Приветствую!
Прежде всего отмечу, что являюсь давнишним (с момента появления PuntoSwitcher, далее - PS) и благодарным пользователем. Программу отношу к разряду "must have"! Спасибо!
Но, будучи сисадмином, столкнулся с небольшой проблемой при использовании PS. А именно:
При запуске PS в частности проверяет опцию "Запускать при старте Windows".
Если да, то создает ярлык запуска в папке Автозагрузка (Starup) заново! Независимо от наличия такового!
При использовании перемещаемого профиля пользователя, это приводит к тому, что PS, возможно, просто не будет запушен про логоне на другой машине! Ведь далеко не факт, что на всех машинах папка установки (по умолчанию - %ProgramFiles%\Yandex\Punto Switcher) имеет название "C:\Program Files\Yandex\Punto Switcher". У меня в сети, к примеру, папка %ProgramFiles% может быть и C:\XPPrograms, и C:\Programs и еще как-то.
Конечно я решаю эту проблему лишением пользователя соответствующих прав на ярлык. Но это же еще не все! Аналогичная проблема с файлом "Punto Switcher\User Data\preferences.xml" в котором прописаны абсолютные пути в строке Sounds.
Предлагаю возможный (имхо, необходимый) вариант доработки:
1. При установке приложения завести в реестре (HKCU) строку типа REG_EXPAND_SZ в которой хранить путь установки. По умолчанию это будет строка
"%ProgramFiles%\Yandex\Punto Switcher".
Именно в таком виде! Переменную среды %ProgramFiles% не "разворачивать"!!!;
2. В ярлыках запуска использовать это же значение -
"%ProgramFiles%\Yandex\Punto Switcher\punto.exe",
так же не "разворачивая" %ProgramFiles%!!!;
3. В файле preferences.xml использвать относительные пути.
В этом случае, как мне кажется, у Вас не должно возникнуть особых проблем при обновлении старых версий, а у меня и мне подобных - не будет проблем с перемещаемыми профилями.
С уважением, v.nsky