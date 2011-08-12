После поисков вариантов решения проблемы нашел в гугле, что нужно в Висте отключить User Account Control - отключил и действительно - пунто начал работать как положено.
Но хотелось бы, чтобы он работал и при включенном User Account Control, так как это ноутбук девушки, которая слабо разбирается в комьютерах.
UPD 06.08.11 у себя наладил. Прошу модератора подождать. Закончу разбираться - исправлю сообщение.
Пользуюсь Punto уже 8 лет (а до того - Ninja). И на работе, и дома, и у друзей (моими молитвами) безупречно работают десяток экземпляров версий 2.8 и 2.9. Спасибо гигантам мысли – Михаилу Морозову и Сергею Москалеву...
На днях при заливке нового компьютера столкнулся с загадочным поведением. В Firefox 4.0 под WinXP Pro SP3 Rus не работают ни клавиши переключения раскладки, назначенные в Punto, ни его горячие клавиши (Break, Shift-Break), ни автопереключение. Punto пробовал 2.8 и 2.9, переназначал другие клавиши - без перемен.
Если в другом окне включить английскую раскладку, а затем переключиться в Firefox, то на индикаторе языка - "En", а печатает по-русски (системный язык по умолчанию).
Системный переключатель у меня привычно выключен (скриншот). Если его включить, то системное переключение работает, а punto - без перемен.
На других машинах те же самые версии Firefox и PS (ставил с того же диска) работают без проблем, но там WinXP со вторым или с первым сервиспаком, а здесь - с третьим. И файрвол на проблемной системе другой - PCTools.
Догадываюсь, что можно пробовать новые версии Punto или альтернативные переключатели. Но не хочу отвыкать от привычного. И гложет программистское любопытство: каким способом искать, почему события не доходят до punto? Загадка интересная... Я бы и отладчик попробовал запустить, если подскажете, что там смотреть?
А нельзя ли добавить в функционал программы возможность использования виртуальной клавиатуры? это иногда необходимо при проблемах с клавиатурой, ну и для ввода логинов-паролей (хотя понимаю что не безопасно). Имеется в виду возможность примерно как в касперском - ткнуть куда надо, вызвать через горячие клавиши или из контекстного меню виртуальную клавиатуру и "набить" что надо.
Punto Switcher не работает в играх, например World of Tanks. Та же проблема замечена и в Lineage II. Самое странное, что устанавливал недавно у приятеля на компьютер - всё работало без проблем.
Может быть кто нибудь сталкивался с проблемой? Опишите решение пожалуйста.
Здравствуйте.
Мне встретилась известная ранее проблема, что не всегда левая кнопка мыши срабатывает с первого раза.
Известно, что она идет от доступа вспомогательных устройств. Можно ли что-то сделать, чтобы у меня работали одновременно Punto Switcher (который зависит от включения доступа вспомогательных устройств), и левая кнопка мыши?
Спасибо
Дмитрий
Есть ли возможность сделать так, чтобы автозамена работала для какого-то отдельного списка слов, когда режим автопереключения выключен?
Мне бы была полезна такая опция, потому что я пользуюсь прогой только в ручном режиме.