играю в css(Counter-Strike Source) у меня есть свой клан и зачастую Punto Switcher очень мешает в играть в css т.к при наборе разных слов он меняет раскладку или совершает другие движения,приходиться его раз по 20 включать и выключать.....Есть какие нибудь решения этой сложной задачи? 
9 комментариев
автозамена,Counter-Strike Source
Программы-исключения и слежение за буфером обмена
2 июля 2010, 16:18

Есть, например, программа KeePass Password Safe, которая имеет возможность при двойном клике на логин или пароль из базы записей, помещать его в буфер обмена временно. По истечении заданного времени буфер очищается, а логин или пароль остаются в списке слежения за буфером обмена, что не есть хорошо.

Предлагаю для программ-исключений отключать помимо прочего и слежение за буфером обмена или, что было бы лучше, ввести для программ, помещаемых в исключения, дополнительные настройки, где можно будет выбрать функции Punto, которые будут отключены для данной программы.

19 комментариев
Перенос дневника на другой комп
6 июля 2010, 20:14

Перехожу на другой комп,

все скопировал включая папку Punto а в дневнике нет ничего из того что было на старом компе.

 

Что я делаю не так?

 

2 комментария
Сохранение настроек на Mac (баг)
8 июля 2010, 11:38

Странно, что никто не писал о подобной проблеме здесь, так как она достаточно очевидна.

Какую бы раскладку я не выбирал для русского языка, после загрузки Пунто ставит маковскую раскладку по умолчанию (если выключаю ее в настройках системы — включает сам).

Также и другие настройки не сохраняются. Например «запоминать раскладку в приложениях». Сколько бы не включал, при загрузке функция выключена. А «переключать раскладку автоматически», в свою очередь, всегда включена.

Это я один такой невезучий (переставлял Пунто, не помогает), или остальных это действительно не беспокоит?

 

Mac OS X 10.6.4

Putno Switcher 1.1.0, сборка 350

3 комментария
Mac,баг,настройки,багрепорт,mac os
Отправка сообщений разработчикам
19 июля 2010, 20:39

Добрый день!

 

Было бы очень удобно, если бы Punto использовал для отправки сообщений разработчикам (об исключениях, ошибках, и т.д.) не почтовый клиент по умолчанию, а собственный модуль. Благо реализовать это совсем не сложно.

 

Большинство моих знакомых, на компьютерах которых установлен Punto, пользуются веб-интерфесом для отправки почты.

Соответственно, при желании отправить, например, новое исключение разработчикам, вылезает стандартное виндовое  окошко настройки Outlook Express :(

 

Заранее спасибо!

3 комментария
Завис значок
27 июля 2010, 13:05
У меня постоянно зависает значок языковой панели. RU и только RU. Раскладка переключается а отображение языка- нет. Пробовал различные версии - всё одно и то же. Знатоки Punto Switcher. Подскажите в чём может быть проблема?
8 комментариев