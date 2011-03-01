С самими буквами всё в порядке, а вот знак ":" устал уже исправлять с "&" на обратно ":" при каждом Ctrl+Break. Это было и при 3.1 (или 3.1.1?) версии, и сейчас при 3.2. Наблюдается в XP и 7.

Непонятно, почему появляется именно "&"? У меня в раскладке на месте Shift+6 и в русской, и в английской раскладках стоит ":". Следовательно, переключение должно происходить на тот же символ ":".

С остальными символами - всё в порядке, исправляется строго по раскладкам. Причём, было раньше какое-то время, когда такого бага не было.