Работаю с PS в ручном режиме.

Для меня есть один довольно таки неудобный момент с переключением уже исправленного путной текста, пример:

хочу ввести в кавычках строку на русском, так получается что текущая раскладка русская, ввожу

Э

нажимаю Break =>

"

ввожу дальше строку (по русски)

"cnhjrf

нажимаю Break =>

Эстрока



вот то, что " было исправлено на Э меня совершенно не устраивает.



было бы очень клево иметь опцию, имеющую следующий смысл: "Сбрасывать буфер начала отслеживаемой строки при нажатии Break и вводе любого символа"



логика такая - если пользователь нажал break и дальше ввел какой-то символ, то значит он уже удовлетворен тем, что введено (на экране).



при наличии такой опции можно было бы вообще забыть про ручное переключение раскладки, а использовать только break.