В нашей организации XXXX стоят терминальные серверы с windows 2003 rus на нем стоит 1сv77. Работают 30 человек. Стали анализировать вылеты по журналу ошибок 1с поиск форумам привел к тому что проблемы с панелью переключения стандарной виндовс. Один из способов перейти на пунтосвичер. Панель убрали запретили. Перешли на пунтосвичер. Полет нормальный вылеты 1с пропали но появились другие проблеммы. Сыпят ошибки при попытке обновления в просмотре событий. "Ошибка приложения yupdate.exe, версия 1.0.0.1553, модуль yupdate.exe, версия 1.0.0.1553, адрес 0x00066a8b". Удалил файл yupdate.exe. Ошибки не сыпят. Какая то недоработка со сотороны разработчиков. И навязчивые окна предупреждения о запуске и возможностях пунтосвичера у пользователей терминала лишние вопросы. Это необходимо заходить под каждого пользователя и выключать данные настройки не удобно. Или реестровые манипуляции.
Предлагаю сделать подобно iOS, если быстро нажать пробел дважды, то ставится точка и пробел
Можно съэкономить одно нажатие и поддержать логичную эргономику.
Оно как будто и не относится напрямую к задачам Punto, но, по моему мнению, будет востребована многими пользователями.
А именно - добавить возможность автоматического копирования выделенного мышью текста в буфер обмена, как это работает в X сервере. И, соответственно, вставки по правой/средней кнопке мыши.
Я не разу не программист, но так как Ваша программа так и так работает с буфером обмена, она на эту feature первый и наиболее реальный кандидат ;)
Я знаю множество людей, которым эта функция вернет душевное спокойствие при смене привычного окружения на Windows, когда привычно выделенный текст "почему-то" не вставляется из буфера ;)
Для Firefox'a есть такой плагин ( https://addons.mozilla.or
С самими буквами всё в порядке, а вот знак ":" устал уже исправлять с "&" на обратно ":" при каждом Ctrl+Break. Это было и при 3.1 (или 3.1.1?) версии, и сейчас при 3.2. Наблюдается в XP и 7.
Непонятно, почему появляется именно "&"? У меня в раскладке на месте Shift+6 и в русской, и в английской раскладках стоит ":". Следовательно, переключение должно происходить на тот же символ ":".
С остальными символами - всё в порядке, исправляется строго по раскладкам. Причём, было раньше какое-то время, когда такого бага не было.
Конвертирует при неправильной раскладке только несколько последних букв, например:
hfтвор - раствор
или вообще не конвертирует, а просто при нажатии пробела меняет раскладку, при этом сам пробел не ставится и следующее слово пишется на другой раскладке слитно с предыдущим словом. И еще одна проблема: при нажатии клавиши "Break", не меняет напечатанное слово, а просто меняет раскладку или еще хуже, может просто пере конвертированный вариант (часть слова или все) дописать после напечатанного слова.
Все эти проблемы исчезают при установке более ранней версии, к примеру 2.95 (работает идеально).
ОС Windows XP SP3
Здравствуйте! Я хотел бы предложить ввести новую функцию "Игровой режим", которая будет автоматически отключать автопереключение в полноэкранном режиме. Так будет гораздо удобнее, поставил галочку в настройках и не придется вручную отключать автопереключение на время игры (потом забываешь включить) или добавлять каждую игру/программу в исключения. Эта функция пригодится в плеерах при просмотре фильма на весь экран, где управление ведется через клавиши (добавить/убавить контрастность, яркость и т.д.).
Спасибо за внимание.
PS версии 3.2.0 обладает странной проблемой: пишу латиницей (например, тег абзага при HTML-верстке "<p>") после переключаю раскладку на кирилицу (например, содержимое тега абзац - слово "Привет") в результате получаю обратное переключение Punto Switcher-ом в латинскую раскладку первых букв кириличного слова (например, "<p>Ghb").
Очень неприятная ситуация. Переустанавливал PS, некоторое время проблемы не было, но потом опять появилась. Искал в интернете и в данном клубе, но ничего не нашел (хотя странно). Если повторяюсь, дайте ссылку где описано как с этой неприятностью бороться.
PS 3.2.0, Windows XP SP3
Год назад (не на сайте клуба) я сообщил о такой проблеме,
которая с появлением новой версии не исчезла.
Здравствуйте, господа разработчики!
Проблемка у меня (а возможно и не только у меня) такая!
При работе с "Opera" и моей любимой программой "Punto",
из системы выбивает английский язык.
До этого я работал с броузером "FlashPeak SlimBrowser"
и никаких нареканий не было.
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Приходится перезапускать программу и добавлять английский язык,
после чего снова перезапускать.
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Система:
ОС: Windows XP SP 3 версия 5.1
сборка 2600.xpsp_sp3_qfe.090804-1456
Opera: 10.53
Punto: 3.1.1 Сборка 72
Предложено было откатиться до версии 3.1.37, что я и сделал.
