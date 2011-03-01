Клуб Punto Switcher

март 2011
Нужно ли отображение плавающего индикатора поверх полноэкранных приложений?
1 марта 2011, 21:56
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях плавающий индикатор может быть полезен или вреден при работе полноэкранных приложений.
4 комментария
Ошибка при запуске на сервере
3 марта 2011, 19:04

В нашей организации XXXX стоят терминальные серверы  с windows 2003 rus на нем стоит 1сv77. Работают 30 человек. Стали анализировать вылеты по журналу ошибок 1с поиск форумам привел к тому что проблемы с панелью переключения стандарной виндовс. Один из способов перейти на пунтосвичер. Панель убрали запретили. Перешли на пунтосвичер. Полет нормальный вылеты 1с пропали но появились другие проблеммы. Сыпят ошибки при попытке обновления в просмотре событий. "Ошибка приложения yupdate.exe, версия 1.0.0.1553, модуль yupdate.exe, версия 1.0.0.1553, адрес 0x00066a8b". Удалил файл yupdate.exe. Ошибки не сыпят. Какая то недоработка со сотороны разработчиков. И навязчивые окна предупреждения о запуске и возможностях пунтосвичера у пользователей терминала лишние вопросы. Это необходимо заходить под каждого пользователя и выключать данные настройки не удобно. Или реестровые манипуляции.

 

4 комментария
автоматическая точка в конце предложения.
9 марта 2011, 13:30

Предлагаю сделать подобно iOS, если быстро нажать пробел дважды, то ставится точка и пробел

Можно съэкономить одно нажатие и поддержать логичную эргономику.

 

 

 

3 комментария
Автоматическое копирование выделенного текста в буфер обмена.
9 марта 2011, 13:31
Имеется предложение разработчикам.
Оно как будто и не относится напрямую к задачам Punto, но, по моему мнению, будет востребована многими пользователями.
А именно - добавить возможность автоматического копирования выделенного мышью текста в буфер обмена, как это работает в X сервере. И, соответственно, вставки по правой/средней кнопке мыши.
Я не разу не программист, но так как Ваша программа так и так работает с буфером обмена, она на эту feature первый и наиболее реальный кандидат ;)
Я знаю множество людей, которым эта функция вернет душевное спокойствие при смене привычного окружения на Windows, когда привычно выделенный текст "почему-то" не вставляется из буфера ;)
Для Firefox'a есть такой плагин ( https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/autocopy/ ), но браузером работа с текстом не ограничивается и очень хотелось бы получить такое поведение везде ;)
8 комментариев
Багрепорт - переключение символа ":" при смене кодировки по Ctrl+Break - ошибочно
9 марта 2011, 13:32

С самими буквами всё в порядке, а вот знак ":" устал уже исправлять с "&" на обратно ":" при каждом Ctrl+Break. Это было и при 3.1 (или 3.1.1?) версии, и сейчас при 3.2. Наблюдается в XP и 7.

Непонятно, почему появляется именно "&"? У меня в раскладке на месте Shift+6 и в русской, и в английской раскладках стоит ":". Следовательно, переключение должно происходить на тот же символ ":".

С остальными символами - всё в порядке, исправляется строго по раскладкам. Причём, было раньше какое-то время, когда такого бага не было.

1 комментарий
Проблемы конвертирования
9 марта 2011, 13:33

Конвертирует при неправильной раскладке только несколько последних букв, например:

hfтвор - раствор

или вообще не конвертирует, а просто при нажатии пробела меняет раскладку, при этом сам пробел не ставится и следующее слово пишется на другой раскладке слитно с предыдущим словом. И еще одна проблема: при нажатии клавиши "Break", не меняет напечатанное слово, а просто меняет раскладку или еще хуже, может просто пере конвертированный вариант (часть слова или все) дописать после напечатанного слова.

 

Все эти проблемы исчезают при установке более ранней версии, к примеру 2.95 (работает идеально).

ОС Windows XP SP3

2 комментария
Игровой режим
9 марта 2011, 13:34

Здравствуйте! Я хотел бы предложить ввести новую функцию "Игровой режим", которая будет автоматически отключать автопереключение в полноэкранном режиме. Так будет гораздо удобнее, поставил галочку в настройках и не придется вручную отключать автопереключение на время игры (потом забываешь включить) или добавлять каждую игру/программу в исключения. Эта функция пригодится в плеерах при просмотре фильма на весь экран, где управление ведется через клавиши (добавить/убавить контрастность, яркость и т.д.).


