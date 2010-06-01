Не знаю, куда писать, поэтому написал и в feedback в окошке "О программе", и сюда, в сообщество.

Здравствуйте. Punto - замечательная программа.



Но меня убивает один маленький, но важный баг в ней: она неправильно переключает раскладку цифр и знаков при включённом Caps Lock. Мне часто приходится менять регистр вводимого текста (в основном, при наборе заголовков в полях неформатируемого текста и при наборе аббревиатур). Но к сожалению, любимый Punto не справляется со своей задачей при нажатом Caps Lock, когда я при русской раскладке ввожу латинский текст.



Вот пример.



Я набираю в русской раскладке следующий текст (смену положения Caps Lock я отображу в квадратных скобках):



[Caps Lock On]ЕЩД[Caps Lock Off]шл8[Caps Lock On]9Г"[Caps Lock Off]ьфшдюкг



Я имел в виду следующий текст:



TOLik89U@mail.ru



Punto исправил раскладку после нажатия пробела, и вот что у него получилось:



TOLik8(U2mail.ru



Второй пример:



Я набираю в русской раскладке:



[Caps Lock On]ФЫВ[Caps Lock Off]ыум[Caps Lock On]1ЮАФК[Caps Lock Off]юкг



Я имел в виду:



ASDsev1.FAR.ru



Punto исправил так:



ASDsev!>FAR.ru



Третий пример похож на второй, но отличается тем, что Caps Lock в конце я не отжимаю.



Я набираю в русской раскладке:



[Caps Lock On]ФЫВ[Caps Lock Off]ыум[Caps Lock On]1ЮАФКЮКГ



Я имею в виду:



ASDsev1.FAR.RU



Punto исправляет:



ASDsev!.FAR.RU



Обратите внимание на отличие от второго примера: во втором примере после восклицательного знака Punto поставил знак "больше". А в третьем после восклицательного знака стоит точка. Почему? - Потому что Caps Lock в третьем примере в конце был нажат. О чём это говорит? - Эти три примера говорят о том, что:



1) Если набирать латинский текст в русской раскладке, нажав Caps Lock, а затем Punto сменит раскладку автоматически, то там, где вы набирали цифры, вы получите знаки, а там, где набирали знаки - получите цифры.



2) Если набирать латинский текст в русской раскладке, нажав Caps Lock, затем отжать Caps Lock, а затем Punto сменит раскладку, то там, где вы набирали точку (латинскую), вы получите знак "больше" (думаю, это касается и запятой и др.), а там, где набирали знак "больше" - точку.



Примечание. Если нажатый во время набора Caps Lock не отжимать, пока Punto не произведёт переключение, то точки не будут искажены, в отличие от цифр, которые будут искажены независимо от того, отжали ли вы Caps Lock до автопереключения, или после.



Очень жаль! Порой сильно мешает (я программист, поэтому мне часто приходится набирать в русском тексте английские аббревиатуры, нажимая Caps Lock).



P.S. Спасибо Вам огромное за Вашу замечательную программу! Очень помогает в жизни! Если бы не она, пришлось бы писать не "Caps Lock", а "Капс Лок", не "Punto Switcher", а "Пунто Свитчер", не "Microsoft Windows", а "Майкрософт Виндоуз" и т.д. :) А это ведь просто ужасно, согласитесь! :)

Спасибо.