Всё работало прекрасно и я надеялся что в новой версии это будет учтено,
но увы, не сложилось и проблемка имеет место быть.
P.S. У меня стоит 3 языка. Русский (при загрузке), украинский и английский.
Происходит какое-то непонятное зависание программы обновления 3.1 до 3.2 и при удалении 3.1. В логах (файл setup.log):
21:16:14.78 1616 DD4: Установка Punto Switcher 3.2 запущена.
21:16:14.78 1616 DD4: Дата запуска: 20.3.2011
21:16:33.73 1616 DD4: Пробуем выгрузить PS, если она запущена.
21:16:33.74 1616 DD4: Пробуем выгрузить correct.dll, если он еще держится каким либо процессом.
Этот хренов correct.dll держится чем-то порядка получаса, и компьютер держит артистичную паузу, пока у меня не лопается терпение и я не снимаю сей процесс через диспетчер задач. Кстати correct.dll отсутсвует в моём компьютере начисто. А как можно прочесть из поиска, некоторые антивирусники, рассматривают correct.dll как вирус. ОС у меня WinXP. Независимо, удаляю я или обновляю PS зависание происходит на втором шаге, как только нажимаю кнопку "Продолжить". Что теперь прикажете делать.?
Когда наконецто пофиксяк баг двойным запусканием Punto switcher'a?
Запускаются одновременно, идет дублирование "горячих" клавиш, они отключаются, приходится включать вручную. Более того пока в настройки не полезешь, punto switcher не будет работать. Удалил один - удалились оба. Поставил - установились снова оба)) Удалил и попробовал установить в другую папку на диск D - все равно два появляются. Убрал один из автозагрузки - не загружаются оба.
Вот что дает беглый анализ через HijackThis.exe
O4 - Startup: Punto Switcher.lnk = C:\Program Files (x86)\Yandex\Punto Switcher\punto.exe
O4 - Global Startup: Punto Switcher.lnk = C:\Program Files (x86)\Yandex\Punto Switcher\punto.exe
Здравствуйте!
Есть одно очень большое неудобство в программе. Невозможно перейти на украинский язык, начинаешь на нем печатать и программа автоматом переходит на русский, приходится выключать автопереключение, потом снова включать, это очень неудобно. Для чего тогда установили в программу украинский, если она не хочет работать на этом языке? Сделайте пожалуйста возможность свободно и удобно пользоваться украинским языком.
Надеюсь моя просьба не останется без внимания.
Заранее Вас благодарю.
Игорь.
Здравствуйте, уважаемые члены клуба!
Хочу предложить вам обсудить введение новой возможности в функциональность нашей программы.
Всем нам часто приходится выполнять операцию вставки текста из буфера обмена.
Иногда бывает полезно, к тексту, вставляемому из буфера обмена добавить ещё и некоторый поясняющий текст.
Например:
Вы отправляете ссылку на интересный материал своем другу по ICQ или электронной почте.
Можно просто отправить «голую» ссылку, но бывают специфические ситуации, когда нужно добавить хотя бы пол-слова:
Проверь [ссылка]!
Срочно в номер: [ссылка]!
Снять с публикации [ссылка]!
…
В настройках Автозамены это могло бы выглядеть так:
Где [C] — переменная соответствующая текущему содержимому буфера обмена,
переменные [C1], [C1], [C3], … [Cn] — соответствуют фрагментам, содержащимся в истории буфера обмена.
Причём, [C1] == [C] == последнему добавленному (текущему) фрагменту.
Если у Вас возникли, какие-нибудь вопросы, я с удовольствием постраюсь на них ответить!
Сергей.
Всем привет!
Пользуюсь Punto Switcher на маке уже больше полутора лет, но последний месяц стало происходить что-то странное и крайне неприятное.
Во время переключения с русского на латиницу и обратно ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ система вырубается и "в холодную" перегружается. Т.е. не происходит полной перезагрузки с "черного экрана", а появляется "синий экран" и система перегружается на 10-15 секунд, не дольше, но... разумеется, при этом теряются все текущие дела. Я из-за этого раз пять уже терял почти полностью готовый текст! Думал, что проблема состоит в некорректной работе Pages - снес и не стал устанавливать последние обновления, но когда вылет случился из Skype, первоначальные подозрения на Punto Switcher только усилились.
Сталкивался ли кто-нибудь с аналогичной проблемой и если да, то что посоветуете делать. Хотел бы также обратить внимание разработчиков на эту проблему. Она может привести к тому, что от Punto Switcher придется полностью отказаться, хотя, повторюсь, программа очень нужная, особенно когда по характеру приходится использовать постоянно русский и кириллический алфавиты...
С уважением, Евгений
Добрый день!
Хотелось бы узнать, что именно, и с какой целью Punto считывает и записывает на диск? Обращения к диску идут постоянно на протяжении всего времени работы программы. Дневник выключен, на компьютере установлен антивирус.