У меня в системе (Win XP Home SP3 лиц.) настроены 4 языка: русский, английский, французский и чешский. Системный вариант клавиатурного переключения (Ctrl+Alt, например) меня не устраивает, т.к. он будет гонять 4 языка по кругу, а мне обычно нужны только RU/EN. Поэтому я выбрал следующий вариант: переключение RU/EN в Пунто настроено на правый Ctrl (или автоматически через алгоритмы Пунто, разумеется). А на включение FR и CZ в системе настроены два сочетания: Shift+Alt+1 и Shift+Alt+2, соответственно.

Так вот, когда я нахожусь во фр. раскладке (Shift+Alt+1), правый Ctrl для "выхода" на рус/англ. не работает. Нажатия просто игнорируются. А когда в чешской — всё работает.

Удалял и переустанавливал раскладки — бесполезно. Хотелось бы понять для начала, это глюк только моей системы или ситуация может быть воспроизведена на другой машине?

Уточнение: для FR и CZ установлены не раскладки "по умолчанию" ("Французская" и "Чешская"), а более удобные "Канадская стандартная (многоязычная)" и "Чешская (програмистская)", т.к. они обе почти совпадают с QWERTY. Хотя помнится, я пробовал менять их на "стандартные", не помогло.