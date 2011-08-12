UPD 06.08.11 у себя наладил. Прошу модератора подождать. Закончу разбираться - исправлю сообщение.





Пользуюсь Punto уже 8 лет (а до того - Ninja). И на работе, и дома, и у друзей (моими молитвами) безупречно работают десяток экземпляров версий 2.8 и 2.9. Спасибо гигантам мысли – Михаилу Морозову и Сергею Москалеву...

На днях при заливке нового компьютера столкнулся с загадочным поведением. В Firefox 4.0 под WinXP Pro SP3 Rus не работают ни клавиши переключения раскладки, назначенные в Punto, ни его горячие клавиши (Break, Shift-Break), ни автопереключение. Punto пробовал 2.8 и 2.9, переназначал другие клавиши - без перемен.

Если в другом окне включить английскую раскладку, а затем переключиться в Firefox, то на индикаторе языка - "En", а печатает по-русски (системный язык по умолчанию).



Системный переключатель у меня привычно выключен (скриншот). Если его включить, то системное переключение работает, а punto - без перемен.

На других машинах те же самые версии Firefox и PS (ставил с того же диска) работают без проблем, но там WinXP со вторым или с первым сервиспаком, а здесь - с третьим. И файрвол на проблемной системе другой - PCTools.

Догадываюсь, что можно пробовать новые версии Punto или альтернативные переключатели. Но не хочу отвыкать от привычного. И гложет программистское любопытство: каким способом искать, почему события не доходят до punto? Загадка интересная... Я бы и отладчик попробовал запустить, если подскажете, что там смотреть?