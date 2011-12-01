Клуб Punto Switcher

декабрь 2011
PS и переключение раскладки
1 декабря 2011, 14:44

Добрый день!

Добавьте плиз комбинацию "правый Shift + правый Ctrl" для переключения раскладки.

Нужно именно правые клавиши, т.к. левые используются для других целей и порой быстрое поочередное нажатие левого Shift и левого Ctrl приводит к переключению раскладки. Хотелось бы в Windows отключить переключения раскладки, а в PS назначить, но нужная мне комбинация отсутствует.

 

1 комментарий
несколько буферов обмена
1 декабря 2011, 14:44

Я как-то уже выступал с инициативой улучшения о том, что если конвертация происходит несколько раз, то стоит эту конвертацию предложить сохранить. Вижу, что функция прижилась... приятно.

1) Думаю, была бы полезна функция нескольких буферов обмена. Мысль в следующем: к примеру, копирование в первый буфер обмена по ctrl+shift+win+1, вставление - по ctrl+win+1. Аналогично и с другими цифрами.

Честно говоря, вижу слабую необходимость в сохранении буфера обмена при перезагрузке, а вот сохранение нескольких буферов обмена при перезагрузке - это было бы очень удобно!

2) на мой взгляд, было бы для многих полезно внедрить в софтинку синхронайз настроек с аккаунтом Яндекса. Тогда никто ни каких настроек таскать на флешке не будет (должно быть настраиваемым: к примеру, те же несколько буферов обмена можно было бы и синхронизать при необходимости, по нажатию какой-то комбинации). Достаточно с разных мест зайти в аккаунт и у тебя всё под руками: настройки, как привык, часто-повторяющиеся тексты в буферах обмена, словосочетания и прочее.

Яндекс от подобной функции только выиграет - самое главное, что данные должны храниться с подвязкой к аккаунту в  Яндексе. Да и рессурсы будут использоваться по миниму - сколько их надо для сохранения не больших объемов текста...

3) ещё одно предложение для нескольких буферов обмена: по комбинации ctrl+win+` - показать содержимое буферов обмена с подписью по комбинациям клавиш для каждого буфера.

 

3 комментария
Проблема с аббревиатурой
1 декабря 2011, 14:57
Прошу помочь мне правильно настроить одно правило переключения. Нужно, чтобы аббревиатура ЭиБЖД не переключалась в английскую раскладку. Добавила ее в правила переключения, пробовала учитывать и не учитывать регистр, менять условие, ничего не получилось. С другими сокращениями все получалось, но на сочетание Эи Punto сразу реагирует переключением, игнорируя мое правило во всех перепробованных вариантах.
2 комментария
Как часто программа должна обновляться?
2 декабря 2011, 17:33
Мы хотим найти правильную и удобную для пользователей периодичность обновления.
Пожалуйста, поделитесь своим мнением.
6 комментариев
фичи,предложения,юзабилити,пожелание
Голосовалка. Как часто программа должна обновляться?
2 декабря 2011, 19:09

Пожалуйста, голосуем здесь.

Нет комментариев
Сломался Punto Switcher?
5 декабря 2011, 21:47
Вот, что может произойти на границе, если сломался Punto Switcher

foma_kinaev.jpg

4 комментария
Уважаемые разработчики, к сожалению не могу пользоваться версией старше 3.0
6 декабря 2011, 00:47

Во всех остальных версиях происходит нечто странное в момент отмены конвертации если текущая раскладка СОВПАДАЕТ с целевой...

Если подробнее описывать проблему, то вот уже более 4 лет я и некоторые мои друзья пользуются пунтосвичером по следующей схеме: 

"CapsLock" - переключение раскладки

double "CapsLock" - исправить слово набранное в неправильной раскладке.

   (Автоконветация вообще отключена). 

...само двойное нажаите отслеживается другим менеждером горячих клавиш и в случае срабатывания посылает системе клавишу Break, т.е. срабатывает уже ПунтоСвичер. Это все что нужно для счастья. 

