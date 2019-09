Дорогие и умелые разработчики программы!



Спасибо вам большое за такую замечательную программу. Действительно, экономит много времени и нервов.

Эту прогу я использую по назначению, но сфера моей деятельности требует частого введения одинаковых текстов (или слов). Для примера, существует комбинация логина и пароля в почту. Использую короткие комбинации на своем компе (к примеру, log для своего логина и pass для пароля, и Punto успешно их заменяет). Но для того, чтобы войти в почту, приходится набирать след. комбинацию: log->Enter (происходит автозамена)->tab->pass->Enter (происходит автозамена)->Enter (происходит вход в почту).

Enter можно воткнуть после пароля в инструкции автозамены, и тогда комбинация сокращается до

log->Enter (происходит автозамена)->tab->pass->Enter (происходит автозамена и происходит вход в почту)



Возникает вопрос - а можно ли создать какую-нибудь уникальную комбинацию, чтобы после слова в автозамене Punto вставлял Tab? Для примера, в терминале Linux Ubuntu, для того, чтобы система поняла символ буквально, а не как команду или часть команды, требудется поставить знак "/", это называется "escape this symbol" или Управляющая последовательность символа. К примеру, echo "/"Hello, world/"". Вывод программы будет: "Hello, world", тогда как без знаков, программа распознает две ковычки вместе как пустую строку (Empty String). Существует ли подобная функция в Punto и, если да, то как это сделать Вставить Tab после слова? Если это будет возможным, тогда данная комбинация сократиться до log->Enter(происходит автозамена логина, потом tab, потом автозамена пароля и вход).



Короче, экономит много времени. Надеюсь, мой запрос будет услышан, и в скором времени выйдут обновления с данной функцией.



PS еще одна ошибка: когда вводишь сокращение для какого-то сайта в Chrome (к примеру, go->Enter), но Chrome уже запомнил google.com, просизодит следующее: идет стирание всех букв, кроме первой, и замена происходит следующая: ggoogle.com Тоже требует исправления!



Спасибо за внимание!