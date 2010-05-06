Когда-то давно (примерно два года назад) в этом клубе поднималась тема о встраивании типографа внутрь Punto Switcher (см. http://clubs.ya.ru/punto/replies.xml?item_no=301).



Для тех, кто в танке: типограф — это такой скрипт, который приводит написанный текст к более культурному виду, исправляя некоторые оформительские ошибки. Например, он может заменить дефис на тире, поставить правильные кавычки вместо знаков дюйма ( " ), где-то убрать лишние пробелы, а где-то, наоборот, добавить. Это далеко не полный список.



Текст, прогнанный через типограф, выглядит более качественно и читается легче. Конечно, всё можно делать и вручную, с помощью типографической раскладки, но это удобно не всем и не всегда. Сейчас в Интернете существует огромное количество подобных сервисов, но большинство из них направлено на корректировку текстов с расчётом на дальнейшее использование внутри html (добавляют теги, используют запись символов в формате character entity reference и т. д.). Один из немногих веб-типографов, который позволяет использовать прогнанный через него текст не только в Интернете — типограф студии Лебедева. Этот типограф не идёт дальше возможностей Unicode, что позволяет вставлять полученный текст не только себе в блог, но и в практически любой комментарий, в электронное письмо, в текстовый файл. Чтобы воспользоваться типографом в Интернете, нужно открыть новую вкладку, ввести адрес, вставить текст, нажать кнопочку, выделить текст, скопировать текст (ну вы понимаете, о чём я).



Если бы типограф был встроен в PS, пользователи могли бы прогонять свой текст через него без необходимости выходить в Интернет и устанавливать дополнительное ПО. При правильной подаче новой возможности можно не только повысить популярность Punto Switcher, но и повысить качество как электронных документов, так и бумажных по всей стране.



Работало бы это так: я ввожу "PS - хорошая прога ! ", выделяю этот текст, нажимаю %ВОЛШЕБНОЕ_СОЧЕТАНИЕ_КЛАВИШ%, и вуаля — текст меняется на «PS — хорошая прога!». Счастью нет границ!



Кто что думает на сей счёт?