Умоляю! Или добавьте возможность "двойных" горячих клавишь в ПунтоСвичер или верните предсказуемое срабатывание конвертации раскладок. 

 

2 комментария
Punto Switcher проблемы с клавиатурой Apple
7 декабря 2011, 13:56

 

     Здравствуйте Уважаемые Разработчики !

  Я пользуюсь компьютером iMac и соответственно клавиатурой Apple.
  У меня стоит Mac OS Lion и Punto Switcher для Mac - все отлично работает !

  Но в то же самое время у меня установлена Windows 7 с помощью BootCamp - и установлена последняя версия PuntoSwitcher для Windows.
  Поскольку я использую клавиатуру Apple - у меня в настройках стоят английская и русская клавиатуры Apple.
  Проблема в том что PuntoSwitcher не работает с клавиатурой Apple из под Windows !!!
  Если в настройках выставить просто русскую и английскую раскладки - тогда все работает - но проблема в том что у клавиатуры Apple русские знаки препинания находятся в других местах....

  Можно ли как то это проверить и исправить - может сделать апдейт для программы ?

4 комментария
Проблема с раскладкой клавиатуры
7 декабря 2011, 14:18

Установил Пунто, работало корректно. Перезагрузил компьютер, при запуске Пунто выдает ошибку про некорректную работу:

 

 

С настройками раскладки всё ок

 

 

запускаю утилиту Пунто, делаю там всё правильно, мне пишется "изменения успешно внесены"

 

 

но после перезапуска программы и даже после перезагрузки компьютера - не работает 

 

Компьютер: HP 635, Windows 7

 

 

5 комментариев
Punto Switcher,вопросы,багрепорт,punto,раскладка
Новое действие: смена регистра на нижний + все первые заглавные буквы
7 декабря 2011, 20:59

Приветствую!

 

Часто приходится копировать названия компаний из нескольких слов, которые полностью написаны заглавными буквами. После выделяю текст, жму Alt+Break и инвертирую в нижний регистр. Это здорово.

Но, к сожалению, потом приходится в каждом слове исправлять первую букву на заглавную.

Поэтому и прошу ввести ещё одно комбинированное действие: в выделенном тексте смена регистра всех букв на нижний + в каждом слове первая буква должна стать заглавной.

 

Спасибо за внимание

4 комментария
Флаг и раскладка после загрузки Windows.
15 декабря 2011, 11:28

Здравствуйте, сразу после автоматической загрузки PSв панели задач появляется российский флаг, а при наведении курсора всплывает окно English(US). В дальнейшем флаг заменяется на правильный, никаких сбоев не происходит. Но интересно, может это баг?

Нет комментариев
Хранение настроек Автозамен Punto в облаке
15 декабря 2011, 11:29
Хотелось бы чтобы разработчики решили вопрос синхронизации настроек : в частности словаря Автозамен и правил переключения между разными компьютерами при наличии акаунта в Яндекс.

Так сейчас перешел с компьютера XP на Win7 и мучительно выковыривал со старого компьютера настройки. При этом переодически мне нужно загружаться и работать в XP (есть ряд программ которые работают только там) и получается что новые правила Автозамены из Win7 мне тоже нужно переодически перетягивать в XP.

О синхронизации Автозамен домашнего и рабочего компьютера - я тоже только мечтаю... Подумываю как бы к этому Дропбокс прикрутить... Только это будет колхозное решение, которое будет отваливаться всякий раз когда нет связи с интернет.

Прошу запланировать и сообщить о возможности такой доработки
Либо обосновать - почему её нельзя или вредно делать.

Думаю многие присоединятся к этому  предложению
4 комментария
Сисадмин: (версия PS - 3.2.6 от 21.10.2011) Обращение к разработчикам
15 декабря 2011, 11:30

Приветствую!

Прежде всего отмечу, что являюсь давнишним (с момента появления PuntoSwitcher, далее - PS) и благодарным пользователем. Программу отношу к разряду "must have"! Спасибо!

