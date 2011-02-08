Клуб Punto Switcher

февраль 2011
Сменить цвет иконок в диспетчере задач.
8 февраля 2011, 19:52
Можно ли синий цвет сделать более бледнее или вообще поставить свою иконку для каждого языка? Как это сделать?
8 комментариев
Punto Switcher 3.2.0 для Windows
9 февраля 2011, 18:29

Выложена новая версия Punto Switcher. Что нового в версии 3.2.0:

  • В пользовательских настройках правил переключения учитывается регистр. Это полезно в таких случаях, как СПб, МГц, МВт и т.п.
  • Добавлена возможность внести в исключения папку с программами. После запуска любой программы из этой папки раскладка перестанет переключаться автоматически.
  • Новая версия правил переключения. В них учитываются правила изменения окончаний слов - это сокращает число ложных срабатываний во время редактирования текста.
  • Плавающий индикатор не перекрывает контекстное меню.
  • Индикатор раскладки (флажок) показывает, работает или нет автоматическое переключение.
  • Исправлена ошибка ручной конвертации, которая приводила к исправлению всего текста, написанного на смешанном языке.

Скачиваем и устанавливаем отсюда.

40 комментариев
Автозамена в смайликах
9 февраля 2011, 21:35
Часто набираю на клавиатуре смайлик =D, PuntoSwitcher упроно заменяет его на =В, добвление правил в исключения не работают, т.к. PuntoSwitcher не воспринимает эту конструкцию как одно слово. Единственный вариант - это в исключениях запретить "D" менять на "В", что не совсем верно, т.к. данное правило отменяет исправление D => В в начале предложения. Хотелось бы иметь возможность задавать более жесткие исключения, не зависящие от того, в каком месте они встречаются.
2 комментария
Старые песни...
10 февраля 2011, 11:08

Здравствуйте!

У меня от версии к версии, включая 3.2 проявляется такая бяка (скопипастил с thunderbird'a):

вагон table ваггон table ваггон ваон table ваггон вагон еtable ввагон

Проявляется во многих приложениях (word, firefox...). WinXP x32.

Какие у кого есть мысли?

13 комментариев
Появление значка пунто при перезапуске проводника
11 февраля 2011, 12:30

Снимаем в настройках галки "Показывать значок на панели задач" и "Показывать плавающий индикатор". Пунто становится невидимым и работает незаметно в фоне. Если теперь перезапустить процесс проводника (explorer.exe), то в трее появляется значок пунто, игнорируя тот факт, что мы его полностью скрыли в настройках

ошибку наблюдаю уже года полтора

5 комментариев
Пожелания по автозамене и горячим клавишам
11 февраля 2011, 12:32
1) В Автозамене сделать настройки "заменять при наборе в другой раскладке" и «Заменять по клавише...» не общими, а индивидуальными для каждого пункта автозамены. Основание: некоторые автозамены используются редко и требуют уточнения, я бы их менял как сейчас (всплывает tooltip и надо подтвердить), а другие, например -- в — я бы менял по-умолчанию, по последующему пробелу.

2) В Горячие клавиши добавить задаваемое пользователем действие. Например, я пишу «» вместо"". Вне Word мне надо писать либо Alt-0171, либо пользоваться автозаменой << на «.
Я бы настроил клавишу, например, Alt-<, или Ctrl-< для ввода «.
1 комментарий
Задавать раскладку для конкретного приложения
14 февраля 2011, 17:46
Предоставить возможность пользователю самому устанавливать с какой раскладкой должно запускаться приложение. Например, в cmd.exe установить английский, как начальный, в Word'e русский и т.д.
8 комментариев
Горячие клавиши для переключения любых языков.
14 февраля 2011, 17:55

Здравствуйте. Спасибо вам за вашу удобную программу,  я пользуюсь ей уже несколько лет. В описании новшеств последней версии 3.20 я не увидел функции которая будет очень востребованна людьми печатающими на нескольких языках.

 

Предлагаю разработчикам сделать полностью свободное переключение на любое количество языков, с любыми комбинациями горячих клавиш которые выберает пользователь. 

Идея восходит к реализации переключений встроенных в Text Service & Input Language в составе ХР. однако там горячие клавиши для переключения, в XP по крайней мере, строго лимитированы цифровым рядом клавиатуры + CTRL + SHIFT/ALT. Это не очень удобно.

С уважением Foforum.

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Новая фича смена цвета значка при отключении автопереключения
14 февраля 2011, 17:56

Можно ли сделать эту фичу опциональной? Некоторые пользователи вообще не используют автопереключение, а используют другие возможности программы и в этом случае "блеклые" иконки выглядят не лучшим образом. Хотелось бы иметь опцию отключения этой фичи и выбирать, нужны ли мне это "бледнение" иконки в трее или меня устраивает "нормальная" иконка.

