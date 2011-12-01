Я как-то уже выступал с инициативой улучшения о том, что если конвертация происходит несколько раз, то стоит эту конвертацию предложить сохранить. Вижу, что функция прижилась... приятно.

1) Думаю, была бы полезна функция нескольких буферов обмена. Мысль в следующем: к примеру, копирование в первый буфер обмена по ctrl+shift+win+1, вставление - по ctrl+win+1. Аналогично и с другими цифрами.

Честно говоря, вижу слабую необходимость в сохранении буфера обмена при перезагрузке, а вот сохранение нескольких буферов обмена при перезагрузке - это было бы очень удобно!

2) на мой взгляд, было бы для многих полезно внедрить в софтинку синхронайз настроек с аккаунтом Яндекса. Тогда никто ни каких настроек таскать на флешке не будет (должно быть настраиваемым: к примеру, те же несколько буферов обмена можно было бы и синхронизать при необходимости, по нажатию какой-то комбинации). Достаточно с разных мест зайти в аккаунт и у тебя всё под руками: настройки, как привык, часто-повторяющиеся тексты в буферах обмена, словосочетания и прочее.

Яндекс от подобной функции только выиграет - самое главное, что данные должны храниться с подвязкой к аккаунту в Яндексе. Да и рессурсы будут использоваться по миниму - сколько их надо для сохранения не больших объемов текста...

3) ещё одно предложение для нескольких буферов обмена: по комбинации ctrl+win+` - показать содержимое буферов обмена с подписью по комбинациям клавиш для каждого буфера.