Спасибо за внимание.

7 комментариев
Неразрывное написание латиницей и кирилицей
9 марта 2011, 13:35

PS версии 3.2.0 обладает странной проблемой: пишу латиницей (например, тег абзага при HTML-верстке "<p>") после переключаю раскладку на кирилицу (например, содержимое тега абзац - слово "Привет") в результате получаю обратное переключение Punto Switcher-ом в латинскую раскладку первых букв кириличного слова (например, "<p>Ghb").

 

Очень неприятная ситуация. Переустанавливал PS, некоторое время проблемы не было, но потом опять появилась. Искал в интернете и в данном клубе, но ничего не нашел (хотя странно). Если повторяюсь, дайте ссылку где описано как с этой неприятностью бороться.

 

PS 3.2.0, Windows XP SP3

4 комментария
Проблемы с автозаменой.
9 марта 2011, 14:13
В общем еще на XP с последними версиями пунто началась эта проблема. Теперь 7-ка и снова возникает. СУТЬ - приработе в outlook2010 автозамена из буфера происходит не мгновенно, а текст из буфера вставляется символ за символом, слово за словом. Приходится ждать и это жутко бесит. В прошлый раз не найдя ответа на вопрос как это лечится - откатился на более раннюю версию. Теперь не могу. Подскажите что это может быть и лечится ли. Спасибо за внимание.
3 комментария
Вылетает английский язык
10 марта 2011, 16:45

Год назад (не на сайте клуба) я сообщил о такой проблеме,
которая с появлением новой версии не исчезла.

Здравствуйте, господа разработчики!
Проблемка у меня (а возможно и не только у меня) такая!
При работе с "Opera" и моей любимой программой "Punto",
из системы выбивает английский язык.
До этого я работал с броузером "FlashPeak SlimBrowser"
и никаких нареканий не было.
 -----
Приходится перезапускать программу и добавлять английский язык,
после чего снова перезапускать.

 
-----
Система:
ОС: Windows XP SP 3 версия 5.1
сборка 2600.xpsp_sp3_qfe.090804-1456

Opera: 10.53 
Punto: 3.1.1 Сборка 72

Предложено было откатиться до версии 3.1.37, что я и сделал.
Всё работало прекрасно и я надеялся что в новой версии это будет учтено,
но увы, не сложилось и проблемка имеет место быть. 

P.S. У меня стоит 3 языка. Русский (при загрузке), украинский и английский.

2 комментария
Мааленькая недоработка
23 марта 2011, 15:19
В PuntoSwitcher 3.2 следующий баг (недоработка): в программе предусмотрено добавление исключений, т.е. можно указать слово для которого не будет менять раскладка (например, пароль набранный английскими буквами, но как будто по русски, напр. zyltrc = яндекс), так вот: в окне добавления исключения есть недоработка, а именно: раскладка переключается. Т.е. хочешь набрать "zyltrc", что бы исключить его из замены, а программа то не дает. Заменяет "zyltrc" на "яндекс", и исключение не добавишь пока не выключишь Автопереключение. Я не думаю, что так должно быть, т.к. список исключений как раз создан для отключения Автопереключения для указанных слов. Жду вашего комментария по этому поводу.
1 комментарий
Punto Switcher не обновляется и не удаляется. Хотя и работает.
23 марта 2011, 15:20

Происходит какое-то непонятное зависание программы обновления 3.1 до 3.2 и при удалении 3.1. В логах (файл setup.log):

21:16:14.78 1616  DD4: Установка Punto Switcher 3.2 запущена.
21:16:14.78 1616  DD4: Дата запуска: 20.3.2011
21:16:33.73 1616  DD4: Пробуем выгрузить PS, если она запущена.
21:16:33.74 1616  DD4: Пробуем выгрузить correct.dll, если он еще держится каким либо процессом.

Этот  хренов correct.dll держится чем-то порядка получаса, и компьютер держит артистичную паузу, пока у меня не лопается терпение и я не снимаю сей процесс через диспетчер задач. Кстати correct.dll отсутсвует в моём компьютере начисто. А как можно прочесть из поиска, некоторые антивирусники,  рассматривают  correct.dll как вирус. ОС у меня WinXP. Независимо, удаляю я или обновляю PS зависание происходит на втором шаге, как только нажимаю кнопку "Продолжить". Что теперь прикажете делать.?

