Клуб Punto Switcher

апрель 2011
Конфликт клавиатурного переключения между 4-мя языками
8 апреля 2011, 17:48

У меня в системе (Win XP Home SP3 лиц.) настроены 4 языка: русский, английский, французский и чешский. Системный вариант клавиатурного переключения (Ctrl+Alt, например) меня не устраивает, т.к. он будет гонять 4 языка по кругу, а мне обычно нужны только RU/EN. Поэтому я выбрал следующий вариант: переключение RU/EN в Пунто настроено на правый Ctrl (или автоматически через алгоритмы Пунто, разумеется). А на включение FR и CZ в системе настроены два сочетания: Shift+Alt+1 и Shift+Alt+2, соответственно.

Так вот, когда я нахожусь во фр. раскладке (Shift+Alt+1), правый Ctrl для "выхода" на рус/англ. не работает. Нажатия просто игнорируются. А когда в чешской — всё работает. 

Удалял и переустанавливал раскладки — бесполезно. Хотелось бы понять для начала, это глюк только моей системы или ситуация может быть воспроизведена на другой машине? 

Уточнение: для FR и CZ установлены не раскладки "по умолчанию" ("Французская" и "Чешская"), а более удобные "Канадская стандартная (многоязычная)" и "Чешская (програмистская)", т.к. они обе почти совпадают с QWERTY. Хотя помнится, я пробовал менять их на "стандартные", не помогло. 

5 комментариев
Предложения по новому функционалу - мультибуфер и т.д.
27 апреля 2011, 12:54

Уважаемые программисты и юзеры PS!
Есть пара предложений.
1-е (на мой взгляд, полезное и реальное): Добавить в менеджер буфера возможность работать с несколькими фрагментами. Подобное просто и элегантно реализовано в утилитке японского программиста CLCL
http://www.nakka.com/soft/clcl/index_rus.html

2-е: Возможность блокировать случайные касания тачпада. Примерно так:
Touchpad Blocker
http://karpolan.com/software/touchpad-blocker

(Утилитки выбраны мной за простоту, полезность и легкость веса. Использую с удовольствием. Но реализация этих фич в PS дала бы возможность сократить список автозагрузки... и вообще  -приятно :) )

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фичи,предложения,улучшение функционала,мультибуфер,юзабилити
Турецкая раскладка
27 апреля 2011, 12:56

У меня на компе установлено 3 раскладки: рус, eng и турецкая.

Проблема в том, что punto переключает раскладку с турецкого на русский. Как это исправить?

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