Клуб Punto Switcher

октябрь 2010
Переключение по короткому нажатию на левый или правый Shift (по "клику").
4 октября 2010, 12:12

Хотелось бы переключение по shift происходило только по клику на shift-е (если между нажатием и отпусканием shift-а прошло меньше какого-то времени. например - секунды).

 

Почему:

 

Иногда я нажимаю shift, чтобы затем нажать стрелки и выделять текст, но часто после нажатия shift я задумываюсь, передумываю нажимать стрелку, и отпускаю клавишу shift. При этом происходит незапланированное мной переключение (между нажатием на shift и отпусканием проходит более нескольких секунд).

 

P.S. Возможно такое пожелание уже было в темах - я не нашел.

1 комментарий
Возможность задавать любую комбинацию клавиш.
6 октября 2010, 11:27

Главная проблема PuntoSwitcher'а на Маке — это привязка к сервисным кнопкам. Из-за чего возникают очень неприятные глюки, когда используешь стандарнтыне сочетания клавиш для перемещения по тексту (Alt + вправо/влево, Alt + Shift + вправо/влево).


Сделайте, пожалуйста/наконец, возможность задавать любую комбинацию клавиш.

2 комментария
Некоторый проблемы с пунто на Mac OSX
11 октября 2010, 17:53

Привет все разработчикам.

 

В первую очередь хочу поблагодарить за хороший продукт.

Очень выручает иногда, позволяя не разбить свой макбук об стол! ) Шутка!

 

Теперь к делу.

 

В начале о системе:

Mac OSX 10.6.4, файловые системы case sensitive. Домашняя папка перенесена на другой раздел. Пунто последней версии 1.1.0.350.

 

 Обнаружил пару неприятных особенностей поведения:

1. Небольшой глюк с Google Chrome. В любом текстовом поле, при автоматической смене раскладки, не правильно выбирается порядок символов. Например: Когда я начал вводить начало этого сообщения, то "Ghb"  транслитировался в "иПр", а не в "При". И так постоянно. В других броузерах работает нормально (по крайней мере в Safari ( и вот опять, "Ыф..." стал "aS...", а не "Sa...") ).

 

2. Не сохраняются настройки Пунто при завершении программы. Я думаю, что это напрямую связано с особенностью моей системы, а именно , что разделы отформатированы с включенным case sensitive или с тем что пересена домашняя папка (хотя это врядли).

 

Исправьте пожалуйста а то я устаю постоянно вносить, например Xcode4, в список исключений.

 

С уважением Роман.

 

15 комментариев
Какую клавишу лучше всего использовать для отмены конвертации раскладки?
18 октября 2010, 13:56
На клавиатуре ноутбука нет клавиши Break. Что посоветуете в качестве замены? Установить в качестве альтернативы клавишу Esc не удалось.
3 комментария
фичи,вопросы,юзабилити
добавлять текущую дату по комбинации клавиш
18 октября 2010, 14:05

Хочу по комбинации (например, win+D) чтобы выскакивала текущая дата в определенном формате, я люблю формат YYYY-MM-DD.

В данный момент такого функционала нет? прошу добавить.

6 комментариев
Вставка текущей даты по горячей клавише
20 октября 2010, 15:35
Нужна ли в программе Punto Switcher возможность вставлять дату заданного формата по горячей клавише?
9 комментариев
Хакер DVD, ноябрь 2010
22 октября 2010, 10:19

Текущая версия Punto Switcher 3.1.1 опубликована на DVD журнала "Xakep" за ноябрь 2010 года. На диске еще под сотню полезных программ!

Нет комментариев
Пользовательские комбинации для переключения языков
25 октября 2010, 11:04
Хотелось бы, чтобы была возможность самому создавать комбинации для переключения языков и переключения на определенный язык. Здесь следует учесть и двойные щелчки по одной и той же кнопке.
Нет комментариев
Видео. Punto Switcher в реальной жизни :)
25 октября 2010, 11:18


Обнаружил в сети забавный креатив на тему Punto Switcher. Поддержим автора! Может быть он продолжит эту серию :)
5 комментариев
анализировать часто набираемые комбинации слов
26 октября 2010, 17:30

Давайте сделаем punto ИТ-аналитиком. Почти тоже, что делает внедренец из фирм типа SAP и 1С (только на локальном уровне).

Хочу чтобы пунто сам анализировал комбинации символов которые я часто набираю, и предлагал их включить в автозамену. Например, я знаю что много раз пишу " добрый день!"  и вставил себе автозамену "дд " на "добрый день!". Но ведь я многого не знаю. А пользователи мои вообще не почешутся сами.

Давайте им поможем. Аналитически посчитать 10 самых часто набираемых комбинаций (длиной свыше 10 символов). Посчитать сколько раз эти комбинации набирались за неделю. Если комбинацию заменить на 2-3 символа, сколько времени итого можно сэкономить? Пусть все автоматом программа считает и предлагает (предлагает не всплытием, а когда сам зайдешь в меню  и посмотришь)

6 комментариев
Удобная установка и автоматическое обновление
26 октября 2010, 17:31

Хочу чтобы:

1. юзеры могли без помощи сисадминов устанавливать себе пунто, также как это делается с Google Chrome.

Т.е. чтобы ставился он по умолчанию не в program files, а в

C:\Documents and Settings\karmazin\Local Settings\Application Data\Yandex\Punto Switcher  и чтобы не требовались админские права.

2. Пунто сам обновлялся не спрашивая пользователя, также как Google Chrome

12 комментариев