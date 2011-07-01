Программой пользуюсь давно (разве что без автоматического переключения), т. к. вызывает привыкание.

Сегодня в очередной раз обновился и увидел, что индикатор языка ввода остался кривым.



Поэтому хочу обратить внимание разработчиков, на то что в Виндоус 7 было бы классно использовать взрослую и простую иконку, а не дурацкий флаг или серый квадратик. Ну или не иконку даже, а писать типа белым цветом с черным аутер-глоу. Из дополнительных бонусов можно отметить, что Пунто с правильной иконкой будет круче дефольтного тулбара с индикатором языка из-за того, что последний странно выровнен и все буквы на нем в верхнем регистре.



Пока разработчики не одумаются, желающие могут исправить сами:

Щелк. Включить «Значек в виде флагов стран», заменить необходимые флаги в файле punto.exe с помощью редактора ресурсов.



И, пользуясь случаем, хочу пожелать зла тому, кто делал инсталлятор: за труднонажимаемые чекбоксы и вообще.