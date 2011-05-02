У меня такой глюк - поставил win7 украинскую, украинский язык и английский(США). при запуске - пишет что хочет русский, предлагает поменять языки и стартует "Настройка раскладок". Там по умолчанию стоит "не переключать в эту раскладку" на обоих языках. ставлю украинский вместо русского, англ/англ, применить - просит перезапустить пунто. Перезапускаю - все по новой, и до пунто не доходит:(

Примерно то же было при прошлой установке такой же windows, как-то это поборол - но не сразу. И как - не помню:(