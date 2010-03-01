У меня три предложения по улучшению работы Punto Switcher'a:
1. Было бы удобно, если бы программа, наподобие Word'a, научилась производить манипуляции со словом без его выделения, а просто фактом нахождения курсора на слове. Кажется, это крайне просто реализовать простым скриптом, выделяющим слово от пробела до пробела и далее запускающим изменение раскладки и проч.
Дело в том, что сейчас неудобно менять раскладку в тех системах, в которых установлено 3 и более языков, потому что изменение происходит по циклу перебором установленных раскладок, причем при каждом изменении выделение слова снимается.
2. Пожалуйста, включите смену раскладки при нажатии одной кнопки для любых слов и в любом месте текста. Сейчас для смены раскладки используются две комбинации клавиш: для последнего набранного слова Break, для любого – Shift+Break, что можно упростить.
3. Очень хотелось бы, чтобы изменение регистра слов происходило по циклу как в Word'e: aaa, Aaa, AAA. Тем, кто часто набирает ФИО, оценят эту функцию.
Напоследок хочу поблагодарить разработчиков за чудесную программу, упрощающую нашу жизнь