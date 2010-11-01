Уже писал об этой проблеме год назад, но меня не поняли или не услышали.Люблю
гаджеты в Win7, люблю Punto, но совместное использование омрачено одной
мелочью. В гаджетах мне нравится ставить их прозрачность процентов на
10-50, и при наведении на них курсора они плавненько теряют прозрачность и проявляются. Собственно проблема: После установки Punto, способность гаджетов плавно проявлятся пропадает.
Привет, клуб )
Идея, надеюсь, более менее понятна из заголовка. В некотором роде это развитие функции "плавающего индикатора":
1. Разместить индикатор в точке ввода текста, т.е. туда куда пользователь смотрит. Я говорю о мигающем курсоре, обозначающем текущее место ввода текста, черной полоске. Можно просто делать её пожирнее и менять цвет или оформить как-то поинтересней.
2. Так же можно менять цвет выделения текста в зависимости от раскладки.
3. Можно менять вид курсора мыши, на раскрашенные в цвета флага.
P.S. Заранее извиняюсь, если повторяюсь и такая идея уже была. Так же, к сожалению, я не очень представляю как это технически реализовать. Насколько вид курсора клавиатуры определяется операционной системой, а насколько приложением (в отличие от мышки) мне не известно.
Убедительная просьба добавить возможность симулировать нажатие сервисных клавиш при автозамене.
Например,чтобы автозамена типа
некий текст {TAB} {ENTER} {CTRL+W}
вводило бы в активное окно некий текст, а затем делало TAB, затем ENTER, и наконец CTRL+W. (если TAB и ENTER в текущей версии еще и можно кое как настроить, то сочетания типа CTRL+ и ALT+ не представляется возможным, а это было бы очень полезным!)
Огромная просьба, если программа-таки еще будет обновляться, добавить возможность указывать расположение курсора в правилах автозамены. Например, я хочу, чтобы сочетание "iii" заменялось на "<img src="" />", я делаю правило, но вот беда - курсор располагается в конце текста при срабатывании автозамены.
Можно ли сделать так, чтобы в правилах автозамены можно было указывать положение курсора с помощью какого-то сочетания символов. Пусть даже те же "$$"
Спасибо!