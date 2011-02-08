Выложена новая версия Punto Switcher. Что нового в версии 3.2.0:
- В пользовательских настройках правил переключения учитывается регистр. Это полезно в таких случаях, как СПб, МГц, МВт и т.п.
- Добавлена возможность внести в исключения папку с программами. После запуска любой программы из этой папки раскладка перестанет переключаться автоматически.
- Новая версия правил переключения. В них учитываются правила изменения окончаний слов - это сокращает число ложных срабатываний во время редактирования текста.
- Плавающий индикатор не перекрывает контекстное меню.
- Индикатор раскладки (флажок) показывает, работает или нет автоматическое переключение.
- Исправлена ошибка ручной конвертации, которая приводила к исправлению всего текста, написанного на смешанном языке.
Скачиваем и устанавливаем отсюда.
Здравствуйте!
У меня от версии к версии, включая 3.2 проявляется такая бяка (скопипастил с thunderbird'a):
вагон table ваггон table ваггон ваон table ваггон вагон еtable ввагон
Проявляется во многих приложениях (word, firefox...). WinXP x32.
Какие у кого есть мысли?
Снимаем в настройках галки "Показывать значок на панели задач" и "Показывать плавающий индикатор". Пунто становится невидимым и работает незаметно в фоне. Если теперь перезапустить процесс проводника (explorer.exe), то в трее появляется значок пунто, игнорируя тот факт, что мы его полностью скрыли в настройках
ошибку наблюдаю уже года полтора
2) В Горячие клавиши добавить задаваемое пользователем действие. Например, я пишу «» вместо"". Вне Word мне надо писать либо Alt-0171, либо пользоваться автозаменой << на «.
Я бы настроил клавишу, например, Alt-<, или Ctrl-< для ввода «.
Здравствуйте. Спасибо вам за вашу удобную программу, я пользуюсь ей уже несколько лет. В описании новшеств последней версии 3.20 я не увидел функции которая будет очень востребованна людьми печатающими на нескольких языках.
Предлагаю разработчикам сделать полностью свободное переключение на любое количество языков, с любыми комбинациями горячих клавиш которые выберает пользователь.
Идея восходит к реализации переключений встроенных в Text Service & Input Language в составе ХР. однако там горячие клавиши для переключения, в XP по крайней мере, строго лимитированы цифровым рядом клавиатуры + CTRL + SHIFT/ALT. Это не очень удобно.
С уважением Foforum.
Можно ли сделать эту фичу опциональной? Некоторые пользователи вообще не используют автопереключение, а используют другие возможности программы и в этом случае "блеклые" иконки выглядят не лучшим образом. Хотелось бы иметь опцию отключения этой фичи и выбирать, нужны ли мне это "бледнение" иконки в трее или меня устраивает "нормальная" иконка.
Как временное решение, приходится патчить файл нужными иконками.
Спасибо за новую версию любимой программы! :)
Кто-нибудь пробовал в теме нового письма в MS Outlook 2010 нажать Break для переключения раскладки введенного слова?...
Аутлук виснет намертво - помогает только завершение процесса через диспетчер задач...
Система - Win7 x86, антивирус пробовал отключать - не помогает
Пока откатываюсь на предыдущую...
Для меня есть один довольно таки неудобный момент с переключением уже исправленного путной текста, пример:
хочу ввести в кавычках строку на русском, так получается что текущая раскладка русская, ввожу
Э
нажимаю Break =>
"
ввожу дальше строку (по русски)
"cnhjrf
нажимаю Break =>
Эстрока
вот то, что " было исправлено на Э меня совершенно не устраивает.
было бы очень клево иметь опцию, имеющую следующий смысл: "Сбрасывать буфер начала отслеживаемой строки при нажатии Break и вводе любого символа"
логика такая - если пользователь нажал break и дальше ввел какой-то символ, то значит он уже удовлетворен тем, что введено (на экране).
при наличии такой опции можно было бы вообще забыть про ручное переключение раскладки, а использовать только break.
В целом программой доволен пользуюсь с самого её появления. Но пришлось поставить Виндусемь так как EM64T и 4Гб оперативы. Проблема в следующем: В программе miranda *"ice grey" не в одном инпуте не срабатывает переключениие, не ручное не автоматическое. качал мирандыча с miranda-planet.com в разделе сборки. в чем может быть подвох такого непереключения?
* - сборка
Некоторое время назад обнаружил, что дневник с некоторыми программами работает не так, как ожидается. В частности, однажды во время набора сообщения из-за глюка отвалился QIP Infium, и, соответственно, пропал набираемый текст (порядка двух абзацев). Логичная попытка вытащить текст из дневника не увенчалась успехом, т.к. дневник показывал содержимое примерно в таком виде:
infium
, ... . " , " - .
infium
? , ?
infium
, , . :) , , , - SPI. , -.
infium
. I2C - , , .
infium
. ( ) : . , :
Т.е. знаки препинания и слова, написанные латиницей, захватываются, а кириллица нет.
Ещё есть проблема при работе с OpenOffice (Portable версия) - набираешь текст в редакторе, в дневник не пишется вообще ничего. Как будто эта программа просто в игноре (игнор-лист пуст).
Вышеописанные проблемы обнаружились ещё в версии 3.1 (до неё такого не замечал), обновлял версии в надежде, что будет лучше. Вот сегодня уже обновил до 3.2, результат тот же.
Очень хочется нормального функционирования дневника - очень полезный инструмент, неоднократно ранее выручал.
После сегоднешнего обновления семёрки до первого сервис пака пропала языковая панель и перестал переключаться язык, после удаления пунто при перезагрузки комп упал в бсод, а когда загрузился языковая панель появилась. Да и раньше глюки были до сп1 пропадала языковая панель, но удавалось вернуть без перезагрзок её и ща заметил после удаленя пунто, с помощью клавы язык переключаеться без задержек, а спунто иногда не срабатовала комбинация клавишь.
P.S.
Семёрка 64 битная