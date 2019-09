Добрый день, при каждом новом выходе Punto Switcher с разочарованием безуспешно пробую сделать автозапуск в режиме администратора.

Решил, наконец, задать вопрос в клубе, в надежде, что когда-нибудь поправят.



Причина возникновения проблемы:

Всегда работаю в Win7 под пользователем с ограниченными правами для того, чтобы повысить защищенность системы. Некоторым программам достаточно дать доступ на изменение конфиг-файлов, но множество программ в этом случае, тем неменее требует запуска в режиме администратора (из обычных - Strong DC++, старые игрушки, утилиты диагностики железа и т.п., из специализированного - большинство средств разработки приложений, с которыми мне приходится работать).



Суть проблемы:

В программах, запущенных в режиме администратора, Punto Switcher не работает.



Попытки решения:

не помогают ни простые: http://clubs.ya.ru/punto/replies.xml?item_no=6366

ни "продвинутые": http://clubs.ya.ru/punto/ replies.xml?parent_id=767 2&with_parent=1&item_no=6 230

последний работает, только если логиниться под админом. если же я работаю под ограниченной учетной записью, как обычно, то выдается сообщение (0x800704DD):

"Запрошенная операция не была выполнена, так как пользователь не выполнил вход в сеть. Указанная служба не существует" или

"The operation being requested was not performed because the user has not logged on to the network. The specified service does not exist"

Если включить журнал для заданий, то выдается значение ошибки = 2147943645, что означает:

"Планировщику заданий не удается запустить задачу "\Запуск PuntoSwitcher при старте системы" для пользователя "User". Дополнительные сведения: значение ошибки: 2147943645"

Пробовал для админа и пользователя, как рекомендуют в экзотических случаях? через групповые политики дать разрешения в "Logon as batch job", но ничего не помогает.



Резюме:

По-моему, это какая-то несовместимость Punto Switcher и нормальным подходом безопасной работы в Windows 7. По крайней мере, в Linux всю жизнь так работал, а в Win7 получается, что Punto Switcher пока единственная программа, которую никаким образом невозможно заставить полноценно работать при работе под учетной записью с ограниченными правами.

Возможно ли исправить, наконец, данный нюанс или лучше не надеяться?