Нельзя ли сделать возможной работу Punto в окне RDP?
По работе приходится иметь дело с фрагментами текста, набранными в режиме Caps Lock. Удобно было бы если бы в пунто была возможность переводить их в нормально набранный строчный текст. У нас на рабочих компах нет возможности ставить левое ПО - кое как пунто протащила в доверенную зону, ставить еще какие-то программы, избавляющие от данной проблемы - наводить на себя гнев админов, так что попрошу разработчиков учесть мои пожелания))
У меня такой глюк - поставил win7 украинскую, украинский язык и английский(США). при запуске - пишет что хочет русский, предлагает поменять языки и стартует "Настройка раскладок". Там по умолчанию стоит "не переключать в эту раскладку" на обоих языках. ставлю украинский вместо русского, англ/англ, применить - просит перезапустить пунто. Перезапускаю - все по новой, и до пунто не доходит:(
Примерно то же было при прошлой установке такой же windows, как-то это поборол - но не сразу. И как - не помню:(
В процессе утановки программы предлагаю знакомить пользователей с "сюрпризами" программы, одним из которых является переключение раскладок в тот момент, когда этого не должно быть.
Выложена новая версия Punto Switcher. Что нового в версии 3.2.2:
- Усовершенствована работа программы в полях ввода паролей.
Переключение на русский язык не будет производиться в браузере, если
программа обнаружила признаки пароля.
- Результат работы с буфером обмена теперь всегда отображается в одном окне «Результат преобразования раскладки».
- Устранены ошибки при работе с датами в Дневнике.
- Окно проверки орфографии стало выводиться поверх всех окон.
- Изменен принцип работы правила «Вы сменили раскладку» в Устранении
проблем.Теперь правило будет срабатывать только во время набора текста в
одном окне.
Скачиваем и устанавливаем отсюда.
Добрый день!
Огромная просьба добавить опцию, при которой не возникало бы автопереключение при вводе паролей. Это всегда очень мешает.
Бывают сайты, на которых стоит ограничение на количество вводов паролей. Например, не ввел 3 раза подряд правильный пароль и доступ блокируется. Зачастую просто забываешь отключить автопереключение и это приводит к дополнительным проблемам с восстановлением доступа. Или введешь пароль, смотришь - английская раскладка - всё правильно, потом нажимаешь Enter и язык переключается. Постоянно для таких случаев устанавливать флаг "Не переключать по клавишам Tab и Enter" тоже не удобно.
Спасибо!
Я сталкиваюсь с проблемой оформления: при использовании сербской раскладки клавиатуры вместо красивого флажка высвечивается SR на синем квадрате. Пожалуйста, сделайте флажки для всех языков.
В новых версиях Punto Switcher, значки флагов тусклые или как это скать будто бы осветлен...
как исправить?
Решение этой проблемы:
1. Открываем Punto Switcher при помощи Restorator и раскрываем каталог иконка
2. Находим 1049_D (иконка Российского флага) и 1033_D (иконка Английского флага)
3. Выбираем иконку, нажимаем ПКМ->Назначить выбираем нужную иконку из архива (смотри ниже)
4. Сохраняем, выгружаем Punto Switcher, удаляем punto - копия.exe и запускаем punto.exe
В итоге у нас привычные ярылки:
Архив ярлыков (взято из версии 3.1.1.72):
Было бы классно, чтобы настройки пунто свитчер сохранялись на сервере яндекс. И синхронизировалис. После каждой установки Пунто на новом компе приходится проставлять галочки по-своему, правила автозамены и прочее. очень не удобно. или хотябы чтобы настройки можно было бы выгрузить в файл.
Где хранятся те правила переключения, которые я в программу добавлял?
Просто чтобы при переустановке их заново не вбивать)
Поработал на двух мониторах. Всё бы хорошо, удобно, на одном мониторе код пишешь, на втором отладку гоняешь, но чего-то не хватает... долго соображал, чего, пока не вспомнил про индикатор раскладки.
Было бы неплохо либо перемещать индикатор на текущий монитор, либо привязать его к курсору мыши (опционально справа, справа-снизу, снизу, и так далее) с возможностью выбрать степень прозрачности.
У меня установлена "опция" скрывать значок в трее, при входе в систему, Punto запускается автозапуском и значок скрыт.
Если же я самостоятельно перезапускаю Punto - то значок появляется в трее.
Возможно есть какие-то параметры запуска Punto из командной строки?
Подскажите, как запускать все время со скрытым значком?
Не могли бы вы, пожалуйста, восстановить ссылочку для скачивания 3.1.1 ?
Она меня всем устраивала, и не ясно когда обновление с "фиксом" для флажков выйдет. К тому же новая версия у меня иногда не выживает после спящего режима.
конкретно нужна 3.0.0.67
если есть у кого киньте на обменник пожалуйста
1.1.0 350.
P.S. Очень сильно не хватает того же сочетания в Windows, работающем в качестве виртуальной машины. Правый Alt не работает, но и поменять его не на что - все другие клавиши заняты, а кнопок PrtScr и Pause/Break нет. Было бы хорошо, чтобы Punto под Мак работал с виртуальными машинами.
После переустановки системы не могу установить Punto. Выскакивает ошибка
Если ее не закрывать, то следом выскакивает
Что-то можно сделать?
Иногда при нажатии Break для смены раскладки набранного текста пунта бодро валится, перед этим подвешивая на пару секунд окно программы, в которой набирался текст. Чаще всего наблюдаю подобное в хроме, грешил на окно флэш-чата, но потом поймал падение и при замене текста просто в адресной строке. Также пунта как-то раз упала при наборе письма в тандербёрде (опять же после нажатия Brake).
Стал замечать на предыдущей версии. В 3.2.2 не исправлено.
Падает процесс punto.exe. Если его потом запустить, то падения начинаются повсюду, в любой программе при нажатии любой комбинации с брейком, либо только его. 64битный лоадер остается висеть в процессах. Пробовал грохнуть и его, после чего запустить пунту - не помогает, падения никуда не исчезают. Помогает лишь перезагрузка системы (сие раздражает неимоверно).
Windows 7 64-bit. Полно уже виндовых отчетов о падении. Могу предоставить, если они вам чем-то помогут.
Хочу поднять серьёзную проблему: когда я ввожу в каком-нибудь приложении, например, во Flash-загрузчике сервиса Яндекс.Фотки, на английской раскладке слово на русском, раскладка меняется, но из-за этого я вылетаю из этого приложения. С этим можно что-то сделать или надо внимательнее следить за раскладкой?