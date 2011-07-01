Клуб Punto Switcher

июль 2011
Punto Switcher 3.2.3 для Windows
1 июля 2011, 18:23

Выложена новая версия Punto Switcher

Что нового в этой версии:

  • Исправлена ошибка, в результате которой текст в дневнике сохранялся в неправильной кодировке.
  • Добавлена возможность «Всегда показывать флаги в полную яркость».
    Если выбран показ индикатора раскладки в виде флагов, флаги будут
    отображаться в полную яркость даже тогда, когда автопереключение
    отключено.
  • Увеличено число запоминаемых текстов в буфере обмена с 15 до 30.
  • Усовершенствованы правила переключения при работе с HTML.
  • Устранены ошибки, приводившие к несохранению настроек программы.

Скачиваем и устанавливаем отсюда.

30 комментариев
Punto Switcher и новая Opera
7 июля 2011, 17:16

Пунто (3.2.3,build 56) вылетает при попытке конвертировать текст рус<->eng в АДРЕСНОЙ СТРОКЕ браузера Opera (11.50 build 1074),система Windows 7 Ultimate SP1 (OEM 7600,x64).

Автозамена отключена (пользуюсь исключительно ручной),в других полях браузера,а также на сайтах всё работает нормально.

6 комментариев
Подскажите
7 июля 2011, 18:02

ПОдскажите, стала  "глюючить" клава..... т.е. пшит кк хочет....  вот  я не  стала исправвллятть чтобыы вы увдилли как онаа печаает....пришел  мастр сказал. надо новую клаву... я купила...  все та жже... поставила сыновуу клаву ( онаа  него без поводная., но штерер такой же . крглеенький0) пеатаает нормально... без  ккосяков... Мастерговорт купитеклаву с дрругим вхходом... купила - она  вообще не включиллаась... кпиа опять ддругую... онаа простоо пищит  при люомм нажатии.. сейчас печаю  нна старой... подскажите, как " выличить" СВОЙ КОП,,,,ВОТ НАЧАЛА ПЕЧАТАТЬ, БОЛЬШИМИ БУКВМИ,,,,,

16 комментариев
Иконка языка ввода
16 июля 2011, 02:09

Программой пользуюсь давно (разве что без автоматического переключения), т. к. вызывает привыкание.
Сегодня в очередной раз обновился и увидел, что индикатор языка ввода остался кривым.

Поэтому хочу обратить внимание разработчиков, на то что в Виндоус 7 было бы классно использовать взрослую и простую иконку, а не дурацкий флаг или серый квадратик. Ну или не иконку даже, а писать типа белым цветом с черным аутер-глоу. Из дополнительных бонусов можно отметить, что Пунто с правильной иконкой будет круче дефольтного тулбара с индикатором языка из-за того, что последний странно выровнен и все буквы на нем в верхнем регистре.

Пока разработчики не одумаются, желающие могут исправить сами:

Щелк. Включить «Значек в виде флагов стран», заменить необходимые флаги в файле punto.exe с помощью редактора ресурсов

И, пользуясь случаем, хочу пожелать зла тому, кто делал инсталлятор: за труднонажимаемые чекбоксы и вообще.

3 комментария
предложения,интерфейс
Punto mac
16 июля 2011, 02:18

Вопрос в следующем - не могу использовать "виндовые" комбинации пунто - для переключения языка контрол нормально назначился, а вот для смены неправильной раскладки - невозможно назначить pause/break и shift+pause/break. 

 

п.с. у меня обычная юсб клавиатура подключена к маку, потому такие клавиши есть.

 

Можно ли как-то поправить такую несправедливость?

 

Заранее благодарен за Ваши ответы.

26 комментариев
Будет Portable punto и когда Punto научится проверять орфографию
16 июля 2011, 02:21

Будет Portable punto и когда Punto научится проверть орфографию написания?

10 комментариев
Предложение по буферу обмена
22 июля 2011, 02:56

Хотелось бы внести небольшое, но полезное, по-моему мнению, улучшение.

Буфер обмена у меня висит на ALT-C, пояляется всплывающее окошко.

Был бы рад добавить возможность "закреплять" некоторые нужные или часто используемые в работе фрагменты в буфере обмена.

Раньше пользовался для этих целей CLCL и другими менеджерами буферов обмена, узнал, что есть в Punto такая функция и перешёл на него

2 комментария
фичи,предложения,юзабилити
Предложение по типографике
22 июля 2011, 02:57

А нельзя ли добавить функционал для ввода типографски правильных «ёлочек» вместо простых кавычек, многоточия «…» вместо трёх точек и т.д.? Я понимаю, что частично это можно сделать через автозамену (у меня сейчас пара дефисов меняется на короткое тире, три на длинное, то же многоточие по пробелу заменяется), но с ёлочками простая автозамена не проходит — разве что "<<" на "«", но это неудобно… Опционально, разумеется — нельзя забывать простых программеров.

10 комментариев
Добавить Scroll Lock как переключатель
22 июля 2011, 09:51


Добрый день!



А почему такой ограниченный набор комбинаций в настройках для переключения ракладок? Можно ли как-то добавить туда ScrollLock и Win?

4 комментария
Mac Os Lion
25 июля 2011, 11:03

Под Львом Пунто больше не запоминает раскладку для каждый программы.

28 комментариев
Переключение по выделению.
27 июля 2011, 20:59

Доброго времени суток!

Проблема с PuntoSwitcher 3.2.3 (в 3.2.2 тоже была).

Ни в одной программе не конвертируется корректно текст по выделению.

Вот результаты конвертирования выделенного текста в разных программах (среда MS Windows XP Pro SP3 x86 RUS)

OpenOffice Writer 3.3.0 (конвертация не работает совсем)

MS Notepad, AkelPad, QIP2010 (конвертация через слово с вариациями)

Этот ntrcn набрн d американской hfcrkflrt/

@njn текст yf?hfy в fvthbrfycrjq раскладке.

"njn текст yf,hfy в heccrjq раскладкею

MS Word 2003 (конвертация через слово с вариациями)

“тот ntrcn набран d американской hfcrkflrt/

“njn текст yf?hfy в fvthbrfycrjq раскладке.

“тот текст набран в американской раскладке.

Firefox 5.0 (данное окно) (конвертация только первого слова)

Этот ntrcn yf?hfy d fvthbrfycrjq hfcrkflrt/

14 комментариев