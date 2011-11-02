Не планируется ли добавление такой функции.
при копировании из не unicode приложений русских букв исправлять кодировку?
Не планируется ли добавление такой функции.
при копировании из не unicode приложений русских букв исправлять кодировку?
Я так понимаю, что Punto больше не будет развиваться Яндексом? Пока пользоваться им сложно, появились обновления программ, которые не совместимы с Punto, в то время, как для Windows обновления программы регулярны.
Уже долго пользуюсь Punto Switcher. И все время присутствует одна та же проблема. При включенной автоматической раскладке зависает Adobe Premiere Pro при попытке исправить введенный текст. То же самое происходит при попытке переключить раскладку в Adobe Premiere Pro вручную.
Очень не хватает возможности добавить свои горячие клавиши для выполнения различных задач - от увеличения/уменьшения громкости до запуска каких-либо программ. Думаю, эта функция будет очень полезна и в тему, поскольку пунто и так уже работает с клавиатурой и ставится чуть ли не по-умолчанию сразу после установки ОС.
Собственно сабж.
Поясню. Я разработчик, использую несколько разных IDE. Т.к. при написании кода автоматическое переключение часто ошибается, приходится заносить IDE в список программ-исключений.
Но при этом также пропадает возможность хранить историю буфера обмена. А при работе с кодом, он был бы очень полезен.
Предлагаю ввести какую-нибудь опцию, позволяющую включить сохранение буфера обмена в программах-исключениях. Например при добавлении программы в список.
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Кстати, чтобы не создавать отдельную тему: после обновления на 3.2.5 иногда при включенной опции "Показывать флаги", "Показывать всплывающий значок" и "Прятать значок после переключения" значок становиться красным прямоугольником, и в трее и всплывающий. Позже постараюсь найти точный тест-кейс.
Обращение к авторам.
Хотелось бы расширенный менеджер буфера обмена, с возможностью опционально задать количество хранящихся пунктов. Было бы здорово даже просто скопировать один к одному в этом плане Keyboard Ninja, там работа с буфером на высоте, или утилита CLCL.
Добрый день, при каждом новом выходе Punto Switcher с разочарованием безуспешно пробую сделать автозапуск в режиме администратора.
Решил, наконец, задать вопрос в клубе, в надежде, что когда-нибудь поправят.
Причина возникновения проблемы:
Всегда работаю в Win7 под пользователем с ограниченными правами для того, чтобы повысить защищенность системы. Некоторым программам достаточно дать доступ на изменение конфиг-файлов, но множество программ в этом случае, тем неменее требует запуска в режиме администратора (из обычных - Strong DC++, старые игрушки, утилиты диагностики железа и т.п., из специализированного - большинство средств разработки приложений, с которыми мне приходится работать).
Суть проблемы:
В программах, запущенных в режиме администратора, Punto Switcher не работает.
Попытки решения:
не помогают ни простые: http://clubs.ya.ru/punto/replies.xml?item_no=6366
ни "продвинутые": http://clubs.ya.ru/punto/
последний работает, только если логиниться под админом. если же я работаю под ограниченной учетной записью, как обычно, то выдается сообщение (0x800704DD):
"Запрошенная операция не была выполнена, так как пользователь не выполнил вход в сеть. Указанная служба не существует" или
"The operation being requested was not performed because the user has not logged on to the network. The specified service does not exist"
Если включить журнал для заданий, то выдается значение ошибки = 2147943645, что означает:
"Планировщику заданий не удается запустить задачу "\Запуск PuntoSwitcher при старте системы" для пользователя "User". Дополнительные сведения: значение ошибки: 2147943645"
Пробовал для админа и пользователя, как рекомендуют в экзотических случаях? через групповые политики дать разрешения в "Logon as batch job", но ничего не помогает.