Как временное решение, приходится патчить файл нужными иконками.

Спасибо за новую версию любимой программы! :)

7 комментариев
Поменять правило транслитерации
14 февраля 2011, 17:57
Поменять бы правило транслитерации: например слово byt' преобразуется в "бытъ", хотя "Ъ" знак на много реже встечается в словах, или лучше добавить функцию создания своих правил транслитерации.
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Бледный знвчек Punto в трее при неактивном "Автопереключение"
14 февраля 2011, 17:57
Ув. разработчики ! Спасибо за чудную программу - но есть нюанс, нельзя ли сделать отключаемой в настройках эту функцию  ?  Я , например , не пользуюсь функцией автопереключения вовсе (предпочитаю Break или Shift-Break).   В новой версии плохо видно Punto стало
12 комментариев
Новая версия и Outlook
15 февраля 2011, 21:37

Кто-нибудь пробовал в теме нового письма в MS Outlook 2010 нажать Break для переключения раскладки введенного слова?...

Аутлук виснет намертво - помогает только завершение процесса через диспетчер задач...

Система - Win7 x86, антивирус пробовал отключать - не помогает

Пока откатываюсь на предыдущую...

6 комментариев
Единая раскладка в Windows XP и выше
16 февраля 2011, 18:52
Можно реализовать работу параметра "Единая раскладка" в Windows XP и выше (чтобы переключение языка действовало на систему, а не только на текущее окно)? Желательно также чтобы при этом новый программы запускались не с языком по умолчанию, а с текущим.
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Пожелание по улучшению функционала
17 февраля 2011, 22:23
Работаю с PS в ручном режиме.
Для меня есть один довольно таки неудобный момент с переключением уже исправленного путной текста, пример:
хочу ввести в кавычках строку на русском, так получается что текущая раскладка русская, ввожу
Э
нажимаю Break =>
"
ввожу дальше строку (по русски)
"cnhjrf
нажимаю Break =>
Эстрока

вот то, что " было исправлено на Э меня совершенно не устраивает. 

было бы очень клево иметь опцию, имеющую следующий смысл: "Сбрасывать буфер начала отслеживаемой строки при нажатии Break и вводе любого символа"

логика такая - если пользователь нажал break и дальше ввел какой-то символ, то значит он уже удовлетворен тем, что введено (на экране).

при наличии такой опции можно было бы вообще забыть про ручное переключение раскладки, а использовать только break.
6 комментариев
Некоторые проблемы с переключением раскладки
22 февраля 2011, 13:29

В целом программой доволен пользуюсь с самого её появления. Но пришлось поставить Виндусемь так как EM64T и 4Гб оперативы. Проблема в следующем: В программе miranda *"ice grey" не в одном инпуте не срабатывает переключениие, не ручное не автоматическое. качал мирандыча с miranda-planet.com в разделе сборки. в чем может быть подвох такого непереключения?

 

* - сборка

3 комментария
Вопросы по функционированию дневника
22 февраля 2011, 13:30

Некоторое время назад обнаружил, что дневник с некоторыми программами работает не так, как ожидается. В частности, однажды во время набора сообщения из-за глюка отвалился QIP Infium, и, соответственно, пропал набираемый текст (порядка двух абзацев). Логичная попытка вытащить текст из дневника не увенчалась успехом, т.к. дневник показывал содержимое примерно в таком виде:

 

infium

, ... . " , " - .


infium

? , ?


infium

, , . :) , , , - SPI. , -.


infium

. I2C - , , .


infium

. ( ) : . , :

Т.е. знаки препинания и слова, написанные латиницей, захватываются, а кириллица нет.

 

Ещё есть проблема при работе с OpenOffice (Portable версия) - набираешь текст в редакторе, в дневник не пишется вообще ничего. Как будто эта программа просто в игноре (игнор-лист пуст).

 

Вышеописанные проблемы обнаружились ещё в версии 3.1 (до неё такого не замечал), обновлял версии в надежде, что будет лучше. Вот сегодня уже обновил до 3.2, результат тот же.

 

Очень хочется нормального функционирования дневника - очень полезный инструмент, неоднократно ранее выручал.

 

 

13 комментариев
punto и seven sp1
25 февраля 2011, 20:50

После сегоднешнего обновления семёрки до первого сервис пака пропала языковая панель и перестал переключаться язык, после удаления пунто при перезагрузки комп упал в бсод, а когда загрузился языковая панель появилась. Да и раньше глюки были до сп1 пропадала языковая панель, но удавалось вернуть без перезагрзок её и ща заметил после удаленя пунто, с помощью клавы язык переключаеться без задержек, а спунто иногда не срабатовала комбинация клавишь.

P.S.

Семёрка 64 битная

3 комментария
64,языковая панель,sp1,Punto Switcher,seven,7