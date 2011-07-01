Выложена новая версия Punto Switcher.
- Исправлена ошибка, в результате которой текст в дневнике сохранялся в неправильной кодировке.
- Добавлена возможность «Всегда показывать флаги в полную яркость».
Если выбран показ индикатора раскладки в виде флагов, флаги будут
отображаться в полную яркость даже тогда, когда автопереключение
отключено.
- Увеличено число запоминаемых текстов в буфере обмена с 15 до 30.
- Усовершенствованы правила переключения при работе с HTML.
- Устранены ошибки, приводившие к несохранению настроек программы.
Скачиваем и устанавливаем отсюда.