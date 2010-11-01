Клуб Punto Switcher

ноябрь 2010
Punto Switcher и мобильный телефон
1 ноября 2010, 09:47
Добрый день, являюсь счастливым владельцем телефона Fly G1, не подскажете, можно ли на него установить Punto Switcher и если нет,  то когда можно было бы ожидать выхода версии для мобильных телефонов?
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Punto VS Гаджет в Win7
2 ноября 2010, 23:14

Уже писал об этой проблеме год назад, но меня не поняли или не услышали.

Люблю
гаджеты в Win7, люблю Punto, но совместное использование омрачено одной
мелочью. В гаджетах мне нравится ставить их прозрачность процентов на
10-50, и при наведении на них курсора они плавненько теряют прозрачность и проявляются. Собственно проблема: После установки Punto, способность гаджетов плавно проявлятся пропадает.
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Изменение вида мигающего курсора в сответствии с раскладкой и прочее
2 ноября 2010, 23:18

Привет, клуб )

Идея, надеюсь, более менее понятна из заголовка. В некотором роде это развитие функции "плавающего индикатора":

1. Разместить индикатор в точке ввода текста, т.е. туда куда пользователь смотрит. Я говорю о мигающем курсоре, обозначающем текущее место ввода текста, черной полоске. Можно просто делать её пожирнее и менять цвет или оформить как-то поинтересней.

2. Так же можно менять цвет выделения текста в зависимости от раскладки.

3. Можно менять вид курсора мыши, на раскрашенные в цвета флага.

P.S. Заранее извиняюсь, если повторяюсь и такая идея уже была. Так же, к сожалению, я не очень представляю как это технически реализовать. Насколько вид курсора клавиатуры определяется операционной системой, а насколько приложением (в отличие от мышки) мне не известно.

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предложения,курсор
хранить настройки punto на сервере yandexa
9 ноября 2010, 12:37
в своей учетке - как почту
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падение плагина
11 ноября 2010, 18:25
Версия программы 3.1.1. При запущенной программе происходит падение плагина Adobe Flash в FireFox и Google Chrome. Только на одном сайте (видеочат с использованием Adobe Flash). Версия плеера Adobe 10,1,102,64, браузеры так же последних версий. Перед падением плагина приложение ведёт себя необычно: после каждого вводимого символа слышен звук, как при переключении раскладки. Наблюдалось при наличии двух стандартных раскладок (рус, англ), трёх (+укр), при наличии и отсутствии антивирусных программ и фаерволов, на "чистой" системе (сразу после установки Win7) и при запуске приложения с правами администратора. Одно время НЕ происходило при использовании Firefox Portable. Закономерность заметил только одну: при отключённом PS падения нет. Понимаю, что Win7 не поддерживается, но может есть соображения, что это можно как-то исправить в глобальных настройках Adobe Flash: http://www.macromedia.com/support/documentation/ru/flashplayer/help/settings_manager02.html#118539 ? Также, надеюсь, что может быть учтено при разработке верси под Win7.
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Просьба! добавить возможность симулировать нажатие сервисных клавиш при автозамене.
22 ноября 2010, 14:13

Убедительная просьба добавить возможность симулировать нажатие сервисных клавиш при автозамене.

Например,чтобы автозамена типа

некий текст {TAB} {ENTER} {CTRL+W}

вводило бы в активное окно некий текст, а затем делало TAB, затем ENTER, и наконец CTRL+W. (если TAB и ENTER в текущей версии еще и можно кое как настроить, то сочетания типа CTRL+ и ALT+ не представляется возможным, а это было бы очень полезным!)


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Полжение курсора при автозамене
29 ноября 2010, 15:49

Огромная просьба, если программа-таки еще будет обновляться, добавить возможность указывать расположение курсора в правилах автозамены. Например, я хочу, чтобы сочетание "iii" заменялось на "<img src="" />", я делаю правило, но вот беда - курсор располагается в конце текста при срабатывании автозамены.

 

Можно ли сделать так, чтобы в правилах автозамены можно было указывать положение курсора с помощью какого-то сочетания символов. Пусть даже те же "$$"

 

Спасибо!

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