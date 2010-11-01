Привет, клуб )

Идея, надеюсь, более менее понятна из заголовка. В некотором роде это развитие функции "плавающего индикатора":

1. Разместить индикатор в точке ввода текста, т.е. туда куда пользователь смотрит. Я говорю о мигающем курсоре, обозначающем текущее место ввода текста, черной полоске. Можно просто делать её пожирнее и менять цвет или оформить как-то поинтересней.



2. Так же можно менять цвет выделения текста в зависимости от раскладки.

3. Можно менять вид курсора мыши, на раскрашенные в цвета флага.

P.S. Заранее извиняюсь, если повторяюсь и такая идея уже была. Так же, к сожалению, я не очень представляю как это технически реализовать. Насколько вид курсора клавиатуры определяется операционной системой, а насколько приложением (в отличие от мышки) мне не известно.