Но, будучи сисадмином, столкнулся с небольшой проблемой при использовании PS. А именно:

При запуске PS в частности проверяет опцию "Запускать при старте Windows".

Если да, то создает ярлык запуска в папке Автозагрузка (Starup) заново! Независимо от наличия такового!

При использовании перемещаемого профиля пользователя, это приводит к тому, что PS, возможно, просто не будет запушен про логоне на другой машине! Ведь далеко не факт, что на всех машинах папка установки (по умолчанию -  %ProgramFiles%\Yandex\Punto Switcher) имеет название "C:\Program Files\Yandex\Punto Switcher". У меня в сети, к примеру, папка %ProgramFiles% может быть и C:\XPPrograms, и C:\Programs и еще как-то.

Конечно я решаю эту проблему лишением пользователя соответствующих прав на ярлык. Но это же еще не все! Аналогичная проблема с файлом "Punto Switcher\User Data\preferences.xml" в котором прописаны абсолютные пути в строке Sounds.

Предлагаю возможный (имхо, необходимый) вариант доработки:

1. При установке приложения завести в реестре (HKCU) строку типа REG_EXPAND_SZ в которой хранить путь установки. По умолчанию это будет строка

"%ProgramFiles%\Yandex\Punto Switcher".

Именно в таком виде! Переменную среды %ProgramFiles% не "разворачивать"!!!;

2. В ярлыках запуска использовать это же значение -

"%ProgramFiles%\Yandex\Punto Switcher\punto.exe",

так же не "разворачивая" %ProgramFiles%!!!;

3. В файле preferences.xml использвать относительные пути.

В этом случае, как мне кажется, у Вас не должно возникнуть особых проблем при обновлении старых версий, а у меня и мне подобных - не будет проблем с перемещаемыми профилями.

 

С уважением, v.nsky

4 комментария
Выражаю благодарность!
15 декабря 2011, 11:32

Огромное спасибо инициаторам, разработчикам, и всем , кто участвует в данном проекте.

Невероятно удобная вещь; сколько же времени и нерв она экономит.

Сохраняет целостность и ход мысли.

Как  же не приятно, когда печатаешь текст на английском, поднимаешь глаза, а там какие-то буквы на русском, что хотел написать-половину забыл. Punto избавляет от всего этого. И за это еще раз спасибо!

P.S. Пользуюсь пару месяцев и уже настолько привык, что при отсутствии Punto кливиатуру хочется выбросить в окно.

5 комментариев
Проверка орфографии на лету в Punto Switcher
18 декабря 2011, 18:52

Предлагаю реализовать функцию проверки орфографии на лету в Punto Switcher.

Например, я набираю текст, глядя на экран монитора (не смотрю на клавиатуру) и если слово набрал не правильно, то появляется окошко с ошибкой:

Считаю, что достаточно сообщать о допущенных ошибках, но ничего не исправлять - пусть программа играет роль тренера. Конечно это не замена проверки в ворде, но наличие функции лучше, чем ее отсутствие, тем более ее всегда можно отключить в настройках.

 

Плюсы для разработчиков: Появятся новые пользователи программы, которые найдут для себя полезной эту функцию. Переключение раскладки им не интересно, т.к. они владеют слепой печатью и набирают быстро, не смотря на клавиатуру. 

Плюсы для пользователей, владеющих слепой печатью: Т.к. набирают быстро и много, то они совершают больше ошибок, чисто машинальных - один палец быстрее другого нажал клавишу - получилось слово с ошибкой. Кстати, если слово написано с ошибкой, то оно стирается целиком кнопкой Backspace и набирается, заново, а не мышкой кликается в ту часть слова, где ошибка. В общем мышкой дольше. Поэтому программа может уследить за набором текста.

Плюсы для текущих пользователей программы: Пользователи, которые набирают глядя на клавиатуру, могут не увидеть окно с ошибкой но могут услышать звук, сообщающий что слово набрано с ошибкой. 

