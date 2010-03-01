Клуб Punto Switcher

март 2010
— Спасибо за поддержку раскладки Бирмана под Mac OS X
1 марта 2010, 15:19

Установленная полгода назад версия показывала что обновлений нет. Я подумал что сбой обновления, и скачал новую сборку 350 с яндекса.

  • И к моему большему удовольствию теперь есть выбор раскаладок переключения!
  • Огромное спасибо разработчикам!

*Простите, если я запаздал с благодарностью

2 комментария
благодарности,Mac OS X
спасибо разработчикам
8 марта 2010, 11:09

до такой степени привыкаешь к программе что при переходе на другой компьютер реально становится дскомфортно , от того что должен помнить про раскладку))))))))

2 комментария
благодарности
Как сделать конвертацию раскладки по правому Альту
8 марта 2010, 11:11

Версия пунто: 3.1.1 сборка 72.

Хочется сделать конвертацию неправильно набранного слова по правому (и только по правому, а не левому+правому) альту. Как сделать -- не нашел. Заранее благодарен за ответ.

1 комментарий
юзабилити,пожелание
Miranda 0.8.16 - Punto не работает
9 марта 2010, 11:31

В окне Миранды не работает Пунто: ни автопереключение, ни ручное (у меня настроено на CapsLock).

Плагин для отправки сообщений - Scriver Unicode.

1 комментарий
У вас ошибка в дизайне иконки, исправьте пожалуйста (Mac OS X)
9 марта 2010, 17:47


Спасибо.

1 комментарий
багрепорт
печатаю по-украински...
11 марта 2010, 14:25

Скажите, а можно как то сделать, что-бы когда я печатаю по-украински, меня не перебрасывало на русскую раскладку?

7 комментариев
вопросы,FAQ,пожелание
Автоматическое копирование
14 марта 2010, 20:50

Если наделить программу функцией автоматического копирования выделенного (занесением в буфер), - будет удобнее .. . .

5 комментариев
пожелание
Перебор раскладок
15 марта 2010, 12:06

Разъясните, пожалуйста, такое место в "Справке" (Настройки - Горячие клавиши):


Только русский/английский — при использовании нескольких раскладок, основными из которых являются русская и английская, вы можете сделать так, чтобы по выбранной клавише происходило переключение только между этими двумя раскладками, а, к примеру, по Ctrl + Shift выполнялся перебор всех раскладок. 


Я не могу найти, а где же сделать так, чтобы по Ctrl + Shift (или по другой комбинации) выполнялся перебор всех раскладок?


Заранее спасибо.

3 комментария
Глючит в браузере Google Chrome под MacOS
16 марта 2010, 09:28

При автоматическом переключении глючит в браузере Google Chrome под MacOS.

А именно переставляет буквы местами при переключении языка.


Вот сейчас напишу название этой темы для примера с автопереключением что получается:


Глючит в браузере oGogle Chrome дпо aMcOS


Операционная система nSow Leopard 10.6.2

Посмотрите ошибочку пожалуйста.



55 комментариев
автозамена,глюки в Google Chrome,багрепорт
Калькулятор и темы иконок.
19 марта 2010, 11:19

Я уже как-то обращался с предложением в тех.поддержку. Сейчас хочется публично обсудить то, что хочется иметь в PS:

1. Можно ли добавить в punto switcher калькулятор как реализован в Ninja Михаила Морозова? Вы, Сергей, как раз вместе с ним работали.
http://www.intelife.net/ninja/

Суть: выделяешь формулу 9+2, жмешь NumLock и получаешь результат на месте выделенного 9+2=11. Можно конечно сделать настройку: Заменять результатом или дописывать после "=".

Конвертация величин измерений, желательно настраиваемая, тоже приветствуется. Например 1" = 2,54 см


2. Реализовать что-то типа тем иконок, которые отображаются в трее. Чтобы можно было пользователю творить и добавлять свои иконки.

5 комментариев
предложения
Раскладка по умолчанию
22 марта 2010, 10:35

Прочитал все темы, но не нашел подобного, потому пишу сам.