6 комментариев
Два Punto switcher'a
23 марта 2011, 15:21

 

Когда наконецто пофиксяк баг двойным запусканием Punto switcher'a?

Запускаются одновременно, идет дублирование "горячих" клавиш, они отключаются, приходится включать вручную. Более того пока в настройки не полезешь, punto switcher не будет работать. Удалил один - удалились оба. Поставил - установились снова оба)) Удалил и попробовал установить в другую папку на диск D - все равно два появляются. Убрал один из автозагрузки - не загружаются оба.

 

Вот что дает беглый анализ через HijackThis.exe

 

 

O4 - Startup: Punto Switcher.lnk = C:\Program Files (x86)\Yandex\Punto Switcher\punto.exe

O4 - Global Startup: Punto Switcher.lnk = C:\Program Files (x86)\Yandex\Punto Switcher\punto.exe

 

 

3 комментария
Проблема с печатанием на украинском языке.
23 марта 2011, 15:22

Здравствуйте!


Есть одно очень большое неудобство в программе. Невозможно перейти на украинский язык, начинаешь на нем печатать и программа автоматом переходит на русский, приходится выключать автопереключение, потом снова включать, это очень неудобно. Для чего тогда установили в программу украинский, если она не хочет работать на этом языке? Сделайте пожалуйста возможность свободно и удобно пользоваться украинским языком.

Надеюсь моя просьба не останется без внимания.

Заранее Вас благодарю.

Игорь.

4 комментария
Предлагаю ввести новую возможность для работы с содержимым буфера обмена
30 марта 2011, 10:09

Здравствуйте, уважаемые члены клуба!

Хочу предложить вам обсудить введение новой возможности в функциональность нашей программы.

Всем нам часто приходится выполнять операцию вставки текста из буфера обмена.

Иногда бывает полезно, к тексту, вставляемому из буфера обмена добавить ещё и некоторый поясняющий текст.

Например:

Вы отправляете ссылку на интересный материал своем другу по ICQ  или электронной почте.

Можно просто отправить «голую» ссылку, но бывают специфические ситуации, когда нужно добавить хотя бы пол-слова:

Проверь [ссылка]!

Срочно в номер:  [ссылка]!

Снять с публикации [ссылка]!

В настройках Автозамены это могло бы выглядеть так:

Где [C] — переменная соответствующая текущему содержимому буфера обмена,

переменные [C1], [C1], [C3], … [Cn] — соответствуют фрагментам, содержащимся в истории буфера обмена.

Причём, [C1] == [C] == последнему добавленному (текущему) фрагменту.

Если у Вас возникли, какие-нибудь вопросы, я с удовольствием постраюсь на них ответить!

Сергей.

2 комментария
Вылет Mac OS X 10.6.7 из-за Punto Switcher
30 марта 2011, 23:33

Всем привет!

Пользуюсь Punto  Switcher на маке уже больше полутора лет, но последний месяц стало происходить что-то странное и крайне неприятное. 

Во время переключения с русского на латиницу и обратно ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ система вырубается и "в холодную" перегружается. Т.е. не происходит полной перезагрузки с "черного экрана", а появляется "синий экран" и система перегружается на 10-15 секунд, не дольше, но... разумеется, при этом теряются все текущие дела. Я из-за этого раз пять уже терял почти полностью готовый текст! Думал, что проблема состоит в некорректной работе Pages - снес и не стал устанавливать последние обновления, но когда вылет случился из Skype, первоначальные подозрения на Punto Switcher только усилились. 

Сталкивался ли кто-нибудь с аналогичной проблемой и если да, то что посоветуете делать. Хотел бы также обратить внимание разработчиков на эту проблему. Она может привести к тому, что от Punto Switcher придется полностью отказаться, хотя, повторюсь, программа очень нужная, особенно когда по характеру приходится использовать постоянно русский и кириллический алфавиты...

С уважением, Евгений

70 комментариев
Punto, постоянные обращения к диску при работе
30 марта 2011, 23:36

Добрый день!

Хотелось бы узнать, что именно, и с какой целью Punto считывает и записывает на диск? Обращения к диску идут постоянно на протяжении всего времени работы программы. Дневник выключен, на компьютере установлен антивирус.

26 комментариев