 

15 комментариев
Управляющая последовательность (Escape Sequence)
19 декабря 2011, 17:08

Дорогие и умелые разработчики программы!

Спасибо вам большое за такую замечательную программу. Действительно, экономит много времени и нервов.

Эту прогу я использую по назначению, но сфера моей деятельности требует частого введения одинаковых текстов (или слов). Для примера, существует комбинация логина и пароля в почту. Использую короткие комбинации на своем компе (к примеру, log для своего логина и pass для пароля, и Punto успешно их заменяет). Но для того, чтобы войти в почту, приходится набирать след. комбинацию: log->Enter (происходит автозамена)->tab->pass->Enter (происходит автозамена)->Enter (происходит вход в почту).

 

Enter можно воткнуть после пароля в инструкции автозамены, и тогда комбинация сокращается до

log->Enter (происходит автозамена)->tab->pass->Enter (происходит автозамена и происходит вход в почту)

Возникает вопрос - а можно ли создать какую-нибудь уникальную комбинацию, чтобы после слова в автозамене Punto вставлял Tab? Для примера, в терминале Linux Ubuntu, для того, чтобы система поняла символ буквально, а не как команду или часть команды, требудется поставить знак "/", это называется "escape this symbol" или Управляющая последовательность символа. К примеру, echo "/"Hello, world/"". Вывод программы будет: "Hello, world", тогда как без знаков, программа распознает две ковычки вместе как пустую строку (Empty String). Существует ли подобная функция в Punto и, если да, то как это сделать Вставить Tab после слова? Если это будет возможным, тогда данная комбинация сократиться до log->Enter(происходит автозамена логина, потом tab, потом автозамена пароля и вход).

Короче, экономит много времени. Надеюсь, мой запрос будет услышан, и в скором времени выйдут обновления с данной функцией.

PS еще одна ошибка: когда вводишь сокращение для какого-то сайта в Chrome (к примеру, go->Enter), но Chrome уже запомнил google.com, просизодит следующее: идет стирание всех букв, кроме первой, и замена происходит следующая: ggoogle.com Тоже требует исправления!

Спасибо за внимание!

7 комментариев
Заголовок не указан
26 декабря 2011, 12:11

Здравствуйте!

Поставил пунто на ноутбук hp mini с windows 7.

После засыпания или гибернации перестает работать автопереключение. Переключает только при выделении текста. Как это лечится не могу найти нигде. Не подскажите?

Спасибо!

7 комментариев
Punto Switcher for Mac 1.2.1 (Beta)
26 декабря 2011, 12:16

Просим прощения за задержку. Бета-версия в которой были учтены баг-репорты, собранные в нашем клубе. Спасибо огромное, всем кто нам помогает! Пожалуйста, все пожелания и баги в комменты.

Качаем отсюда: http://narod.ru/disk/35558210001/PuntoSwitcher_1.2.1.3.pkg.html

39 комментариев
тестирование,beta,Mac,багрепорт,пожелание
Punto Switcher for Mac 1.2.1 (Beta)
26 декабря 2011, 12:31

Вышла новая beta-версия в которой были учтены баг-репорты, собранные в нашем клубе. Спасибо огромное, всем кто нам помогает!

Скачать можно отсюда: http://narod.ru/disk/35558210001/PuntoSwitcher_1.2.1.3.pkg.html

80 комментариев
Mac OS X
Переключение c клавишами-модификаторами
27 декабря 2011, 00:31

Здравствуйте!

Уже, по-моему, писал по поводу отмены автозамены при вводе в необходимых случаях (про вариант с пробелом). Теперь столкнулся с неудобствами и при использовании Enter. Неплохо бы было, чтобы, например, по Ctrl+Backspace или Ctrl+Enter автозамены НЕ происходило, а то, например, при общении через "Аську", где отправка производится по нажатию Enter, это приводит порою к конфузам. 

2 комментария