Настройки: Отключено автопереключение.

Проблема: при том, что в системе раскладкой по умолчанию назначена английская, при запущенном PS все работает так, будто умолчальная раскладка - русская.

Для человека, которому 90% времени приходится вбивать латиницу, это раздражает, при этом отказываться от PS тоже не хочется, так как кроме автопереключения есть у него и другие полезности.

4 комментария
Пароль на дневник.
24 марта 2010, 14:11

Забыл пароль на дневник, удалил Punto Switcher почистил реестр и диск. При повторной установке при попытке входа в дневник снова просит пароль, где его (пароль) окончательно удалить. Не проще ли ставить пароль на файл дневника и при удалении файла создавать новый пустой и без пароля?


1. В Punto Switcher есть "дневник" куда записывается все что набиралось на клавиатуре и даже содержимое буфера (ну если настроить) также в настройках есть возможность поставить пароль на выше указанный дневник, вот собственно его я и забыл.

17 комментариев
предложения,пожелание
Связь с soft.export.yandex.ru при старте
25 марта 2010, 12:15

Зачем Punto Switcher 1.1.0 (350) отправляет запрос на soft.export.yandex.ru при первом старте, если автоматическое обновление выключено? 

Нельзя ли объяснить какая информация передается и как используется?

6 комментариев
Mac OS X,вопросы,Mac
Программы-исключения
25 марта 2010, 12:16

Здравствуйте. Сейчас в PS программы-исключения можно либо по файлу приложения, либо по заголовку окна. Мне бы очень хотелось иметь возможность добавления программ по маске пути. Объясняю, зачем это нужно. Например, есть у меня папка D:\Games, в которую я ставлю игры. Каждый раз после установки игры приходится вручную добавлять ее в список исключений. При наличии вышепредложенной опции можно будет добавить путь "D:\Games\*" и все программы, запускаемые оттуда, будут автоматически игнорироваться PS.

Надеюсь, что данную "фичу" возможно реализовать

 

5 комментариев
предложения,пожелание
Упрощение работы
29 марта 2010, 15:21

У меня три предложения по улучшению работы Punto Switcher'a:

1. Было бы удобно, если бы программа, наподобие Word'a, научилась производить манипуляции со словом без его выделения, а просто фактом нахождения курсора на слове. Кажется, это крайне просто реализовать простым скриптом, выделяющим слово от пробела до пробела и далее запускающим изменение раскладки и проч.

Дело в том, что сейчас неудобно менять раскладку в тех системах, в которых установлено 3 и более языков, потому что изменение происходит по циклу перебором установленных раскладок, причем при каждом изменении выделение слова снимается.

2. Пожалуйста, включите смену раскладки при нажатии одной кнопки для любых слов и в любом месте текста. Сейчас для смены раскладки используются две комбинации клавиш: для последнего набранного слова Break, для любого – Shift+Break, что можно упростить.

3. Очень хотелось бы, чтобы изменение регистра слов происходило по циклу как в Word'e: aaa, Aaa, AAA. Тем, кто часто набирает ФИО, оценят эту функцию.

Напоследок хочу поблагодарить разработчиков за чудесную программу, упрощающую нашу жизнь

4 комментария
предложения,пожелание
Отображение флагов....
30 марта 2010, 12:24

многое задаються вопросом по отображению американского флага...

Почему пользователь (оставаясь на амер. раскладке) не может сам себе выбрать англ. флаг для отображения. Например меня очень раздражает звездно полосатый... Как не влазя в сам ексзешник можно это сделать. Посмотрел что очень многие задаються этим вопросам, так почему бы не сделать такую функцию?

3 комментария
раскладка клавиатуры,флажок,флаг
Выставлять английский язык для адресной строки браузеров.
30 марта 2010, 12:46

Вот пишу я на форуме или еще где на странице по-русски, потом открываю новую закладку в браузере, ввожу адрес, нажимаю enter, а адрес-то по-русски.
Вот незадача...

21 комментарий
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