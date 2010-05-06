Когда-то давно (примерно два года назад) в этом клубе поднималась тема о встраивании типографа внутрь Punto Switcher (см. http://clubs.ya.ru/punto/replies.xml?item_no=301).
Для тех, кто в танке: типограф — это такой скрипт, который приводит написанный текст к более культурному виду, исправляя некоторые оформительские ошибки. Например, он может заменить дефис на тире, поставить правильные кавычки вместо знаков дюйма ( " ), где-то убрать лишние пробелы, а где-то, наоборот, добавить. Это далеко не полный список.
Текст, прогнанный через типограф, выглядит более качественно и читается легче. Конечно, всё можно делать и вручную, с помощью типографической раскладки, но это удобно не всем и не всегда. Сейчас в Интернете существует огромное количество подобных сервисов, но большинство из них направлено на корректировку текстов с расчётом на дальнейшее использование внутри html (добавляют теги, используют запись символов в формате character entity reference и т. д.). Один из немногих веб-типографов, который позволяет использовать прогнанный через него текст не только в Интернете — типограф студии Лебедева. Этот типограф не идёт дальше возможностей Unicode, что позволяет вставлять полученный текст не только себе в блог, но и в практически любой комментарий, в электронное письмо, в текстовый файл. Чтобы воспользоваться типографом в Интернете, нужно открыть новую вкладку, ввести адрес, вставить текст, нажать кнопочку, выделить текст, скопировать текст (ну вы понимаете, о чём я).
Если бы типограф был встроен в PS, пользователи могли бы прогонять свой текст через него без необходимости выходить в Интернет и устанавливать дополнительное ПО. При правильной подаче новой возможности можно не только повысить популярность Punto Switcher, но и повысить качество как электронных документов, так и бумажных по всей стране.
Работало бы это так: я ввожу "PS - хорошая прога ! ", выделяю этот текст, нажимаю %ВОЛШЕБНОЕ_СОЧЕТАНИЕ_КЛАВИШ%, и вуаля — текст меняется на «PS — хорошая прога!». Счастью нет границ!
Кто что думает на сей счёт?
Когда-то давно (примерно два года назад) в этом клубе поднималась тема о встраивании типографа внутрь Punto Switcher (см. http://clubs.ya.ru/punto/replies.xml?item_no=301).
При сохранении дневника в RTF сохраняется только 3 дня вместо месяца. В ворде открывается 198 страниц. Наверное, слишком большой дневник у меня для сохранения, т. к. копируется буфер обмена.
Уже давно существует проблема с огромными объемами дневника. Насколько я понимаю, в дневнике используется шифрование, чтобы пароли не были похищены. Это очень хорошо.
Однако за безопасность должен отвечать антивирус, и если я доверяю ему, то шифрование будет для меня лишним. Поэтому предлагаю добавить опцию в Настройках "Шифровать дневник" и тем самым обрадовать большое количество пользователей, активно пользующихся дневником в качестве восстановления напечатанного/скопированного за период, равный неделе/месяцу. Реально тормозит)
Огромное спасибо.
Punto Switcher странно ведет себя при работе с программой TeamViewer.
Так, если раскладка переключилась автоматически, а потом нажать Break, то вместо введенных букв появляются "вопросики". Переключить на другой язык после этого вообще проблематично. Приходится выключать Punto Switcher, после этого все нормально работает. Но это же не дело))
Каким образом правильнее всего работать в таких программах?
Кстати, например, в Radmin все ОК.
Пробовал разные версии TeamViewer - результат один.
А также о доводах его противников.
Интересен также небольшой рассказ о проблемах, которые возникли при отказе от других букв старорусского алфавита.
Установил Punto Switcher 3.1.1 сборка 72 на Windows 7 x64.
Появились странные проблемы со звуками и переключением раскладки клавиатуры.
1. При переключении раскладки клавиатуры в Windows Explorer, каждый раз когда я захожу в какую-нибудь папку, начинают раздаваться звуки переключения раскладки. Сама раскладка при этом не меняется. Звуки сопровождают перемещение по папкам постоянно.
2. При нажатии правой кнопкой мыши на значок Punto в трее при активной английской раскладке, раскладка меняется на русскую с соответствующим звуковым оформлением. При выборе в контекстном меню строки "Настройки" опять раздается звук переключения на русскую раскладку. При выборе внутри настроек любого раздела (первый раз) опять раздается этот звук. Дальше звуки прекращаются, а при выходе из настроект раскладка обратно переключается на английскую с соответствующим звуком.
1) Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а почему в полседней версии программы этот файл зашифровали? или может с кодировкой что-то не так. Но в любом случае стандартными средствами редактирования текста редактировать больше нет возможности. (всегда пользовался версией 2.8 и долго не хотел переходить на обновленную, хотя мне там нравилась функция отключения Caps Lock).
2) Раньше (та же версия 2.8) при выборе текста из списка буфера обмена он автоматически становился текстом буфера обмена системы, сейчас - к сожалению текст вставляется, а в буфере остается прежний.
3) Как я понимаю пунтосвитчер - программа которая для которой важна совместимость с текстовыми редакторами. есть такой замечательный тоже free проект Notepad++. дело в том, что у новых версий пунтосвитчера при автозамене добавляются лишние знаки табуляции :(.
Появляется такое впечатление что в старых версиях вставка текста проводилась по принципу вставки(как буфер обмена) а в новой по принципу набора, вот и получается что Нотпад искажает заготовленный текст, пытаясь его форматировать во время псевдонабора. :(
PS. Notepad++ - редактор для верстки на более чем 20 языках программирования.