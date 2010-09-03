Еще в процессе установки автоматического переключателя раскладки клавиатуры Punto Switcher 3.1.1 от компании Яндекс на один из компов Аутпост Файерволл сообщил, что Свичер пытается получить доступ к Фоновой Интеллектуальной Службе Передачи Файлов (Background Intelligent Transfer Service, BITS). По умолчанию эта служба стартует в автомате и используется для отправки инфы о системе и получения файлов при автообновлении.



Я ответил "запретить".

Более того, зная что у свитчера при установке включен режим поиска обновлений, после установки галку "искать обновления" убрал.

И думал что на этом все.

Я ОШИБСЯ.

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Через несколько минут svchost.exe "ломанулся" по 80 порту аж на два сервера яндекса и продолжал пытаться это делать с регулярным постоянством.

Само собой что я пресек попытки файерволлом, но не насовсем ( запретить доступ к сайту ххх ), а командой "блокировать однократно".

Стал искать причину, перерыл весь реестр, удалил из него в ключах Свичера линки на сервера обновления и помощи яндекса.

Подумал, что теперь то уж точно все и перезагрузился.

ЕЩЕ РАЗ ОШИБСЯ.

попытки коннекта продолжились.



Полностью деинсталлировал Свитчер, стер все его хвосты с диска, прогнал очистку реестра несколькими программами, стер все из темпа.

еще раз перезагрузился, считая что УЖ ТЕПЕРЬ-ТО ТОЧНО СОВСЕМ ОКОНЧАТЕЛЬНО ВСЕ!



И ЕЩЕ РАЗ ОШИБСЯ!!!



Попытки соединения с яндексом через svchost.exe не прекратились ДАЖЕ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ пунто-свичера!!!



полез еще раз в реестр. и таки нашел причинное место и победил.



1. Открываем

Мой компьютер\Управление\Службы



останавливаем службу BITS

(временно или совсем запрещаем старт, учтите, что без нее не работает автообновление винды)



2. Идем в папку

c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\

удаляем два файла

qmgr0.dat

qmgr1.dat

(можно посмотреть любым редактором — ссылка на сайты яндекса находится там)



доступ к файлам блокируется процессом svchost.exe, так что используйте Unlocker Assistant или нечто подобное.

(убивать свцхост процесс-киллером нельзя — начнется перезагрузка. надо именно лишь разблокировать доступ к файлам!)



3. Рестартуем BITS

проверяем: файлы появятся вновь, но уже пустые, без ссылок на яндекс.



проверяем результат (имеющий аутпост файерволл или нечто подобное, да увидит) — svchost.ехе больше не лезет в инет на эти сайты.



4. СУГУБО ИМХО.

эта папка и два этих файла в обычном случае вообще не нужны..

во всяком случае на машине без Пунто-Свичера ничего такого нет,

при том что БИТС выполняется автоматом .



ищем ключевое слово BITS_metadata



и в трех местах удаляем из реестра "на фиг с пляжа"

запись о таком параметре со ссылкой как раз на эту папку:

c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\



в моем реестре такого параметра ключа никогда не было и нет,

на вылеченном компе теперь тоже



какие еще подарочки, не удаляемые при ан-инсталле, успел подкинуть Свичер в систему ( какие-нибудь длл-ки, либ-ы, драйверы и т.д.) — пока не знаю.

очень хочется надеяться, что никаких.

но "Будем искать!"(с)



Ну и вопросы к пунто-программерам и руководству яндекса:



- зачем вам понадобилось закладывать такую гадость в Свичер?



- что еще кроме собственно Свичера устанавливается в систему?



- какие данные вы запрашиваете или передаете через БИТС?



П.С. знаю что сейчас появилось много готовых сборок винды в которых заранее включен Свичер и люди ими пользуются.

использующие такие сборки — вы тоже "в списке стукачей" яндекса.

уже проверено на практике. в машине знакомого так и было. удалили по моей методе.



П.П.С. Эту мою инструкцию о том как вылечить машину,

я поместил на страничку Пунто-Клуба сайта ЯНДЕКС в ответ на вопрос одного из пользователей, зачем Свичер лезет в интернет.

ОНА НЕ ПРОВИСЕЛА НА САЙТЕ ЯНДЕКСА И ПЯТИ МИНУТ!!!

даже без ответа типа, "спасибо за найденную ошибку в нашей программе, в ближайшее время она будет исправлена".



мой вывод:

вполне возможно, что ЭТО все-таки НЕ ОШИБКА, а СКРЫТАЯ ФУНКЦИЯ программы Punto-Switcher от компании Яндекс!

и ЯНДЕКСУ или его заказчику НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ЛЮДИ ЗНАЛИ КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЭТУ ФУНКЦИЮ!!!