Резюме:
По-моему, это какая-то несовместимость Punto Switcher и нормальным подходом безопасной работы в Windows 7. По крайней мере, в Linux всю жизнь так работал, а в Win7 получается, что Punto Switcher пока единственная программа, которую никаким образом невозможно заставить полноценно работать при работе под учетной записью с ограниченными правами.
Возможно ли исправить, наконец, данный нюанс или лучше не надеяться?
здравствуйте
использую свитчер много лет. всем более чем доволен. есть только одна беда на последних версиях (включая ту, на которой сижу: 3.1.1 сборка 72) . фотошоп (версии 9 и cs5, может и раньше) и премьер (по крайней мере) 2.0 и cs 5 удаляет слои при многократном нажатии комбинации клавиш ctrl&+ а также ctrl & Х (Ъ). при этом издается звук переключения раскладки, что, собственно и происходит. но слои удалять - это жестоко! буду признателен, если кто-нибудь поможет с бедой. выключать пунто оч. нежелательно, привык я к ней.
спасибо!
Переключает адекватно, а в дневнике крякозябрики. Это от криворукости?
Я играю в игру и слышу что появляются ошибки (звуковые эффекты в Punto Switcher),(я нажимаю в игре: клавиши управления :
q,w,e,a,s,d,p,i,l,g,f,пробел,контр,шифт . Пробовал отключить звуковые эффекты,но после перезагузки оно опять включилось . Потом отключил все звуковые эффекты - опять не помогло!
----------------Что делать ?-----------------------------
Скачиваем и устанавливаем отсюда.
Белый список для Punto Switcher необходим, как воздух. Задрало уже вносить в исключение программы, папки и пр. Мне автопереключение нужно только в браузере и в офисе. Неужели так трудно реализовать эту полезную опцию???
Здравствуйте, сегодня мы начинаем бета-тестирование Punto Switcher for Mac. Убедительная просьба опробовать программу и обо всех ошибках написать в этот пост. Пожалуйста, указывайте версию операционки и программу в которой возникли проблемы. Спасибо всем, кто ждал новой версии.
Качать отсюда: http://narod.yandex.ru/di
Внимание: Punto Switcher пока не поддерживает пользовательские раскладки (например, созданные в Ukelele), также не гарантируется корректная работа приложения на хакинтошах и виртуальных машинах. Не гарантируется правильная работа в BootCamp или Parallels.
Хотелось бы расширения функции автозамены. Чтобы в памяти сохранялись не самые часто используемые, а ВСЕ слова, которые я набрал. И по мере набора появлялись подходящие варианты (как в телефонах с T9 или в программе typing assistant).
Для чего это нужно. В процессе работы на компьютере, мы набираем определенные слова в браузере или пишем тексты в офисе. Например, если в тексте 15 раз встретится слово "синхрофазотрон", удобнее после ввода первых 2-3 букв автоматически закончить это слово, чем каждый раз набирать заново или хвататься за мышь, выделять его и делать копипаст.
Ответьте, возможно ли это. Если да, то насколько скоро ждать этой полезной функции.
Решил поднять этот вопрос... почему-то с версии PS3.1 появилась проблема с оперой. Если имеется запущенная Opera, то в любой программе замена происходит достаточно оригинально (на всех доступных мне компах).... например: руддщ -> рhello , цудсщьу -> цwelcome . приходится оставаться на версии 3.0, но там проблемы с украинским.
Здравствуйте!
Было бы ужасно здорово, если бы пунто умел не только менять регистр ВСЕГО СЛОВА, но и только Первую Букву. Это гораздо удобнее, в ворде на это есть опция, и я этим постоянно пользуюсь.
Не работает переключение раскладки, в Пунто настроена на Shift-Break, в Нетбинсе пересечений по хоткеям нет. Ну то есть "jujuj" в "огого" не конвертирует. Автоконвертация в Пунто выключена.
Фак читал, Ctrl-C - Ctrl-V в Нетбинсе работают.
Windows 7 x64, Netbeans 7.0.1, Пунто Версия 3.2.3 сборка 56.