Привет все разработчикам.

В первую очередь хочу поблагодарить за хороший продукт.

Очень выручает иногда, позволяя не разбить свой макбук об стол! ) Шутка!

Теперь к делу.

В начале о системе:

Mac OSX 10.6.4, файловые системы case sensitive. Домашняя папка перенесена на другой раздел. Пунто последней версии 1.1.0.350.

Обнаружил пару неприятных особенностей поведения:

1. Небольшой глюк с Google Chrome. В любом текстовом поле, при автоматической смене раскладки, не правильно выбирается порядок символов. Например: Когда я начал вводить начало этого сообщения, то "Ghb" транслитировался в "иПр", а не в "При". И так постоянно. В других броузерах работает нормально (по крайней мере в Safari ( и вот опять, "Ыф..." стал "aS...", а не "Sa...") ).

2. Не сохраняются настройки Пунто при завершении программы. Я думаю, что это напрямую связано с особенностью моей системы, а именно , что разделы отформатированы с включенным case sensitive или с тем что пересена домашняя папка (хотя это врядли).

Исправьте пожалуйста а то я устаю постоянно вносить, например Xcode4, в список исключений.

С уважением Роман.