Мне нужен punto только в следующих 7 программах: word, outlook, skype, miranda, windows live mail, блокнот, opera.
Во всех остальных программах он мне не нужен и мешает.
В моём списке программ-исключений уже более 30 приложений: игры, средства разработки, математические пакеты, и много разных версий разрабатываемых мною приложений. Я постоянно вынужден пополнять этот список, поскольку punto не различает ввод текста, ввод насыщенного знаками препинания кода на каком-нибудь языке разметки или программирования, горячие клавиши (например последовательность нажатий чтобы перейти в программе Total Commander на диск C: Alt+F1 или Alt+F2, потом С которая в русской раскладе - слово "с" из одной буквы), управление персонажем игры.
Я не прошу сделать punto более умным. Теперь у всех есть интернет, технически возможно например построить на основе пользовательской статистики распределённую базу данных разных Windows приложений и паттернов их использования, однако это сложно, создаст много потенциальных проблем, и нужно небольшому количеству пользователей.
Внимание, вопрос: нет ли планов по реализации "белого списка" приложений, чтобы punto switcher работал только в них? Такой механизм тоже нужен небольшому количеству пользователей, однако он несложен в реалиции, и почти не создаёт потенциальных проблем.
Заранее спасибо.
Мне нужен punto только в следующих 7 программах: word, outlook, skype, miranda, windows live mail, блокнот, opera.
Есть такое пожелание по программе:
В общих настройках программы есть опция "Отключать горячие клавиши при отключении автопереключения".
Если её CheckBox отметить, то при нажатии горячей клавиши на действие "Включить/выключить автопереключение раскладки" отключение автопереключения срабатывает, т.е. отключается. Но включить опять автопереключение этой же комбинацией нельзя.
Предлагаю вернуть поведение программы для этой функции, как это было во 2-х версиях (например, 2.96.3), т.е. когда при нажатии горячей клавиши для отключения автопереключения Punto Switcher отключался с отключением всех горячих клавиш, кроме этой (которая включает/выключает автопереключение).
Хотелось бы видеть такую возможность, как переключение по этим комбинациям одновременно.
В программе к примеру есть преключение по Caps Lock. Нельзя ли ещё две комбинации туда добавить? Или добавить возможность самому создавать комбинации.
Спасибо.
Совершенно неожиданно появился конфликт между этими программами. Текущии версии стоят давно и проблем не возникало, но недавно при попытки Punto автопереключением исправить текст Avant зависает в мертвую. Проявилось уже на трех разных машинах.
На всех стоит:
Win7 (64 или 32)
Punto 3.1.1
Avant Browser 11.7 build 46 (программа надстройка над IE)
IE8 (соответственно 64 или 32 bit)
Буду очень признателен за помощь, т.к. чертовски не хватает Punto
Не знаю, куда писать, поэтому написал и в feedback в окошке "О программе", и сюда, в сообщество.
Здравствуйте. Punto - замечательная программа.
Но меня убивает один маленький, но важный баг в ней: она неправильно переключает раскладку цифр и знаков при включённом Caps Lock. Мне часто приходится менять регистр вводимого текста (в основном, при наборе заголовков в полях неформатируемого текста и при наборе аббревиатур). Но к сожалению, любимый Punto не справляется со своей задачей при нажатом Caps Lock, когда я при русской раскладке ввожу латинский текст.
Вот пример.
Я набираю в русской раскладке следующий текст (смену положения Caps Lock я отображу в квадратных скобках):
[Caps Lock On]ЕЩД[Caps Lock Off]шл8[Caps Lock On]9Г"[Caps Lock Off]ьфшдюкг
Я имел в виду следующий текст:
TOLik89U@mail.ru
Punto исправил раскладку после нажатия пробела, и вот что у него получилось:
TOLik8(U2mail.ru
Второй пример:
Я набираю в русской раскладке:
[Caps Lock On]ФЫВ[Caps Lock Off]ыум[Caps Lock On]1ЮАФК[Caps Lock Off]юкг
Я имел в виду:
ASDsev1.FAR.ru
Punto исправил так:
ASDsev!>FAR.ru
Третий пример похож на второй, но отличается тем, что Caps Lock в конце я не отжимаю.
Я набираю в русской раскладке:
[Caps Lock On]ФЫВ[Caps Lock Off]ыум[Caps Lock On]1ЮАФКЮКГ
Я имею в виду:
ASDsev1.FAR.RU
Punto исправляет:
ASDsev!.FAR.RU
Обратите внимание на отличие от второго примера: во втором примере после восклицательного знака Punto поставил знак "больше". А в третьем после восклицательного знака стоит точка. Почему? - Потому что Caps Lock в третьем примере в конце был нажат. О чём это говорит? - Эти три примера говорят о том, что:
1) Если набирать латинский текст в русской раскладке, нажав Caps Lock, а затем Punto сменит раскладку автоматически, то там, где вы набирали цифры, вы получите знаки, а там, где набирали знаки - получите цифры.
2) Если набирать латинский текст в русской раскладке, нажав Caps Lock, затем отжать Caps Lock, а затем Punto сменит раскладку, то там, где вы набирали точку (латинскую), вы получите знак "больше" (думаю, это касается и запятой и др.), а там, где набирали знак "больше" - точку.
Примечание. Если нажатый во время набора Caps Lock не отжимать, пока Punto не произведёт переключение, то точки не будут искажены, в отличие от цифр, которые будут искажены независимо от того, отжали ли вы Caps Lock до автопереключения, или после.
Очень жаль! Порой сильно мешает (я программист, поэтому мне часто приходится набирать в русском тексте английские аббревиатуры, нажимая Caps Lock).
P.S. Спасибо Вам огромное за Вашу замечательную программу! Очень помогает в жизни! Если бы не она, пришлось бы писать не "Caps Lock", а "Капс Лок", не "Punto Switcher", а "Пунто Свитчер", не "Microsoft Windows", а "Майкрософт Виндоуз" и т.д. :) А это ведь просто ужасно, согласитесь! :)
Спасибо.
Это реально в следующей сборке? ОС (Windows XP и Windows 7)
Я использую Punto Switcher для ввода символов « » — и т.д. через автозамену. Например, комбинация <# Enter> открывает кавычку, а <$ Enter> закрывает. Ну уж во всяком случае, проще, чем Windows-комбинации типа Alt+0171, Alt+0187 и пр. Но нельзя ли сделать ещё проще? Например, мне очень понравилась AllChars (вроде бы, аналог юниксовой Compose), но она конфликтует с Punto. Там суть в том, что назначается новая комбинация (например, Win+запятая = получается кавычка). Нельзя ли в Punto тоже сделать такую возможность?